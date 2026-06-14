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Mondial 2026 : les Pays-Bas et le Japon se neutralisent après un nul 2-2

Les Pays-Bas et le Japon ont fait match nul 2-2, dimanche 14 juin 2026 à l’AT&T Stadium, dans le groupe F du Mondial 2026. Cette rencontre de phase de groupes a basculé après la pause, avant une égalisation japonaise tardive qui a privé la sélection de Ronald Koeman d’un succès longtemps entrevu.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
99vues
Mondial 2026 : les Pays-Bas et le Japon se neutralisent après un nul 2-2
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Le score était encore de 0-0 à la mi-temps. Les quatre buts ont été inscrits en seconde période, avec Virgil van Dijk et Crysencio Summerville côté néerlandais, Keito Nakamura puis Daichi Kamada côté japonais. Le partage des points laisse les deux équipes sans avantage direct dans ce duel de groupe.

Les Pays-Bas ont frappé les premiers à la 51e minute. Van Dijk a ouvert le score sur une passe de Ryan Gravenberch, donnant un avantage néerlandais construit autour du 4-3-3 de Koeman, avec Bart Verbruggen dans le but, Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven et Van Dijk en défense, puis Frenkie de Jong et Tijjani Reijnders au milieu.

Le Japon a répondu six minutes plus tard. Keito Nakamura a égalisé à la 57e minute, servi par Takefusa Kubo. La sélection dirigée par Hajime Moriyasu, organisée en 3-4-2-1, s’appuyait notamment sur Zion Suzuki, Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi, Hiroki Itō, Ritsu Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada, Kubo, Daizen Maeda et Ayase Ueda.

Les Néerlandais ont repris l’avantage à la 64e minute. Summerville, averti trois minutes plus tôt, a marqué sur une nouvelle passe de Gravenberch. Le milieu néerlandais a ainsi été impliqué sur les deux buts des Oranje, confirmant son poids dans la construction offensive autour de Frenkie de Jong et Reijnders.

Le Japon n’a pas lâché. À la 88e minute, Kamada a ramené les siens à hauteur sur une passe de Koki Ogawa. Cette égalisation a conclu une seconde période nettement plus ouverte que la première, où les événements décisifs se sont enchaînés après un premier acte sans but.

La fin de match a aussi été marquée par plusieurs avertissements néerlandais. Summerville a reçu un carton jaune à la 61e minute, Memphis Depay à la 83e, puis Micky van de Ven dans le temps additionnel. Ces sanctions ont accompagné une dernière demi-heure plus heurtée, alors que les deux équipes cherchaient à conserver ou reprendre l’initiative.

Ce nul confirme l’équilibre d’un groupe F où chaque point peut peser. Les Pays-Bas ont pu compter sur l’impact de Van Dijk, la qualité de passe de Gravenberch et l’efficacité de Summerville. Le Japon a répondu par Nakamura, Kubo et Kamada, trois joueurs au cœur de son retour dans le match.

Pays-Bas
Termine AT&T Stadium
Japon
14/06/2026 21:00 Groupe F
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 51'But - V. van Dijk1-0Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch
  2. 57'But - K. Nakamura1-1Japon · Passe : T. Kubo
  3. 61'Carton jaune - C. SummervillePays-Bas, 61e
  4. 64'But - C. Summerville2-1Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch
  5. 66'Remplacement - D. Maeda (remplace J. Ito)Japon, 66e
  6. 70'Remplacement - D. Malen (remplace M. Depay)Pays-Bas, 70e
  7. 70'Remplacement - C. Summerville (remplace T. Koopmeiners)Pays-Bas, 70e
  8. 70'Remplacement - T. Reijnders (remplace Q. Timber)Pays-Bas, 70e
  9. 75'Remplacement - T. Watanabe (remplace T. Tomiyasu)Japon, 75e
  10. 75'Remplacement - T. Kubo (remplace K. Ogawa)Japon, 75e
  11. 75'Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara)Japon, 75e
  12. 81'Remplacement - R. Gravenberch (remplace N. Ake)Pays-Bas, 81e
  13. 83'Carton jaune - M. DepayPays-Bas, 83e
  14. 84'Remplacement - A. Ueda (remplace K. Shiogai)Japon, 84e
  15. 85'Remplacement - C. Gakpo (remplace B. Brobbey)Pays-Bas, 85e
  16. 88'But - D. Kamada2-2Japon · Passe : K. Ogawa
  17. 90+1'Carton jaune - M. van de VenPays-Bas, 90+1e
  18. 89'But - K. Ogawa2-2Japon
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Pays-Bas 4 / Japon 1
  • Tirs : Pays-Bas 6 / Japon 4
  • Possession : Pays-Bas 70% / Japon 30%
  • Corners : Pays-Bas 4 / Japon 1
  • Fautes : Pays-Bas 4 / Japon 5
  • Cartons jaunes : Pays-Bas 1 / Japon 0
  • Passes : Pays-Bas 427 / Japon 182
  • Precision des passes : Pays-Bas 89% / Japon 83%
  • xG : Pays-Bas 0.45 / Japon 0.18
Joueurs clés
  • Ryan Gravenberch (Pays-Bas) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s)
  • Virgil van Dijk (Pays-Bas) : note 7.9, 1 but(s)
  • Crysencio Summerville (Pays-Bas) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
  • Keito Nakamura (Japon) : note 7.3, 1 but(s)
  • Takefusa Kubo (Japon) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
Calendrier Groupe F
Voir le Calendrier Complet
Groupe F
Pays-Bas
Termine AT&T Stadium
Japon
Resume final
Groupe F
Suède
A venir Estadio BBVA
Tunisie
Avant-match
Groupe F
Pays-Bas
A venir NRG Stadium
Suède
Groupe F
Tunisie
A venir Estadio BBVA
Japon
Groupe F
Japon
A venir AT&T Stadium
Suède
Groupe F
Tunisie
A venir Arrowhead Stadium
Pays-Bas
Groupe F
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Japon 1 0 1 0 2 2 0 1
Pays-Bas 1 0 1 0 2 2 0 1
Suède 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0 0 0

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