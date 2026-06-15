Mondial 2026 : la Suède mène face à la Tunisie à la pause (2-1)

La Suède mène 2-1 face à la Tunisie à la mi-temps, lundi 15 juin 2026 à l’Estadio BBVA de Monterrey, dans le groupe F du Mondial 2026. Les Scandinaves ont pris deux buts d’avance grâce à Yasin Ayari et Alexander Isak, avant la réduction de l’écart d’Omar Rekik juste avant la pause.

Publié le 15 juin 2026 à 03:53

Publié le 15 juin 2026 à 03:53

Cette première période a rapidement placé la Suède en position favorable. Ayari a ouvert le score dès la 7e minute, puis Isak a doublé la mise à la 30e sur une passe de Viktor Gyökeres. La Tunisie a relancé la rencontre à la 43e minute, avec un but de Rekik servi par Hannibal Mejbri.

Le 3-4-1-2 de Graham Potter a pesé tôt dans le match avec Ayari au cœur du milieu, Benjamin Nygren en soutien et le duo Gyökeres-Isak devant. La Suède a aussi pu s’appuyer sur une ligne défensive composée de Gustaf Lagerbielke, Isak Hien et Victor Lindelöf devant Kristoffer Nordfeldt.

Les données disponibles à la pause donnent 63 pour cent de possession à la Suède, contre 37 pour cent à la Tunisie. Cet avantage dans l’utilisation du ballon s’est traduit au score, même si le but tunisien en fin de période maintient l’enjeu ouvert pour la seconde mi-temps.

La Tunisie, organisée en 4-2-3-1 par Sabri Lamouchi, a commencé avec Abdelmouhib Chamakh dans le but, Yan Valery, Montassar Talbi, Omar Rekik et Amine Ben Hmida en défense. Rani Khedira et Ellyes Skhiri ont été associés dans l’axe du milieu, avec Anis Ben Slimane, Hannibal Mejbri et Ali Abdi derrière Elias Saad.

La réduction du score signée Rekik change la lecture de la pause. Menée de deux buts après une demi-heure, la Tunisie rejoint les vestiaires avec un retard limité, tandis que la Suède conserve l’avantage mais voit son avance fragilisée par ce but encaissé à deux minutes de la fin du temps réglementaire de la première période.

Suède 2e periode 56' 2-1 Estadio BBVA Tunisie Tunisie Fil du match 7' ⚽ But - Y. Ayari 1-0 30' ⚽ But - A. Isak 2-0 43' ⚽ But - O. Rekik 2-1 54' Carton jaune - R. Khedira Les chiffres du match Tirs cadres : Suède 3 / Tunisie 1

: Suède 3 / Tunisie 1 Tirs : Suède 5 / Tunisie 4

: Suède 5 / Tunisie 4 Possession : Suède 50% / Tunisie 50%

: Suède 50% / Tunisie 50% Corners : Suède 2 / Tunisie 0

: Suède 2 / Tunisie 0 Fautes : Suède 6 / Tunisie 4

: Suède 6 / Tunisie 4 Passes : Suède 240 / Tunisie 237

: Suède 240 / Tunisie 237 Precision des passes : Suède 81% / Tunisie 78%

: Suède 81% / Tunisie 78% xG : Suède 0.38 / Tunisie 0.12

Calendrier Groupe F Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Pays-Bas - Japon Fiche match Pays-Bas - Japon Pays-Bas 2-2 2-2 Japon Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 51' ⚽ But - V. van Dijk 1-0 57' ⚽ But - K. Nakamura 1-1 61' Carton jaune - C. Summerville 64' ⚽ But - C. Summerville 2-1 66' ↑↓ Remplacement - D. Maeda (remplace J. Ito) 70' ↑↓ Remplacement - D. Malen (remplace M. Depay) 70' ↑↓ Remplacement - C. Summerville (remplace T. Koopmeiners) 70' ↑↓ Remplacement - T. Reijnders (remplace Q. Timber) 75' ↑↓ Remplacement - T. Watanabe (remplace T. Tomiyasu) 75' ↑↓ Remplacement - T. Kubo (remplace K. Ogawa) 75' ↑↓ Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara) 81' ↑↓ Remplacement - R. Gravenberch (remplace N. Ake) 83' Carton jaune - M. Depay 84' ↑↓ Remplacement - A. Ueda (remplace K. Shiogai) 85' ↑↓ Remplacement - C. Gakpo (remplace B. Brobbey) 88' ⚽ But - D. Kamada 2-2 90+1' Carton jaune - M. van de Ven 89' ⚽ But - K. Ogawa 2-2 Compositions Pays-Bas Système 4-3-3 Sélectionneur Ronald Koeman Titulaires 11 1 Bart Verbruggen Gardien 22 Denzel Dumfries Défenseur 6 Jan Paul van Hecke Défenseur 4 Virgil van Dijk Défenseur 15 Micky van de Ven Défenseur 8 Ryan Gravenberch Milieu 21 Frenkie de Jong Milieu 14 Tijjani Reijnders Milieu 24 Crysencio Summerville Attaquant 18 Donyell Malen Attaquant 11 Cody Gakpo Attaquant Remplaçants 15 23 Mark Flekken

13 Robin Roefs

25 Jorrel Hato

2 Lutsharel Geertruida

12 Mats Wieffer

5 Nathan Aké

16 Guus Til

3 Marten de Roon

7 Justin Kluivert

26 Quinten Timber

20 Teun Koopmeiners

19 Brian Brobbey

10 Memphis Depay

9 Wout Weghorst

17 Noa Lang Japon Système 3-4-2-1 Sélectionneur Hajime Moriyasu Titulaires 11 1 Zion Suzuki Gardien 16 Tsuyoshi Watanabe Défenseur 3 Shogo Taniguchi Défenseur 21 Hiroki Itō Défenseur 10 Ritsu Doan Milieu 24 Kaishu Sano Milieu 15 Daichi Kamada Milieu 13 Keito Nakamura Milieu 8 Takefusa Kubo Attaquant 11 Daizen Maeda Attaquant 18 Ayase Ueda Attaquant Remplaçants 15 12 Keisuke Osako

23 Tomoki Hayakawa

20 Ayumu Seko

4 Ko Itakura

25 Junnosuke Suzuki

2 Yukinari Sugawara

22 Takehiro Tomiyasu

5 Yuto Nagatomo

7 Ao Tanaka

17 Yuito Suzuki

14 Junya Ito

9 Keisuke Goto

19 Koki Ogawa

26 Kento Shiogai

6 Shuto Machino Les chiffres du match Tirs cadres : Pays-Bas 4 / Japon 1

: Pays-Bas 4 / Japon 1 Tirs : Pays-Bas 6 / Japon 4

: Pays-Bas 6 / Japon 4 Possession : Pays-Bas 70% / Japon 30%

: Pays-Bas 70% / Japon 30% Corners : Pays-Bas 4 / Japon 1

: Pays-Bas 4 / Japon 1 Fautes : Pays-Bas 4 / Japon 5

: Pays-Bas 4 / Japon 5 Cartons jaunes : Pays-Bas 1 / Japon 0

: Pays-Bas 1 / Japon 0 Passes : Pays-Bas 427 / Japon 182

: Pays-Bas 427 / Japon 182 Precision des passes : Pays-Bas 89% / Japon 83%

: Pays-Bas 89% / Japon 83% xG : Pays-Bas 0.45 / Japon 0.18 Joueurs clés Ryan Gravenberch (Pays-Bas) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s)

(Pays-Bas) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s) Virgil van Dijk (Pays-Bas) : note 7.9, 1 but(s)

(Pays-Bas) : note 7.9, 1 but(s) Crysencio Summerville (Pays-Bas) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Pays-Bas) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Keito Nakamura (Japon) : note 7.3, 1 but(s)

(Japon) : note 7.3, 1 but(s) Takefusa Kubo (Japon) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Japon) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Zion Suzuki (Japon) : note 6.6, 2 arret(s)

(Japon) : note 6.6, 2 arret(s) Jan Paul van Hecke (Pays-Bas) : note 7.3

(Pays-Bas) : note 7.3 Cody Gakpo (Pays-Bas) : note 7.3 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 19/06/2010 Pays-Bas 1-0 Japon (World Cup) Groupe F Pays-Bas Termine 2-2 AT&T Stadium Japon Japon Resume final Voir la fiche du match Suède - Tunisie Fiche match Suède - Tunisie Suède 2-1 2e periode 56' · 2-1 Tunisie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 7' ⚽ But - Y. Ayari 1-0 30' ⚽ But - A. Isak 2-0 43' ⚽ But - O. Rekik 2-1 54' Carton jaune - R. Khedira Compositions Suède Système 3-4-1-2 Sélectionneur Graham Potter Titulaires 11 23 Kristoffer Nordfeldt Gardien 2 Gustaf Lagerbielke Défenseur 4 Isak Hien Défenseur 3 Victor Lindelöf Défenseur 21 Alexander Bernhardsson Milieu 16 Jesper Karlström Milieu 18 Yasin Ayari Milieu 5 Gabriel Gudmundsson Milieu 10 Benjamin Nygren Attaquant 17 Viktor Gyökeres Attaquant 9 Alexander Isak Attaquant Remplaçants 15 1 Jacob Widell Zetterström

12 Viktor Johansson

14 Hjalmar Ekdal

20 Eric Smith

15 Carl Starfelt

8 Daniel Svensson

6 Herman Johansson

24 Elliot Stroud

7 Lucas Bergvall

13 Ken Sema

19 Mattias Svanberg

22 Besfort Zeneli

26 Taha Abdi Ali

11 Anthony Elanga

25 Gustaf Nilsson Tunisie Système 5-3-2 Sélectionneur Sabri Lamouchi Titulaires 11 1 Abdelmouhib Chamakh Gardien 20 Yan Valery Défenseur 4 Omar Rekik Défenseur 3 Montassar Talbi Défenseur 21 Amine Ben Hmida Défenseur 2 Ali Abdi Défenseur 13 Rani Khedira Milieu 17 Ellyes Skhiri Milieu 10 Hannibal Mejbri Milieu 8 Elias Saad Attaquant 25 Anis Ben Slimane Attaquant Remplaçants 15 16 Aymen Dahmen

22 Sabri Ben Hessen

5 Adem Arous

6 Dylan Bronn

23 Moataz Nefati

24 Raed Chikhaoui

12 Mortadha Ben Ouanes

11 Ismael Gharbi

15 Mohamed Belhadj Mahmoud

26 Sebastian Tounekti

7 Elias Achouri

14 Khalil Ayari

18 Rayan Elloumi

9 Hazem Mastouri

19 Firas Chaouat Les chiffres du match Tirs cadres : Suède 3 / Tunisie 1

: Suède 3 / Tunisie 1 Tirs : Suède 5 / Tunisie 4

: Suède 5 / Tunisie 4 Possession : Suède 50% / Tunisie 50%

: Suède 50% / Tunisie 50% Corners : Suède 2 / Tunisie 0

: Suède 2 / Tunisie 0 Fautes : Suède 6 / Tunisie 4

: Suède 6 / Tunisie 4 Passes : Suède 240 / Tunisie 237

: Suède 240 / Tunisie 237 Precision des passes : Suède 81% / Tunisie 78%

: Suède 81% / Tunisie 78% xG : Suède 0.38 / Tunisie 0.12 Joueurs clés Omar Rekik (Tunisie) : note 7.9, 1 but(s)

(Tunisie) : note 7.9, 1 but(s) Yasin Ayari (Suède) : note 7.3, 1 but(s)

(Suède) : note 7.3, 1 but(s) Alexander Isak (Suède) : note 7.2, 1 but(s)

(Suède) : note 7.2, 1 but(s) Hannibal Mejbri (Tunisie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Tunisie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Viktor Gyökeres (Suède) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)

(Suède) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Montassar Talbi (Tunisie) : note 7

(Tunisie) : note 7 Benjamin Nygren (Suède) : note 6.9

(Suède) : note 6.9 Gabriel Gudmundsson (Suède) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe F Suède 2e periode 56' 2-1 Estadio BBVA Tunisie Tunisie Résumé à la pause Voir la fiche du match Pays-Bas - Suède Fiche match Pays-Bas - Suède Pays-Bas 18:00 A venir Suède Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe F Pays-Bas A venir 18:00 NRG Stadium Suède Suède Voir la fiche du match Tunisie - Japon Fiche match Tunisie - Japon Tunisie 05:00 A venir Japon Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe F Tunisie A venir 05:00 Estadio BBVA Japon Japon Voir la fiche du match Japon - Suède Fiche match Japon - Suède Japon 00:00 A venir Suède Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe F Japon A venir 00:00 AT&T Stadium Suède Suède Voir la fiche du match Tunisie - Pays-Bas Fiche match Tunisie - Pays-Bas Tunisie 00:00 A venir Pays-Bas Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe F Tunisie A venir 00:00 Arrowhead Stadium Pays-Bas Pays-Bas