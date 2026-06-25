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Mondial 2026 : le Japon et la Suède dos à dos à la pause (0-0)

Le match de la phase de groupes du Mondial 2026 entre le Japon et la Suède disputé au AT&T Stadium est nul et vierge à la mi-temps, 0-0. Ce score reflète une première période disputée et marquée par quelques ajustements tactiques et un carton jaune.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
Mondial 2026 : le Japon et la Suède dos à dos à la pause (0-0)
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Le Japon, fort de sa victoire convaincante 4-0 face à la Tunisie lors de son dernier match, entame cette rencontre avec un dispositif en 3-4-3 sous la conduite du sélectionneur Hajime Moriyasu. De son côté, la Suède de Graham Potter, après une lourde défaite 1-5 contre les Pays-Bas, adopte un système en 3-4-1-2 pour tenter de se relancer dans ce groupe F très équilibré.

Dans les faits marquants, on note un carton jaune reçu par le défenseur suédois Isak Hien à la 32e minute, suivi de son remplacement à la 37e minute par Lucas Bergvall. Côté japonais, le défenseur Ko Itakura a remplacé Shogo Taniguchi à la 39e minute, signe d’une réorganisation défensive peu avant la pause.

Les statistiques à la mi-temps montrent une légère domination territoriale du Japon avec 52 % de possession contre 48 % pour la Suède. Les Samouraïs Bleus ont tenté deux tirs dont aucun n’a été cadré, tandis que la formation scandinave a réalisé un tir cadré, sans toutefois parvenir à faire trembler les filets. Les occasions restent donc limitées pour les deux équipes.

Le gardien japonais Zion Suzuki s’illustre avec une parade décisive, témoignant de sa vigilance sur cette première période. Les milieux Daichi Kamada côté japonais et Yasin Ayari chez les Suédois sont également notables dans leur activité, sans pouvoir convertir leurs efforts en situations dangereuses majeures avant la pause.

Le Japon compose autour d’une défense à trois et d’une attaque en trident

Le Japon évolue en 3-4-3 avec Zion Suzuki dans les buts. La défense repose sur Ayumu Seko, Ko Itakura, et Hiroki Ito, protégé par une ligne de milieux récupérateurs Daichi Kamada et Ao Tanaka. En attaque, Keito Nakamura, Ayase Ueda et Daizen Maeda tentent de trouver des espaces pour faire la différence. Ce schéma offensif met l’accent sur la mobilité et la largeur, dans l’objectif de faire la différence face à la défense suédoise.

La Suède en 3-4-1-2 mise sur la solidité défensive et la profondeur des attaquants

La Suède aligne Jacob Widell Zetterström dans les cages, soutenu par la défense à trois composée de Victor Lindelöf, Isak Hien, et Gustav Lagerbielke. Le milieu est articulé autour d’Elliot Stroud, Yasin Ayari, Alexander Bernhardsson, et Gabriel Gudmundsson. Anthony Elanga, Viktor Gyökeres et Alexander Isak composent le trio offensif. Ce dispositif associe densité défensive et capacité à lancer rapidement les attaquants.

Japon
Mi-temps AT&T Stadium
Suède
26/06/2026 00:00 Groupe F
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 32'Carton jaune - Isak HienSuède, 32e
  2. 37'Remplacement - Isak Hien (remplace Lucas Bergvall)Suède, 37e
  3. 39'Remplacement - Ko Itakura (remplace Shogo Taniguchi)Japon, 39e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Japon 0 / Suède 1
  • Tirs : Japon 2 / Suède 1
  • Possession : Japon 52% / Suède 48%
  • Corners : Japon 0 / Suède 2
  • Fautes : Japon 5 / Suède 3
  • Cartons jaunes : Japon 0 / Suède 1
  • Cartons rouges : Japon 0 / Suède 0
Calendrier Groupe F
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Résumé à la pause
Groupe F
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Pays-Bas 2 1 1 0 7 3 4 4
Japon 2 1 1 0 6 2 4 4
Suède 2 1 0 1 6 6 0 3
Tunisie 2 0 0 2 1 9 -8 0

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