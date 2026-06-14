Mondial 2026 : l’Écosse bat Haïti 1-0 grâce à John McGinn
L’Écosse a battu Haïti 1-0, dimanche 14 juin au Gillette Stadium de Foxborough, pour son entrée dans le groupe C du Mondial 2026. John McGinn a inscrit le seul but à la 28e minute, offrant à la sélection de Steve Clarke un succès important dans une phase de groupes où chaque point pèse lourd.
Ce résultat marque un retour gagnant pour l’Écosse en Coupe du Monde après 28 ans d’absence. Pour Haïti, qui disputait son premier match dans la compétition depuis 1974, la reprise du tournoi mondial se solde par une courte défaite malgré un volume offensif supérieur à celui de son adversaire.
Le match s’est joué sur l’efficacité. Haïti a terminé avec 14 tirs contre 9 pour l’Écosse et une possession de 54 pour cent, mais les deux équipes n’ont cadré que deux frappes chacune. L’Écosse a converti l’une de ses rares situations cadrées, là où les Grenadiers n’ont pas trouvé l’ouverture.
McGinn a fait la différence avant la demi-heure de jeu. Le milieu écossais a placé son équipe devant à la 28e minute, un avantage conservé jusqu’au terme d’une rencontre fermée dans le score et marquée par de nombreux duels.
Haïti a été averti avant la pause, avec un carton jaune reçu par Jean-Ricner Bellegarde à la 39e minute. L’Écosse a ensuite été sanctionnée à trois reprises, Aaron Hickey à la 46e, Findlay Curtis dans le temps additionnel puis Kenny McLean à la 90e plus 5.
McGinn débloque une rencontre serrée
L’Écosse a abordé ce match dans un 4-4-2 conduit par Steve Clarke. Angus Gunn gardait le but, avec Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry et Andy Robertson en défense. Scott McTominay, Lewis Ferguson, Ben Gannon-Doak et John McGinn composaient le milieu, derrière Lawrence Shankland et Che Adams.
Le but de McGinn a donné à l’Écosse la marge nécessaire pour gérer la suite. Grant Hanley et Jack Hendry ont participé à la solidité défensive, tandis que Gunn a préservé l’avantage écossais sur les tentatives cadrées haïtiennes.
Steve Clarke a ensuite utilisé son banc en seconde période. Les mouvements écossais ont concerné Ben Gannon-Doak, Aaron Hickey et Che Adams à la 75e minute, puis John McGinn et Lawrence Shankland à la 83e. L’Écosse a terminé sous pression disciplinaire, mais sans céder au tableau d’affichage.
Haïti manque le dernier geste
Sébastien Migné avait aussi organisé Haïti en 4-4-2. Johny Placide était aligné dans le but, avec Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix et Martin Expérience en défense. Au milieu, Louicius Don Deedson, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde et Ruben Providence accompagnaient le duo offensif Frantzdy Pierrot et Wilson Isidor.
Les Grenadiers ont davantage tenu le ballon et multiplié les tirs, sans convertir leur présence dans le camp écossais. Bellegarde a pesé dans l’animation avec deux passes clés et deux tirs, tandis que Ricardo Adé s’est signalé dans une ligne défensive souvent sollicitée par les transitions adverses.
Haïti a procédé à plusieurs ajustements après l’heure de jeu, avec des changements impliquant Louicius Don Deedson à la 61e, Wilson Isidor à la 76e et Ruben Providence à la 85e. Ces modifications n’ont pas suffi à effacer l’avance prise par l’Écosse en première période.
Avec cette victoire, l’Écosse lance son tournoi par trois points et confirme son retour sur la scène mondiale par un succès maîtrisé au score. Haïti repart sans point, mais avec une prestation active qui n’a pas été récompensée dans les zones décisives.
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