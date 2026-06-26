Mondial 2026 : Le Japon et la Suède se neutralisent avec un match nul 1-1 au Groupe F

Le Japon et la Suède ont conclu leur rencontre du Groupe F du Mondial 2026 sur un score de 1-1, ce 26 juin 2026 au AT&T Stadium. Ce résultat maintient les deux équipes en lice pour la qualification en 16es de finale, avec le Japon qui conserve la deuxième place du groupe et la Suède qui reste troisième.
Le match s’est déroulé dans un contexte où les deux sélections cherchaient à asseoir leur position dans un Groupe F très serré après les deux premières journées. Le Japon, fort de sa large victoire 4-0 contre la Tunisie, voulait confirmer sa forme face à une Suède qui venait de subir une lourde défaite 5-1 contre les Pays-Bas. Ce point du match nul laisse le groupe ouvert avant la dernière journée.
La rencontre a vu le Japon ouvrir le score à la 56e minute grâce à Daizen Maeda, bien servi par Ritsu Doan, montrant l’efficacité offensive des Nippons avec leur système en 3-4-3. Mais la réponse suédoise fut rapide, Anthony Elanga égalisant à la 62e minute sur une passe de Viktor Gyökeres. Les changements effectués par les deux sélectionneurs ont animé le second acte, sans toutefois faire basculer le résultat. Côté discipline, plusieurs cartons jaunes ont été distribués dont un pour Isak Hien (Suède) et Shogo Taniguchi (Japon).
Le Japon, dirigé par Hajime Moriyasu, a aligné un dispositif en 3-4-3 avec le gardien Z. Suzuki, des défenseurs A. Seko, K. Itakura et H. Ito, ainsi qu’un milieu dynamique avec D. Kamada et A. Tanaka. En attaque, les hommes de tête étaient Keito Nakamura, R. Dōan et A. Ueda, ces deux derniers impliqués dans le but. Ce dispositif a mis en lumière la solidité défensive et la capacité rapide à transitions offensives du Japon.
De son côté, la Suède sous la direction de Graham Potter a opté pour un système en 3-4-1-2. La défense était emmenée par V. Lindelöf, I. Hien et G. Lagerbielke. Au milieu figurait Y. Ayari tandis qu’en attaque, A. Elanga et V. Gyökeres ont montré leur complémentarité, l’un inscrivant le but égalisateur et l’autre délivrant la passe. Le gardien J. Widell Zetterström a également eu un rôle important en réalisant plusieurs arrêts décisifs.
Le Japon – un 3-4-3 ambitieux et collectif
Le Japon a construit son jeu autour d’un schéma en 3-4-3, mêlant solidité défensive et rapidité dans les offensives. H. Moriyasu a placé Z. Suzuki dans les buts, protégé par une ligne défensive à trois avec A. Seko, K. Itakura et H. Ito. Ce système présente l’avantage de densifier le milieu et d’apporter du soutien aux ailiers, notamment D. Kamada et A. Tanaka au cœur du jeu. En attaque, D. Maeda et A. Ueda ont combiné avec R. Dōan pour créer du danger. Le but de Maeda à la 56e minute témoigne de l’efficacité collective du Japon.
La Suède – structure en 3-4-1-2 à vocation offensive
Graham Potter a choisi un 3-4-1-2 avec J. Widell Zetterström dans les cages. La défense centrale regroupait G. Lagerbielke, I. Hien et V. Lindelöf, tandis qu’au milieu Y. Ayari et G. Gudmundsson ont jonglé avec l’équilibre entre défense et attaque. La présence de Viktor Gyökeres en appui d’Anthony Elanga et Alexander Isak a offert à la Suède une ligne d’attaque complémentaire. L’égalisation rapide d’Elanga illustre la capacité suédoise à faire preuve de réactivité même contre de solides défenses.
Japon
Termine
1-1
AT&T Stadium
Suède
26/06/2026 00:00
·
Groupe F
Fil du match
32' Carton jaune - Isak Hien Suède, 32e 37' ↑↓ Remplacement - Isak Hien (remplace Lucas Bergvall) Suède, 37e 39' ↑↓ Remplacement - Ko Itakura (remplace Shogo Taniguchi) Japon, 39e 56' ⚽ But - Daizen Maeda (passe Ritsu Doan) Japon, 56e 62' ⚽ But - Anthony Elanga (passe Viktor Gyökeres) Suède, 62e 66' ↑↓ Remplacement - Ayase Ueda (remplace Koki Ogawa) Japon, 66e 67' ↑↓ Remplacement - Ritsu Doan (remplace Junya Ito) Japon, 67e 75' ↑↓ Remplacement - Alexander Bernhardsson (remplace Daniel Svensson) Suède, 75e 75' ↑↓ Remplacement - Elliot Stroud (remplace Ken Sema) Suède, 75e 75' ↑↓ Remplacement - Keito Nakamura (remplace Yuto Nagatomo) Japon, 75e 75' ↑↓ Remplacement - Ayumu Seko (remplace Tsuyoshi Watanabe) Japon, 75e 77' Carton jaune - Shogo Taniguchi Japon, 77e 85' Carton jaune - Viktor Gyökeres Suède, 85e 87' ↑↓ Remplacement - Victor Lindelöf (remplace Carl Starfelt) Suède, 87e 88' ↑↓ Remplacement - Gabriel Gudmundsson (remplace Benjamin Nygren) Suède, 88e
Les chiffres du match
Tirs cadres : Japon 3 / Suède 5 Tirs : Japon 8 / Suède 10 Possession : Japon 51% / Suède 49% Corners : Japon 2 / Suède 8 Fautes : Japon 20 / Suède 11 Cartons jaunes : Japon 1 / Suède 2 Cartons rouges : Japon 0 / Suède 0
Joueurs clés
Z. Suzuki (Japon) : note 7.25, 1 arret(s) A. Tanaka (Japon) : note 7.44 J. Widell Zetterström (Suède) : note 6.18, 2 arret(s) I. Hien (Suède) : note 6.86, 1 carton(s) jaune(s) G. Gudmundsson (Suède) : note 7.08
Voir la fiche du match Pays-Bas - Japon
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
51' ⚽ But - V. van Dijk 1-0 Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch 57' ⚽ But - K. Nakamura 1-1 Japon · Passe : T. Kubo 61' Carton jaune - C. Summerville Pays-Bas, 61e 64' ⚽ But - C. Summerville 2-1 Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch 66' ↑↓ Remplacement - D. Maeda (remplace J. Ito) Japon, 66e 70' ↑↓ Remplacement - D. Malen (remplace M. Depay) Pays-Bas, 70e 70' ↑↓ Remplacement - C. Summerville (remplace T. Koopmeiners) Pays-Bas, 70e 70' ↑↓ Remplacement - T. Reijnders (remplace Q. Timber) Pays-Bas, 70e 75' ↑↓ Remplacement - T. Watanabe (remplace T. Tomiyasu) Japon, 75e 75' ↑↓ Remplacement - T. Kubo (remplace K. Ogawa) Japon, 75e 75' ↑↓ Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara) Japon, 75e 81' ↑↓ Remplacement - R. Gravenberch (remplace N. Ake) Pays-Bas, 81e 83' Carton jaune - M. Depay Pays-Bas, 83e 84' ↑↓ Remplacement - A. Ueda (remplace K. Shiogai) Japon, 84e 85' ↑↓ Remplacement - C. Gakpo (remplace B. Brobbey) Pays-Bas, 85e 88' ⚽ But - D. Kamada 2-2 Japon · Passe : K. Ogawa 90+1' Carton jaune - M. van de Ven Pays-Bas, 90+1e 89' ⚽ But - K. Ogawa 2-2 Japon
Compositions
Titulaires 11
1
Bart Verbruggen
Gardien
22
Denzel Dumfries
Défenseur
6
Jan Paul van Hecke
Défenseur
4
Virgil van Dijk
Défenseur
15
Micky van de Ven
Défenseur
8
Ryan Gravenberch
Milieu
21
Frenkie de Jong
Milieu
14
Tijjani Reijnders
Milieu
24
Crysencio Summerville
Attaquant
18
Donyell Malen
Attaquant
11
Cody Gakpo
Attaquant
Remplaçants 15
23
Mark Flekken
13
Robin Roefs
25
Jorrel Hato
2
Lutsharel Geertruida
12
Mats Wieffer
5
Nathan Aké
16
Guus Til
3
Marten de Roon
7
Justin Kluivert
26
Quinten Timber
20
Teun Koopmeiners
19
Brian Brobbey
10
Memphis Depay
9
Wout Weghorst
17
Noa Lang
Titulaires 11
1
Zion Suzuki
Gardien
16
Tsuyoshi Watanabe
Défenseur
3
Shogo Taniguchi
Défenseur
21
Hiroki Itō
Défenseur
10
Ritsu Doan
Milieu
24
Kaishu Sano
Milieu
15
Daichi Kamada
Milieu
13
Keito Nakamura
Milieu
8
Takefusa Kubo
Attaquant
11
Daizen Maeda
Attaquant
18
Ayase Ueda
Attaquant
Remplaçants 15
12
Keisuke Osako
23
Tomoki Hayakawa
20
Ayumu Seko
4
Ko Itakura
25
Junnosuke Suzuki
2
Yukinari Sugawara
22
Takehiro Tomiyasu
5
Yuto Nagatomo
7
Ao Tanaka
17
Yuito Suzuki
14
Junya Ito
9
Keisuke Goto
19
Koki Ogawa
26
Kento Shiogai
6
Shuto Machino
Les chiffres du match
Tirs cadres : Pays-Bas 4 / Japon 1 Tirs : Pays-Bas 6 / Japon 4 Possession : Pays-Bas 70% / Japon 30% Corners : Pays-Bas 4 / Japon 1 Fautes : Pays-Bas 4 / Japon 5 Cartons jaunes : Pays-Bas 1 / Japon 0 Passes : Pays-Bas 427 / Japon 182 Precision des passes : Pays-Bas 89% / Japon 83% xG : Pays-Bas 0.45 / Japon 0.18
Joueurs clés
Ryan Gravenberch (Pays-Bas) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s) Virgil van Dijk (Pays-Bas) : note 7.9, 1 but(s) Crysencio Summerville (Pays-Bas) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Keito Nakamura (Japon) : note 7.3, 1 but(s) Takefusa Kubo (Japon) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Zion Suzuki (Japon) : note 6.6, 2 arret(s) Jan Paul van Hecke (Pays-Bas) : note 7.3 Cody Gakpo (Pays-Bas) : note 7.3
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
19/06/2010 Pays-Bas 1-0 Japon (World Cup)
14/06
Groupe F
Pays-Bas
Termine
2-2
AT&T Stadium
Japon
Voir la fiche du match Suède - Tunisie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
7' ⚽ But - Y. Ayari 1-0 Suède 30' ⚽ But - A. Isak 2-0 Suède · Passe : V. Gyokeres 43' ⚽ But - O. Rekik 2-1 Tunisie · Passe : H. Mejbri 54' Carton jaune - R. Khedira Tunisie, 54e 59' ⚽ But - V. Gyokeres 3-1 Suède · Passe : A. Isak 65' ↑↓ Remplacement - G. Gudmundsson (remplace E. Stroud) Suède, 65e 65' ↑↓ Remplacement - B. Nygren (remplace L. Bergvall) Suède, 65e 72' ↑↓ Remplacement - E. Saad (remplace S. Tounekti) Tunisie, 72e 72' ↑↓ Remplacement - Y. Valery (remplace M. Belhadj) Tunisie, 72e 72' ↑↓ Remplacement - E. Skhiri (remplace E. Achouri) Tunisie, 72e 83' ↑↓ Remplacement - R. Khedira (remplace I. Gharbi) Tunisie, 83e 83' ↑↓ Remplacement - A. Slimane (remplace F. Chaouat) Tunisie, 83e 84' ↑↓ Remplacement - J. Karlstrom (remplace M. Svanberg) Suède, 84e 84' ⚽ But - M. Svanberg 4-1 Suède · Passe : A. Isak 90+1' ↑↓ Remplacement - A. Isak (remplace A. Elanga) Suède, 90+1e 90+1' ↑↓ Remplacement - A. Bernhardsson (remplace D. Svensson) Suède, 90+1e 90+6' ⚽ But - Y. Ayari 5-1 Suède · Passe : L. Bergvall
Compositions
Titulaires 11
23
Kristoffer Nordfeldt
Gardien
2
Gustaf Lagerbielke
Défenseur
4
Isak Hien
Défenseur
3
Victor Lindelöf
Défenseur
16
Jesper Karlström
Milieu
21
Alexander Bernhardsson
Milieu
10
Benjamin Nygren
Milieu
18
Yasin Ayari
Milieu
5
Gabriel Gudmundsson
Milieu
17
Viktor Gyökeres
Attaquant
9
Alexander Isak
Attaquant
Remplaçants 15
24
Elliot Stroud
7
Lucas Bergvall
1
Jacob Widell Zetterström
12
Viktor Johansson
14
Hjalmar Ekdal
20
Eric Smith
15
Carl Starfelt
8
Daniel Svensson
6
Herman Johansson
13
Ken Sema
19
Mattias Svanberg
22
Besfort Zeneli
26
Taha Abdi Ali
11
Anthony Elanga
25
Gustaf Nilsson
Titulaires 11
1
Abdelmouhib Chamakh
Gardien
20
Yan Valery
Défenseur
4
Omar Rekik
Défenseur
3
Montassar Talbi
Défenseur
21
Amine Ben Hmida
Défenseur
2
Ali Abdi
Défenseur
13
Rani Khedira
Milieu
17
Ellyes Skhiri
Milieu
10
Hannibal Mejbri
Milieu
8
Elias Saad
Attaquant
25
Anis Ben Slimane
Attaquant
Remplaçants 15
16
Aymen Dahmen
22
Sabri Ben Hessen
5
Adem Arous
6
Dylan Bronn
23
Moataz Nefati
24
Raed Chikhaoui
12
Mortadha Ben Ouanes
11
Ismael Gharbi
15
Mohamed Belhadj Mahmoud
26
Sebastian Tounekti
7
Elias Achouri
14
Khalil Ayari
18
Rayan Elloumi
9
Hazem Mastouri
19
Firas Chaouat
Les chiffres du match
Tirs cadres : Suède 7 / Tunisie 2 Tirs : Suède 13 / Tunisie 6 Possession : Suède 49% / Tunisie 51% Corners : Suède 4 / Tunisie 2 Fautes : Suède 10 / Tunisie 8 Cartons jaunes : Suède 0 / Tunisie 1 Passes : Suède 353 / Tunisie 362 Precision des passes : Suède 79% / Tunisie 79% xG : Suède 1.26 / Tunisie 0.20
Joueurs clés
Alexander Isak (Suède) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s) Yasin Ayari (Suède) : note 8.3, 2 but(s) Viktor Gyökeres (Suède) : note 8.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Mattias Svanberg (Suède) : note 7.3, 1 but(s) Omar Rekik (Tunisie) : note 7.2, 1 but(s) Hannibal Mejbri (Tunisie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Lucas Bergvall (Suède) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Gabriel Gudmundsson (Suède) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
15/06/2026 Suède 5-1 Tunisie (World Cup)
15/06
Groupe F
Suède
Termine
5-1
Estadio BBVA
Tunisie
Voir la fiche du match Pays-Bas - Suède
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
5' ⚽ But - B. Brobbey 1-0 Pays-Bas · Passe : C. Gakpo 17' ⚽ But - B. Brobbey 2-0 Pays-Bas · Passe : D. Dumfries 46' ↑↓ Remplacement - D. Malen (remplace C. Summerville) Pays-Bas, 46e 47' ⚽ But - C. Gakpo 3-0 Pays-Bas · Passe : D. Dumfries 53' Carton jaune - G. Gudmundsson Suède, 53e 54' ⚽ But - C. Gakpo 4-0 Pays-Bas · Passe : C. Summerville 55' ↑↓ Remplacement - A. Bernhardsson (remplace A. Elanga) Suède, 55e 56' ↑↓ Remplacement - J. Karlstrom (remplace B. Zeneli) Suède, 56e 56' ↑↓ Remplacement - B. Nygren (remplace L. Bergvall) Suède, 56e 59' ⚽ But - A. Elanga 4-1 Suède · Passe : A. Isak 59' ↑↓ Remplacement - F. de Jong (remplace T. Koopmeiners) Pays-Bas, 59e 59' ↑↓ Remplacement - T. Reijnders (remplace G. Til) Pays-Bas, 59e 72' ↑↓ Remplacement - B. Brobbey (remplace M. Depay) Pays-Bas, 72e 75' Carton jaune - Y. Ayari Suède, 75e 79' ↑↓ Remplacement - Y. Ayari (remplace T. Ali) Suède, 79e 80' Carton jaune - L. Bergvall Suède, 80e 89' ⚽ But - C. Summerville 5-1 Pays-Bas · Passe : M. Depay 90' ↑↓ Remplacement - C. Gakpo (remplace N. Lang) Pays-Bas, 90e 90+3' ↑↓ Remplacement - G. Gudmundsson (remplace E. Stroud) Suède, 90+3e
Compositions
Titulaires 11
1
Bart Verbruggen
Gardien
22
Denzel Dumfries
Défenseur
6
Jan Paul van Hecke
Défenseur
4
Virgil van Dijk
Défenseur
15
Micky van de Ven
Défenseur
8
Ryan Gravenberch
Milieu
21
Frenkie de Jong
Milieu
14
Tijjani Reijnders
Milieu
18
Donyell Malen
Attaquant
19
Brian Brobbey
Attaquant
11
Cody Gakpo
Attaquant
Remplaçants 14
23
Mark Flekken
13
Robin Roefs
25
Jorrel Hato
5
Nathan Aké
2
Lutsharel Geertruida
12
Mats Wieffer
16
Guus Til
7
Justin Kluivert
3
Marten de Roon
20
Teun Koopmeiners
24
Crysencio Summerville
10
Memphis Depay
17
Noa Lang
9
Wout Weghorst
Titulaires 11
23
Kristoffer Nordfeldt
Gardien
2
Gustaf Lagerbielke
Défenseur
4
Isak Hien
Défenseur
3
Victor Lindelöf
Défenseur
16
Jesper Karlström
Milieu
21
Alexander Bernhardsson
Milieu
10
Benjamin Nygren
Milieu
18
Yasin Ayari
Milieu
5
Gabriel Gudmundsson
Milieu
17
Viktor Gyökeres
Attaquant
9
Alexander Isak
Attaquant
Remplaçants 15
1
Jacob Widell Zetterström
12
Viktor Johansson
15
Carl Starfelt
14
Hjalmar Ekdal
20
Eric Smith
22
Besfort Zeneli
8
Daniel Svensson
24
Elliot Stroud
6
Herman Johansson
13
Ken Sema
7
Lucas Bergvall
19
Mattias Svanberg
26
Taha Abdi Ali
11
Anthony Elanga
25
Gustaf Nilsson
Les chiffres du match
Tirs cadres : Pays-Bas 6 / Suède 5 Tirs : Pays-Bas 9 / Suède 12 Possession : Pays-Bas 54% / Suède 46% Corners : Pays-Bas 2 / Suède 3 Fautes : Pays-Bas 7 / Suède 7 Cartons jaunes : Pays-Bas 0 / Suède 1 Passes : Pays-Bas 367 / Suède 308 Precision des passes : Pays-Bas 90% / Suède 86% xG : Pays-Bas 2.38 / Suède 0.87
Joueurs clés
Cody Gakpo (Pays-Bas) : note 9.5, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Brian Brobbey (Pays-Bas) : note 8.2, 2 but(s) Denzel Dumfries (Pays-Bas) : note 8.9, 2 passe(s) decisive(s) Anthony Elanga (Suède) : note 7.6, 1 but(s) Bart Verbruggen (Pays-Bas) : note 7.2, 4 arret(s) Crysencio Summerville (Pays-Bas) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Alexander Isak (Suède) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Frenkie de Jong (Pays-Bas) : note 7.7
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
10/10/2017 Pays-Bas 2-0 Suède (World Cup - Qualification Europe) 06/09/2016 Suède 1-1 Pays-Bas (World Cup - Qualification Europe)
20/06
Groupe F
Pays-Bas
Termine
5-1
NRG Stadium
Suède
Voir la fiche du match Tunisie - Japon
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
4' ⚽ But - Daichi Kamada (passe Keito Nakamura) Japon, 4e 31' ⚽ But - Ayase Ueda (passe Ko Itakura) Japon, 31e 45' ↑↓ Remplacement - Elias Saad (remplace Ismael Gharbi) Tunisie, 45e 45' ↑↓ Remplacement - Dylan Bronn (remplace Mohamed Amine Ben Hamida) Tunisie, 45e 64' ↑↓ Remplacement - Sebastian Tounekti (remplace Firas Chaouat) Tunisie, 64e 69' ⚽ But - Junya Ito (passe Ayase Ueda) Japon, 69e 73' ↑↓ Remplacement - Daichi Kamada (remplace Junnosuke Suzuki) Japon, 73e 74' ↑↓ Remplacement - Ritsu Doan (remplace Yukinari Sugawara) Japon, 74e 79' ↑↓ Remplacement - Keito Nakamura (remplace Yuito Suzuki) Japon, 79e 79' ↑↓ Remplacement - Takehiro Tomiyasu (remplace Ayumu Seko) Japon, 79e 83' ⚽ But - Ayase Ueda (passe Kaishu Sano) Japon, 83e 84' ↑↓ Remplacement - Ayase Ueda (remplace Keisuke Goto) Japon, 84e 91' ↑↓ Remplacement - Ellyes Skhiri (remplace Rani Khedira) Tunisie, 91e 91' ↑↓ Remplacement - Ali Abdi (remplace Elias Achouri) Tunisie, 91e
Compositions
Titulaires 11
16
Aymen Dahmen
Gardien
6
Dylan Bronn
Défenseur
3
Montassar Talbi
Défenseur
4
Omar Rekik
Défenseur
20
Yan Valery
Milieu
25
Anis Ben Slimane
Milieu
17
Ellyes Skhiri
Milieu
2
Ali Abdi
Milieu
8
Elias Saad
Attaquant
10
Hannibal Mejbri
Attaquant
26
Sebastian Tounekti
Attaquant
Remplaçants 15
21
Amine Ben Hmida
11
Ismael Gharbi
19
Firas Chaouat
1
Abdelmouhib Chamakh
22
Sabri Ben Hessen
5
Adem Arous
23
Moataz Nefati
24
Raed Chikhaoui
7
Elias Achouri
15
Mohamed Belhadj Mahmoud
12
Mortadha Ben Ouanes
13
Rani Khedira
9
Hazem Mastouri
14
Khalil Ayari
18
Rayan Elloumi
Titulaires 11
1
Zion Suzuki
Gardien
22
Takehiro Tomiyasu
Défenseur
4
Ko Itakura
Défenseur
21
Hiroki Itō
Défenseur
10
Ritsu Doan
Milieu
24
Kaishu Sano
Milieu
7
Ao Tanaka
Milieu
13
Keito Nakamura
Milieu
14
Junya Ito
Attaquant
15
Daichi Kamada
Attaquant
18
Ayase Ueda
Attaquant
Remplaçants 13
12
Keisuke Osako
23
Tomoki Hayakawa
20
Ayumu Seko
25
Junnosuke Suzuki
3
Shogo Taniguchi
16
Tsuyoshi Watanabe
2
Yukinari Sugawara
5
Yuto Nagatomo
17
Yuito Suzuki
11
Daizen Maeda
9
Keisuke Goto
26
Kento Shiogai
19
Koki Ogawa
Les chiffres du match
Tirs cadres : Tunisie 0 / Japon 5 Tirs : Tunisie 2 / Japon 11 Possession : Tunisie 38% / Japon 62% Corners : Tunisie 3 / Japon 5 Fautes : Tunisie 7 / Japon 13 Passes : Tunisie 328 / Japon 547 Precision des passes : Tunisie 80% / Japon 90% xG : Tunisie 0.05 / Japon 2.07
Joueurs clés
Ayase Ueda (Japon) : note 9.7, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Junya Ito (Japon) : note 7, 1 but(s) Keito Nakamura (Japon) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) Daichi Kamada (Japon) : note 6.7, 1 but(s) Ko Itakura (Japon) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s) Kaishu Sano (Japon) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s) Hiroki Itō (Japon) : note 7.3 Takehiro Tomiyasu (Japon) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
17/10/2023 Japon 2-0 Tunisie (Friendlies) 14/06/2022 Japon 0-3 Tunisie (Kirin Cup)
21/06
Groupe F
Tunisie
Termine
0-4
Estadio BBVA
Japon
Voir la fiche du match Japon - Suède
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
32' Carton jaune - Isak Hien Suède, 32e 37' ↑↓ Remplacement - Isak Hien (remplace Lucas Bergvall) Suède, 37e 39' ↑↓ Remplacement - Ko Itakura (remplace Shogo Taniguchi) Japon, 39e 56' ⚽ But - Daizen Maeda (passe Ritsu Doan) Japon, 56e 62' ⚽ But - Anthony Elanga (passe Viktor Gyökeres) Suède, 62e 66' ↑↓ Remplacement - Ayase Ueda (remplace Koki Ogawa) Japon, 66e 67' ↑↓ Remplacement - Ritsu Doan (remplace Junya Ito) Japon, 67e 75' ↑↓ Remplacement - Alexander Bernhardsson (remplace Daniel Svensson) Suède, 75e 75' ↑↓ Remplacement - Elliot Stroud (remplace Ken Sema) Suède, 75e 75' ↑↓ Remplacement - Keito Nakamura (remplace Yuto Nagatomo) Japon, 75e 75' ↑↓ Remplacement - Ayumu Seko (remplace Tsuyoshi Watanabe) Japon, 75e 77' Carton jaune - Shogo Taniguchi Japon, 77e 85' Carton jaune - Viktor Gyökeres Suède, 85e 87' ↑↓ Remplacement - Victor Lindelöf (remplace Carl Starfelt) Suède, 87e 88' ↑↓ Remplacement - Gabriel Gudmundsson (remplace Benjamin Nygren) Suède, 88e
Compositions
Titulaires 11
1
Z. Suzuki
Gardien
20
A. Seko
Défenseur
4
K. Itakura
Défenseur
21
H. Ito
Défenseur
2
Y. Sugawara
Défenseur
15
D. Kamada
Milieu
7
A. Tanaka
Milieu
13
Keito Nakamura
Attaquant
10
R. Dōan
Milieu
18
A. Ueda
Attaquant
11
D. Maeda
Attaquant
Remplaçants 14
3
S. Taniguchi
5
Y. Nagatomo
14
J. Ito
22
T. Tomiyasu
19
Koki Ogawa
12
K. Osako
24
K. Sano
16
T. Watanabe
17
Y. Suzuki
23
T. Hayakawa
25
J. Suzuki
9
K. Goto
26
K. Shiogai
6
S. Machino
Titulaires 11
1
J. Widell Zetterström
Gardien
2
G. Lagerbielke
Défenseur
4
I. Hien
Défenseur
3
V. Lindelöf
Défenseur
21
A. Bernhardsson
Attaquant
24
E. Stroud
Défenseur
18
Y. Ayari
Milieu
5
G. Gudmundsson
Défenseur
11
A. Elanga
Attaquant
17
V. Gyökeres
Attaquant
9
A. Isak
Attaquant
Remplaçants 15
22
B. Zeneli
7
L. Bergvall
8
D. Svensson
6
H. Johansson
26
T. Ali
10
B. Nygren
12
V. Johansson
14
H. Ekdal
19
M. Svanberg
25
G. Nilsson
20
E. Smith
15
C. Starfelt
13
K. Sema
16
J. Karlström
23
K. Nordfeldt
Les chiffres du match
Tirs cadres : Japon 3 / Suède 5 Tirs : Japon 8 / Suède 10 Possession : Japon 51% / Suède 49% Corners : Japon 2 / Suède 8 Fautes : Japon 20 / Suède 11 Cartons jaunes : Japon 1 / Suède 2 Cartons rouges : Japon 0 / Suède 0
Joueurs clés
Z. Suzuki (Japon) : note 7.25, 1 arret(s) A. Tanaka (Japon) : note 7.44 J. Widell Zetterström (Suède) : note 6.18, 2 arret(s) I. Hien (Suède) : note 6.86, 1 carton(s) jaune(s) G. Gudmundsson (Suède) : note 7.08 D. Kamada (Japon) : note 7.07 Keito Nakamura (Japon) : note 7.03 H. Ito (Japon) : note 7.02
Absences et blessures
S. Machino : Japon · Missing Fixture · Illness
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
26/06
Groupe F
Japon
Termine
1-1
AT&T Stadium
Suède
Voir la fiche du match Tunisie - Pays-Bas
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
3' ⚽ But - Ellyes Skhiri Pays-Bas, 3e 7' ⚽ But - Brian Brobbey (passe Virgil van Dijk) Pays-Bas, 7e 54' ⚽ But - Hazem Mastouri (passe Hannibal Mejbri) Tunisie, 54e 62' ⚽ But - Jan Paul van Hecke (passe Tijjani Reijnders) Pays-Bas, 62e 67' ↑↓ Remplacement - Rani Khedira (remplace Mohamed Hadj Mahmoud) Tunisie, 67e 68' ↑↓ Remplacement - Anis Ben Slimane (remplace Elias Achouri) Tunisie, 68e 68' ↑↓ Remplacement - Mohamed Amine Ben Hamida (remplace Mortadha Ben Ouanes) Tunisie, 68e 72' ↑↓ Remplacement - Frenkie de Jong (remplace Teun Koopmeiners) Pays-Bas, 72e 72' ↑↓ Remplacement - Tijjani Reijnders (remplace Justin Kluivert) Pays-Bas, 72e 72' ↑↓ Remplacement - Donyell Malen (remplace Crysencio Summerville) Pays-Bas, 72e 75' ↑↓ Remplacement - Ismael Gharbi (remplace Firas Chaouat) Tunisie, 75e 77' ↑↓ Remplacement - Brian Brobbey (remplace Memphis Depay) Pays-Bas, 77e 84' ↑↓ Remplacement - Cody Gakpo (remplace Noa Lang) Pays-Bas, 84e 90' ↑↓ Remplacement - Hazem Mastouri (remplace Sebastian Tounekti) Tunisie, 90e
Compositions
Titulaires 11
16
A. Dahmen
Gardien
20
Y. Valery
Défenseur
13
R. Khedira
Milieu
3
M. Talbi
Défenseur
21
A. Ben Hmida
Défenseur
2
A. Abdi
Défenseur
17
E. Skhiri
Milieu
10
H. Mejbri
Milieu
11
Ismaël Gharbi
Milieu
9
H. Mastouri
Attaquant
25
A. Ben Slimane
Milieu
Remplaçants 13
22
S. Ben Hsan
6
D. Bronn
12
M. Ben Ouanes
19
F. Chaouat
4
O. Rekik
7
E. Achouri
26
S. Tounekti
15
H. Mahmoud
1
C. Abdelmouhib
8
E. Saad
24
R. Chikhaoui
14
K. Ayari
18
R. Elloumi
Titulaires 11
1
B. Verbruggen
Gardien
22
D. Dumfries
Défenseur
6
J. van Hecke
Défenseur
4
V. van Dijk
Défenseur
5
N. Aké
Défenseur
8
R. Gravenberch
Milieu
21
F. de Jong
Milieu
14
T. Reijnders
Milieu
18
D. Malen
Attaquant
19
B. Brobbey
Attaquant
11
C. Gakpo
Attaquant
Remplaçants 15
25
J. Hato
13
R. Roefs
15
M. van de Ven
26
Q. Timber
12
M. Wieffer
24
C. Summerville
17
N. Lang
2
L. Geertruida
7
J. Kluivert
16
G. Til
20
T. Koopmeiners
9
W. Weghorst
23
M. Flekken
10
M. Depay
3
M. de Roon
Les chiffres du match
Tirs cadres : Tunisie 2 / Pays-Bas 3 Tirs : Tunisie 5 / Pays-Bas 13 Possession : Tunisie 29% / Pays-Bas 71% Corners : Tunisie 2 / Pays-Bas 3 Fautes : Tunisie 5 / Pays-Bas 6 Cartons jaunes : Tunisie 0 / Pays-Bas 0 Cartons rouges : Tunisie 0 / Pays-Bas 0
Joueurs clés
B. Brobbey (Pays-Bas) : note 8.11, 1 but(s) V. van Dijk (Pays-Bas) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s) B. Verbruggen (Pays-Bas) : note 7.12, 1 arret(s) D. Dumfries (Pays-Bas) : note 7.48 F. de Jong (Pays-Bas) : note 7.3 D. Malen (Pays-Bas) : note 7.2 J. van Hecke (Pays-Bas) : note 7.18 A. Dahmen (Tunisie) : note 6.05, 2 arret(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
26/06
Groupe F
Tunisie
Termine
1-3
Arrowhead Stadium
Pays-Bas
Groupe F
Equipe
J
G
N
P
BP
BC
Diff
Pts
Pays-Bas
3
2
1
0
10
4
6
7
Japon
3
1
2
0
7
3
4
5
Suède
3
1
1
1
7
7
0
4
Tunisie
3
0
0
3
2
12
-10
0
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