Mondial 2026 : la Suède mène face à la Tunisie à la pause (2-1)

La Suède mène 2-1 face à la Tunisie à la mi-temps, lundi 15 juin 2026 à l’Estadio BBVA de Monterrey, dans le groupe F du Mondial 2026. Les Scandinaves ont pris deux buts d’avance grâce à Yasin Ayari et Alexander Isak, avant la réduction de l’écart d’Omar Rekik juste avant la pause.
Cette première période a rapidement placé la Suède en position favorable. Ayari a ouvert le score dès la 7e minute, puis Isak a doublé la mise à la 30e sur une passe de Viktor Gyökeres. La Tunisie a relancé la rencontre à la 43e minute, avec un but de Rekik servi par Hannibal Mejbri.
Le 3-4-1-2 de Graham Potter a pesé tôt dans le match avec Ayari au cœur du milieu, Benjamin Nygren en soutien et le duo Gyökeres-Isak devant. La Suède a aussi pu s’appuyer sur une ligne défensive composée de Gustaf Lagerbielke, Isak Hien et Victor Lindelöf devant Kristoffer Nordfeldt.
Les données disponibles à la pause donnent 63 pour cent de possession à la Suède, contre 37 pour cent à la Tunisie. Cet avantage dans l’utilisation du ballon s’est traduit au score, même si le but tunisien en fin de période maintient l’enjeu ouvert pour la seconde mi-temps.
La Tunisie, organisée en 4-2-3-1 par Sabri Lamouchi, a commencé avec Abdelmouhib Chamakh dans le but, Yan Valery, Montassar Talbi, Omar Rekik et Amine Ben Hmida en défense. Rani Khedira et Ellyes Skhiri ont été associés dans l’axe du milieu, avec Anis Ben Slimane, Hannibal Mejbri et Ali Abdi derrière Elias Saad.
La réduction du score signée Rekik change la lecture de la pause. Menée de deux buts après une demi-heure, la Tunisie rejoint les vestiaires avec un retard limité, tandis que la Suède conserve l’avantage mais voit son avance fragilisée par ce but encaissé à deux minutes de la fin du temps réglementaire de la première période.
Suède
2e periode 56'
2-1
Estadio BBVA
Tunisie
15/06/2026 03:00
·
Groupe F
Fil du match
7' ⚽ But - Y. Ayari 1-0 Suède 30' ⚽ But - A. Isak 2-0 Suède · Passe : V. Gyokeres 43' ⚽ But - O. Rekik 2-1 Tunisie · Passe : H. Mejbri 54' Carton jaune - R. Khedira Tunisie, 54e
Les chiffres du match
Tirs cadres : Suède 3 / Tunisie 1 Tirs : Suède 5 / Tunisie 4 Possession : Suède 50% / Tunisie 50% Corners : Suède 2 / Tunisie 0 Fautes : Suède 6 / Tunisie 4 Passes : Suède 240 / Tunisie 237 Precision des passes : Suède 81% / Tunisie 78% xG : Suède 0.38 / Tunisie 0.12
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
51' ⚽ But - V. van Dijk 1-0 Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch 57' ⚽ But - K. Nakamura 1-1 Japon · Passe : T. Kubo 61' Carton jaune - C. Summerville Pays-Bas, 61e 64' ⚽ But - C. Summerville 2-1 Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch 66' ↑↓ Remplacement - D. Maeda (remplace J. Ito) Japon, 66e 70' ↑↓ Remplacement - D. Malen (remplace M. Depay) Pays-Bas, 70e 70' ↑↓ Remplacement - C. Summerville (remplace T. Koopmeiners) Pays-Bas, 70e 70' ↑↓ Remplacement - T. Reijnders (remplace Q. Timber) Pays-Bas, 70e 75' ↑↓ Remplacement - T. Watanabe (remplace T. Tomiyasu) Japon, 75e 75' ↑↓ Remplacement - T. Kubo (remplace K. Ogawa) Japon, 75e 75' ↑↓ Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara) Japon, 75e 81' ↑↓ Remplacement - R. Gravenberch (remplace N. Ake) Pays-Bas, 81e 83' Carton jaune - M. Depay Pays-Bas, 83e 84' ↑↓ Remplacement - A. Ueda (remplace K. Shiogai) Japon, 84e 85' ↑↓ Remplacement - C. Gakpo (remplace B. Brobbey) Pays-Bas, 85e 88' ⚽ But - D. Kamada 2-2 Japon · Passe : K. Ogawa 90+1' Carton jaune - M. van de Ven Pays-Bas, 90+1e 89' ⚽ But - K. Ogawa 2-2 Japon
Compositions
Titulaires 11
1
Bart Verbruggen
Gardien
22
Denzel Dumfries
Défenseur
6
Jan Paul van Hecke
Défenseur
4
Virgil van Dijk
Défenseur
15
Micky van de Ven
Défenseur
8
Ryan Gravenberch
Milieu
21
Frenkie de Jong
Milieu
14
Tijjani Reijnders
Milieu
24
Crysencio Summerville
Attaquant
18
Donyell Malen
Attaquant
11
Cody Gakpo
Attaquant
Remplaçants 15
23
Mark Flekken
13
Robin Roefs
25
Jorrel Hato
2
Lutsharel Geertruida
12
Mats Wieffer
5
Nathan Aké
16
Guus Til
3
Marten de Roon
7
Justin Kluivert
26
Quinten Timber
20
Teun Koopmeiners
19
Brian Brobbey
10
Memphis Depay
9
Wout Weghorst
17
Noa Lang
Titulaires 11
1
Zion Suzuki
Gardien
16
Tsuyoshi Watanabe
Défenseur
3
Shogo Taniguchi
Défenseur
21
Hiroki Itō
Défenseur
10
Ritsu Doan
Milieu
24
Kaishu Sano
Milieu
15
Daichi Kamada
Milieu
13
Keito Nakamura
Milieu
8
Takefusa Kubo
Attaquant
11
Daizen Maeda
Attaquant
18
Ayase Ueda
Attaquant
Remplaçants 15
12
Keisuke Osako
23
Tomoki Hayakawa
20
Ayumu Seko
4
Ko Itakura
25
Junnosuke Suzuki
2
Yukinari Sugawara
22
Takehiro Tomiyasu
5
Yuto Nagatomo
7
Ao Tanaka
17
Yuito Suzuki
14
Junya Ito
9
Keisuke Goto
19
Koki Ogawa
26
Kento Shiogai
6
Shuto Machino
Les chiffres du match
Tirs cadres : Pays-Bas 4 / Japon 1 Tirs : Pays-Bas 6 / Japon 4 Possession : Pays-Bas 70% / Japon 30% Corners : Pays-Bas 4 / Japon 1 Fautes : Pays-Bas 4 / Japon 5 Cartons jaunes : Pays-Bas 1 / Japon 0 Passes : Pays-Bas 427 / Japon 182 Precision des passes : Pays-Bas 89% / Japon 83% xG : Pays-Bas 0.45 / Japon 0.18
Joueurs clés
Ryan Gravenberch (Pays-Bas) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s) Virgil van Dijk (Pays-Bas) : note 7.9, 1 but(s) Crysencio Summerville (Pays-Bas) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Keito Nakamura (Japon) : note 7.3, 1 but(s) Takefusa Kubo (Japon) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Zion Suzuki (Japon) : note 6.6, 2 arret(s) Jan Paul van Hecke (Pays-Bas) : note 7.3 Cody Gakpo (Pays-Bas) : note 7.3
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
19/06/2010 Pays-Bas 1-0 Japon (World Cup)
14/06
Groupe F
Pays-Bas
Termine
2-2
AT&T Stadium
Japon
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
7' ⚽ But - Y. Ayari 1-0 Suède 30' ⚽ But - A. Isak 2-0 Suède · Passe : V. Gyokeres 43' ⚽ But - O. Rekik 2-1 Tunisie · Passe : H. Mejbri 54' Carton jaune - R. Khedira Tunisie, 54e
Compositions
Titulaires 11
23
Kristoffer Nordfeldt
Gardien
2
Gustaf Lagerbielke
Défenseur
4
Isak Hien
Défenseur
3
Victor Lindelöf
Défenseur
21
Alexander Bernhardsson
Milieu
16
Jesper Karlström
Milieu
18
Yasin Ayari
Milieu
5
Gabriel Gudmundsson
Milieu
10
Benjamin Nygren
Attaquant
17
Viktor Gyökeres
Attaquant
9
Alexander Isak
Attaquant
Remplaçants 15
1
Jacob Widell Zetterström
12
Viktor Johansson
14
Hjalmar Ekdal
20
Eric Smith
15
Carl Starfelt
8
Daniel Svensson
6
Herman Johansson
24
Elliot Stroud
7
Lucas Bergvall
13
Ken Sema
19
Mattias Svanberg
22
Besfort Zeneli
26
Taha Abdi Ali
11
Anthony Elanga
25
Gustaf Nilsson
Titulaires 11
1
Abdelmouhib Chamakh
Gardien
20
Yan Valery
Défenseur
4
Omar Rekik
Défenseur
3
Montassar Talbi
Défenseur
21
Amine Ben Hmida
Défenseur
2
Ali Abdi
Défenseur
13
Rani Khedira
Milieu
17
Ellyes Skhiri
Milieu
10
Hannibal Mejbri
Milieu
8
Elias Saad
Attaquant
25
Anis Ben Slimane
Attaquant
Remplaçants 15
16
Aymen Dahmen
22
Sabri Ben Hessen
5
Adem Arous
6
Dylan Bronn
23
Moataz Nefati
24
Raed Chikhaoui
12
Mortadha Ben Ouanes
11
Ismael Gharbi
15
Mohamed Belhadj Mahmoud
26
Sebastian Tounekti
7
Elias Achouri
14
Khalil Ayari
18
Rayan Elloumi
9
Hazem Mastouri
19
Firas Chaouat
Les chiffres du match
Tirs cadres : Suède 3 / Tunisie 1 Tirs : Suède 5 / Tunisie 4 Possession : Suède 50% / Tunisie 50% Corners : Suède 2 / Tunisie 0 Fautes : Suède 6 / Tunisie 4 Passes : Suède 240 / Tunisie 237 Precision des passes : Suède 81% / Tunisie 78% xG : Suède 0.38 / Tunisie 0.12
Joueurs clés
Omar Rekik (Tunisie) : note 7.9, 1 but(s) Yasin Ayari (Suède) : note 7.3, 1 but(s) Alexander Isak (Suède) : note 7.2, 1 but(s) Hannibal Mejbri (Tunisie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Viktor Gyökeres (Suède) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Montassar Talbi (Tunisie) : note 7 Benjamin Nygren (Suède) : note 6.9 Gabriel Gudmundsson (Suède) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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15/06
Groupe F
Suède
2e periode 56'
2-1
Estadio BBVA
Tunisie
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Compositions
Statistiques
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Compositions
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Les chiffres du match
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Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
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20/06
Groupe F
Pays-Bas
A venir
18:00
NRG Stadium
Suède
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Compositions
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Les chiffres du match
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Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
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21/06
Groupe F
Tunisie
A venir
05:00
Estadio BBVA
Japon
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Statistiques
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Compositions
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Joueurs clés
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26/06
Groupe F
Japon
A venir
00:00
AT&T Stadium
Suède
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Compositions
Statistiques
Confrontations
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Compositions
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Les chiffres du match
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Joueurs clés
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Absences et blessures
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26/06
Groupe F
Tunisie
A venir
00:00
Arrowhead Stadium
Pays-Bas
Groupe F
Equipe
J
G
N
P
BP
BC
Diff
Pts
Japon
1
0
1
0
2
2
0
1
Pays-Bas
1
0
1
0
2
2
0
1
Suède
0
0
0
0
0
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0
Tunisie
0
0
0
0
0
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