Mondial 2026 : le Brésil défie le Maroc pour un départ fort dans le groupe C

Le Brésil affronte le Maroc samedi 13 juin 2026 au New York New Jersey Stadium, à 23 h 00 en GMT+1, pour son entrée dans le groupe C de la Coupe du monde 2026. Ce premier match doit fixer le ton pour deux sélections ambitieuses, avec d’un côté un favori historique en quête d’un nouveau cycle gagnant et de l’autre une équipe marocaine qui veut confirmer son statut international.

La rencontre oppose deux projets sportifs très observés. Le Brésil arrive sous la direction de Carlo Ancelotti, nommé en mai 2025 et premier sélectionneur étranger de la Seleção depuis 1965. Le Maroc aborde le tournoi avec Mohamed Ouahbi, arrivé en mars 2026 après le passage de Walid Regragui.

L’enjeu immédiat est clair pour les deux équipes. Le Brésil cherche à réussir son départ dans une compétition qu’il n’a plus remportée depuis 2002. Le Maroc veut prolonger l’élan de son parcours historique de 2022 et montrer qu’il peut rester compétitif face aux grandes nations dès la phase de groupes.

Ce duel du groupe C se jouera dans un stade appelé à recevoir plusieurs affiches majeures du tournoi nord-américain. Pour la Seleção, une victoire d’entrée permettrait d’éviter une pression précoce dans une poule où chaque point comptera. Pour les Lions de l’Atlas, un résultat positif contre le Brésil serait un signal fort dans la course à la qualification.

Les deux sélections abordent aussi ce match avec des repères différents. Le Brésil doit composer avec plusieurs absences annoncées lors du dernier rassemblement avant la Coupe du monde, dont Rodrygo, Éder Militão, Bruno Guimarães et Estevão. Le Maroc, lui, se présente sans Youssef En-Nesyri, écarté de la liste pour le tournoi.

Zoom sur le Brésil

Le Brésil reste l’une des sélections les plus attendues du Mondial 2026. L’arrivée de Carlo Ancelotti a donné un relief particulier à sa préparation. Le technicien italien doit conduire une équipe qui possède un réservoir offensif important, mais qui cherche aussi davantage de stabilité et de maîtrise dans les grands rendez-vous.

Vinícius Jr. apparaît comme l’un des principaux atouts de la Seleção. Finaliste du Ballon d’Or 2024, l’attaquant du Real Madrid porte une partie des attentes offensives brésiliennes. Son influence dans les transitions, sa capacité à provoquer et son expérience des matches à très haute intensité seront au centre de l’attention face à un bloc marocain réputé difficile à manœuvrer.

Le Brésil d’Ancelotti est présenté comme plus pragmatique et flexible. L’objectif est de mieux contrôler le tempo, de limiter les déséquilibres et d’éviter de dépendre uniquement des inspirations individuelles. Cette orientation peut peser dans un premier match de tournoi, où la gestion des temps faibles compte souvent autant que la qualité technique.

Les absences confirmées réduisent toutefois certaines options. Rodrygo, touché aux ligaments croisés, Éder Militão, blessé musculairement, ainsi que Bruno Guimarães et Estevão, touchés aux ischio-jambiers, ne figurent pas dans le cadre du dernier rassemblement. Ces forfaits obligent le staff à ajuster l’équilibre entre créativité, impact et sécurité défensive.

Zoom sur le Maroc

Le Maroc aborde ce Mondial 2026 avec une exigence nouvelle. Après avoir marqué la Coupe du monde 2022, les Lions de l’Atlas ne sont plus seulement attendus comme une équipe capable de surprendre. Ils doivent désormais confirmer sur la durée, dans un groupe où leur premier test sera l’un des plus relevés possible.

Mohamed Ouahbi a hérité d’un groupe qui conserve des cadres de haut niveau. Achraf Hakimi, Yassine Bounou et Azzedine Ounahi restent des références importantes dans l’organisation marocaine. Leur expérience internationale doit aider l’équipe à gérer la pression d’une entrée en matière face au Brésil.

Le Maroc veut aussi faire évoluer son expression offensive. Sous Ouahbi, l’idée d’un jeu plus entreprenant a été mise en avant, avec une utilisation accrue des qualités créatives disponibles dans l’effectif. Face au Brésil, cette ambition devra être équilibrée avec la nécessité de ne pas laisser trop d’espaces à une attaque capable d’accélérer très vite.

L’absence de Youssef En-Nesyri modifie les repères dans le secteur offensif. Le Maroc devra trouver d’autres solutions pour peser dans la surface et convertir ses séquences de possession ou de transition. Contre une Seleção en quête de maîtrise, l’efficacité dans les moments clés pourrait peser lourd dès cette première journée.

Brésil - Maroc A venir

Calendrier Groupe C Voir le Calendrier Complet 13/06

23:00 Brésil - Maroc New York New Jersey Stadium Groupe C A venir Avant-match 14/06

02:00 Haïti - Écosse Boston Stadium Groupe C A venir 19/06

23:00 Écosse - Maroc Boston Stadium Groupe C A venir 20/06

01:30 Brésil - Haïti Philadelphia Stadium Groupe C A venir 24/06

23:00 Écosse - Brésil Miami Stadium Groupe C A venir 24/06

23:00 Maroc - Haïti Atlanta Stadium Groupe C A venir