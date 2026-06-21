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Mondial 2026 : le Japon domine la Tunisie 4-0 dans le groupe F

Le Japon a largement battu la Tunisie 4-0 dimanche à l’Estadio BBVA pour la phase de groupes du Mondial 2026. Cette victoire renforce la position du Japon dans un groupe F où les deux équipes restaient sur des résultats contrastés après leur premier match.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : le Japon domine la Tunisie 4-0 dans le groupe F
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Sommaire

Après une défaite lourde 1-5 face à la Suède, la Tunisie devait se relancer rapidement. De son côté, le Japon, qui avait obtenu un nul 2-2 contre les Pays-Bas, visait à capitaliser sur sa maîtrise technique pour prendre l’avantage dans la course à la qualification.

Le Japon s’est imposé en imposant rapidement son rythme, ouvrant le score dès la 4e minute par Daichi Kamada, bien servi par Keito Nakamura. La domination japonaise s’est confirmée avec un second but signé Ayase Ueda à la 31e minute sur passe Ko Itakura. La Tunisie n’a jamais réussi à inverser la tendance et a subi au fil des minutes, encaissant deux autres buts en seconde période.

En seconde période, Junya Ito a inscrit le troisième but du Japon à la 69e minute, reprenant un service d’Ayase Ueda. Ce dernier a conclu son doublé à la 83e minute, profitant d’une passe décisive de Kaishu Sano. Malgré plusieurs changements opérés par Hervé Renard, les Aigles de Carthage n’ont pas trouvé de solution face à la solidité défensive et la fluidité offensive nippones.

La Tunisie s’est présentée avec une formation en 3-4-2-1 sous la houlette d’Hervé Renard, alignant notamment les défenseurs Dylan Bronn, Montassar Talbi et Omar Rekik, ainsi que le milieu Ellyes Skhiri. En attaque, Hannibal Mejbri et Sebastian Tounekti ont été titularisés, mais sans réussite.

Une maîtrise tactique et offensive du Japon

Le sélectionneur japonais Hajime Moriyasu a aligné lui aussi un 3-4-2-1 mettant en avant une organisation équilibrée. Zion Suzuki gardait les buts, soutenu par la défense avec Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura et Hiroki Itō. Au milieu, Kaishu Sano, qui a délivré une passe décisive, et Ao Tanaka assuraient le lien, tandis que Keito Nakamura alimentait le trio offensif composé de Junya Ito, Daichi Kamada et Ayase Ueda.

La fluidité des échanges et la diversité des options offensives ont permis au Japon de prendre rapidement le contrôle du match et de conserver sa pression tout au long de la rencontre. Les nombreuses passes précises (491 passes à 80 % de réussite) ont étouffé les ambitions tunisiennes qui n’ont cadré aucun tir en première mi-temps.

Avec cette victoire, le Japon prend un avantage important dans la course à la qualification dans ce groupe F, tandis que la Tunisie devra désormais réagir lors de ses prochaines rencontres.

Tunisie
Termine Estadio BBVA
Japon
21/06/2026 05:00 Groupe F
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 4'But - Daichi Kamada (passe Keito Nakamura)Japon, 4e
  2. 31'But - Ayase Ueda (passe Ko Itakura)Japon, 31e
  3. 45'Remplacement - Elias Saad (remplace Ismael Gharbi)Tunisie, 45e
  4. 45'Remplacement - Dylan Bronn (remplace Mohamed Amine Ben Hamida)Tunisie, 45e
  5. 64'Remplacement - Sebastian Tounekti (remplace Firas Chaouat)Tunisie, 64e
  6. 69'But - Junya Ito (passe Ayase Ueda)Japon, 69e
  7. 73'Remplacement - Daichi Kamada (remplace Junnosuke Suzuki)Japon, 73e
  8. 74'Remplacement - Ritsu Doan (remplace Yukinari Sugawara)Japon, 74e
  9. 79'Remplacement - Keito Nakamura (remplace Yuito Suzuki)Japon, 79e
  10. 79'Remplacement - Takehiro Tomiyasu (remplace Ayumu Seko)Japon, 79e
  11. 83'But - Ayase Ueda (passe Kaishu Sano)Japon, 83e
  12. 84'Remplacement - Ayase Ueda (remplace Keisuke Goto)Japon, 84e
  13. 91'Remplacement - Ellyes Skhiri (remplace Rani Khedira)Tunisie, 91e
  14. 91'Remplacement - Ali Abdi (remplace Elias Achouri)Tunisie, 91e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Tunisie 0 / Japon 5
  • Tirs : Tunisie 2 / Japon 11
  • Possession : Tunisie 38% / Japon 62%
  • Corners : Tunisie 3 / Japon 5
  • Fautes : Tunisie 7 / Japon 13
  • Passes : Tunisie 328 / Japon 547
  • Precision des passes : Tunisie 80% / Japon 90%
  • xG : Tunisie 0.05 / Japon 2.07
Joueurs clés
  • Ayase Ueda (Japon) : note 9.7, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
  • Junya Ito (Japon) : note 7, 1 but(s)
  • Keito Nakamura (Japon) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s)
  • Daichi Kamada (Japon) : note 6.7, 1 but(s)
  • Ko Itakura (Japon) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s)
Calendrier Groupe F
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Groupe F
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Japon
A venir AT&T Stadium
Suède
Groupe F
Tunisie
A venir Arrowhead Stadium
Pays-Bas
Groupe F
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Pays-Bas 2 1 1 0 7 3 4 4
Japon 2 1 1 0 6 2 4 4
Suède 2 1 0 1 6 6 0 3
Tunisie 2 0 0 2 1 9 -8 0

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