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Mondial 2026 : le Brésil mène face à Haïti à la pause (3-0)

Le Brésil mène Haïti 3-0 à la mi-temps, samedi 20 juin 2026 au Lincoln Financial Field de Philadelphie, dans le groupe C du Mondial 2026. Matheus Cunha a inscrit les deux premiers buts brésiliens avant que Vinícius Júnior n’alourdisse l’écart dans le temps additionnel, plaçant la Seleção en position forte dans un match important pour la suite du groupe.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : le Brésil mène face à Haïti à la pause (3-0)
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Ce deuxième rendez-vous de groupe intervient après le nul du Brésil contre le Maroc, 1-1, et la défaite d’Haïti face à l’Écosse, 0-1. Avec ce score à la pause, l’équipe de Carlo Ancelotti se rapproche d’un premier succès dans cette phase, tandis que la sélection de Sebastien Migne se retrouve sous forte pression après quarante-cinq minutes.

La première alerte administrative est venue très tôt pour Haïti, avec un carton jaune reçu par Carlens Arcus dès la 4e minute. Le Brésil a ensuite pris l’avantage à la 23e minute par Matheus Cunha, titulaire à la pointe de l’attaque aux côtés de Raphinha et Vinícius Júnior.

Cunha a signé le doublé à la 36e minute, servi par Vinícius Júnior. Ce deuxième but a donné une marge nette aux Brésiliens, organisés en 4-3-3 avec Alisson dans le but, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães et Douglas Santos en défense, puis Bruno Guimarães, Casemiro et Lucas Paquetá au milieu.

Un changement brésilien a été enregistré à la 40e minute, Raphinha remplaçant Rayan. Juste avant la pause, Vinícius Júnior a porté le score à 3-0 à la 45+3e minute, sur une passe de Lucas Paquetá. Haïti a terminé cette première période avec un autre avertissement, reçu par Frantzdy Pierrot à la 45+4e minute.

Les chiffres disponibles à la pause confirment l’avantage brésilien dans le contrôle du match. Le Brésil affiche 63 pour cent de possession et quatre corners, alors qu’Haïti n’a pas tenté de tir en première période. La sélection haïtienne avait débuté en 5-4-1 avec Johny Placide, Carlens Arcus, Jean-Kévin Duverne, Ricardo Adé, Hannes Delcroix et Martin Expérience dans le bloc défensif, Frantzdy Pierrot occupant seul la pointe.

À la mi-temps, le Brésil dispose donc d’une avance de trois buts et d’un scénario favorable. Haïti devra surtout réduire l’écart après une première période marquée par deux cartons jaunes et trois buts encaissés, dont deux signés par Matheus Cunha.

Brésil
Termine Lincoln Financial Field
Haïti
20/06/2026 01:30 Groupe C
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 4'Carton jaune - C. ArcusHaïti, 4e
  2. 23'But - M. Cunha1-0Brésil
  3. 36'But - M. Cunha2-0Brésil · Passe : Vinicius Junior
  4. 40'Remplacement - Raphinha (remplace Rayan)Brésil, 40e
  5. 45+3'But - Vinicius Junior3-0Brésil · Passe : Lucas Paqueta
  6. 45+4'Carton jaune - F. PierrotHaïti, 45+4e
  7. 46'Remplacement - C. Arcus (remplace D. Simon)Haïti, 46e
  8. 46'Remplacement - F. Pierrot (remplace W. Isidor)Haïti, 46e
  9. 63'Remplacement - J. Casimir (remplace L. Deedson)Haïti, 63e
  10. 64'Remplacement - Lucas Paqueta (remplace G. Martinelli)Brésil, 64e
  11. 64'Remplacement - M. Cunha (remplace Endrick)Brésil, 64e
  12. 65'Carton jaune - Douglas SantosBrésil, 65e
  13. 71'Remplacement - R. Providence (remplace L. Joseph)Haïti, 71e
  14. 72'Carton jaune - D. Jean JacquesHaïti, 72e
  15. 81'Remplacement - Vinicius Junior (remplace Danilo Santos)Brésil, 81e
  16. 81'Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Ederson)Brésil, 81e
  17. 81'Remplacement - J. Bellegarde (remplace D. Etienne)Haïti, 81e
  18. 24'But - H. Delcroix1-0Brésil
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Brésil 5 / Haïti 3
  • Tirs : Brésil 8 / Haïti 8
  • Possession : Brésil 57% / Haïti 43%
  • Corners : Brésil 4 / Haïti 4
  • Fautes : Brésil 12 / Haïti 15
  • Cartons jaunes : Brésil 1 / Haïti 3
  • Passes : Brésil 520 / Haïti 392
  • Precision des passes : Brésil 89% / Haïti 83%
  • xG : Brésil 1.50 / Haïti 0.30
Calendrier Groupe C
Voir le Calendrier Complet
Groupe C
Brésil
Termine MetLife Stadium
Maroc
Resume final
Groupe C
Haïti
Termine Gillette Stadium
Écosse
Resume final
Groupe C
Écosse
Termine Gillette Stadium
Maroc
Resume final
Groupe C
Brésil
Termine Lincoln Financial Field
Haïti
Resume final
Groupe C
Écosse
A venir Hard Rock Stadium
Brésil
Groupe C
Maroc
A venir Mercedes-Benz Stadium
Haïti
Groupe C
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Brésil 2 1 1 0 4 1 3 4
Maroc 2 1 1 0 2 1 1 4
Écosse 2 1 0 1 1 1 0 3
Haïti 2 0 0 2 0 4 -4 0

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