Mondial 2026 : le Brésil s’impose nettement 3-0 face à l’Écosse au Hard Rock Stadium

Le Brésil a dominé l’Écosse 3-0 ce 24 juin 2026 au Hard Rock Stadium de Miami lors de la troisième journée du Groupe C de la Coupe du Monde. Une victoire nette acquise grâce à un doublé de Vinícius Júnior (7e, 45+3e) et un but de Matheus Cunha (60e), qui propulse les Auriverde en bonne position pour la qualification. Le match, arbitré par César Arturo Ramos, a confirmé la supériorité technique et collective des Sud-Américains sur une sélection écossaise en difficulté offensive.

Publié le 25 juin 2026 à 01:03

Publié le 25 juin 2026 à 01:03

Avant cette rencontre, l’Écosse, après une défaite initiale contre le Maroc (0-1), avait une pression importante pour renouer avec le succès à Miami. Le Brésil, quant à lui, restait invaincu dans ce groupe avec un bilan de quatre points obtenus lors des deux premières journées, dont une large victoire 3-0 contre Haïti. Cette affiche du groupe C constituait une étape cruciale pour les deux équipes, à l’approche des huitièmes de finale.

Dès l’entame, le Brésil a imposé son rythme avec un pressing haut et une maîtrise visible du ballon (52 % de possession). Sur une action bien construite, Vinícius Júnior a ouvert le score après une passe décisive de Rayan à la 7e minute. La VAR a confirmé le but après une phase d’analyse à la 22e minute. Juste avant la pause, Bruno Guimarães a offert une nouvelle assistance à Vinícius Júnior, auteur d’un second but (45+3e), laissant l’Écosse sous le choc à la mi-temps.

Le second acte a vu la domination se poursuivre, malgré des changements tactiques. Le sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti a renforcé son milieu avec l’entrée de Casemiro à la place de Fabinho (65e), tandis que l’Écossais Steve Clarke a opéré trois substitutions dans le but de relancer son équipe. Cependant, à la 60e minute, Matheus Cunha a creusé l’écart sur une nouvelle passe de Bruno Guimarães, confirmant le contrôle brésilien du match.

Les Écossais, alignés en 4-2-3-1 avec Angus Gunn dans les cages et une défense composée de Nathan Patterson, Jack Hendry, Scott McKenna et Andy Robertson, ont peiné à inquiéter le gardien Alisson, protégé par une défense solide avec Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães et Douglas Santos. Au milieu, Bruno Guimarães et Lucas Paquetá ont parfaitement orchestré le jeu aux côtés de Casemiro, et l’attaque emmenée par Vinícius Júnior, Matheus Cunha et Rayan a fait preuve d’efficacité devant le but.

Écosse en difficulté malgré une équipe compétitive

Steve Clarke avait opté pour un 4-2-3-1 avec John McGinn, Scott McTominay, Lewis Ferguson et Kenny McLean au milieu, soutenant Lawrence Shankland en pointe. Malgré un engagement visible et plusieurs tentatives offensives, dont 11 tirs et 3 cadrés, les Écossais n’ont jamais réussi à concrétiser, butant notamment sur les interventions de la défense brésilienne et sur un Alisson vigilant. Le repositionnement défensif après la pause n’a pas suffi à enrayer la mécanique brésilienne. Angus Gunn a réalisé 4 arrêts, maintenant l’Écosse à zéro.

Brésil maîtrisé avec une attaque tranchante et un milieu créatif

Le Brésil de Carlo Ancelotti évoluait en 4-3-3, exploitant la vitesse et la créativité de Vinícius Júnior. Bruno Guimarães a été le chef d’orchestre, délivrant deux passes décisives et accompagnant le jeu offensif avec efficacité. Matheus Cunha, buteur et actif dans le jeu, a complété ce trio d’attaque complémentaire à Rayan, dont les idées ont souvent déstabilisé la défense écossaise. La solidité défensive menée par Marquinhos et Gabriel Magalhães a limité les espaces, avec un pressing constant et un bon équilibre financier du milieu supporté par Casemiro.

En résumé, le Brésil confirme sa capacité à gérer les rencontres de cette phase de groupes et se rapproche d’une qualification presque assurée pour les huitièmes de finale, tandis que l’Écosse devra revoir ses lignes avant d’enchaîner avec son prochain match pour espérer se maintenir dans la compétition.

Écosse Termine 0-3 Hard Rock Stadium Brésil Brésil Fil du match 7' ⚽ But - Vinicius Junior (passe Rayan) 22' VAR VAR - Vinicius Junior 45+3' ⚽ But - Vinicius Junior (passe Bruno Guimaraes) 46' ↑↓ Remplacement - A. Robertson (remplace K. Tierney) 60' ⚽ But - M. Cunha (passe Bruno Guimaraes) 62' Carton jaune - Danilo 65' ↑↓ Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho) 66' ↑↓ Remplacement - Lucas Paqueta (remplace G. Martinelli) 76' ↑↓ Remplacement - M. Cunha (remplace Neymar) 82' ↑↓ Remplacement - N. Patterson (remplace A. Ralston) 82' ↑↓ Remplacement - B. Gannon-Doak (remplace R. Christie) 82' ↑↓ Remplacement - Douglas Santos (remplace Alex Sandro) 82' ↑↓ Remplacement - Rayan (remplace Endrick) 82' Carton jaune - Fabinho 89' Carton jaune - R. Christie 90+1' ↑↓ Remplacement - L. Shankland (remplace C. Adams) 90+1' ↑↓ Remplacement - J. McGinn (remplace F. Curtis) Les chiffres du match Tirs cadres : Écosse 3 / Brésil 8

: Écosse 3 / Brésil 8 Tirs : Écosse 11 / Brésil 19

: Écosse 11 / Brésil 19 Possession : Écosse 48% / Brésil 52%

: Écosse 48% / Brésil 52% Corners : Écosse 6 / Brésil 6

: Écosse 6 / Brésil 6 Fautes : Écosse 7 / Brésil 8

: Écosse 7 / Brésil 8 Cartons jaunes : Écosse 0 / Brésil 2

: Écosse 0 / Brésil 2 Passes : Écosse 480 / Brésil 527

: Écosse 480 / Brésil 527 Precision des passes : Écosse 90% / Brésil 93%

: Écosse 90% / Brésil 93% xG : Écosse 0.79 / Brésil 4.33 Joueurs clés Vinícius Júnior (Brésil) : note 8.9, 2 but(s)

(Brésil) : note 8.9, 2 but(s) Bruno Guimarães (Brésil) : note 7.9, 2 passe(s) decisive(s)

(Brésil) : note 7.9, 2 passe(s) decisive(s) Matheus Cunha (Brésil) : note 7.9, 1 but(s)

(Brésil) : note 7.9, 1 but(s) Angus Gunn (Écosse) : note 8.2, 4 arret(s)

(Écosse) : note 8.2, 4 arret(s) Rayan (Brésil) : note 7.9, 1 passe(s) decisive(s)

Calendrier Groupe C Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Brésil - Maroc Fiche match Brésil - Maroc Brésil 1-1 1-1 Maroc Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 21' ⚽ But - I. Saibari 0-1 32' ⚽ But - Vinicius Junior 1-1 37' Carton jaune - Casemiro 43' Carton jaune - Ibanez 46' ↑↓ Remplacement - Ibanez (remplace Danilo) 46' ↑↓ Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho) 61' ↑↓ Remplacement - Lucas Paqueta (remplace M. Cunha) 62' ↑↓ Remplacement - I. Thiago (remplace Luiz Henrique) 65' ↑↓ Remplacement - B. Diaz (remplace C. Talbi) 65' ↑↓ Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet) 80' ↑↓ Remplacement - N. Mazraoui (remplace A. Salah-Eddine) 80' ↑↓ Remplacement - B. El Khannouss (remplace A. Amaimouni) 80' ↑↓ Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Danilo Santos) 89' ↑↓ Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) Compositions Brésil Système 4-2-3-1 Sélectionneur Carlo Ancelotti Titulaires 11 1 Alisson Gardien 24 Roger Ibañez Défenseur 4 Marquinhos Défenseur 3 Gabriel Magalhães Défenseur 16 Douglas Santos Défenseur 5 Casemiro Milieu 8 Bruno Guimarães Milieu 20 Lucas Paquetá Milieu 11 Raphinha Milieu 7 Vinícius Júnior Milieu 25 Igor Thiago Attaquant Remplaçants 14 13 Danilo

17 Fabinho

21 Luiz Henrique

9 Matheus Cunha

23 Ederson

12 Weverton

6 Alex Sandro

14 Bremer

15 Léo Pereira

18 Danilo Santos

26 Rayan

2 Éderson

19 Endrick

22 Gabriel Martinelli Maroc Système 4-2-3-1 Sélectionneur Mohamed Ouahbi Titulaires 11 1 Bono Gardien 2 Achraf Hakimi Défenseur 14 Issa Diop Défenseur 18 Chadi Riad Défenseur 3 Noussair Mazraoui Défenseur 24 Neil El Aynaoui Milieu 6 Ayyoub Bouaddi Milieu 10 Brahim Díaz Milieu 8 Azzedine Ounahi Milieu 23 Bilal El Khannouss Milieu 11 Ismael Saibari Attaquant Remplaçants 15 7 Chemsdine Talbi

15 Samir El Mourabet

12 Munir El Kajoui

22 Ahmed Reda Tagnaouti

26 Anass Salah-Eddine

5 Marwane Saadane

25 Redouane Halhal

13 Zakaria El Ouahdi

19 Youssef Belammari

17 Amine Sbai

16 Gessime Yassine

4 Sofyan Amrabat

20 Ayoub El Kaabi

9 Soufiane Rahimi

21 Ayoube Amaimouni Echghouyab Les chiffres du match Tirs cadres : Brésil 4 / Maroc 2

: Brésil 4 / Maroc 2 Tirs : Brésil 10 / Maroc 12

: Brésil 10 / Maroc 12 Possession : Brésil 55% / Maroc 45%

: Brésil 55% / Maroc 45% Corners : Brésil 4 / Maroc 0

: Brésil 4 / Maroc 0 Fautes : Brésil 14 / Maroc 12

: Brésil 14 / Maroc 12 Cartons jaunes : Brésil 2 / Maroc 0

: Brésil 2 / Maroc 0 Passes : Brésil 465 / Maroc 383

: Brésil 465 / Maroc 383 Precision des passes : Brésil 88% / Maroc 86%

: Brésil 88% / Maroc 86% xG : Brésil 1.12 / Maroc 1.28 Joueurs clés Vinícius Júnior (Brésil) : note 8.2, 1 but(s)

(Brésil) : note 8.2, 1 but(s) Ismael Saibari (Maroc) : note 7.7, 1 but(s)

(Maroc) : note 7.7, 1 but(s) Bruno Guimarães (Brésil) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Brésil) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Brahim Díaz (Maroc) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Maroc) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Bono (Maroc) : note 6.9, 3 arret(s)

(Maroc) : note 6.9, 3 arret(s) Marquinhos (Brésil) : note 7.2

(Brésil) : note 7.2 Gabriel Magalhães (Brésil) : note 7.2

(Brésil) : note 7.2 Alisson (Brésil) : note 6.5, 1 arret(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 25/03/2023 Maroc 2-1 Brésil (Friendlies) Groupe C Brésil Termine 1-1 MetLife Stadium Maroc Maroc Resume final Voir la fiche du match Haïti - Écosse Fiche match Haïti - Écosse Haïti 0-1 0-1 Écosse Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 28' ⚽ But - J. McGinn 0-1 39' Carton jaune - J. Bellegarde 46' Carton jaune - A. Hickey 61' ↑↓ Remplacement - L. Deedson (remplace J. Casimir) 75' ↑↓ Remplacement - B. Gannon-Doak (remplace R. Christie) 75' ↑↓ Remplacement - A. Hickey (remplace N. Patterson) 75' ↑↓ Remplacement - C. Adams (remplace L. Dykes) 76' ↑↓ Remplacement - W. Isidor (remplace L. Joseph) 83' ↑↓ Remplacement - J. McGinn (remplace F. Curtis) 83' ↑↓ Remplacement - L. Shankland (remplace K. McLean) 85' ↑↓ Remplacement - R. Providence (remplace Y. Fortune) 90+1' Carton jaune - F. Curtis 90+5' Carton jaune - K. McLean Compositions Haïti Système 4-4-2 Sélectionneur Sebastien Migne Titulaires 11 1 Johny Placide Gardien 2 Carlens Arcus Défenseur 4 Ricardo Adé Défenseur 5 Hannes Delcroix Défenseur 8 Martin Expérience Défenseur 11 Louicius Don Deedson Milieu 17 Danley Jean Jacques Milieu 10 Jean-Ricner Bellegarde Milieu 15 Ruben Providence Milieu 20 Frantzdy Pierrot Attaquant 18 Wilson Isidor Attaquant Remplaçants 15 21 Josué Casimir

12 Alexandre Pierre

23 Josué Duverger

3 Keeto Thermoncy

13 Duke Lacroix

14 Garven-Michee Metusala

22 Jean-Kévin Duverne

24 Wilguens Paugain

6 Carl Fred Sainté

25 Dominique Simon

26 Woodensky Pierre

7 Derrick Etienne

9 Duckens Nazon

16 Lenny Joseph

19 Yassin Fortune Écosse Système 4-4-2 Sélectionneur Steve Clarke Titulaires 11 1 Angus Gunn Gardien 2 Aaron Hickey Défenseur 5 Grant Hanley Défenseur 13 Jack Hendry Défenseur 3 Andy Robertson Défenseur 17 Ben Gannon-Doak Milieu 4 Scott McTominay Milieu 19 Lewis Ferguson Milieu 7 John McGinn Milieu 20 Lawrence Shankland Attaquant 10 Che Adams Attaquant Remplaçants 15 12 Liam Kelly

21 Craig Gordon

6 Kieran Tierney

15 John Souttar

16 Dominic Hyam

22 Nathan Patterson

24 Tony Ralston

26 Scott McKenna

8 Tyler Fletcher

11 Ryan Christie

23 Kenny McLean

25 Findlay Curtis

9 Lyndon Dykes

14 Ross Stewart

18 George Hirst Les chiffres du match Tirs cadres : Haïti 2 / Écosse 2

: Haïti 2 / Écosse 2 Tirs : Haïti 14 / Écosse 9

: Haïti 14 / Écosse 9 Possession : Haïti 54% / Écosse 46%

: Haïti 54% / Écosse 46% Corners : Haïti 4 / Écosse 3

: Haïti 4 / Écosse 3 Fautes : Haïti 23 / Écosse 21

: Haïti 23 / Écosse 21 Cartons jaunes : Haïti 1 / Écosse 3

: Haïti 1 / Écosse 3 Passes : Haïti 426 / Écosse 366

: Haïti 426 / Écosse 366 Precision des passes : Haïti 85% / Écosse 82%

: Haïti 85% / Écosse 82% xG : Haïti 1.01 / Écosse 1.07 Joueurs clés John McGinn (Écosse) : note 7.2, 1 but(s)

(Écosse) : note 7.2, 1 but(s) Grant Hanley (Écosse) : note 7.5

(Écosse) : note 7.5 Jean-Ricner Bellegarde (Haïti) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s)

(Haïti) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s) Johny Placide (Haïti) : note 6.9, 1 arret(s)

(Haïti) : note 6.9, 1 arret(s) Angus Gunn (Écosse) : note 6.9, 1 arret(s)

(Écosse) : note 6.9, 1 arret(s) Ben Gannon-Doak (Écosse) : note 7.3

(Écosse) : note 7.3 Lewis Ferguson (Écosse) : note 7.3

(Écosse) : note 7.3 Ricardo Adé (Haïti) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Haïti Termine 0-1 Gillette Stadium Écosse Écosse Resume final Voir la fiche du match Écosse - Maroc Fiche match Écosse - Maroc Écosse 0-1 0-1 Maroc Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 2' ⚽ But - I. Saibari 0-1 23' Carton jaune - I. Diop 60' ↑↓ Remplacement - K. Tierney (remplace B. Gannon-Doak) 65' Carton jaune - A. Robertson 71' ↑↓ Remplacement - C. Adams (remplace L. Dykes) 71' ↑↓ Remplacement - R. Christie (remplace K. McLean) 84' ↑↓ Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) 84' ↑↓ Remplacement - B. El Khannouss (remplace C. Talbi) 84' ↑↓ Remplacement - B. Diaz (remplace A. Amaimouni) 89' ↑↓ Remplacement - N. Patterson (remplace A. Ralston) 89' ↑↓ Remplacement - J. McGinn (remplace R. Stewart) 90' ↑↓ Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet) Compositions Écosse Système 4-4-1-1 Sélectionneur Steve Clarke Titulaires 11 1 Angus Gunn Gardien 22 Nathan Patterson Défenseur 5 Grant Hanley Défenseur 13 Jack Hendry Défenseur 3 Andy Robertson Défenseur 7 John McGinn Milieu 11 Ryan Christie Milieu 19 Lewis Ferguson Milieu 6 Kieran Tierney Milieu 4 Scott McTominay Attaquant 10 Che Adams Attaquant Remplaçants 15 17 Ben Gannon-Doak

12 Liam Kelly

21 Craig Gordon

2 Aaron Hickey

15 John Souttar

16 Dominic Hyam

24 Tony Ralston

26 Scott McKenna

8 Tyler Fletcher

23 Kenny McLean

25 Findlay Curtis

9 Lyndon Dykes

14 Ross Stewart

18 George Hirst

20 Lawrence Shankland Maroc Système 4-2-3-1 Sélectionneur Mohamed Ouahbi Titulaires 11 1 Bono Gardien 2 Achraf Hakimi Défenseur 14 Issa Diop Défenseur 18 Chadi Riad Défenseur 3 Noussair Mazraoui Défenseur 6 Ayyoub Bouaddi Milieu 24 Neil El Aynaoui Milieu 10 Brahim Díaz Milieu 8 Azzedine Ounahi Milieu 23 Bilal El Khannouss Milieu 11 Ismael Saibari Attaquant Remplaçants 15 22 Ahmed Reda Tagnaouti

12 Munir El Kajoui

26 Anass Salah-Eddine

5 Marwane Saadane

25 Redouane Halhal

19 Youssef Belammari

13 Zakaria El Ouahdi

17 Amine Sbai

7 Chemsdine Talbi

16 Gessime Yassine

15 Samir El Mourabet

4 Sofyan Amrabat

20 Ayoub El Kaabi

21 Ayoube Amaimouni Echghouyab

9 Soufiane Rahimi Les chiffres du match Tirs cadres : Écosse 0 / Maroc 2

: Écosse 0 / Maroc 2 Tirs : Écosse 6 / Maroc 9

: Écosse 6 / Maroc 9 Possession : Écosse 40% / Maroc 60%

: Écosse 40% / Maroc 60% Corners : Écosse 1 / Maroc 5

: Écosse 1 / Maroc 5 Fautes : Écosse 10 / Maroc 8

: Écosse 10 / Maroc 8 Cartons jaunes : Écosse 1 / Maroc 1

: Écosse 1 / Maroc 1 Passes : Écosse 417 / Maroc 634

: Écosse 417 / Maroc 634 Precision des passes : Écosse 88% / Maroc 91%

: Écosse 88% / Maroc 91% xG : Écosse 0.54 / Maroc 0.83 Joueurs clés Ismael Saibari (Maroc) : note 7.9, 1 but(s)

(Maroc) : note 7.9, 1 but(s) Brahim Díaz (Maroc) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Maroc) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Jack Hendry (Écosse) : note 7.7

(Écosse) : note 7.7 Angus Gunn (Écosse) : note 6.9, 1 arret(s)

(Écosse) : note 6.9, 1 arret(s) Lewis Ferguson (Écosse) : note 7.2

(Écosse) : note 7.2 Noussair Mazraoui (Maroc) : note 7.2

(Maroc) : note 7.2 Chadi Riad (Maroc) : note 7

(Maroc) : note 7 Kieran Tierney (Écosse) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Écosse Termine 0-1 Gillette Stadium Maroc Maroc Resume final Voir la fiche du match Brésil - Haïti Fiche match Brésil - Haïti Brésil 3-0 3-0 Haïti Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 4' Carton jaune - C. Arcus 23' ⚽ But - M. Cunha 1-0 36' ⚽ But - M. Cunha 2-0 40' ↑↓ Remplacement - Raphinha (remplace Rayan) 45+3' ⚽ But - Vinicius Junior 3-0 45+4' Carton jaune - F. Pierrot 46' ↑↓ Remplacement - C. Arcus (remplace D. Simon) 46' ↑↓ Remplacement - F. Pierrot (remplace W. Isidor) 63' ↑↓ Remplacement - J. Casimir (remplace L. Deedson) 64' ↑↓ Remplacement - Lucas Paqueta (remplace G. Martinelli) 64' ↑↓ Remplacement - M. Cunha (remplace Endrick) 65' Carton jaune - Douglas Santos 71' ↑↓ Remplacement - R. Providence (remplace L. Joseph) 72' Carton jaune - D. Jean Jacques 81' ↑↓ Remplacement - Vinicius Junior (remplace Danilo Santos) 81' ↑↓ Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Ederson) 81' ↑↓ Remplacement - J. Bellegarde (remplace D. Etienne) 24' ⚽ But - H. Delcroix 1-0 Compositions Brésil Système 4-3-3 Sélectionneur Carlo Ancelotti Titulaires 11 1 Alisson Gardien 13 Danilo Défenseur 4 Marquinhos Défenseur 3 Gabriel Magalhães Défenseur 16 Douglas Santos Défenseur 8 Bruno Guimarães Milieu 5 Casemiro Milieu 20 Lucas Paquetá Milieu 11 Raphinha Attaquant 9 Matheus Cunha Attaquant 7 Vinícius Júnior Attaquant Remplaçants 14 26 Rayan

12 Weverton

23 Ederson

6 Alex Sandro

14 Bremer

15 Léo Pereira

24 Roger Ibañez

17 Fabinho

21 Luiz Henrique

2 Éderson

18 Danilo Santos

19 Endrick

22 Gabriel Martinelli

25 Igor Thiago Haïti Système 5-4-1 Sélectionneur Sebastien Migne Titulaires 11 1 Johny Placide Gardien 2 Carlens Arcus Défenseur 22 Jean-Kévin Duverne Défenseur 4 Ricardo Adé Défenseur 5 Hannes Delcroix Défenseur 8 Martin Expérience Défenseur 21 Josué Casimir Milieu 17 Danley Jean Jacques Milieu 10 Jean-Ricner Bellegarde Milieu 15 Ruben Providence Milieu 20 Frantzdy Pierrot Attaquant Remplaçants 15 12 Alexandre Pierre

23 Josué Duverger

3 Keeto Thermoncy

13 Duke Lacroix

14 Garven-Michee Metusala

24 Wilguens Paugain

6 Carl Fred Sainté

25 Dominique Simon

26 Woodensky Pierre

7 Derrick Etienne

9 Duckens Nazon

11 Louicius Don Deedson

16 Lenny Joseph

18 Wilson Isidor

19 Yassin Fortune Les chiffres du match Tirs cadres : Brésil 5 / Haïti 3

: Brésil 5 / Haïti 3 Tirs : Brésil 8 / Haïti 8

: Brésil 8 / Haïti 8 Possession : Brésil 57% / Haïti 43%

: Brésil 57% / Haïti 43% Corners : Brésil 4 / Haïti 4

: Brésil 4 / Haïti 4 Fautes : Brésil 12 / Haïti 15

: Brésil 12 / Haïti 15 Cartons jaunes : Brésil 1 / Haïti 3

: Brésil 1 / Haïti 3 Passes : Brésil 520 / Haïti 392

: Brésil 520 / Haïti 392 Precision des passes : Brésil 89% / Haïti 83%

: Brésil 89% / Haïti 83% xG : Brésil 1.50 / Haïti 0.30 Joueurs clés Matheus Cunha (Brésil) : note 9.3, 2 but(s)

(Brésil) : note 9.3, 2 but(s) Vinícius Júnior (Brésil) : note 8.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Brésil) : note 8.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Lucas Paquetá (Brésil) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s)

(Brésil) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s) Alisson (Brésil) : note 7.3, 2 arret(s)

(Brésil) : note 7.3, 2 arret(s) Marquinhos (Brésil) : note 7.7

(Brésil) : note 7.7 Gabriel Magalhães (Brésil) : note 7.5

(Brésil) : note 7.5 Johny Placide (Haïti) : note 6.5, 2 arret(s)

(Haïti) : note 6.5, 2 arret(s) Bruno Guimarães (Brésil) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 20/06/2026 Brésil 3-0 Haïti (World Cup)

09/06/2016 Brésil 7-1 Haïti (Copa America) Groupe C Brésil Termine 3-0 Lincoln Financial Field Haïti Haïti Resume final Voir la fiche du match Écosse - Brésil Fiche match Écosse - Brésil Écosse 0-3 0-3 Brésil Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 7' ⚽ But - Vinicius Junior (passe Rayan) 22' VAR VAR - Vinicius Junior 45+3' ⚽ But - Vinicius Junior (passe Bruno Guimaraes) 46' ↑↓ Remplacement - A. Robertson (remplace K. Tierney) 60' ⚽ But - M. Cunha (passe Bruno Guimaraes) 62' Carton jaune - Danilo 65' ↑↓ Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho) 66' ↑↓ Remplacement - Lucas Paqueta (remplace G. Martinelli) 76' ↑↓ Remplacement - M. Cunha (remplace Neymar) 82' ↑↓ Remplacement - N. Patterson (remplace A. Ralston) 82' ↑↓ Remplacement - B. Gannon-Doak (remplace R. Christie) 82' ↑↓ Remplacement - Douglas Santos (remplace Alex Sandro) 82' ↑↓ Remplacement - Rayan (remplace Endrick) 82' Carton jaune - Fabinho 89' Carton jaune - R. Christie 90+1' ↑↓ Remplacement - L. Shankland (remplace C. Adams) 90+1' ↑↓ Remplacement - J. McGinn (remplace F. Curtis) Compositions Écosse Système 4-2-3-1 Sélectionneur Steve Clarke Titulaires 11 1 Angus Gunn Gardien 22 Nathan Patterson Défenseur 13 Jack Hendry Défenseur 26 Scott McKenna Défenseur 3 Andy Robertson Défenseur 19 Lewis Ferguson Milieu 23 Kenny McLean Milieu 17 Ben Gannon-Doak Milieu 4 Scott McTominay Milieu 7 John McGinn Milieu 20 Lawrence Shankland Attaquant Remplaçants 15 6 Kieran Tierney

12 Liam Kelly

21 Craig Gordon

2 Aaron Hickey

5 Grant Hanley

15 John Souttar

16 Dominic Hyam

24 Tony Ralston

8 Tyler Fletcher

11 Ryan Christie

25 Findlay Curtis

9 Lyndon Dykes

10 Che Adams

14 Ross Stewart

18 George Hirst Brésil Système 4-3-3 Sélectionneur Carlo Ancelotti Titulaires 11 1 Alisson Gardien 13 Danilo Défenseur 4 Marquinhos Défenseur 3 Gabriel Magalhães Défenseur 16 Douglas Santos Défenseur 8 Bruno Guimarães Milieu 5 Casemiro Milieu 20 Lucas Paquetá Milieu 26 Rayan Attaquant 9 Matheus Cunha Attaquant 7 Vinícius Júnior Attaquant Remplaçants 14 12 Weverton

23 Ederson

6 Alex Sandro

14 Bremer

15 Léo Pereira

24 Roger Ibañez

2 Éderson

17 Fabinho

18 Danilo Santos

21 Luiz Henrique

10 Neymar

19 Endrick

22 Gabriel Martinelli

25 Igor Thiago Les chiffres du match Tirs cadres : Écosse 3 / Brésil 8

: Écosse 3 / Brésil 8 Tirs : Écosse 11 / Brésil 19

: Écosse 11 / Brésil 19 Possession : Écosse 48% / Brésil 52%

: Écosse 48% / Brésil 52% Corners : Écosse 6 / Brésil 6

: Écosse 6 / Brésil 6 Fautes : Écosse 7 / Brésil 8

: Écosse 7 / Brésil 8 Cartons jaunes : Écosse 0 / Brésil 2

: Écosse 0 / Brésil 2 Passes : Écosse 480 / Brésil 527

: Écosse 480 / Brésil 527 Precision des passes : Écosse 90% / Brésil 93%

: Écosse 90% / Brésil 93% xG : Écosse 0.79 / Brésil 4.33 Joueurs clés Vinícius Júnior (Brésil) : note 8.9, 2 but(s)

(Brésil) : note 8.9, 2 but(s) Bruno Guimarães (Brésil) : note 7.9, 2 passe(s) decisive(s)

(Brésil) : note 7.9, 2 passe(s) decisive(s) Matheus Cunha (Brésil) : note 7.9, 1 but(s)

(Brésil) : note 7.9, 1 but(s) Angus Gunn (Écosse) : note 8.2, 4 arret(s)

(Écosse) : note 8.2, 4 arret(s) Rayan (Brésil) : note 7.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Brésil) : note 7.9, 1 passe(s) decisive(s) Alisson (Brésil) : note 7.9, 3 arret(s)

(Brésil) : note 7.9, 3 arret(s) Lewis Ferguson (Écosse) : note 7.9

(Écosse) : note 7.9 Gabriel Magalhães (Brésil) : note 7.6 Absences et blessures Neymar : Brésil · Missing Fixture · Calf Injury

: Brésil · Missing Fixture · Calf Injury Raphinha : Brésil · Missing Fixture · Hamstring muscle injury Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Écosse Termine 0-3 Hard Rock Stadium Brésil Brésil Resume final Voir la fiche du match Maroc - Haïti Fiche match Maroc - Haïti Maroc 4-2 4-2 Haïti Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 10' ⚽ But - Bono 39' ⚽ But - A. Hakimi 43' ⚽ But - W. Isidor (passe J. Duverne) 45+1' ⚽ But - I. Saibari (passe A. Hakimi) 67' ↑↓ Remplacement - R. Providence (remplace D. Nazon) 67' ↑↓ Remplacement - W. Isidor (remplace L. Deedson) 70' ↑↓ Remplacement - B. Diaz (remplace A. Ounahi) 70' ↑↓ Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) 70' ↑↓ Remplacement - A. El Kaabi (remplace G. Yassine) 78' ⚽ But - S. Rahimi (passe C. Riad) 79' Carton jaune - D. Nazon 79' Carton jaune - J. Placide 80' ↑↓ Remplacement - J. Duverne (remplace C. Arcus) 80' ↑↓ Remplacement - D. Jean Jacques (remplace D. Simon) 83' ↑↓ Remplacement - A. Salah-Eddine (remplace N. Mazraoui) 83' ↑↓ Remplacement - N. El Aynaoui (remplace S. El Mourabet) 83' ↑↓ Remplacement - L. Joseph (remplace F. Pierrot) 89' ⚽ But - G. Yassine (passe S. Rahimi) 90+4' Carton jaune - J. Casimir Compositions Maroc Système 4-2-3-1 Sélectionneur Mohamed Ouahbi Titulaires 11 1 Yassine Bounou Gardien 2 Achraf Hakimi Défenseur 25 Redouane Halhal Défenseur 18 Chadi Riad Défenseur 26 Anass Salah-Eddine Défenseur 4 Sofyan Amrabat Milieu 24 Neil El Aynaoui Milieu 10 Brahim Díaz Milieu 11 Ismael Saibari Milieu 23 Bilal El Khannouss Milieu 20 Ayoub El Kaabi Attaquant Remplaçants 15 12 Munir El Kajoui

22 Ahmed Reda Tagnaouti

3 Noussair Mazraoui

5 Marwane Saadane

13 Zakaria El Ouahdi

14 Issa Diop

19 Youssef Belammari

6 Ayyoub Bouaddi

7 Chemsdine Talbi

8 Azzedine Ounahi

15 Samir El Mourabet

16 Gessime Yassine

17 Amine Sbai

9 Soufiane Rahimi

21 Ayoube Amaimouni Echghouyab Haïti Système 4-4-1-1 Sélectionneur Sebastien Migne Titulaires 11 1 Johny Placide Gardien 22 Jean-Kévin Duverne Défenseur 4 Ricardo Adé Défenseur 5 Hannes Delcroix Défenseur 8 Martin Expérience Défenseur 21 Josué Casimir Milieu 17 Danley Jean Jacques Milieu 10 Jean-Ricner Bellegarde Milieu 15 Ruben Providence Milieu 18 Wilson Isidor Attaquant 16 Lenny Joseph Attaquant Remplaçants 15 11 Louicius Don Deedson

9 Duckens Nazon

12 Alexandre Pierre

23 Josué Duverger

2 Carlens Arcus

3 Keeto Thermoncy

14 Garven-Michee Metusala

13 Duke Lacroix

6 Carl Fred Sainté

24 Wilguens Paugain

26 Woodensky Pierre

25 Dominique Simon

7 Derrick Etienne

20 Frantzdy Pierrot

19 Yassin Fortune Les chiffres du match Tirs cadres : Maroc 11 / Haïti 1

: Maroc 11 / Haïti 1 Tirs : Maroc 22 / Haïti 5

: Maroc 22 / Haïti 5 Possession : Maroc 71% / Haïti 29%

: Maroc 71% / Haïti 29% Corners : Maroc 9 / Haïti 0

: Maroc 9 / Haïti 0 Fautes : Maroc 8 / Haïti 17

: Maroc 8 / Haïti 17 Cartons jaunes : Maroc 0 / Haïti 2

: Maroc 0 / Haïti 2 Passes : Maroc 533 / Haïti 229

: Maroc 533 / Haïti 229 Precision des passes : Maroc 89% / Haïti 79%

: Maroc 89% / Haïti 79% xG : Maroc 3.26 / Haïti 0.52 Joueurs clés Achraf Hakimi (Maroc) : note 7.6, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Maroc) : note 7.6, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Johny Placide (Haïti) : note 7.2, 8 arret(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Haïti) : note 7.2, 8 arret(s), 1 carton(s) jaune(s) Wilson Isidor (Haïti) : note 7.7, 1 but(s)

(Haïti) : note 7.7, 1 but(s) Ismael Saibari (Maroc) : note 7.3, 1 but(s)

(Maroc) : note 7.3, 1 but(s) Soufiane Rahimi (Maroc) : note 7.2, 1 but(s)

(Maroc) : note 7.2, 1 but(s) Bilal El Khannouss (Maroc) : note 8.9

(Maroc) : note 8.9 Jean-Kévin Duverne (Haïti) : note 6.7, 1 passe(s) decisive(s)

(Haïti) : note 6.7, 1 passe(s) decisive(s) Chadi Riad (Maroc) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Maroc Termine 4-2 Mercedes-Benz Stadium Haïti Haïti Resume final