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Mondial 2026 : Haïti et l’Écosse alignent un 4-4-2, Pierrot et McTominay titulaires

Haïti et l’Écosse débutent avec deux 4-4-2 pour leur match du groupe C du Mondial 2026, programmé samedi 14 juin à 2 h GMT+1 au Gillette Stadium. Sébastien Migne associe Frantzdy Pierrot et Wilson Isidor en attaque, tandis que Steve Clarke confie le front écossais à Lawrence Shankland et Che Adams.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
88vues
Mondial 2026 : Haïti et l’Écosse alignent un 4-4-2, Pierrot et McTominay titulaires
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33 min de lecture
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Sommaire

Les deux sélectionneurs ont privilégié une structure classique, avec quatre milieux et deux pointes. Haïti s’appuie sur Johny Placide dans le but, Carlens Arcus et Martin Expérience sur les côtés de la défense, ainsi que Jean-Ricner Bellegarde dans l’entrejeu. L’Écosse démarre avec Angus Gunn, Andy Robertson, Scott McTominay, John McGinn et Lewis Ferguson parmi ses cadres.

Le choix haïtien donne un rôle important au couloir et à la première relance. Ricardo Adé et Hannes Delcroix composent l’axe défensif devant Placide, alors que Louicius Don Deedson et Ruben Providence encadrent Danley Jean Jacques et Bellegarde au milieu. Devant, Pierrot et Isidor forment le duo chargé de fixer la défense écossaise.

Côté écossais, Steve Clarke aligne une défense à quatre avec Aaron Hickey, Jack Hendry, Grant Hanley et Robertson devant Gunn. Le milieu réunit Ben Gannon-Doak, McTominay, Ferguson et McGinn, avec Shankland et Adams en attaque. Le banc offre notamment des options offensives avec Lyndon Dykes, Ross Stewart et George Hirst.

Lecture du onze de Haïti

Sébastien Migne maintient Haïti dans un 4-4-2 articulé autour de Placide, Arcus, Adé, Delcroix et Expérience pour la ligne arrière. Ce socle défensif place Bellegarde et Danley Jean Jacques au centre du jeu, avec la mission de soutenir les sorties de balle et de relier les deux lignes.

Sur les côtés, Louicius Don Deedson et Ruben Providence démarrent dans le milieu à quatre. Leur présence donne de la largeur à une équipe qui associe deux attaquants de métier, Pierrot et Isidor. Ce choix confirme une volonté de disposer de points d’appui devant, sans isoler l’avant-centre dans les phases de transition.

Haïti en 4-4-2

  • Johny Placide
  • Carlens Arcus
  • Ricardo Adé
  • Hannes Delcroix
  • Martin Expérience
  • Louicius Don Deedson
  • Danley Jean Jacques
  • Jean-Ricner Bellegarde
  • Ruben Providence
  • Frantzdy Pierrot
  • Wilson Isidor

Le banc haïtien comprend Alexandre Pierre, Josué Duverger, Keeto Thermoncy, Duke Lacroix, Garven-Michee Metusala, Jean-Kévin Duverne, Wilguens Paugain, Carl Fred Sainté, Dominique Simon, Woodensky Pierre, Josué Casimir, Derrick Etienne, Duckens Nazon, Lenny Joseph et Yassin Fortune.

Lecture du onze de l’Écosse

Steve Clarke répond avec le même système. Gunn débute dans le but, protégé par Hickey, Hendry, Hanley et Robertson. Le flanc gauche écossais bénéficie de la présence de Robertson, tandis que Hickey occupe le côté droit de la défense.

Au milieu, McTominay, Ferguson et McGinn donnent du volume à l’axe et aux zones intermédiaires, avec Gannon-Doak dans le couloir. Devant, Shankland et Adams forment une paire complémentaire dans une équipe construite pour attaquer avec deux références offensives.

Écosse en 4-4-2

  • Angus Gunn
  • Aaron Hickey
  • Jack Hendry
  • Grant Hanley
  • Andy Robertson
  • Ben Gannon-Doak
  • Scott McTominay
  • Lewis Ferguson
  • John McGinn
  • Lawrence Shankland
  • Che Adams

Les remplaçants écossais sont Liam Kelly, Craig Gordon, Kieran Tierney, John Souttar, Dominic Hyam, Nathan Patterson, Tony Ralston, Scott McKenna, Tyler Fletcher, Ryan Christie, Kenny McLean, Findlay Curtis, Lyndon Dykes, Ross Stewart et George Hirst.

Les onze de départ

Haïti
Système4-4-2SélectionneurSebastien Migne
Titulaires11
  1. 1 Johny Placide Gardien
  2. 2 Carlens Arcus Défenseur
  3. 4 Ricardo Adé Défenseur
  4. 5 Hannes Delcroix Défenseur
  5. 8 Martin Expérience Défenseur
  6. 11 Louicius Don Deedson Milieu
  7. 17 Danley Jean Jacques Milieu
  8. 10 Jean-Ricner Bellegarde Milieu
  9. 15 Ruben Providence Milieu
  10. 20 Frantzdy Pierrot Attaquant
  11. 18 Wilson Isidor Attaquant
Remplaçants15
  • 12 Alexandre Pierre
  • 23 Josué Duverger
  • 3 Keeto Thermoncy
  • 13 Duke Lacroix
  • 14 Garven-Michee Metusala
  • 22 Jean-Kévin Duverne
  • 24 Wilguens Paugain
  • 6 Carl Fred Sainté
  • 25 Dominique Simon
  • 26 Woodensky Pierre
  • 21 Josué Casimir
  • 7 Derrick Etienne
  • 9 Duckens Nazon
  • 16 Lenny Joseph
  • 19 Yassin Fortune
Écosse
Système4-4-2SélectionneurSteve Clarke
Titulaires11
  1. 1 Angus Gunn Gardien
  2. 2 Aaron Hickey Défenseur
  3. 13 Jack Hendry Défenseur
  4. 5 Grant Hanley Défenseur
  5. 3 Andy Robertson Défenseur
  6. 17 Ben Gannon-Doak Milieu
  7. 4 Scott McTominay Milieu
  8. 19 Lewis Ferguson Milieu
  9. 7 John McGinn Milieu
  10. 20 Lawrence Shankland Attaquant
  11. 10 Che Adams Attaquant
Remplaçants15
  • 12 Liam Kelly
  • 21 Craig Gordon
  • 6 Kieran Tierney
  • 15 John Souttar
  • 16 Dominic Hyam
  • 22 Nathan Patterson
  • 24 Tony Ralston
  • 26 Scott McKenna
  • 8 Tyler Fletcher
  • 11 Ryan Christie
  • 23 Kenny McLean
  • 25 Findlay Curtis
  • 9 Lyndon Dykes
  • 14 Ross Stewart
  • 18 George Hirst
Haïti
1re periode 17' Gillette Stadium
Écosse
14/06/2026 02:00 Groupe C
CompositionsAvant-match
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Calendrier Groupe C
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Groupe C
Brésil
Termine MetLife Stadium
Maroc
Resume final
Groupe C
Haïti
1re periode 17' Gillette Stadium
Écosse
Compositions
Groupe C
Écosse
A venir Gillette Stadium
Maroc
Groupe C
Brésil
A venir Lincoln Financial Field
Haïti
Groupe C
Écosse
A venir Hard Rock Stadium
Brésil
Groupe C
Maroc
A venir Mercedes-Benz Stadium
Haïti
Groupe C
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Brésil 1 0 1 0 1 1 0 1
Maroc 1 0 1 0 1 1 0 1
Haïti 0 0 0 0 0 0 0 0
Écosse 0 0 0 0 0 0 0 0

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