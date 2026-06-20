Mondial 2026 : les Pays-Bas mène face à la Suède à la pause (2-0)

Les Pays-Bas mènent 2-0 face à la Suède à la mi-temps, samedi 20 juin 2026 au NRG Stadium de Houston, dans le groupe F du Mondial 2026, grâce à deux buts rapides de Brian Brobbey. Ce résultat provisoire replace les Néerlandais en position favorable après leur nul contre le Japon et met la Suède sous pression après son large succès initial contre la Tunisie.

Publié le 20 juin 2026 à 18:54

Publié le 20 juin 2026 à 18:54

Brian Brobbey a ouvert le score dès la 5e minute sur une passe de Cody Gakpo, avant de doubler la mise à la 17e minute, servi cette fois par Denzel Dumfries. En moins de vingt minutes, l’avant-centre néerlandais a donné un avantage net à l’équipe de Ronald Koeman dans une rencontre importante pour l’équilibre du groupe.

Les Pays-Bas avaient abordé ce deuxième match avec un point, après un 2-2 concédé contre le Japon. La Suède comptait trois points après sa victoire 5-1 contre la Tunisie. À la pause, l’écart au score modifie provisoirement la dynamique du groupe, avec des Néerlandais qui répondent directement à leur premier résultat.

Dans leur 4-3-3, les Pays-Bas s’appuient sur Bart Verbruggen dans le but, Denzel Dumfries et Micky van de Ven sur les côtés de la défense, Virgil van Dijk et Jan Paul van Hecke dans l’axe, avec Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch et Tijjani Reijnders au milieu. Devant, Donyell Malen, Cody Gakpo et Brian Brobbey forment le trio offensif.

La Suède de Graham Potter évolue en 3-1-4-2, avec Kristoffer Nordfeldt dans le but, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien et Victor Lindelöf en défense, Jesper Karlström devant la ligne arrière, puis Alexander Bernhardsson, Benjamin Nygren, Yasin Ayari et Gabriel Gudmundsson au milieu. Viktor Gyökeres et Alexander Isak composent l’attaque.

Les chiffres de la première période confirment surtout l’efficacité néerlandaise. Les Pays-Bas ont cadré deux tirs et ont inscrit deux buts, tandis que la Suède a cadré une tentative avant la pause. La possession est également en faveur des Néerlandais, crédités de 66 % du ballon dans les données disponibles à la mi-temps.

La Suède doit désormais réagir en seconde période pour préserver sa bonne entame dans le groupe F. Les Pays-Bas, eux, disposent d’une avance construite tôt et portée par Brobbey, déjà auteur du fait majeur de cette première période.

Pays-Bas Termine 5-1 NRG Stadium Suède Suède Fil du match 5' ⚽ But - B. Brobbey 1-0 17' ⚽ But - B. Brobbey 2-0 46' ↑↓ Remplacement - D. Malen (remplace C. Summerville) 47' ⚽ But - C. Gakpo 3-0 53' Carton jaune - G. Gudmundsson 54' ⚽ But - C. Gakpo 4-0 55' ↑↓ Remplacement - A. Bernhardsson (remplace A. Elanga) 56' ↑↓ Remplacement - J. Karlstrom (remplace B. Zeneli) 56' ↑↓ Remplacement - B. Nygren (remplace L. Bergvall) 59' ⚽ But - A. Elanga 4-1 59' ↑↓ Remplacement - F. de Jong (remplace T. Koopmeiners) 59' ↑↓ Remplacement - T. Reijnders (remplace G. Til) 72' ↑↓ Remplacement - B. Brobbey (remplace M. Depay) 75' Carton jaune - Y. Ayari 79' ↑↓ Remplacement - Y. Ayari (remplace T. Ali) 80' Carton jaune - L. Bergvall 89' ⚽ But - C. Summerville 5-1 90' ↑↓ Remplacement - C. Gakpo (remplace N. Lang) 90+3' ↑↓ Remplacement - G. Gudmundsson (remplace E. Stroud) Les chiffres du match Tirs cadres : Pays-Bas 6 / Suède 5

: Pays-Bas 6 / Suède 5 Tirs : Pays-Bas 9 / Suède 12

: Pays-Bas 9 / Suède 12 Possession : Pays-Bas 54% / Suède 46%

: Pays-Bas 54% / Suède 46% Corners : Pays-Bas 2 / Suède 3

: Pays-Bas 2 / Suède 3 Fautes : Pays-Bas 7 / Suède 7

: Pays-Bas 7 / Suède 7 Cartons jaunes : Pays-Bas 0 / Suède 1

: Pays-Bas 0 / Suède 1 Passes : Pays-Bas 367 / Suède 308

: Pays-Bas 367 / Suède 308 Precision des passes : Pays-Bas 90% / Suède 86%

: Pays-Bas 90% / Suède 86% xG : Pays-Bas 2.38 / Suède 0.87

Calendrier Groupe F Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Pays-Bas - Japon Fiche match Pays-Bas - Japon Pays-Bas 2-2 2-2 Japon Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 51' ⚽ But - V. van Dijk 1-0 57' ⚽ But - K. Nakamura 1-1 61' Carton jaune - C. Summerville 64' ⚽ But - C. Summerville 2-1 66' ↑↓ Remplacement - D. Maeda (remplace J. Ito) 70' ↑↓ Remplacement - D. Malen (remplace M. Depay) 70' ↑↓ Remplacement - C. Summerville (remplace T. Koopmeiners) 70' ↑↓ Remplacement - T. Reijnders (remplace Q. Timber) 75' ↑↓ Remplacement - T. Watanabe (remplace T. Tomiyasu) 75' ↑↓ Remplacement - T. Kubo (remplace K. Ogawa) 75' ↑↓ Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara) 81' ↑↓ Remplacement - R. Gravenberch (remplace N. Ake) 83' Carton jaune - M. Depay 84' ↑↓ Remplacement - A. Ueda (remplace K. Shiogai) 85' ↑↓ Remplacement - C. Gakpo (remplace B. Brobbey) 88' ⚽ But - D. Kamada 2-2 90+1' Carton jaune - M. van de Ven 89' ⚽ But - K. Ogawa 2-2 Compositions Pays-Bas Système 4-3-3 Sélectionneur Ronald Koeman Titulaires 11 1 Bart Verbruggen Gardien 22 Denzel Dumfries Défenseur 6 Jan Paul van Hecke Défenseur 4 Virgil van Dijk Défenseur 15 Micky van de Ven Défenseur 8 Ryan Gravenberch Milieu 21 Frenkie de Jong Milieu 14 Tijjani Reijnders Milieu 24 Crysencio Summerville Attaquant 18 Donyell Malen Attaquant 11 Cody Gakpo Attaquant Remplaçants 15 23 Mark Flekken

13 Robin Roefs

25 Jorrel Hato

2 Lutsharel Geertruida

12 Mats Wieffer

5 Nathan Aké

16 Guus Til

3 Marten de Roon

7 Justin Kluivert

26 Quinten Timber

20 Teun Koopmeiners

19 Brian Brobbey

10 Memphis Depay

9 Wout Weghorst

17 Noa Lang Japon Système 3-4-2-1 Sélectionneur Hajime Moriyasu Titulaires 11 1 Zion Suzuki Gardien 16 Tsuyoshi Watanabe Défenseur 3 Shogo Taniguchi Défenseur 21 Hiroki Itō Défenseur 10 Ritsu Doan Milieu 24 Kaishu Sano Milieu 15 Daichi Kamada Milieu 13 Keito Nakamura Milieu 8 Takefusa Kubo Attaquant 11 Daizen Maeda Attaquant 18 Ayase Ueda Attaquant Remplaçants 15 12 Keisuke Osako

23 Tomoki Hayakawa

20 Ayumu Seko

4 Ko Itakura

25 Junnosuke Suzuki

2 Yukinari Sugawara

22 Takehiro Tomiyasu

5 Yuto Nagatomo

7 Ao Tanaka

17 Yuito Suzuki

14 Junya Ito

9 Keisuke Goto

19 Koki Ogawa

26 Kento Shiogai

6 Shuto Machino Les chiffres du match Tirs cadres : Pays-Bas 4 / Japon 1

: Pays-Bas 4 / Japon 1 Tirs : Pays-Bas 6 / Japon 4

: Pays-Bas 6 / Japon 4 Possession : Pays-Bas 70% / Japon 30%

: Pays-Bas 70% / Japon 30% Corners : Pays-Bas 4 / Japon 1

: Pays-Bas 4 / Japon 1 Fautes : Pays-Bas 4 / Japon 5

: Pays-Bas 4 / Japon 5 Cartons jaunes : Pays-Bas 1 / Japon 0

: Pays-Bas 1 / Japon 0 Passes : Pays-Bas 427 / Japon 182

: Pays-Bas 427 / Japon 182 Precision des passes : Pays-Bas 89% / Japon 83%

: Pays-Bas 89% / Japon 83% xG : Pays-Bas 0.45 / Japon 0.18 Joueurs clés Ryan Gravenberch (Pays-Bas) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s)

(Pays-Bas) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s) Virgil van Dijk (Pays-Bas) : note 7.9, 1 but(s)

(Pays-Bas) : note 7.9, 1 but(s) Crysencio Summerville (Pays-Bas) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Pays-Bas) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Keito Nakamura (Japon) : note 7.3, 1 but(s)

(Japon) : note 7.3, 1 but(s) Takefusa Kubo (Japon) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Japon) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Zion Suzuki (Japon) : note 6.6, 2 arret(s)

(Japon) : note 6.6, 2 arret(s) Jan Paul van Hecke (Pays-Bas) : note 7.3

(Pays-Bas) : note 7.3 Cody Gakpo (Pays-Bas) : note 7.3 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 19/06/2010 Pays-Bas 1-0 Japon (World Cup) Groupe F Pays-Bas Termine 2-2 AT&T Stadium Japon Japon Resume final Voir la fiche du match Suède - Tunisie Fiche match Suède - Tunisie Suède 5-1 5-1 Tunisie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 7' ⚽ But - Y. Ayari 1-0 30' ⚽ But - A. Isak 2-0 43' ⚽ But - O. Rekik 2-1 54' Carton jaune - R. Khedira 59' ⚽ But - V. Gyokeres 3-1 65' ↑↓ Remplacement - G. Gudmundsson (remplace E. Stroud) 65' ↑↓ Remplacement - B. Nygren (remplace L. Bergvall) 72' ↑↓ Remplacement - E. Saad (remplace S. Tounekti) 72' ↑↓ Remplacement - Y. Valery (remplace M. Belhadj) 72' ↑↓ Remplacement - E. Skhiri (remplace E. Achouri) 83' ↑↓ Remplacement - R. Khedira (remplace I. Gharbi) 83' ↑↓ Remplacement - A. Slimane (remplace F. Chaouat) 84' ↑↓ Remplacement - J. Karlstrom (remplace M. Svanberg) 84' ⚽ But - M. Svanberg 4-1 90+1' ↑↓ Remplacement - A. Isak (remplace A. Elanga) 90+1' ↑↓ Remplacement - A. Bernhardsson (remplace D. Svensson) 90+6' ⚽ But - Y. Ayari 5-1 Compositions Suède Système 3-1-4-2 Sélectionneur Graham Potter Titulaires 11 23 Kristoffer Nordfeldt Gardien 2 Gustaf Lagerbielke Défenseur 4 Isak Hien Défenseur 3 Victor Lindelöf Défenseur 16 Jesper Karlström Milieu 21 Alexander Bernhardsson Milieu 10 Benjamin Nygren Milieu 18 Yasin Ayari Milieu 5 Gabriel Gudmundsson Milieu 17 Viktor Gyökeres Attaquant 9 Alexander Isak Attaquant Remplaçants 15 24 Elliot Stroud

7 Lucas Bergvall

1 Jacob Widell Zetterström

12 Viktor Johansson

14 Hjalmar Ekdal

20 Eric Smith

15 Carl Starfelt

8 Daniel Svensson

6 Herman Johansson

13 Ken Sema

19 Mattias Svanberg

22 Besfort Zeneli

26 Taha Abdi Ali

11 Anthony Elanga

25 Gustaf Nilsson Tunisie Système 5-3-2 Sélectionneur Sabri Lamouchi Titulaires 11 1 Abdelmouhib Chamakh Gardien 20 Yan Valery Défenseur 4 Omar Rekik Défenseur 3 Montassar Talbi Défenseur 21 Amine Ben Hmida Défenseur 2 Ali Abdi Défenseur 13 Rani Khedira Milieu 17 Ellyes Skhiri Milieu 10 Hannibal Mejbri Milieu 8 Elias Saad Attaquant 25 Anis Ben Slimane Attaquant Remplaçants 15 16 Aymen Dahmen

22 Sabri Ben Hessen

5 Adem Arous

6 Dylan Bronn

23 Moataz Nefati

24 Raed Chikhaoui

12 Mortadha Ben Ouanes

11 Ismael Gharbi

15 Mohamed Belhadj Mahmoud

26 Sebastian Tounekti

7 Elias Achouri

14 Khalil Ayari

18 Rayan Elloumi

9 Hazem Mastouri

19 Firas Chaouat Les chiffres du match Tirs cadres : Suède 7 / Tunisie 2

: Suède 7 / Tunisie 2 Tirs : Suède 13 / Tunisie 6

: Suède 13 / Tunisie 6 Possession : Suède 49% / Tunisie 51%

: Suède 49% / Tunisie 51% Corners : Suède 4 / Tunisie 2

: Suède 4 / Tunisie 2 Fautes : Suède 10 / Tunisie 8

: Suède 10 / Tunisie 8 Cartons jaunes : Suède 0 / Tunisie 1

: Suède 0 / Tunisie 1 Passes : Suède 353 / Tunisie 362

: Suède 353 / Tunisie 362 Precision des passes : Suède 79% / Tunisie 79%

: Suède 79% / Tunisie 79% xG : Suède 1.26 / Tunisie 0.20 Joueurs clés Alexander Isak (Suède) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s)

(Suède) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s) Yasin Ayari (Suède) : note 8.3, 2 but(s)

(Suède) : note 8.3, 2 but(s) Viktor Gyökeres (Suède) : note 8.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Suède) : note 8.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Mattias Svanberg (Suède) : note 7.3, 1 but(s)

(Suède) : note 7.3, 1 but(s) Omar Rekik (Tunisie) : note 7.2, 1 but(s)

(Tunisie) : note 7.2, 1 but(s) Hannibal Mejbri (Tunisie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Tunisie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Lucas Bergvall (Suède) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)

(Suède) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Gabriel Gudmundsson (Suède) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 15/06/2026 Suède 5-1 Tunisie (World Cup) Groupe F Suède Termine 5-1 Estadio BBVA Tunisie Tunisie Resume final Voir la fiche du match Pays-Bas - Suède Fiche match Pays-Bas - Suède Pays-Bas 5-1 5-1 Suède Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 5' ⚽ But - B. Brobbey 1-0 17' ⚽ But - B. Brobbey 2-0 46' ↑↓ Remplacement - D. Malen (remplace C. Summerville) 47' ⚽ But - C. Gakpo 3-0 53' Carton jaune - G. Gudmundsson 54' ⚽ But - C. Gakpo 4-0 55' ↑↓ Remplacement - A. Bernhardsson (remplace A. Elanga) 56' ↑↓ Remplacement - J. Karlstrom (remplace B. Zeneli) 56' ↑↓ Remplacement - B. Nygren (remplace L. Bergvall) 59' ⚽ But - A. Elanga 4-1 59' ↑↓ Remplacement - F. de Jong (remplace T. Koopmeiners) 59' ↑↓ Remplacement - T. Reijnders (remplace G. Til) 72' ↑↓ Remplacement - B. Brobbey (remplace M. Depay) 75' Carton jaune - Y. Ayari 79' ↑↓ Remplacement - Y. Ayari (remplace T. Ali) 80' Carton jaune - L. Bergvall 89' ⚽ But - C. Summerville 5-1 90' ↑↓ Remplacement - C. Gakpo (remplace N. Lang) 90+3' ↑↓ Remplacement - G. Gudmundsson (remplace E. Stroud) Compositions Pays-Bas Système 4-3-3 Sélectionneur Ronald Koeman Titulaires 11 1 Bart Verbruggen Gardien 22 Denzel Dumfries Défenseur 6 Jan Paul van Hecke Défenseur 4 Virgil van Dijk Défenseur 15 Micky van de Ven Défenseur 8 Ryan Gravenberch Milieu 21 Frenkie de Jong Milieu 14 Tijjani Reijnders Milieu 18 Donyell Malen Attaquant 19 Brian Brobbey Attaquant 11 Cody Gakpo Attaquant Remplaçants 14 23 Mark Flekken

13 Robin Roefs

25 Jorrel Hato

5 Nathan Aké

2 Lutsharel Geertruida

12 Mats Wieffer

16 Guus Til

7 Justin Kluivert

3 Marten de Roon

20 Teun Koopmeiners

24 Crysencio Summerville

10 Memphis Depay

17 Noa Lang

9 Wout Weghorst Suède Système 3-1-4-2 Sélectionneur Graham Potter Titulaires 11 23 Kristoffer Nordfeldt Gardien 2 Gustaf Lagerbielke Défenseur 4 Isak Hien Défenseur 3 Victor Lindelöf Défenseur 16 Jesper Karlström Milieu 21 Alexander Bernhardsson Milieu 10 Benjamin Nygren Milieu 18 Yasin Ayari Milieu 5 Gabriel Gudmundsson Milieu 17 Viktor Gyökeres Attaquant 9 Alexander Isak Attaquant Remplaçants 15 1 Jacob Widell Zetterström

12 Viktor Johansson

15 Carl Starfelt

14 Hjalmar Ekdal

20 Eric Smith

22 Besfort Zeneli

8 Daniel Svensson

24 Elliot Stroud

6 Herman Johansson

13 Ken Sema

7 Lucas Bergvall

19 Mattias Svanberg

26 Taha Abdi Ali

11 Anthony Elanga

25 Gustaf Nilsson Les chiffres du match Tirs cadres : Pays-Bas 6 / Suède 5

: Pays-Bas 6 / Suède 5 Tirs : Pays-Bas 9 / Suède 12

: Pays-Bas 9 / Suède 12 Possession : Pays-Bas 54% / Suède 46%

: Pays-Bas 54% / Suède 46% Corners : Pays-Bas 2 / Suède 3

: Pays-Bas 2 / Suède 3 Fautes : Pays-Bas 7 / Suède 7

: Pays-Bas 7 / Suède 7 Cartons jaunes : Pays-Bas 0 / Suède 1

: Pays-Bas 0 / Suède 1 Passes : Pays-Bas 367 / Suède 308

: Pays-Bas 367 / Suède 308 Precision des passes : Pays-Bas 90% / Suède 86%

: Pays-Bas 90% / Suède 86% xG : Pays-Bas 2.38 / Suède 0.87 Joueurs clés Cody Gakpo (Pays-Bas) : note 9.5, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Pays-Bas) : note 9.5, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Brian Brobbey (Pays-Bas) : note 8.2, 2 but(s)

(Pays-Bas) : note 8.2, 2 but(s) Denzel Dumfries (Pays-Bas) : note 8.9, 2 passe(s) decisive(s)

(Pays-Bas) : note 8.9, 2 passe(s) decisive(s) Anthony Elanga (Suède) : note 7.6, 1 but(s)

(Suède) : note 7.6, 1 but(s) Bart Verbruggen (Pays-Bas) : note 7.2, 4 arret(s)

(Pays-Bas) : note 7.2, 4 arret(s) Crysencio Summerville (Pays-Bas) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Pays-Bas) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Alexander Isak (Suède) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Suède) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Frenkie de Jong (Pays-Bas) : note 7.7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 10/10/2017 Pays-Bas 2-0 Suède (World Cup - Qualification Europe)

06/09/2016 Suède 1-1 Pays-Bas (World Cup - Qualification Europe) Groupe F Pays-Bas Termine 5-1 NRG Stadium Suède Suède Resume final Voir la fiche du match Tunisie - Japon Fiche match Tunisie - Japon Tunisie 05:00 A venir Japon Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe F Tunisie A venir 05:00 Estadio BBVA Japon Japon Avant-match Voir la fiche du match Japon - Suède Fiche match Japon - Suède Japon 00:00 A venir Suède Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe F Japon A venir 00:00 AT&T Stadium Suède Suède Voir la fiche du match Tunisie - Pays-Bas Fiche match Tunisie - Pays-Bas Tunisie 00:00 A venir Pays-Bas Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe F Tunisie A venir 00:00 Arrowhead Stadium Pays-Bas Pays-Bas