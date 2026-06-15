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Mondial 2026 : Suède-Tunisie, Isak et Gyökeres associés face au 4-2-3-1 de Lamouchi

La Suède débutera contre la Tunisie avec Alexander Isak et Viktor Gyökeres associés devant, lundi 15 juin 2026 à 3 h 00 GMT+1, à l’Estadio BBVA, pour un match du groupe F de la phase de groupes du Mondial 2026. Graham Potter a choisi un 3-4-1-2, tandis que Sabri Lamouchi répond avec un 4-2-3-1 articulé autour d’Elias Saad en pointe.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
33vues
Mondial 2026 : Suède-Tunisie, Isak et Gyökeres associés face au 4-2-3-1 de Lamouchi
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Sommaire

Le principal choix suédois concerne l’attaque, où Isak et Gyökeres évolueront ensemble avec Benjamin Nygren en soutien. Cette organisation place trois défenseurs derrière eux, avec Gustaf Lagerbielke, Isak Hien et Victor Lindelöf devant Kristoffer Nordfeldt.

La Tunisie démarre avec Abdelmouhib Chamakh dans le but et une ligne défensive composée de Yan Valery, Montassar Talbi, Omar Rekik et Amine Ben Hmida. Au milieu, Rani Khedira et Ellyes Skhiri forment le double pivot, avec Anis Ben Slimane, Hannibal Mejbri et Ali Abdi derrière Elias Saad.

Les deux sélectionneurs affichent donc des plans distincts. La Suède mise sur deux attaquants de référence et des pistons, Alexander Bernhardsson à droite et Gabriel Gudmundsson à gauche. La Tunisie privilégie une structure à quatre défenseurs et une densité axiale autour de Khedira, Skhiri et Hannibal.

Lecture du onze de Suède

Graham Potter installe la Suède dans un 3-4-1-2 qui donne un rôle central à Benjamin Nygren entre le milieu et l’attaque. Le triangle défensif Lagerbielke, Hien et Lindelöf protège Nordfeldt, tandis que Jesper Karlström et Yasin Ayari sont chargés d’équilibrer l’entrejeu.

Le couloir droit revient à Alexander Bernhardsson et le gauche à Gabriel Gudmundsson. Leur activité doit accompagner les deux attaquants, avec Isak et Gyökeres placés au coeur du dispositif offensif suédois. Sur le banc, Anthony Elanga, Lucas Bergvall, Mattias Svanberg, Ken Sema et Gustaf Nilsson donnent des options à Potter.

  • Suède en 3-4-1-2
  • Kristoffer Nordfeldt
  • Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf
  • Alexander Bernhardsson, Jesper Karlström, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson
  • Benjamin Nygren
  • Viktor Gyökeres, Alexander Isak
  • Sélectionneur Graham Potter

Lecture du onze de Tunisie

Sabri Lamouchi aligne la Tunisie en 4-2-3-1 avec Elias Saad seul en pointe. Le gardien Abdelmouhib Chamakh est protégé par Yan Valery, Montassar Talbi, Omar Rekik et Amine Ben Hmida, une ligne qui devra contenir le duo Isak et Gyökeres.

Le choix du double pivot Rani Khedira et Ellyes Skhiri donne de la stabilité à l’équipe tunisienne. Plus haut, Anis Ben Slimane, Hannibal Mejbri et Ali Abdi auront la responsabilité de soutenir Saad et de relier les transitions. Parmi les remplaçants, Dylan Bronn, Ismael Gharbi, Elias Achouri, Hazem Mastouri et Firas Chaouat figurent dans les solutions disponibles.

  • Tunisie en 4-2-3-1
  • Abdelmouhib Chamakh
  • Yan Valery, Montassar Talbi, Omar Rekik, Amine Ben Hmida
  • Rani Khedira, Ellyes Skhiri
  • Anis Ben Slimane, Hannibal Mejbri, Ali Abdi
  • Elias Saad
  • Sélectionneur Sabri Lamouchi

Les onze de départ

Suède
Système3-4-1-2SélectionneurGraham Potter
Titulaires11
  1. 23 Kristoffer Nordfeldt Gardien
  2. 2 Gustaf Lagerbielke Défenseur
  3. 4 Isak Hien Défenseur
  4. 3 Victor Lindelöf Défenseur
  5. 21 Alexander Bernhardsson Milieu
  6. 16 Jesper Karlström Milieu
  7. 18 Yasin Ayari Milieu
  8. 5 Gabriel Gudmundsson Milieu
  9. 10 Benjamin Nygren Attaquant
  10. 17 Viktor Gyökeres Attaquant
  11. 9 Alexander Isak Attaquant
Remplaçants15
  • 1 Jacob Widell Zetterström
  • 12 Viktor Johansson
  • 14 Hjalmar Ekdal
  • 20 Eric Smith
  • 15 Carl Starfelt
  • 8 Daniel Svensson
  • 6 Herman Johansson
  • 24 Elliot Stroud
  • 7 Lucas Bergvall
  • 13 Ken Sema
  • 19 Mattias Svanberg
  • 22 Besfort Zeneli
  • 26 Taha Abdi Ali
  • 11 Anthony Elanga
  • 25 Gustaf Nilsson
Tunisie
Système4-2-3-1SélectionneurSabri Lamouchi
Titulaires11
  1. 1 Abdelmouhib Chamakh Gardien
  2. 20 Yan Valery Défenseur
  3. 3 Montassar Talbi Défenseur
  4. 4 Omar Rekik Défenseur
  5. 21 Amine Ben Hmida Défenseur
  6. 13 Rani Khedira Milieu
  7. 17 Ellyes Skhiri Milieu
  8. 25 Anis Ben Slimane Milieu
  9. 10 Hannibal Mejbri Milieu
  10. 2 Ali Abdi Milieu
  11. 8 Elias Saad Attaquant
Remplaçants15
  • 16 Aymen Dahmen
  • 22 Sabri Ben Hessen
  • 5 Adem Arous
  • 6 Dylan Bronn
  • 23 Moataz Nefati
  • 24 Raed Chikhaoui
  • 12 Mortadha Ben Ouanes
  • 11 Ismael Gharbi
  • 15 Mohamed Belhadj Mahmoud
  • 26 Sebastian Tounekti
  • 7 Elias Achouri
  • 14 Khalil Ayari
  • 18 Rayan Elloumi
  • 9 Hazem Mastouri
  • 19 Firas Chaouat
Suède
2e periode 58' Estadio BBVA
Tunisie
15/06/2026 03:00 Groupe F
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 7'But - Y. Ayari1-0Suède
  2. 30'But - A. Isak2-0Suède · Passe : V. Gyokeres
  3. 43'But - O. Rekik2-1Tunisie · Passe : H. Mejbri
  4. 54'Carton jaune - R. KhediraTunisie, 54e
Calendrier Groupe F
Voir le Calendrier Complet
Groupe F
Pays-Bas
Termine AT&T Stadium
Japon
Resume final
Groupe F
Suède
2e periode 58' Estadio BBVA
Tunisie
Résumé à la pause
Groupe F
Pays-Bas
A venir NRG Stadium
Suède
Groupe F
Tunisie
A venir Estadio BBVA
Japon
Groupe F
Japon
A venir AT&T Stadium
Suède
Groupe F
Tunisie
A venir Arrowhead Stadium
Pays-Bas
Groupe F
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Japon 1 0 1 0 2 2 0 1
Pays-Bas 1 0 1 0 2 2 0 1
Suède 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0 0 0

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