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Mondial 2026 : le Japon mène face à la Tunisie à la pause (2-0)

Le Japon mène avec assurance 2-0 face à la Tunisie à la mi-temps du match du Groupe F disputé à l’Estadio BBVA. Les buteurs japonais Daichi Kamada et Ayase Ueda ont ouvert le score dès la 4e minute puis conforté cette avance à la 31e minute, plaçant leur équipe en position favorable dans la course à la qualification.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : le Japon mène face à la Tunisie à la pause (2-0)
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Sommaire

Cette rencontre intervient après les résultats contrastés lors de la première journée du groupe, où la Tunisie a subi une lourde défaite 5-1 face à la Suède tandis que le Japon a arraché un nul 2-2 contre les Pays-Bas, tenant tête à une des grandes équipes du groupe. Le résultat à la pause conforte donc la dynamique positive des Japonais.

Dès l’entame, les Japonais ont imposé leur rythme, Kamada concluant une action initiée par Keito Nakamura, auteur de la passe décisive. Au fil du jeu, le Japon a dominé la possession (68%) et multiplié les offensives, notamment sur coups de pied arrêtés, avec deux corners obtenus. Le second but est venu d’Ayase Ueda, servi dans la surface par Ko Itakura, soulignant la fluidité du système en 3-4-2-1 déployé par le sélectionneur Hajime Moriyasu.

La Tunisie, alignée aussi en 3-4-2-1 sous la direction d’Hervé Renard, peine à développer son jeu. Elle a cédé rapidement sur un contre adverse et peine à se créer des occasions franches, ne totalisant qu’une seule frappe, non cadrée. Son pourcentage de passes réussies est faible (76%) face à la domination technique et collective japonaise. Le gardien Aymen Dahmen a déjà réalisé un arrêt important, mais son équipe subit une grande pression défensive.

Le Japon s’appuie aussi sur un bloc défensif solide où Ko Itakura, capitaine, assure une couverture attentive tandis que les milieux Kaishu Sano et Ao Tanaka contrôlent le tempo. Cette maîtrise collective contraste avec la Tunisie qui devra réagir en seconde période pour espérer modifier le cours du match.

La Tunisie cherche à rebondir malgré une entame difficile

Dans ce système en 3-4-2-1, Hervé Renard a aligné un cinquième joueur offensif nominal mais la transition offensive tunisienne est restée trop timide. Hannibal Mejbri et Sebastian Tounekti, titulaires en attaque, peinent à combiner efficacement avec Elias Saad. Le milieu de terrain à quatre, avec Anis Ben Slimane et Ellyes Skhiri, tente d’assurer les relais mais le faible taux de possession (32%) pénalise l’équipe.

Sur le plan défensif, la ligne de trois défenseurs composée de Dylan Bronn, Montassar Talbi et Omar Rekik subit les assauts répétés des Japonais. Le manque de jeu collectif pour sortir proprement le ballon est criant. La Tunisie devra rectifier rapidement ces lacunes pour espérer renverser la situation.

Le Japon confirme son efficacité offensive et tactique

Le sélectionneur Hajime Moriyasu maintient son système en 3-4-2-1 efficace. Junya Ito et Keito Nakamura, placés derrière l’attaquant Ayase Ueda, animent les offensives avec fluidité. Nakamura a déjà délivré une passe décisive, soulignant son rôle clé.

L’ouverture rapide du score par Daichi Kamada, qui affiche une excellente activité offensive avec un tir cadré, offre un avantage psychologique non négligeable. Le Japon contrôle la rencontre et impose un jeu collectif rigoureux.

Tunisie
2e periode 48' Estadio BBVA
Japon
21/06/2026 05:00 Groupe F
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 4'But - D. Kamada (passe K. Nakamura)Japon, 4e
  2. 31'But - A. Ueda (passe K. Itakura)Japon, 31e
  3. 46'Remplacement - E. Saad (remplace I. Gharbi)Tunisie, 46e
  4. 46'Remplacement - D. Bronn (remplace M. Ben Hamida)Tunisie, 46e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Tunisie 0 / Japon 2
  • Tirs : Tunisie 1 / Japon 4
  • Possession : Tunisie 32% / Japon 68%
  • Corners : Tunisie 1 / Japon 2
  • Fautes : Tunisie 2 / Japon 5
  • Passes : Tunisie 68 / Japon 144
  • Precision des passes : Tunisie 76% / Japon 90%
  • xG : Tunisie 0.01 / Japon 1.24
Calendrier Groupe F
Voir le Calendrier Complet
Groupe F
Pays-Bas
Termine AT&T Stadium
Japon
Resume final
Groupe F
Suède
Termine Estadio BBVA
Tunisie
Resume final
Groupe F
Pays-Bas
Termine NRG Stadium
Suède
Resume final
Groupe F
Tunisie
2e periode 48' Estadio BBVA
Japon
Résumé à la pause
Groupe F
Japon
A venir AT&T Stadium
Suède
Groupe F
Tunisie
A venir Arrowhead Stadium
Pays-Bas
Groupe F
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Pays-Bas 2 1 1 0 7 3 4 4
Suède 2 1 0 1 6 6 0 3
Japon 1 0 1 0 2 2 0 1
Tunisie 1 0 0 1 1 5 -4 0

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