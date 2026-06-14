Mondial 2026 : le Brésil et le Maroc se neutralisent malgré Vinícius Júnior et Saibari
Le Brésil et le Maroc ont fait match nul 1-1, samedi 13 juin 2026 au MetLife Stadium, lors de la phase de groupes du Mondial 2026. Ismael Saibari a ouvert le score pour les Lions de l’Atlas à la 21e minute, avant l’égalisation de Vinícius Júnior à la 32e, un résultat qui laisse les deux sélections à égalité dans cette affiche du groupe C.
Ce partage des points confirme l’équilibre d’un duel attendu entre deux équipes ambitieuses. Trois ans après la victoire marocaine 2-1 en amical face à la Seleção, le Brésil n’a pas réussi à prendre sa revanche dans une rencontre où les deux blocs ont répondu dans le premier tiers du match.
Le Maroc a frappé le premier grâce à Saibari, servi par Brahim Díaz. L’action a donné l’avantage aux hommes de Mohamed Ouahbi à la 21e minute et a immédiatement placé le Brésil dans une situation de réaction.
La réponse brésilienne est arrivée onze minutes plus tard. Vinícius Júnior a remis les deux équipes à hauteur à la 32e minute, sur une passe de Bruno Guimarães. Le Brésil a ainsi évité de courir après le score jusqu’à la pause.
La fin de première période a aussi été marquée par deux avertissements côté brésilien. Casemiro a reçu un carton jaune à la 37e minute, puis Roger Ibañez a été sanctionné à la 43e. Le Maroc n’a pas reçu de carton jaune dans les événements recensés.
Un nul construit avant la pause
Les deux buts ont suffi à fixer le score. Le Maroc a trouvé l’ouverture par l’un de ses joueurs offensifs, tandis que le Brésil s’en est remis à Vinícius Júnior, titularisé dans le couloir d’un 4-2-3-1 animé aussi par Raphinha, Lucas Paquetá et Igor Thiago.
Le Brésil de Carlo Ancelotti avait aligné Alisson dans le but, avec Marquinhos, Gabriel Magalhães, Roger Ibañez et Douglas Santos en défense. Au milieu, Casemiro et Bruno Guimarães ont encadré la ligne de création, avant que Vinícius Júnior ne signe le but égalisateur.
Le Maroc a répondu dans le même système. Bono gardait le but, derrière Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad et Noussair Mazraoui. Neil El Aynaoui et Ayyoub Bouaddi formaient le double pivot, avec Brahim Díaz, Azzedine Ounahi et Bilal El Khannouss en soutien d’Ismael Saibari.
Le Maroc résiste au volume brésilien
Le Brésil a eu davantage le ballon avec 55 % de possession et a cadré quatre tirs. Le Maroc a cadré deux fois, mais a terminé avec douze tentatives contre dix pour la Seleção. Bono a effectué trois arrêts, tandis qu’Alisson en a réalisé un.
Les changements ont rythmé la seconde période, sans modifier le score. Les deux sélectionneurs ont puisé dans leur banc après l’heure de jeu, avec notamment des mouvements autour de Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Noussair Mazraoui, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá et Igor Thiago.
Ce 1-1 offre un point à chacune des deux équipes dans le groupe C. Le Brésil a trouvé une réponse rapide après l’ouverture du score marocaine, mais le Maroc a conservé le résultat jusqu’au coup de sifflet final.
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