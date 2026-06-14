Mondial 2026 : le Brésil et le Maroc se neutralisent malgré Vinícius Júnior et Saibari

Le Brésil et le Maroc ont fait match nul 1-1, samedi 13 juin 2026 au MetLife Stadium, lors de la phase de groupes du Mondial 2026. Ismael Saibari a ouvert le score pour les Lions de l’Atlas à la 21e minute, avant l’égalisation de Vinícius Júnior à la 32e, un résultat qui laisse les deux sélections à égalité dans cette affiche du groupe C.

Ce partage des points confirme l’équilibre d’un duel attendu entre deux équipes ambitieuses. Trois ans après la victoire marocaine 2-1 en amical face à la Seleção, le Brésil n’a pas réussi à prendre sa revanche dans une rencontre où les deux blocs ont répondu dans le premier tiers du match.

Le Maroc a frappé le premier grâce à Saibari, servi par Brahim Díaz. L’action a donné l’avantage aux hommes de Mohamed Ouahbi à la 21e minute et a immédiatement placé le Brésil dans une situation de réaction.

La réponse brésilienne est arrivée onze minutes plus tard. Vinícius Júnior a remis les deux équipes à hauteur à la 32e minute, sur une passe de Bruno Guimarães. Le Brésil a ainsi évité de courir après le score jusqu’à la pause.

La fin de première période a aussi été marquée par deux avertissements côté brésilien. Casemiro a reçu un carton jaune à la 37e minute, puis Roger Ibañez a été sanctionné à la 43e. Le Maroc n’a pas reçu de carton jaune dans les événements recensés.

Un nul construit avant la pause

Les deux buts ont suffi à fixer le score. Le Maroc a trouvé l’ouverture par l’un de ses joueurs offensifs, tandis que le Brésil s’en est remis à Vinícius Júnior, titularisé dans le couloir d’un 4-2-3-1 animé aussi par Raphinha, Lucas Paquetá et Igor Thiago.

Le Brésil de Carlo Ancelotti avait aligné Alisson dans le but, avec Marquinhos, Gabriel Magalhães, Roger Ibañez et Douglas Santos en défense. Au milieu, Casemiro et Bruno Guimarães ont encadré la ligne de création, avant que Vinícius Júnior ne signe le but égalisateur.

Le Maroc a répondu dans le même système. Bono gardait le but, derrière Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad et Noussair Mazraoui. Neil El Aynaoui et Ayyoub Bouaddi formaient le double pivot, avec Brahim Díaz, Azzedine Ounahi et Bilal El Khannouss en soutien d’Ismael Saibari.

Le Maroc résiste au volume brésilien

Le Brésil a eu davantage le ballon avec 55 % de possession et a cadré quatre tirs. Le Maroc a cadré deux fois, mais a terminé avec douze tentatives contre dix pour la Seleção. Bono a effectué trois arrêts, tandis qu’Alisson en a réalisé un.

Les changements ont rythmé la seconde période, sans modifier le score. Les deux sélectionneurs ont puisé dans leur banc après l’heure de jeu, avec notamment des mouvements autour de Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Noussair Mazraoui, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá et Igor Thiago.

Ce 1-1 offre un point à chacune des deux équipes dans le groupe C. Le Brésil a trouvé une réponse rapide après l’ouverture du score marocaine, mais le Maroc a conservé le résultat jusqu’au coup de sifflet final.

Brésil Termine 1-1 MetLife Stadium Maroc Maroc Fil du match 21' But - I. Saibari (passe B. Diaz) (Maroc, 21e) 32' But - Vinicius Junior (passe Bruno Guimaraes) (Brésil, 32e) 37' Carton jaune - Casemiro (Brésil, 37e) 43' Carton jaune - Ibanez (Brésil, 43e) 46' Remplacement - Ibanez (remplace Danilo) (Brésil, 46e) 46' Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho) (Brésil, 46e) 61' Remplacement - Lucas Paqueta (remplace M. Cunha) (Brésil, 61e) 62' Remplacement - I. Thiago (remplace Luiz Henrique) (Brésil, 62e) 65' Remplacement - B. Diaz (remplace C. Talbi) (Maroc, 65e) 65' Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet) (Maroc, 65e) 80' Remplacement - N. Mazraoui (remplace A. Salah-Eddine) (Maroc, 80e) 80' Remplacement - B. El Khannouss (remplace A. Amaimouni) (Maroc, 80e) 80' Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Danilo Santos) (Brésil, 80e) 89' Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) (Maroc, 89e) Les chiffres du match Tirs cadres : Brésil 4 / Maroc 2

: Brésil 4 / Maroc 2 Tirs : Brésil 10 / Maroc 12

: Brésil 10 / Maroc 12 Possession : Brésil 55% / Maroc 45%

: Brésil 55% / Maroc 45% Corners : Brésil 4 / Maroc 0

: Brésil 4 / Maroc 0 Fautes : Brésil 14 / Maroc 12

: Brésil 14 / Maroc 12 Cartons jaunes : Brésil 2 / Maroc 0

: Brésil 2 / Maroc 0 Passes : Brésil 465 / Maroc 383

: Brésil 465 / Maroc 383 Precision des passes : Brésil 88% / Maroc 86%

: Brésil 88% / Maroc 86% xG : Brésil 1.12 / Maroc 1.28 Joueurs clés Vinícius Júnior (Brésil) : note 8.2, 1 but(s)

(Brésil) : note 8.2, 1 but(s) Ismael Saibari (Maroc) : note 7.7, 1 but(s)

(Maroc) : note 7.7, 1 but(s) Bruno Guimarães (Brésil) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Brésil) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Brahim Díaz (Maroc) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Maroc) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Bono (Maroc) : note 6.9, 3 arret(s)

Calendrier Groupe C Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Brésil - Maroc Fiche match Brésil - Maroc Brésil 1-1 1-1 Maroc Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 21' But - I. Saibari (passe B. Diaz) (Maroc, 21e) 32' But - Vinicius Junior (passe Bruno Guimaraes) (Brésil, 32e) 37' Carton jaune - Casemiro (Brésil, 37e) 43' Carton jaune - Ibanez (Brésil, 43e) 46' Remplacement - Ibanez (remplace Danilo) (Brésil, 46e) 46' Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho) (Brésil, 46e) 61' Remplacement - Lucas Paqueta (remplace M. Cunha) (Brésil, 61e) 62' Remplacement - I. Thiago (remplace Luiz Henrique) (Brésil, 62e) 65' Remplacement - B. Diaz (remplace C. Talbi) (Maroc, 65e) 65' Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet) (Maroc, 65e) 80' Remplacement - N. Mazraoui (remplace A. Salah-Eddine) (Maroc, 80e) 80' Remplacement - B. El Khannouss (remplace A. Amaimouni) (Maroc, 80e) 80' Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Danilo Santos) (Brésil, 80e) 89' Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) (Maroc, 89e) Compositions Brésil Système 4-2-3-1 Sélectionneur Carlo Ancelotti Titulaires 11 1 Alisson Gardien 24 Roger Ibañez Défenseur 4 Marquinhos Défenseur 3 Gabriel Magalhães Défenseur 16 Douglas Santos Défenseur 5 Casemiro Milieu 8 Bruno Guimarães Milieu 20 Lucas Paquetá Milieu 11 Raphinha Milieu 7 Vinícius Júnior Milieu 25 Igor Thiago Attaquant Remplaçants 14 13 Danilo

17 Fabinho

21 Luiz Henrique

9 Matheus Cunha

23 Ederson

12 Weverton

6 Alex Sandro

14 Bremer

15 Léo Pereira

18 Danilo Santos

26 Rayan

2 Éderson

19 Endrick

22 Gabriel Martinelli Maroc Système 4-2-3-1 Sélectionneur Mohamed Ouahbi Titulaires 11 1 Bono Gardien 2 Achraf Hakimi Défenseur 14 Issa Diop Défenseur 18 Chadi Riad Défenseur 3 Noussair Mazraoui Défenseur 24 Neil El Aynaoui Milieu 6 Ayyoub Bouaddi Milieu 10 Brahim Díaz Milieu 8 Azzedine Ounahi Milieu 23 Bilal El Khannouss Milieu 11 Ismael Saibari Attaquant Remplaçants 15 7 Chemsdine Talbi

15 Samir El Mourabet

12 Munir El Kajoui

22 Ahmed Reda Tagnaouti

26 Anass Salah-Eddine

5 Marwane Saadane

25 Redouane Halhal

13 Zakaria El Ouahdi

19 Youssef Belammari

17 Amine Sbai

16 Gessime Yassine

4 Sofyan Amrabat

20 Ayoub El Kaabi

9 Soufiane Rahimi

21 Ayoube Amaimouni Echghouyab Les chiffres du match Tirs cadres : Brésil 4 / Maroc 2

: Brésil 4 / Maroc 2 Tirs : Brésil 10 / Maroc 12

: Brésil 10 / Maroc 12 Possession : Brésil 55% / Maroc 45%

: Brésil 55% / Maroc 45% Corners : Brésil 4 / Maroc 0

: Brésil 4 / Maroc 0 Fautes : Brésil 14 / Maroc 12

: Brésil 14 / Maroc 12 Cartons jaunes : Brésil 2 / Maroc 0

: Brésil 2 / Maroc 0 Passes : Brésil 465 / Maroc 383

: Brésil 465 / Maroc 383 Precision des passes : Brésil 88% / Maroc 86%

: Brésil 88% / Maroc 86% xG : Brésil 1.12 / Maroc 1.28 Joueurs clés Vinícius Júnior (Brésil) : note 8.2, 1 but(s)

(Brésil) : note 8.2, 1 but(s) Ismael Saibari (Maroc) : note 7.7, 1 but(s)

(Maroc) : note 7.7, 1 but(s) Bruno Guimarães (Brésil) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Brésil) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Brahim Díaz (Maroc) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Maroc) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Bono (Maroc) : note 6.9, 3 arret(s)

(Maroc) : note 6.9, 3 arret(s) Marquinhos (Brésil) : note 7.2

(Brésil) : note 7.2 Gabriel Magalhães (Brésil) : note 7.2

(Brésil) : note 7.2 Alisson (Brésil) : note 6.5, 1 arret(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 25/03/2023 Maroc 2-1 Brésil (Friendlies) Groupe C Brésil Termine 1-1 MetLife Stadium Maroc Maroc Resume final Voir la fiche du match Haïti - Écosse Fiche match Haïti - Écosse Haïti 0-0 1re periode 19' · 0-0 Écosse Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Haïti Système 4-4-2 Sélectionneur Sebastien Migne Titulaires 11 1 Johny Placide Gardien 2 Carlens Arcus Défenseur 4 Ricardo Adé Défenseur 5 Hannes Delcroix Défenseur 8 Martin Expérience Défenseur 11 Louicius Don Deedson Milieu 17 Danley Jean Jacques Milieu 10 Jean-Ricner Bellegarde Milieu 15 Ruben Providence Milieu 20 Frantzdy Pierrot Attaquant 18 Wilson Isidor Attaquant Remplaçants 15 12 Alexandre Pierre

23 Josué Duverger

3 Keeto Thermoncy

13 Duke Lacroix

14 Garven-Michee Metusala

22 Jean-Kévin Duverne

24 Wilguens Paugain

6 Carl Fred Sainté

25 Dominique Simon

26 Woodensky Pierre

21 Josué Casimir

7 Derrick Etienne

9 Duckens Nazon

16 Lenny Joseph

19 Yassin Fortune Écosse Système 4-4-2 Sélectionneur Steve Clarke Titulaires 11 1 Angus Gunn Gardien 2 Aaron Hickey Défenseur 13 Jack Hendry Défenseur 5 Grant Hanley Défenseur 3 Andy Robertson Défenseur 17 Ben Gannon-Doak Milieu 4 Scott McTominay Milieu 19 Lewis Ferguson Milieu 7 John McGinn Milieu 20 Lawrence Shankland Attaquant 10 Che Adams Attaquant Remplaçants 15 12 Liam Kelly

21 Craig Gordon

6 Kieran Tierney

15 John Souttar

16 Dominic Hyam

22 Nathan Patterson

24 Tony Ralston

26 Scott McKenna

8 Tyler Fletcher

11 Ryan Christie

23 Kenny McLean

25 Findlay Curtis

9 Lyndon Dykes

14 Ross Stewart

18 George Hirst Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Haïti 1re periode 19' 0-0 Gillette Stadium Écosse Écosse Compositions Voir la fiche du match Écosse - Maroc Fiche match Écosse - Maroc Écosse 23:00 A venir Maroc Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Écosse A venir 23:00 Gillette Stadium Maroc Maroc Voir la fiche du match Brésil - Haïti Fiche match Brésil - Haïti Brésil 01:30 A venir Haïti Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Brésil A venir 01:30 Lincoln Financial Field Haïti Haïti Voir la fiche du match Écosse - Brésil Fiche match Écosse - Brésil Écosse 23:00 A venir Brésil Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Écosse A venir 23:00 Hard Rock Stadium Brésil Brésil Voir la fiche du match Maroc - Haïti Fiche match Maroc - Haïti Maroc 23:00 A venir Haïti Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Maroc A venir 23:00 Mercedes-Benz Stadium Haïti Haïti