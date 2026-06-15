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Mondial 2026 : la Suède mène face à la Tunisie à la pause (2-1)

La Suède mène 2-1 face à la Tunisie à la mi-temps, lundi 15 juin 2026 à l’Estadio BBVA de Monterrey, dans le groupe F du Mondial 2026. Les Scandinaves ont pris deux buts d’avance grâce à Yasin Ayari et Alexander Isak, avant la réduction de l’écart d’Omar Rekik juste avant la pause.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
22vues
Mondial 2026 : la Suède mène face à la Tunisie à la pause (2-1)
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Cette première période a rapidement placé la Suède en position favorable. Ayari a ouvert le score dès la 7e minute, puis Isak a doublé la mise à la 30e sur une passe de Viktor Gyökeres. La Tunisie a relancé la rencontre à la 43e minute, avec un but de Rekik servi par Hannibal Mejbri.

Le 3-4-1-2 de Graham Potter a pesé tôt dans le match avec Ayari au cœur du milieu, Benjamin Nygren en soutien et le duo Gyökeres-Isak devant. La Suède a aussi pu s’appuyer sur une ligne défensive composée de Gustaf Lagerbielke, Isak Hien et Victor Lindelöf devant Kristoffer Nordfeldt.

Les données disponibles à la pause donnent 63 pour cent de possession à la Suède, contre 37 pour cent à la Tunisie. Cet avantage dans l’utilisation du ballon s’est traduit au score, même si le but tunisien en fin de période maintient l’enjeu ouvert pour la seconde mi-temps.

La Tunisie, organisée en 4-2-3-1 par Sabri Lamouchi, a commencé avec Abdelmouhib Chamakh dans le but, Yan Valery, Montassar Talbi, Omar Rekik et Amine Ben Hmida en défense. Rani Khedira et Ellyes Skhiri ont été associés dans l’axe du milieu, avec Anis Ben Slimane, Hannibal Mejbri et Ali Abdi derrière Elias Saad.

La réduction du score signée Rekik change la lecture de la pause. Menée de deux buts après une demi-heure, la Tunisie rejoint les vestiaires avec un retard limité, tandis que la Suède conserve l’avantage mais voit son avance fragilisée par ce but encaissé à deux minutes de la fin du temps réglementaire de la première période.

Suède
2e periode 56' Estadio BBVA
Tunisie
15/06/2026 03:00 Groupe F
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 7'But - Y. Ayari1-0Suède
  2. 30'But - A. Isak2-0Suède · Passe : V. Gyokeres
  3. 43'But - O. Rekik2-1Tunisie · Passe : H. Mejbri
  4. 54'Carton jaune - R. KhediraTunisie, 54e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Suède 3 / Tunisie 1
  • Tirs : Suède 5 / Tunisie 4
  • Possession : Suède 50% / Tunisie 50%
  • Corners : Suède 2 / Tunisie 0
  • Fautes : Suède 6 / Tunisie 4
  • Passes : Suède 240 / Tunisie 237
  • Precision des passes : Suède 81% / Tunisie 78%
  • xG : Suède 0.38 / Tunisie 0.12
Calendrier Groupe F
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Japon
Resume final
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Suède
2e periode 56' Estadio BBVA
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Suède
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Tunisie
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Japon
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A venir AT&T Stadium
Suède
Groupe F
Tunisie
A venir Arrowhead Stadium
Pays-Bas
Groupe F
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Japon 1 0 1 0 2 2 0 1
Pays-Bas 1 0 1 0 2 2 0 1
Suède 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0 0 0

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