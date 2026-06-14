Mondial 2026 : Pays-Bas-Japon, Koeman en 4-3-3 avec Gakpo face au 3-4-2-1 de Moriyasu
Ronald Koeman aligne les Pays-Bas en 4-3-3 avec Cody Gakpo, Donyell Malen et Crysencio Summerville en attaque contre le Japon, disposé en 3-4-2-1 par Hajime Moriyasu, ce dimanche 14 juin à 21 h GMT+1 à l’AT&T Stadium, dans le groupe F du Mondial 2026. Ces choix donnent le cadre tactique d’un premier rendez-vous important entre deux sélections qualifiées avec autorité.
Les Néerlandais s’appuient sur une ossature expérimentée, avec Bart Verbruggen dans le but, Virgil van Dijk en défense centrale et Frenkie de Jong au cœur du jeu. Le Japon répond avec Zion Suzuki, une défense à trois menée par Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi et Hiroki Itō, puis un secteur offensif articulé autour de Takefusa Kubo, Daizen Maeda et Ayase Ueda.
Le duel oppose deux structures différentes. Les Pays-Bas cherchent l’occupation de la largeur par Denzel Dumfries et Crysencio Summerville, avec Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong et Tijjani Reijnders pour contrôler l’entrejeu. Le Japon densifie l’axe avec Daichi Kamada et Kaishu Sano, tandis que Ritsu Doan et Keito Nakamura doivent accompagner les transitions sur les côtés.
Le contexte renforce le poids de ces choix. Les Pays-Bas ont traversé les qualifications européennes sans défaite. Le Japon a, de son côté, validé très tôt son billet pour la Coupe du monde 2026 et aborde ce match sans Wataru Endo, forfait avant le tournoi. Moriyasu conserve néanmoins plusieurs cadres offensifs dans son onze de départ.
Lecture du onze des Pays-Bas
Koeman démarre avec Bart Verbruggen comme dernier rempart derrière une ligne de quatre composée de Denzel Dumfries, Micky van de Ven, Virgil van Dijk et Jan Paul van Hecke. Cette défense associe puissance dans l’axe et projection sur le côté droit, où Dumfries reste un point d’appui important dans le 4-3-3 néerlandais.
Au milieu, Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong et Tijjani Reijnders forment un trio destiné à assurer la première relance et à alimenter rapidement les trois attaquants. Devant, Crysencio Summerville débute avec Donyell Malen et Cody Gakpo, un choix qui place la vitesse et les appels dans la profondeur au centre du plan offensif.
Le banc néerlandais offre plusieurs options de profil différent. Memphis Depay, Wout Weghorst, Noa Lang, Brian Brobbey et Justin Kluivert figurent parmi les remplaçants, tout comme Teun Koopmeiners, Nathan Aké, Lutsharel Geertruida et Mark Flekken. Koeman garde ainsi des solutions pour modifier l’attaque ou renforcer la maîtrise au milieu.
- Pays-Bas en 4-3-3 Bart Verbruggen, Denzel Dumfries, Micky van de Ven, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Crysencio Summerville, Donyell Malen, Cody Gakpo
Lecture du onze du Japon
Hajime Moriyasu installe le Japon dans un 3-4-2-1 avec Zion Suzuki au but. Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi et Hiroki Itō composent la ligne défensive, chargée de protéger l’axe face à Gakpo, Malen et Summerville. Le système donne aussi un rôle important aux couloirs, confiés à Ritsu Doan et Keito Nakamura.
Dans l’entrejeu, Daichi Kamada et Kaishu Sano doivent maintenir l’équilibre devant la défense. Plus haut, Takefusa Kubo et Daizen Maeda évoluent en soutien d’Ayase Ueda, seul avant-centre. Cette organisation permet au Japon de garder trois joueurs proches de la surface adverse tout en conservant une base défensive compacte.
Moriyasu dispose de plusieurs alternatives sur le banc, avec notamment Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura, Yuto Nagatomo, Ao Tanaka, Junya Ito, Koki Ogawa et Shuto Machino. Ces profils offrent des possibilités pour ajuster la défense à trois, renforcer les côtés ou ajouter un attaquant selon l’évolution du match.
- Japon en 3-4-2-1 Zion Suzuki, Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi, Hiroki Itō, Ritsu Doan, Daichi Kamada, Kaishu Sano, Keito Nakamura, Takefusa Kubo, Daizen Maeda, Ayase Ueda
Les onze de départ
- 1 Bart Verbruggen Gardien
- 22 Denzel Dumfries Défenseur
- 15 Micky van de Ven Défenseur
- 4 Virgil van Dijk Défenseur
- 6 Jan Paul van Hecke Défenseur
- 8 Ryan Gravenberch Milieu
- 21 Frenkie de Jong Milieu
- 14 Tijjani Reijnders Milieu
- 24 Crysencio Summerville Attaquant
- 18 Donyell Malen Attaquant
- 11 Cody Gakpo Attaquant
- 23 Mark Flekken
- 13 Robin Roefs
- 25 Jorrel Hato
- 2 Lutsharel Geertruida
- 12 Mats Wieffer
- 5 Nathan Aké
- 16 Guus Til
- 3 Marten de Roon
- 7 Justin Kluivert
- 26 Quinten Timber
- 20 Teun Koopmeiners
- 19 Brian Brobbey
- 10 Memphis Depay
- 9 Wout Weghorst
- 17 Noa Lang
- 1 Zion Suzuki Gardien
- 16 Tsuyoshi Watanabe Défenseur
- 3 Shogo Taniguchi Défenseur
- 21 Hiroki Itō Défenseur
- 10 Ritsu Doan Milieu
- 15 Daichi Kamada Milieu
- 24 Kaishu Sano Milieu
- 13 Keito Nakamura Milieu
- 8 Takefusa Kubo Attaquant
- 11 Daizen Maeda Attaquant
- 18 Ayase Ueda Attaquant
- 12 Keisuke Osako
- 23 Tomoki Hayakawa
- 20 Ayumu Seko
- 4 Ko Itakura
- 25 Junnosuke Suzuki
- 2 Yukinari Sugawara
- 22 Takehiro Tomiyasu
- 5 Yuto Nagatomo
- 7 Ao Tanaka
- 17 Yuito Suzuki
- 14 Junya Ito
- 9 Keisuke Goto
- 19 Koki Ogawa
- 26 Kento Shiogai
- 6 Shuto Machino
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|Equipe
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|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Pays-Bas
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|Japon
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|Suède
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|Tunisie
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