Mondial 2026 : Brésil-Maroc, Vinícius Júnior et Brahim Díaz dans deux 4-2-3-1

Le Brésil et le Maroc débutent leur duel du Groupe C du Mondial 2026 avec deux organisations identiques en 4-2-3-1, samedi 13 juin à 23h00 GMT+1 au MetLife Stadium. Carlo Ancelotti aligne Vinícius Júnior, Raphinha et Lucas Paquetá derrière Igor Thiago, tandis que Mohamed Ouahbi confie l’animation marocaine à Brahim Díaz, Azzedine Ounahi et Bilal El Khannouss.

Publié le 13 juin 2026 à 22:38

Publié le 13 juin 2026 à 22:38

Ce match de phase de groupes oppose deux sélections aux profils offensifs affirmés, avec un Brésil structuré autour d’Alisson, Marquinhos, Casemiro et Bruno Guimarães, et un Maroc porté par Bono, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui et Ismael Saibari. Les deux bancs offrent aussi plusieurs options de rupture, notamment Endrick, Matheus Cunha et Gabriel Martinelli côté brésilien, Sofyan Amrabat, Ayoub El Kaabi et Soufiane Rahimi côté marocain.

Le choix fort du Brésil concerne la pointe de l’attaque, confiée à Igor Thiago dans un dispositif qui place trois créateurs et accélérateurs dans son soutien immédiat. Vinícius Júnior, Raphinha et Lucas Paquetá doivent donner de la variété entre percussion, jeu intérieur et dernière passe, avec Casemiro et Bruno Guimarães chargés d’équilibrer le bloc.

Le Maroc répond avec une défense à quatre très identifiée, composée d’Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad et Noussair Mazraoui devant Bono. Au milieu, Ayyoub Bouaddi et Neil El Aynaoui forment le double pivot, alors que Brahim Díaz, Azzedine Ounahi et Bilal El Khannouss sont alignés pour alimenter Ismael Saibari.

Lecture du onze du Brésil

Carlo Ancelotti installe Alisson dans le but et s’appuie sur une ligne défensive formée par Roger Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães et Douglas Santos. Cette base place Marquinhos et Gabriel Magalhães au cœur de la défense, avec Roger Ibañez et Douglas Santos sur les côtés.

Dans l’entrejeu, Casemiro et Bruno Guimarães forment le socle du 4-2-3-1. Leur association doit protéger la défense et permettre à Lucas Paquetá d’évoluer plus haut, dans une zone de liaison avec Raphinha, Vinícius Júnior et Igor Thiago. Le banc brésilien comprend notamment Ederson, Weverton, Alex Sandro, Danilo, Bremer, Fabinho, Luiz Henrique, Endrick, Matheus Cunha et Gabriel Martinelli.

Brésil Alisson, Roger Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Raphinha, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, Igor Thiago

Alisson, Roger Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Raphinha, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, Igor Thiago Sélectionneur Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti Système 4-2-3-1

Lecture du onze du Maroc

Mohamed Ouahbi retient également un 4-2-3-1, avec Bono dans le but et une défense où Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui encadrent Issa Diop et Chadi Riad. Le Maroc conserve ainsi des profils capables d’apporter de la largeur tout en gardant une charnière centrale dense.

Le milieu marocain repose sur Ayyoub Bouaddi et Neil El Aynaoui, associés devant la défense. Devant eux, Brahim Díaz, Azzedine Ounahi et Bilal El Khannouss composent la ligne de soutien d’Ismael Saibari. Sur le banc, Mohamed Ouahbi garde des solutions confirmées avec Munir El Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti, Sofyan Amrabat, Ayoub El Kaabi, Soufiane Rahimi, Chemsdine Talbi et Amine Sbai.

Maroc Bono, Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari

Bono, Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari Sélectionneur Mohamed Ouahbi

Mohamed Ouahbi Système 4-2-3-1

Les onze de départ

Brésil Système 4-2-3-1 Sélectionneur Carlo Ancelotti Titulaires 11 1 Alisson Gardien 24 Roger Ibañez Défenseur 4 Marquinhos Défenseur 3 Gabriel Magalhães Défenseur 16 Douglas Santos Défenseur 5 Casemiro Milieu 8 Bruno Guimarães Milieu 11 Raphinha Milieu 20 Lucas Paquetá Milieu 7 Vinícius Júnior Milieu 25 Igor Thiago Attaquant Remplaçants 14 23 Ederson

12 Weverton

6 Alex Sandro

13 Danilo

14 Bremer

15 Léo Pereira

18 Danilo Santos

17 Fabinho

21 Luiz Henrique

26 Rayan

2 Éderson

19 Endrick

9 Matheus Cunha

22 Gabriel Martinelli Maroc Système 4-2-3-1 Sélectionneur Mohamed Ouahbi Titulaires 11 1 Bono Gardien 2 Achraf Hakimi Défenseur 14 Issa Diop Défenseur 18 Chadi Riad Défenseur 3 Noussair Mazraoui Défenseur 6 Ayyoub Bouaddi Milieu 24 Neil El Aynaoui Milieu 10 Brahim Díaz Milieu 8 Azzedine Ounahi Milieu 23 Bilal El Khannouss Milieu 11 Ismael Saibari Attaquant Remplaçants 15 12 Munir El Kajoui

22 Ahmed Reda Tagnaouti

26 Anass Salah-Eddine

5 Marwane Saadane

25 Redouane Halhal

13 Zakaria El Ouahdi

19 Youssef Belammari

7 Chemsdine Talbi

17 Amine Sbai

16 Gessime Yassine

15 Samir El Mourabet

4 Sofyan Amrabat

20 Ayoub El Kaabi

9 Soufiane Rahimi

21 Ayoube Amaimouni Echghouyab

Brésil 1re periode 6' 0-0 MetLife Stadium Maroc Maroc Fil du match Aucun fait de match detaille n est encore disponible.

Calendrier Groupe C Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Brésil - Maroc Fiche match Brésil - Maroc Brésil 0-0 1re periode 6' · 0-0 Maroc Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Brésil Système 4-2-3-1 Sélectionneur Carlo Ancelotti Titulaires 11 1 Alisson Gardien 24 Roger Ibañez Défenseur 4 Marquinhos Défenseur 3 Gabriel Magalhães Défenseur 16 Douglas Santos Défenseur 5 Casemiro Milieu 8 Bruno Guimarães Milieu 11 Raphinha Milieu 20 Lucas Paquetá Milieu 7 Vinícius Júnior Milieu 25 Igor Thiago Attaquant Remplaçants 14 23 Ederson

12 Weverton

6 Alex Sandro

13 Danilo

14 Bremer

15 Léo Pereira

18 Danilo Santos

17 Fabinho

21 Luiz Henrique

26 Rayan

2 Éderson

19 Endrick

9 Matheus Cunha

22 Gabriel Martinelli Maroc Système 4-2-3-1 Sélectionneur Mohamed Ouahbi Titulaires 11 1 Bono Gardien 2 Achraf Hakimi Défenseur 14 Issa Diop Défenseur 18 Chadi Riad Défenseur 3 Noussair Mazraoui Défenseur 6 Ayyoub Bouaddi Milieu 24 Neil El Aynaoui Milieu 10 Brahim Díaz Milieu 8 Azzedine Ounahi Milieu 23 Bilal El Khannouss Milieu 11 Ismael Saibari Attaquant Remplaçants 15 12 Munir El Kajoui

22 Ahmed Reda Tagnaouti

26 Anass Salah-Eddine

5 Marwane Saadane

25 Redouane Halhal

13 Zakaria El Ouahdi

19 Youssef Belammari

7 Chemsdine Talbi

17 Amine Sbai

16 Gessime Yassine

15 Samir El Mourabet

4 Sofyan Amrabat

20 Ayoub El Kaabi

9 Soufiane Rahimi

21 Ayoube Amaimouni Echghouyab Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 25/03/2023 Maroc 2-1 Brésil (Friendlies) Groupe C Brésil 1re periode 6' 0-0 MetLife Stadium Maroc Maroc Compositions Voir la fiche du match Haïti - Écosse Fiche match Haïti - Écosse Haïti 02:00 A venir Écosse Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Haïti A venir 02:00 Gillette Stadium Écosse Écosse Avant-match Voir la fiche du match Écosse - Maroc Fiche match Écosse - Maroc Écosse 23:00 A venir Maroc Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Écosse A venir 23:00 Gillette Stadium Maroc Maroc Voir la fiche du match Brésil - Haïti Fiche match Brésil - Haïti Brésil 01:30 A venir Haïti Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Brésil A venir 01:30 Lincoln Financial Field Haïti Haïti Voir la fiche du match Écosse - Brésil Fiche match Écosse - Brésil Écosse 23:00 A venir Brésil Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Écosse A venir 23:00 Hard Rock Stadium Brésil Brésil Voir la fiche du match Maroc - Haïti Fiche match Maroc - Haïti Maroc 23:00 A venir Haïti Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Maroc A venir 23:00 Mercedes-Benz Stadium Haïti Haïti