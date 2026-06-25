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Mondial 2026 : la Tunisie cherche à réagir contre des Pays-Bas solides au Arrowhead Stadium

La Tunisie affronte les Pays-Bas le 26 juin 2026 à minuit GMT+1 au Arrowhead Stadium de Kansas City lors de la troisième journée de la phase de groupes du Mondial 2026. Dans un groupe F déjà entamé, ce duel revêt une importance cruciale pour les deux formations encore en quête de points pour assurer leur qualification en huitièmes de finale.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : la Tunisie cherche à réagir contre des Pays-Bas solides au Arrowhead Stadium
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Les deux équipes ont déjà disputé deux matches, avec un bilan contrasté. La Tunisie reste sur deux défaites, notamment un lourd revers 0-4 face au Japon. À l’inverse, les Pays-Bas ont engrangé quatre points après un net succès 5-1 contre la Suède et un nul, occupant la tête du groupe avec une différence de buts favorable.

Le groupe reste très disputé, avec également le Japon et la Suède, ce qui rend la confrontation entre Tunisiens et Néerlandais décisive pour la suite de la compétition. Une victoire donnerait une belle option pour la qualification, surtout dans un contexte où seules les deux premières équipes du groupe seront assurées d’accéder au tour suivant.

Dirigés par Sabri Lamouchi, les Tunisiens se reposent sur des cadres comme Ellyes Skhiri et Hannibal Mejbri, conciliant expérience et jeunes talents pour dynamiser un effectif qui peine encore à trouver son rythme. Les Néerlandais, sous la houlette de Ronald Koeman, affichent une défense solide, portée par Virgil van Dijk, et un milieu créatif incarné par Frenkie De Jong, confirmant leur statut de favoris dans ce groupe.

Le match au Arrowhead Stadium s’annonce donc intense, entre une Tunisie obligée de relever la tête et des Pays-Bas confiants après leurs premiers résultats prometteurs.

Zoom sur Tunisie

La sélection tunisienne s’appuie sur une structure bien rodée malgré les revers initiaux. Le sélectionneur Sabri Lamouchi a su intégrer dix nouveaux visages tout en conservant des joueurs clés comme Ellyes Skhiri au milieu, véritable moteur de l’équipe, et Hannibal Mejbri en attaque, source constante de danger. La défense, bien que souvent mise à l’épreuve, tente de s’adapter avec de jeunes éléments afin de limiter les dégâts.

Les absences de Yassine Meriah, Mohamed Ali Ben Romdhane et Ferjani Sassi pèsent toutefois sur la profondeur du banc tunisien, compliquant la tâche de Lamouchi pour ajuster son dispositif dans un groupe exigeant. Les Tunisiens comptent sur leur capacité à exploiter rapidement les transitions en contre-attaque, seule voie pour déjouer une équipe néerlandaise technique et disciplinée.

Zoom sur Pays-Bas

Les Pays-Bas présentent une équipe équilibrée et expérimentée, pilotée par Ronald Koeman. Cette équipe a validé son ticket pour le Mondial en terminant première de son groupe de qualification européen, avec six victoires et deux nuls. Koeman mise sur une organisation tactique solide, notamment grâce à la présence de Virgil van Dijk en défense centrale, garant d’une assise défensive robuste.

Au milieu, Frenkie De Jong joue un rôle clé comme relayeur créatif capable d’influer sur le tempo du jeu. L’offensive néerlandaise repose sur un collectif bien huilé, privilégiant la rigueur tactique et la qualité technique pour contrôler le tempo et exploiter les espaces. Leur succès 5-1 contre la Suède illustre leur capacité offensive et leur supériorité dans l’organisation tactique à ce stade de la compétition.

Ce troisième match dans le groupe F est une occasion majeure pour les Pays-Bas de consolider leur position en tête, tout en confirmant leur statut de favori à la qualification.

Tunisie
A venir Arrowhead Stadium
Pays-Bas
26/06/2026 00:00 Groupe F
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Japon
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Suède
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Groupe F
Tunisie
A venir Arrowhead Stadium
Pays-Bas
Avant-match
Groupe F
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Pays-Bas 2 1 1 0 7 3 4 4
Japon 2 1 1 0 6 2 4 4
Suède 2 1 0 1 6 6 0 3
Tunisie 2 0 0 2 1 9 -8 0

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