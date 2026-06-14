Mondial 2026 : Haïti et l’Écosse alignent un 4-4-2, Pierrot et McTominay titulaires

Haïti et l’Écosse débutent avec deux 4-4-2 pour leur match du groupe C du Mondial 2026, programmé samedi 14 juin à 2 h GMT+1 au Gillette Stadium. Sébastien Migne associe Frantzdy Pierrot et Wilson Isidor en attaque, tandis que Steve Clarke confie le front écossais à Lawrence Shankland et Che Adams.

Publié le 14 juin 2026 à 01:56

Publié le 14 juin 2026 à 01:56

Les deux sélectionneurs ont privilégié une structure classique, avec quatre milieux et deux pointes. Haïti s’appuie sur Johny Placide dans le but, Carlens Arcus et Martin Expérience sur les côtés de la défense, ainsi que Jean-Ricner Bellegarde dans l’entrejeu. L’Écosse démarre avec Angus Gunn, Andy Robertson, Scott McTominay, John McGinn et Lewis Ferguson parmi ses cadres.

Le choix haïtien donne un rôle important au couloir et à la première relance. Ricardo Adé et Hannes Delcroix composent l’axe défensif devant Placide, alors que Louicius Don Deedson et Ruben Providence encadrent Danley Jean Jacques et Bellegarde au milieu. Devant, Pierrot et Isidor forment le duo chargé de fixer la défense écossaise.

Côté écossais, Steve Clarke aligne une défense à quatre avec Aaron Hickey, Jack Hendry, Grant Hanley et Robertson devant Gunn. Le milieu réunit Ben Gannon-Doak, McTominay, Ferguson et McGinn, avec Shankland et Adams en attaque. Le banc offre notamment des options offensives avec Lyndon Dykes, Ross Stewart et George Hirst.

Lecture du onze de Haïti

Sébastien Migne maintient Haïti dans un 4-4-2 articulé autour de Placide, Arcus, Adé, Delcroix et Expérience pour la ligne arrière. Ce socle défensif place Bellegarde et Danley Jean Jacques au centre du jeu, avec la mission de soutenir les sorties de balle et de relier les deux lignes.

Sur les côtés, Louicius Don Deedson et Ruben Providence démarrent dans le milieu à quatre. Leur présence donne de la largeur à une équipe qui associe deux attaquants de métier, Pierrot et Isidor. Ce choix confirme une volonté de disposer de points d’appui devant, sans isoler l’avant-centre dans les phases de transition.

Haïti en 4-4-2

Johny Placide

Carlens Arcus

Ricardo Adé

Hannes Delcroix

Martin Expérience

Louicius Don Deedson

Danley Jean Jacques

Jean-Ricner Bellegarde

Ruben Providence

Frantzdy Pierrot

Wilson Isidor

Le banc haïtien comprend Alexandre Pierre, Josué Duverger, Keeto Thermoncy, Duke Lacroix, Garven-Michee Metusala, Jean-Kévin Duverne, Wilguens Paugain, Carl Fred Sainté, Dominique Simon, Woodensky Pierre, Josué Casimir, Derrick Etienne, Duckens Nazon, Lenny Joseph et Yassin Fortune.

Lecture du onze de l’Écosse

Steve Clarke répond avec le même système. Gunn débute dans le but, protégé par Hickey, Hendry, Hanley et Robertson. Le flanc gauche écossais bénéficie de la présence de Robertson, tandis que Hickey occupe le côté droit de la défense.

Au milieu, McTominay, Ferguson et McGinn donnent du volume à l’axe et aux zones intermédiaires, avec Gannon-Doak dans le couloir. Devant, Shankland et Adams forment une paire complémentaire dans une équipe construite pour attaquer avec deux références offensives.

Écosse en 4-4-2

Angus Gunn

Aaron Hickey

Jack Hendry

Grant Hanley

Andy Robertson

Ben Gannon-Doak

Scott McTominay

Lewis Ferguson

John McGinn

Lawrence Shankland

Che Adams

Les remplaçants écossais sont Liam Kelly, Craig Gordon, Kieran Tierney, John Souttar, Dominic Hyam, Nathan Patterson, Tony Ralston, Scott McKenna, Tyler Fletcher, Ryan Christie, Kenny McLean, Findlay Curtis, Lyndon Dykes, Ross Stewart et George Hirst.

Les onze de départ

Haïti Système 4-4-2 Sélectionneur Sebastien Migne Titulaires 11 1 Johny Placide Gardien 2 Carlens Arcus Défenseur 4 Ricardo Adé Défenseur 5 Hannes Delcroix Défenseur 8 Martin Expérience Défenseur 11 Louicius Don Deedson Milieu 17 Danley Jean Jacques Milieu 10 Jean-Ricner Bellegarde Milieu 15 Ruben Providence Milieu 20 Frantzdy Pierrot Attaquant 18 Wilson Isidor Attaquant Remplaçants 15 12 Alexandre Pierre

23 Josué Duverger

3 Keeto Thermoncy

13 Duke Lacroix

14 Garven-Michee Metusala

22 Jean-Kévin Duverne

24 Wilguens Paugain

6 Carl Fred Sainté

25 Dominique Simon

26 Woodensky Pierre

21 Josué Casimir

7 Derrick Etienne

9 Duckens Nazon

16 Lenny Joseph

19 Yassin Fortune Écosse Système 4-4-2 Sélectionneur Steve Clarke Titulaires 11 1 Angus Gunn Gardien 2 Aaron Hickey Défenseur 13 Jack Hendry Défenseur 5 Grant Hanley Défenseur 3 Andy Robertson Défenseur 17 Ben Gannon-Doak Milieu 4 Scott McTominay Milieu 19 Lewis Ferguson Milieu 7 John McGinn Milieu 20 Lawrence Shankland Attaquant 10 Che Adams Attaquant Remplaçants 15 12 Liam Kelly

21 Craig Gordon

6 Kieran Tierney

15 John Souttar

16 Dominic Hyam

22 Nathan Patterson

24 Tony Ralston

26 Scott McKenna

8 Tyler Fletcher

11 Ryan Christie

23 Kenny McLean

25 Findlay Curtis

9 Lyndon Dykes

14 Ross Stewart

18 George Hirst

Haïti 1re periode 17' 0-0 Gillette Stadium Écosse Écosse Fil du match Aucun fait de match detaille n est encore disponible.

Calendrier Groupe C Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Brésil - Maroc Fiche match Brésil - Maroc Brésil 1-1 1-1 Maroc Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 21' But - I. Saibari (passe B. Diaz) (Maroc, 21e) 32' But - Vinicius Junior (passe Bruno Guimaraes) (Brésil, 32e) 37' Carton jaune - Casemiro (Brésil, 37e) 43' Carton jaune - Ibanez (Brésil, 43e) 46' Remplacement - Ibanez (remplace Danilo) (Brésil, 46e) 46' Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho) (Brésil, 46e) 61' Remplacement - Lucas Paqueta (remplace M. Cunha) (Brésil, 61e) 62' Remplacement - I. Thiago (remplace Luiz Henrique) (Brésil, 62e) 65' Remplacement - B. Diaz (remplace C. Talbi) (Maroc, 65e) 65' Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet) (Maroc, 65e) 80' Remplacement - N. Mazraoui (remplace A. Salah-Eddine) (Maroc, 80e) 80' Remplacement - B. El Khannouss (remplace A. Amaimouni) (Maroc, 80e) 80' Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Danilo Santos) (Brésil, 80e) 89' Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) (Maroc, 89e) Compositions Brésil Système 4-2-3-1 Sélectionneur Carlo Ancelotti Titulaires 11 1 Alisson Gardien 24 Roger Ibañez Défenseur 4 Marquinhos Défenseur 3 Gabriel Magalhães Défenseur 16 Douglas Santos Défenseur 5 Casemiro Milieu 8 Bruno Guimarães Milieu 20 Lucas Paquetá Milieu 11 Raphinha Milieu 7 Vinícius Júnior Milieu 25 Igor Thiago Attaquant Remplaçants 14 13 Danilo

17 Fabinho

21 Luiz Henrique

9 Matheus Cunha

23 Ederson

12 Weverton

6 Alex Sandro

14 Bremer

15 Léo Pereira

18 Danilo Santos

26 Rayan

2 Éderson

19 Endrick

22 Gabriel Martinelli Maroc Système 4-2-3-1 Sélectionneur Mohamed Ouahbi Titulaires 11 1 Bono Gardien 2 Achraf Hakimi Défenseur 14 Issa Diop Défenseur 18 Chadi Riad Défenseur 3 Noussair Mazraoui Défenseur 24 Neil El Aynaoui Milieu 6 Ayyoub Bouaddi Milieu 10 Brahim Díaz Milieu 8 Azzedine Ounahi Milieu 23 Bilal El Khannouss Milieu 11 Ismael Saibari Attaquant Remplaçants 15 7 Chemsdine Talbi

15 Samir El Mourabet

12 Munir El Kajoui

22 Ahmed Reda Tagnaouti

26 Anass Salah-Eddine

5 Marwane Saadane

25 Redouane Halhal

13 Zakaria El Ouahdi

19 Youssef Belammari

17 Amine Sbai

16 Gessime Yassine

4 Sofyan Amrabat

20 Ayoub El Kaabi

9 Soufiane Rahimi

21 Ayoube Amaimouni Echghouyab Les chiffres du match Tirs cadres : Brésil 4 / Maroc 2

: Brésil 4 / Maroc 2 Tirs : Brésil 10 / Maroc 12

: Brésil 10 / Maroc 12 Possession : Brésil 55% / Maroc 45%

: Brésil 55% / Maroc 45% Corners : Brésil 4 / Maroc 0

: Brésil 4 / Maroc 0 Fautes : Brésil 14 / Maroc 12

: Brésil 14 / Maroc 12 Cartons jaunes : Brésil 2 / Maroc 0

: Brésil 2 / Maroc 0 Passes : Brésil 465 / Maroc 383

: Brésil 465 / Maroc 383 Precision des passes : Brésil 88% / Maroc 86%

: Brésil 88% / Maroc 86% xG : Brésil 1.12 / Maroc 1.28 Joueurs clés Vinícius Júnior (Brésil) : note 8.2, 1 but(s)

(Brésil) : note 8.2, 1 but(s) Ismael Saibari (Maroc) : note 7.7, 1 but(s)

(Maroc) : note 7.7, 1 but(s) Bruno Guimarães (Brésil) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Brésil) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Brahim Díaz (Maroc) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Maroc) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Bono (Maroc) : note 6.9, 3 arret(s)

(Maroc) : note 6.9, 3 arret(s) Marquinhos (Brésil) : note 7.2

(Brésil) : note 7.2 Gabriel Magalhães (Brésil) : note 7.2

(Brésil) : note 7.2 Alisson (Brésil) : note 6.5, 1 arret(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 25/03/2023 Maroc 2-1 Brésil (Friendlies) Groupe C Brésil Termine 1-1 MetLife Stadium Maroc Maroc Resume final Voir la fiche du match Haïti - Écosse Fiche match Haïti - Écosse Haïti 0-0 1re periode 17' · 0-0 Écosse Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Haïti Système 4-4-2 Sélectionneur Sebastien Migne Titulaires 11 1 Johny Placide Gardien 2 Carlens Arcus Défenseur 4 Ricardo Adé Défenseur 5 Hannes Delcroix Défenseur 8 Martin Expérience Défenseur 11 Louicius Don Deedson Milieu 17 Danley Jean Jacques Milieu 10 Jean-Ricner Bellegarde Milieu 15 Ruben Providence Milieu 20 Frantzdy Pierrot Attaquant 18 Wilson Isidor Attaquant Remplaçants 15 12 Alexandre Pierre

23 Josué Duverger

3 Keeto Thermoncy

13 Duke Lacroix

14 Garven-Michee Metusala

22 Jean-Kévin Duverne

24 Wilguens Paugain

6 Carl Fred Sainté

25 Dominique Simon

26 Woodensky Pierre

21 Josué Casimir

7 Derrick Etienne

9 Duckens Nazon

16 Lenny Joseph

19 Yassin Fortune Écosse Système 4-4-2 Sélectionneur Steve Clarke Titulaires 11 1 Angus Gunn Gardien 2 Aaron Hickey Défenseur 13 Jack Hendry Défenseur 5 Grant Hanley Défenseur 3 Andy Robertson Défenseur 17 Ben Gannon-Doak Milieu 4 Scott McTominay Milieu 19 Lewis Ferguson Milieu 7 John McGinn Milieu 20 Lawrence Shankland Attaquant 10 Che Adams Attaquant Remplaçants 15 12 Liam Kelly

21 Craig Gordon

6 Kieran Tierney

15 John Souttar

16 Dominic Hyam

22 Nathan Patterson

24 Tony Ralston

26 Scott McKenna

8 Tyler Fletcher

11 Ryan Christie

23 Kenny McLean

25 Findlay Curtis

9 Lyndon Dykes

14 Ross Stewart

18 George Hirst Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Haïti 1re periode 17' 0-0 Gillette Stadium Écosse Écosse Compositions Voir la fiche du match Écosse - Maroc Fiche match Écosse - Maroc Écosse 23:00 A venir Maroc Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Écosse A venir 23:00 Gillette Stadium Maroc Maroc Voir la fiche du match Brésil - Haïti Fiche match Brésil - Haïti Brésil 01:30 A venir Haïti Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Brésil A venir 01:30 Lincoln Financial Field Haïti Haïti Voir la fiche du match Écosse - Brésil Fiche match Écosse - Brésil Écosse 23:00 A venir Brésil Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Écosse A venir 23:00 Hard Rock Stadium Brésil Brésil Voir la fiche du match Maroc - Haïti Fiche match Maroc - Haïti Maroc 23:00 A venir Haïti Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Maroc A venir 23:00 Mercedes-Benz Stadium Haïti Haïti