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Mondial 2026 : le Japon en 3-4-3 avec Kamada face à la Suède en 3-4-1-2 de Potter

Le Japon et la Suède s’affrontent le 26 juin 2026 à 00h00 GMT+1 au AT&T Stadium de Dallas lors de la troisième journée du groupe F de la Coupe du Monde 2026. Ce choc au sommet de la poule mettra aux prises deux équipes ayant déjà livré deux matchs – le Japon affiche 4 points après une victoire 4-0 contre la Tunisie et un nul, contrebalancé par la Suède qui totalise 3 points avec un succès et une lourde défaite 1-5 face aux Pays-Bas.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : le Japon en 3-4-3 avec Kamada face à la Suède en 3-4-1-2 de Potter
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Sommaire

Le sélectionneur japonais Hajime Moriyasu a opté pour un schéma en 3-4-3. Ce dispositif mise sur une défense à trois, soutenue par un milieu de terrain élargi et un trio offensif mobile. Du côté suédois, Graham Potter aligne un 3-4-1-2 favorisant un meneur de jeu derrière deux attaquants, combinant solidité défensive et projection offensive.

Le Japon s’appuie sur une base défensive solide avec trois défenseurs titulaires – Ao Seko, Ko Itakura et Hiroki Ito. Leur effectif inclut également le milieu de terrain Daichi Kamada, le meneur Ritsu Dōan et l’attaquant Ayase Ueda, tous figures majeures dans l’élaboration du jeu proposé par Moriyasu. L’équipe doit cependant se passer de Shintaro Machino, forfait pour cause de maladie.

La Suède, de son côté, comptera sur Johan Widell Zetterström dans les buts et une ligne défensive à trois avec Gustav Lagerbielke, Isak Hien, et Victor Lindelöf. Au milieu, Youssuf Ayari et Emil Stroud épaulent offensivement Alexander Isak et Viktor Gyökeres, épaulés par Anthony Elanga. Ce 3-4-1-2 devra répondre à l’intensité japonaise pour rester dans la course à la qualification.

Lecture du onze de Japon

Moriyasu aligne son Japon en 3-4-3, un choix qui privilégie à la fois la cohésion défensive et les possibilités de contre-attaque rapide. La défense repose sur Zensuke Suzuki dans les buts, avec une charnière centrale formée par Ao Seko et Ko Itakura, épaulés par Hiroki Ito et Yuta Sugawara. Ce dernier apporte une capacité de projection importante sur le flanc droit.

Le milieu à quatre réunit Daichi Kamada et Ao Tanaka au centre, avec Ritsu Dōan en soutien de l’attaque depuis une position plus avancée. Devant, le trident offensif Keito Nakamura, Ayase Ueda et Daizen Maeda offre de la vitesse et de la créativité, avec une capacité à étirer les défenses adverses et à exploiter les espaces. Cette composition traduit une volonté de Moriyasu d’agresser haut et de maîtriser le jeu au milieu.

Lecture du onze de Suède

La Suède présente un 3-4-1-2 mettant l’accent sur la solidité défensive et la flexibilité offensive sous la conduite de Graham Potter. Dans les cages, Johan Widell Zetterström assure. Gustav Lagerbielke, Isak Hien, et Victor Lindelöf composent une défense à trois expérimentée, capable d’offrir une couverture large.

Au milieu, Emil Stroud et Youssuf Ayari évoluent dans un double pivot auquel s’ajoutent à droite Gustav Gudmundsson et à gauche Andreas Bernhardsson, deux latéraux capables de participer aux offensives. Plus haut, Anthony Elanga occupe le rôle de meneur derrière le duo d’attaquants Alexander Isak et Viktor Gyökeres. Cette organisation permet à la Suède d’équilibrer le jeu et de poser des problèmes à une défense japonaise sous pression.

Ces onze titulaires incarnent la stratégie des deux entraineurs pour ce match décisif au sein d’un groupe F dont les places qualificatives sont à portée de main des deux équipes.

Les onze de départ

Japon
Système3-4-3SélectionneurH. Moriyasu
Titulaires11
  1. 1 Z. Suzuki Gardien
  2. 20 A. Seko Défenseur
  3. 4 K. Itakura Défenseur
  4. 21 H. Ito Défenseur
  5. 2 Y. Sugawara Défenseur
  6. 15 D. Kamada Milieu
  7. 7 A. Tanaka Milieu
  8. 13 Keito Nakamura Attaquant
  9. 10 R. Dōan Milieu
  10. 18 A. Ueda Attaquant
  11. 11 D. Maeda Attaquant
Remplaçants14
  • 3 S. Taniguchi
  • 5 Y. Nagatomo
  • 14 J. Ito
  • 22 T. Tomiyasu
  • 19 Koki Ogawa
  • 12 K. Osako
  • 24 K. Sano
  • 16 T. Watanabe
  • 17 Y. Suzuki
  • 23 T. Hayakawa
  • 25 J. Suzuki
  • 9 K. Goto
  • 26 K. Shiogai
  • 6 S. Machino
Suède
Système3-4-1-2SélectionneurG. Potter
Titulaires11
  1. 1 J. Widell Zetterström Gardien
  2. 2 G. Lagerbielke Défenseur
  3. 4 I. Hien Défenseur
  4. 3 V. Lindelöf Défenseur
  5. 21 A. Bernhardsson Attaquant
  6. 24 E. Stroud Défenseur
  7. 18 Y. Ayari Milieu
  8. 5 G. Gudmundsson Défenseur
  9. 11 A. Elanga Attaquant
  10. 17 V. Gyökeres Attaquant
  11. 9 A. Isak Attaquant
Remplaçants15
  • 22 B. Zeneli
  • 7 L. Bergvall
  • 8 D. Svensson
  • 6 H. Johansson
  • 26 T. Ali
  • 10 B. Nygren
  • 12 V. Johansson
  • 14 H. Ekdal
  • 19 M. Svanberg
  • 25 G. Nilsson
  • 20 E. Smith
  • 15 C. Starfelt
  • 13 K. Sema
  • 16 J. Karlström
  • 23 K. Nordfeldt
Japon
Mi-temps AT&T Stadium
Suède
26/06/2026 00:00 Groupe F
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 32'Carton jaune - Isak HienSuède, 32e
  2. 37'Remplacement - Isak Hien (remplace Lucas Bergvall)Suède, 37e
  3. 39'Remplacement - Ko Itakura (remplace Shogo Taniguchi)Japon, 39e
Calendrier Groupe F
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Groupe F
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Japon
Mi-temps AT&T Stadium
Suède
Résumé à la pause
Groupe F
Tunisie
Mi-temps Arrowhead Stadium
Pays-Bas
Résumé à la pause
Groupe F
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Pays-Bas 2 1 1 0 7 3 4 4
Japon 2 1 1 0 6 2 4 4
Suède 2 1 0 1 6 6 0 3
Tunisie 2 0 0 2 1 9 -8 0

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