Mondial 2026 : Pays-Bas-Suède, Koeman en 4-3-3 face au duo Gyökeres-Isak

Cette affiche pèse déjà dans la hiérarchie du groupe. Les Pays-Bas restent sur un nul contre le Japon, 2-2, tandis que la Suède a pris trois points face à la Tunisie, 5-1. Les Néerlandais cherchent donc à se replacer, quand les Suédois peuvent consolider leur avance.
Le choix fort de Koeman tient à l’équilibre entre une défense à quatre et un milieu technique. Bart Verbruggen garde le but, protégé par Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke et Micky van de Ven. Au milieu, Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong et Tijjani Reijnders doivent organiser la circulation avant de servir Donyell Malen, Brian Brobbey et Cody Gakpo.
La Suède présente une structure différente, avec trois défenseurs centraux devant Kristoffer Nordfeldt. Gustaf Lagerbielke, Isak Hien et Victor Lindelöf forment la base défensive, Jesper Karlström occupe un rôle de sentinelle, et les couloirs reviennent à Alexander Bernhardsson et Gabriel Gudmundsson. Devant, Viktor Gyökeres et Alexander Isak incarnent le principal point d’appui offensif.
Lecture du onze des Pays-Bas
Koeman conserve un dessin clair en 4-3-3, avec Van Dijk comme repère central et Dumfries chargé d’apporter de la largeur côté droit. Van de Ven donne de la vitesse dans la ligne arrière, tandis que Van Hecke complète l’axe aux côtés du défenseur de référence néerlandais.
Le milieu Gravenberch, De Jong et Reijnders concentre une grande partie de la maîtrise attendue. De Jong doit assurer la première relance et orienter le jeu, Reijnders peut se projeter, et Gravenberch apporte du volume dans l’entrejeu. En attaque, Malen et Gakpo encadrent Brobbey, choisi comme avant-centre.
Pays-Bas en 4-3-3 Bart Verbruggen Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders Donyell Malen, Brian Brobbey, Cody Gakpo Sélectionneur Ronald Koeman
Le banc néerlandais offre plusieurs profils offensifs, avec Memphis Depay, Noa Lang, Justin Kluivert, Crysencio Summerville et Wout Weghorst. Nathan Aké, Lutsharel Geertruida, Teun Koopmeiners et Mats Wieffer figurent aussi parmi les options de Koeman.
Lecture du onze de Suède
Potter opte pour un 3-1-4-2 qui protège l’axe et place deux attaquants de métier devant. Lindelöf, Hien et Lagerbielke doivent contenir les mouvements néerlandais, avec Karlström en couverture devant la défense. Cette organisation laisse Bernhardsson et Gudmundsson gérer les côtés dans une ligne de quatre.
Au cœur du jeu, Benjamin Nygren et Yasin Ayari accompagnent les transitions et doivent relier la base suédoise au duo offensif. Gyökeres et Isak donnent à la Suède une attaque à deux pointes, capable de fixer la défense adverse et d’attaquer les espaces derrière la ligne néerlandaise.
Suède en 3-1-4-2 Kristoffer Nordfeldt Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf Jesper Karlström Alexander Bernhardsson, Benjamin Nygren, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson Viktor Gyökeres, Alexander Isak Sélectionneur Graham Potter
La Suède dispose aussi de solutions avec Anthony Elanga, Lucas Bergvall, Mattias Svanberg, Ken Sema et Gustaf Nilsson sur le banc. Ces choix donnent à Potter des alternatives pour modifier le rythme, renforcer les couloirs ou ajouter un profil offensif selon l’évolution du match.
Les onze de départ
Titulaires 11
1
Bart Verbruggen
Gardien
22
Denzel Dumfries
Défenseur
4
Virgil van Dijk
Défenseur
6
Jan Paul van Hecke
Défenseur
15
Micky van de Ven
Défenseur
8
Ryan Gravenberch
Milieu
21
Frenkie de Jong
Milieu
14
Tijjani Reijnders
Milieu
18
Donyell Malen
Attaquant
19
Brian Brobbey
Attaquant
11
Cody Gakpo
Attaquant
Remplaçants 14
23
Mark Flekken
13
Robin Roefs
25
Jorrel Hato
5
Nathan Aké
2
Lutsharel Geertruida
12
Mats Wieffer
16
Guus Til
7
Justin Kluivert
3
Marten de Roon
20
Teun Koopmeiners
24
Crysencio Summerville
10
Memphis Depay
17
Noa Lang
9
Wout Weghorst
Titulaires 11
23
Kristoffer Nordfeldt
Gardien
2
Gustaf Lagerbielke
Défenseur
4
Isak Hien
Défenseur
3
Victor Lindelöf
Défenseur
16
Jesper Karlström
Milieu
21
Alexander Bernhardsson
Milieu
10
Benjamin Nygren
Milieu
18
Yasin Ayari
Milieu
5
Gabriel Gudmundsson
Milieu
17
Viktor Gyökeres
Attaquant
9
Alexander Isak
Attaquant
Remplaçants 15
1
Jacob Widell Zetterström
12
Viktor Johansson
15
Carl Starfelt
14
Hjalmar Ekdal
20
Eric Smith
22
Besfort Zeneli
8
Daniel Svensson
24
Elliot Stroud
6
Herman Johansson
13
Ken Sema
7
Lucas Bergvall
19
Mattias Svanberg
26
Taha Abdi Ali
11
Anthony Elanga
25
Gustaf Nilsson
Pays-Bas
1re periode 45'
2-0
NRG Stadium
Suède
20/06/2026 18:00
·
Groupe F
Fil du match
5' ⚽ But - B. Brobbey 1-0 Pays-Bas · Passe : C. Gakpo 17' ⚽ But - B. Brobbey 2-0 Pays-Bas · Passe : D. Dumfries
Voir la fiche du match Pays-Bas - Japon
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
51' ⚽ But - V. van Dijk 1-0 Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch 57' ⚽ But - K. Nakamura 1-1 Japon · Passe : T. Kubo 61' Carton jaune - C. Summerville Pays-Bas, 61e 64' ⚽ But - C. Summerville 2-1 Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch 66' ↑↓ Remplacement - D. Maeda (remplace J. Ito) Japon, 66e 70' ↑↓ Remplacement - D. Malen (remplace M. Depay) Pays-Bas, 70e 70' ↑↓ Remplacement - C. Summerville (remplace T. Koopmeiners) Pays-Bas, 70e 70' ↑↓ Remplacement - T. Reijnders (remplace Q. Timber) Pays-Bas, 70e 75' ↑↓ Remplacement - T. Watanabe (remplace T. Tomiyasu) Japon, 75e 75' ↑↓ Remplacement - T. Kubo (remplace K. Ogawa) Japon, 75e 75' ↑↓ Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara) Japon, 75e 81' ↑↓ Remplacement - R. Gravenberch (remplace N. Ake) Pays-Bas, 81e 83' Carton jaune - M. Depay Pays-Bas, 83e 84' ↑↓ Remplacement - A. Ueda (remplace K. Shiogai) Japon, 84e 85' ↑↓ Remplacement - C. Gakpo (remplace B. Brobbey) Pays-Bas, 85e 88' ⚽ But - D. Kamada 2-2 Japon · Passe : K. Ogawa 90+1' Carton jaune - M. van de Ven Pays-Bas, 90+1e 89' ⚽ But - K. Ogawa 2-2 Japon
Compositions
Titulaires 11
1
Bart Verbruggen
Gardien
22
Denzel Dumfries
Défenseur
6
Jan Paul van Hecke
Défenseur
4
Virgil van Dijk
Défenseur
15
Micky van de Ven
Défenseur
8
Ryan Gravenberch
Milieu
21
Frenkie de Jong
Milieu
14
Tijjani Reijnders
Milieu
24
Crysencio Summerville
Attaquant
18
Donyell Malen
Attaquant
11
Cody Gakpo
Attaquant
Remplaçants 15
23
Mark Flekken
13
Robin Roefs
25
Jorrel Hato
2
Lutsharel Geertruida
12
Mats Wieffer
5
Nathan Aké
16
Guus Til
3
Marten de Roon
7
Justin Kluivert
26
Quinten Timber
20
Teun Koopmeiners
19
Brian Brobbey
10
Memphis Depay
9
Wout Weghorst
17
Noa Lang
Titulaires 11
1
Zion Suzuki
Gardien
16
Tsuyoshi Watanabe
Défenseur
3
Shogo Taniguchi
Défenseur
21
Hiroki Itō
Défenseur
10
Ritsu Doan
Milieu
24
Kaishu Sano
Milieu
15
Daichi Kamada
Milieu
13
Keito Nakamura
Milieu
8
Takefusa Kubo
Attaquant
11
Daizen Maeda
Attaquant
18
Ayase Ueda
Attaquant
Remplaçants 15
12
Keisuke Osako
23
Tomoki Hayakawa
20
Ayumu Seko
4
Ko Itakura
25
Junnosuke Suzuki
2
Yukinari Sugawara
22
Takehiro Tomiyasu
5
Yuto Nagatomo
7
Ao Tanaka
17
Yuito Suzuki
14
Junya Ito
9
Keisuke Goto
19
Koki Ogawa
26
Kento Shiogai
6
Shuto Machino
Les chiffres du match
Tirs cadres : Pays-Bas 4 / Japon 1 Tirs : Pays-Bas 6 / Japon 4 Possession : Pays-Bas 70% / Japon 30% Corners : Pays-Bas 4 / Japon 1 Fautes : Pays-Bas 4 / Japon 5 Cartons jaunes : Pays-Bas 1 / Japon 0 Passes : Pays-Bas 427 / Japon 182 Precision des passes : Pays-Bas 89% / Japon 83% xG : Pays-Bas 0.45 / Japon 0.18
Joueurs clés
Ryan Gravenberch (Pays-Bas) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s) Virgil van Dijk (Pays-Bas) : note 7.9, 1 but(s) Crysencio Summerville (Pays-Bas) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Keito Nakamura (Japon) : note 7.3, 1 but(s) Takefusa Kubo (Japon) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Zion Suzuki (Japon) : note 6.6, 2 arret(s) Jan Paul van Hecke (Pays-Bas) : note 7.3 Cody Gakpo (Pays-Bas) : note 7.3
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
19/06/2010 Pays-Bas 1-0 Japon (World Cup)
14/06
Groupe F
Pays-Bas
Termine
2-2
AT&T Stadium
Japon
Voir la fiche du match Suède - Tunisie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
7' ⚽ But - Y. Ayari 1-0 Suède 30' ⚽ But - A. Isak 2-0 Suède · Passe : V. Gyokeres 43' ⚽ But - O. Rekik 2-1 Tunisie · Passe : H. Mejbri 54' Carton jaune - R. Khedira Tunisie, 54e 59' ⚽ But - V. Gyokeres 3-1 Suède · Passe : A. Isak 65' ↑↓ Remplacement - G. Gudmundsson (remplace E. Stroud) Suède, 65e 65' ↑↓ Remplacement - B. Nygren (remplace L. Bergvall) Suède, 65e 72' ↑↓ Remplacement - E. Saad (remplace S. Tounekti) Tunisie, 72e 72' ↑↓ Remplacement - Y. Valery (remplace M. Belhadj) Tunisie, 72e 72' ↑↓ Remplacement - E. Skhiri (remplace E. Achouri) Tunisie, 72e 83' ↑↓ Remplacement - R. Khedira (remplace I. Gharbi) Tunisie, 83e 83' ↑↓ Remplacement - A. Slimane (remplace F. Chaouat) Tunisie, 83e 84' ↑↓ Remplacement - J. Karlstrom (remplace M. Svanberg) Suède, 84e 84' ⚽ But - M. Svanberg 4-1 Suède · Passe : A. Isak 90+1' ↑↓ Remplacement - A. Isak (remplace A. Elanga) Suède, 90+1e 90+1' ↑↓ Remplacement - A. Bernhardsson (remplace D. Svensson) Suède, 90+1e 90+6' ⚽ But - Y. Ayari 5-1 Suède · Passe : L. Bergvall
Compositions
Titulaires 11
23
Kristoffer Nordfeldt
Gardien
2
Gustaf Lagerbielke
Défenseur
4
Isak Hien
Défenseur
3
Victor Lindelöf
Défenseur
16
Jesper Karlström
Milieu
21
Alexander Bernhardsson
Milieu
10
Benjamin Nygren
Milieu
18
Yasin Ayari
Milieu
5
Gabriel Gudmundsson
Milieu
17
Viktor Gyökeres
Attaquant
9
Alexander Isak
Attaquant
Remplaçants 15
24
Elliot Stroud
7
Lucas Bergvall
1
Jacob Widell Zetterström
12
Viktor Johansson
14
Hjalmar Ekdal
20
Eric Smith
15
Carl Starfelt
8
Daniel Svensson
6
Herman Johansson
13
Ken Sema
19
Mattias Svanberg
22
Besfort Zeneli
26
Taha Abdi Ali
11
Anthony Elanga
25
Gustaf Nilsson
Titulaires 11
1
Abdelmouhib Chamakh
Gardien
20
Yan Valery
Défenseur
4
Omar Rekik
Défenseur
3
Montassar Talbi
Défenseur
21
Amine Ben Hmida
Défenseur
2
Ali Abdi
Défenseur
13
Rani Khedira
Milieu
17
Ellyes Skhiri
Milieu
10
Hannibal Mejbri
Milieu
8
Elias Saad
Attaquant
25
Anis Ben Slimane
Attaquant
Remplaçants 15
16
Aymen Dahmen
22
Sabri Ben Hessen
5
Adem Arous
6
Dylan Bronn
23
Moataz Nefati
24
Raed Chikhaoui
12
Mortadha Ben Ouanes
11
Ismael Gharbi
15
Mohamed Belhadj Mahmoud
26
Sebastian Tounekti
7
Elias Achouri
14
Khalil Ayari
18
Rayan Elloumi
9
Hazem Mastouri
19
Firas Chaouat
Les chiffres du match
Tirs cadres : Suède 7 / Tunisie 2 Tirs : Suède 13 / Tunisie 6 Possession : Suède 49% / Tunisie 51% Corners : Suède 4 / Tunisie 2 Fautes : Suède 10 / Tunisie 8 Cartons jaunes : Suède 0 / Tunisie 1 Passes : Suède 353 / Tunisie 362 Precision des passes : Suède 79% / Tunisie 79% xG : Suède 1.26 / Tunisie 0.20
Joueurs clés
Alexander Isak (Suède) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s) Yasin Ayari (Suède) : note 8.3, 2 but(s) Viktor Gyökeres (Suède) : note 8.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Mattias Svanberg (Suède) : note 7.3, 1 but(s) Omar Rekik (Tunisie) : note 7.2, 1 but(s) Hannibal Mejbri (Tunisie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Lucas Bergvall (Suède) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Gabriel Gudmundsson (Suède) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
15/06/2026 Suède 5-1 Tunisie (World Cup)
15/06
Groupe F
Suède
Termine
5-1
Estadio BBVA
Tunisie
Voir la fiche du match Pays-Bas - Suède
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
5' ⚽ But - B. Brobbey 1-0 Pays-Bas · Passe : C. Gakpo 17' ⚽ But - B. Brobbey 2-0 Pays-Bas · Passe : D. Dumfries
Compositions
Titulaires 11
1
Bart Verbruggen
Gardien
22
Denzel Dumfries
Défenseur
6
Jan Paul van Hecke
Défenseur
4
Virgil van Dijk
Défenseur
15
Micky van de Ven
Défenseur
8
Ryan Gravenberch
Milieu
21
Frenkie de Jong
Milieu
14
Tijjani Reijnders
Milieu
18
Donyell Malen
Attaquant
19
Brian Brobbey
Attaquant
11
Cody Gakpo
Attaquant
Remplaçants 14
23
Mark Flekken
13
Robin Roefs
25
Jorrel Hato
5
Nathan Aké
2
Lutsharel Geertruida
12
Mats Wieffer
16
Guus Til
7
Justin Kluivert
3
Marten de Roon
20
Teun Koopmeiners
24
Crysencio Summerville
10
Memphis Depay
17
Noa Lang
9
Wout Weghorst
Titulaires 11
23
Kristoffer Nordfeldt
Gardien
2
Gustaf Lagerbielke
Défenseur
4
Isak Hien
Défenseur
3
Victor Lindelöf
Défenseur
16
Jesper Karlström
Milieu
21
Alexander Bernhardsson
Milieu
10
Benjamin Nygren
Milieu
18
Yasin Ayari
Milieu
5
Gabriel Gudmundsson
Milieu
17
Viktor Gyökeres
Attaquant
9
Alexander Isak
Attaquant
Remplaçants 15
1
Jacob Widell Zetterström
12
Viktor Johansson
15
Carl Starfelt
14
Hjalmar Ekdal
20
Eric Smith
22
Besfort Zeneli
8
Daniel Svensson
24
Elliot Stroud
6
Herman Johansson
13
Ken Sema
7
Lucas Bergvall
19
Mattias Svanberg
26
Taha Abdi Ali
11
Anthony Elanga
25
Gustaf Nilsson
Les chiffres du match
Tirs cadres : Pays-Bas 2 / Suède 1 Tirs : Pays-Bas 2 / Suède 1 Possession : Pays-Bas 66% / Suède 34% Corners : Pays-Bas 1 / Suède 1 Fautes : Pays-Bas 1 / Suède 1 Passes : Pays-Bas 68 / Suède 38 Precision des passes : Pays-Bas 88% / Suède 76% xG : Pays-Bas 0.58 / Suède 0.03
Joueurs clés
Brian Brobbey (Pays-Bas) : note 7.3, 1 but(s) Cody Gakpo (Pays-Bas) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s) Bart Verbruggen (Pays-Bas) : note 6.6, 1 arret(s) Denzel Dumfries (Pays-Bas) : note 6.7 Yasin Ayari (Suède) : note 6.7 Viktor Gyökeres (Suède) : note 6.7 Virgil van Dijk (Pays-Bas) : note 6.6 Alexander Isak (Suède) : note 6.6
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
10/10/2017 Pays-Bas 2-0 Suède (World Cup - Qualification Europe) 06/09/2016 Suède 1-1 Pays-Bas (World Cup - Qualification Europe)
20/06
Groupe F
Pays-Bas
1re periode 45'
2-0
NRG Stadium
Suède
Voir la fiche du match Tunisie - Japon
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
21/06
Groupe F
Tunisie
A venir
05:00
Estadio BBVA
Japon
Voir la fiche du match Japon - Suède
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
26/06
Groupe F
Japon
A venir
00:00
AT&T Stadium
Suède
Voir la fiche du match Tunisie - Pays-Bas
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
26/06
Groupe F
Tunisie
A venir
00:00
Arrowhead Stadium
Pays-Bas
Groupe F
Equipe
J
G
N
P
BP
BC
Diff
Pts
Suède
1
1
0
0
5
1
4
3
Japon
1
0
1
0
2
2
0
1
Pays-Bas
1
0
1
0
2
2
0
1
Tunisie
1
0
0
1
1
5
-4
0
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