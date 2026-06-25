BENIN WEB TV

Mondial 2026 : le Japon et la Suède se disputent une victoire cruciale au groupe F

Le Japon accueille la Suède au AT&T Stadium de Dallas dans la nuit du 25 au 26 juin 2026, à 00h00 GMT+1, pour un match décisif dans la phase de groupes du Mondial 2026. Ce duel du groupe F oppose deux équipes en quête de points précieux pour favoriser leur qualification pour les huitièmes de finale.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
Mondial 2026 : le Japon et la Suède se disputent une victoire cruciale au groupe F
Publicité
3 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

Les deux sélections ont déjà disputé deux rencontres chacune dans ce groupe dominé également par les Pays-Bas et la Tunisie. Le Japon, auteur d’une victoire convaincante face à la Tunisie (4-0) et d’un nul, totalise 4 points avec une différence de buts favorable (+4). La Suède, quant à elle, vient d’une défaite lourde contre les Pays-Bas (1-5) et d’une victoire, lui assurant 3 points et un goal average nul. Cet affrontement est donc clé pour la Suède qui doit s’imposer pour rester en course alors que le Japon vise à consolider sa place en tête.

Le sélectionneur japonais Hajime Moriyasu mise sur un style de jeu collectif rapide et technique, soutenu par une défense solide. Le capitaine Wataru Endo, moteur du milieu avec ses qualités de récupération et de distribution, sera un élément central. Takefusa Kubo et Yuto Nagatomo apportent créativité et expérience aux attaques nippones. De son côté, la Suède dirigée par Graham Potter adopte un football offensif, privilégiant la possession et les transitions rapides. Le capitaine Victor Lindelöf assurera l’équilibre défensif tandis que Viktor Gyökeres et Alexander Isak composent la force offensive suédoise.

Le match revêt une importance majeure car il pourrait sceller le sort des deux équipes avant leur dernière rencontre de groupe, où elles affronteront respectivement les Pays-Bas et la Tunisie. Une victoire pour le Japon renforcerait leur statut de favori dans ce groupe tandis qu’un succès suédois relancerait leurs espoirs de qualification.

Zoom sur le Japon

Le Japon, classé 18e mondial, s’est qualifié aisément via les éliminatoires asiatiques et confirme sa constance avec sa huitième participation consécutive à la Coupe du Monde. Moriyasu déploie une organisation en 4-2-3-1 favorisant la possession et une transition rapide vers l’attaque. Endo incarne la régulation du jeu au milieu, secondé par des joueurs techniques comme Kubo, qui se démarque par ses dribbles et sa créativité. La charnière défensive, renforcée par l’expérience de Nagatomo, efficacité prouvée en club, est également un pilier.

La profondeur de banc et la discipline tactique sont des atouts majeurs, le Japon affichant un jeu fluide et cohérent. La régularité du groupe et le leadership de Moriyasu sur la sélection créent un collectif soucieux de contrôle et d’efficacité offensive.

Zoom sur la Suède

La Suède, qualifiée via les barrages après des confrontations décisives face à l’Ukraine et la Pologne, reste sous la houlette récente de Graham Potter, à la tête de la sélection depuis octobre 2025. Sa philosophie mise sur la gestion du ballon et des transitions offensives rapides. Le 4-3-3 suédois s’appuie sur une défense organisée autour de Victor Lindelöf, à l’aise dans la relance et le marquage.

Viktor Gyökeres et Alexander Isak sont les fers de lance de l’attaque, capables de peser sur la défense adverse par leur technique et leur sens du but. La défaite récente face aux Pays-Bas oblige la Suède à relever son niveau pour ne pas compromettre ses chances de qualification dans un groupe équilibré.

Les ambitions de Potter se traduisent par un assemblage d’un onze à la fois robuste défensivement et dynamique offensivement, où la possession doit être exploitée pour déstabiliser l’adversaire et créer des occasions. Ce match au Texas se présente donc comme un défi tactique et physique pour confirmer cette orientation.

Japon
A venir AT&T Stadium
Suède
26/06/2026 00:00 Groupe F
Avant-match
Chargement du pronostic
Calendrier Groupe F
Voir le Calendrier Complet
Groupe F
Pays-Bas
Termine AT&T Stadium
Japon
Resume final
Groupe F
Suède
Termine Estadio BBVA
Tunisie
Resume final
Groupe F
Pays-Bas
Termine NRG Stadium
Suède
Resume final
Groupe F
Tunisie
Termine Estadio BBVA
Japon
Resume final
Groupe F
Japon
A venir AT&T Stadium
Suède
Avant-match
Groupe F
Tunisie
A venir Arrowhead Stadium
Pays-Bas
Avant-match
Groupe F
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Pays-Bas 2 1 1 0 7 3 4 4
Japon 2 1 1 0 6 2 4 4
Suède 2 1 0 1 6 6 0 3
Tunisie 2 0 0 2 1 9 -8 0

Articles liés

Mondial 2026 : l’Équateur s’impose face à l’Allemagne dans un match décisif du groupe EMondial 2026 : l’Équateur s’impose face à l’Allemagne dans un match décisif du groupe EMondial 2026 : la Tunisie cherche à réagir contre des Pays-Bas solides au Arrowhead StadiumMondial 2026 : la Tunisie cherche à réagir contre des Pays-Bas solides au Arrowhead StadiumMondial 2026 : la Côte d’Ivoire bat Curaçao 2-0 avec un doublé de Nicolas PépéMondial 2026 : la Côte d’Ivoire bat Curaçao 2-0 avec un doublé de Nicolas PépéMondial 2026 : l’Équateur et l’Allemagne dos à dos à la pause (1-1)Mondial 2026 : l’Équateur et l’Allemagne dos à dos à la pause (1-1)

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV