Mondial 2026 : le Brésil et le Maroc dos à dos à la pause (1-1)
Brésil – Maroc a atteint la pause au Mondial 2026, le Brésil et le Maroc sont dos à dos sur le score de 1-1.
Henry DONCHEVoir tous ses articles
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Football
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Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. Le Brésil a eu le ballon avec 56% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 4 tirs contre 12 pour le Maroc. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 1 pour le Brésil et 2 pour le Maroc. Les xG restent proches, avec 0.69 pour le Brésil et 1.22 pour le Maroc.
Les faits de la première période
- But – I. Saibari (passe B. Diaz) (Maroc, 21e)
- But – Vinicius Junior (passe Bruno Guimaraes) (Brésil, 32e)
- Carton jaune – Casemiro (Brésil, 37e)
- Carton jaune – Ibanez (Brésil, 43e)
Un équilibre encore fragile
le Brésil et le Maroc repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.
Brésil
2e periode 78' MetLife StadiumMaroc
Fil du match
- 21'But - I. Saibari (passe B. Diaz) (Maroc, 21e)
- 32'But - Vinicius Junior (passe Bruno Guimaraes) (Brésil, 32e)
- 37'Carton jaune - Casemiro (Brésil, 37e)
- 43'Carton jaune - Ibanez (Brésil, 43e)
- 46'Remplacement - Ibanez (remplace Danilo) (Brésil, 46e)
- 46'Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho) (Brésil, 46e)
- 61'Remplacement - Lucas Paqueta (remplace M. Cunha) (Brésil, 61e)
- 62'Remplacement - I. Thiago (remplace Luiz Henrique) (Brésil, 62e)
- 65'Remplacement - B. Diaz (remplace C. Talbi) (Maroc, 65e)
- 65'Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet) (Maroc, 65e)
Les chiffres du match
- Tirs cadres : Brésil 2 / Maroc 2
- Tirs : Brésil 6 / Maroc 12
- Possession : Brésil 54% / Maroc 46%
- Corners : Brésil 2 / Maroc 0
- Fautes : Brésil 7 / Maroc 8
- Cartons jaunes : Brésil 2 / Maroc 0
- Passes : Brésil 252 / Maroc 212
- Precision des passes : Brésil 87% / Maroc 87%
- xG : Brésil 0.85 / Maroc 1.22
Calendrier Groupe C
Groupe C
Brésil
2e periode 78' MetLife StadiumMaroc
Groupe C
Haïti
A venir Gillette StadiumÉcosse
Groupe C
Écosse
A venir Gillette StadiumMaroc
Groupe C
Brésil
A venir Lincoln Financial FieldHaïti
Groupe C
Écosse
A venir Hard Rock StadiumBrésil
Groupe C
Maroc
A venir Mercedes-Benz StadiumHaïti
Groupe C
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|Brésil
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|Haïti
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