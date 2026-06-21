Mondial 2026 : formations en 3-4-2-1 pour Tunisie et Japon avec Renard et Moriyasu

Pour son deuxième match dans le groupe F de la Coupe du Monde 2026, Tunisie et Japon s’affrontent au stade Estadio BBVA le 21 juin 2026 à 5h00 GMT+1. Après une lourde défaite contre la Suède (1-5), la Tunisie d’Hervé Renard cherche des points précieux face à un Japon invaincu (0-0 contre les Pays-Bas) dirigé par Hajime Moriyasu. Ce duel s’annonce stratégique pour la suite de la phase de poules.

Publié le 21 juin 2026 à 04:35

Publié le 21 juin 2026 à 04:35

Les deux sélections alignent un dispositif identique en 3-4-2-1, reflétant une volonté d’équilibre entre solidité défensive et animation offensive. Ce choix tactique devrait favoriser une bataille au milieu de terrain, avec un déploiement flexible des milieux et des attaquants.

Cette rencontre est capitale pour la Tunisie, dernière du groupe avec zéro point et une différence de but négative importante, qui devra impérativement rectifier le tir pour espérer la qualification. Pour un Japon plus serein, le match offre l’occasion d’enrayer sa série sans victoire et de prendre les commandes de ce groupe F disputé.

Les entraîneurs ont fait confiance à des cadres expérimentés et à des jeunes prometteurs. La composition des équipes repose sur un mélange d’expérience et de dynamisme, avec des joueurs capables d’influencer le cours du match.

Lecture du onze de Tunisie

Hervé Renard opte pour un schéma en 3-4-2-1 mettant en avant Aymen Dahmen dans les buts, épaulé par la ligne défensive composée d’Omar Rekik, Montassar Talbi et Dylan Bronn. La mobilité latérale est assurée par Yan Valery et Ali Abdi au milieu, placés dans un rôle à la fois défensif et offensif.

Le coeur du jeu est animé par Ellyes Skhiri et Hannibal Mejbri, deux milieux reconnus pour leur capacité à construire et à défendre. En attaque, la Tunisie mise sur Elias Saad, Sebastian Tounekti et Anis Ben Slimane pour faire la différence, ces deux derniers évoluant derrière la pointe.

Ce dispositif en 3-4-2-1 permet à Renard de renforcer la densité du milieu tout en disposant d’un socle défensif solide. Les choix de joueurs montrent une volonté d’équilibrer expérience et jeunesse, notamment avec Mejbri et Skhiri comme moteurs du jeu tunisien.

Lecture du onze de Japon

Le Japon adopte lui aussi le 3-4-2-1 sous la direction d’Hajime Moriyasu, avec Zion Suzuki dans les cages. La défense est composée de Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura et Hiroki Itō, expertes dans un système à trois centraux.

Au milieu, le technicien japonais mise sur Kaishu Sano et Daichi Kamada pour orchestrer le jeu, entourés de Ritsu Doan et Keito Nakamura, qui apportent créativité et percussion sur les ailes. En attaque, Junya Ito et Ao Tanaka épaulent le point d’appui Ayase Ueda.

La formation japonaise cherche à allier occupation du terrain et pressing juste, avec un socle défensif aguerri et des joueurs techniques en attaque. Ce système devrait permettre au Japon de contrôler le tempo tout en profitant des espaces pour combiner offensivement.

Les onze de départ

Tunisie Système 3-4-2-1 Sélectionneur Herve Renard Titulaires 11 16 Aymen Dahmen Gardien 4 Omar Rekik Défenseur 3 Montassar Talbi Défenseur 6 Dylan Bronn Défenseur 20 Yan Valery Milieu 17 Ellyes Skhiri Milieu 10 Hannibal Mejbri Milieu 2 Ali Abdi Milieu 8 Elias Saad Attaquant 26 Sebastian Tounekti Attaquant 25 Anis Ben Slimane Attaquant Remplaçants 15 1 Abdelmouhib Chamakh

22 Sabri Ben Hessen

5 Adem Arous

21 Amine Ben Hmida

23 Moataz Nefati

24 Raed Chikhaoui

7 Elias Achouri

11 Ismael Gharbi

15 Mohamed Belhadj Mahmoud

12 Mortadha Ben Ouanes

13 Rani Khedira

9 Hazem Mastouri

19 Firas Chaouat

14 Khalil Ayari

18 Rayan Elloumi Japon Système 3-4-2-1 Sélectionneur Hajime Moriyasu Titulaires 11 1 Zion Suzuki Gardien 22 Takehiro Tomiyasu Défenseur 4 Ko Itakura Défenseur 21 Hiroki Itō Défenseur 10 Ritsu Doan Milieu 24 Kaishu Sano Milieu 15 Daichi Kamada Milieu 13 Keito Nakamura Milieu 14 Junya Ito Attaquant 7 Ao Tanaka Attaquant 18 Ayase Ueda Attaquant Remplaçants 13 12 Keisuke Osako

23 Tomoki Hayakawa

20 Ayumu Seko

25 Junnosuke Suzuki

3 Shogo Taniguchi

16 Tsuyoshi Watanabe

2 Yukinari Sugawara

5 Yuto Nagatomo

17 Yuito Suzuki

11 Daizen Maeda

9 Keisuke Goto

26 Kento Shiogai

19 Koki Ogawa

Tunisie 1re periode 34' 0-2 Estadio BBVA Japon Japon Fil du match 4' ⚽ But - D. Kamada (passe K. Nakamura) 31' ⚽ But - A. Ueda (passe K. Itakura)

Calendrier Groupe F Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Pays-Bas - Japon Fiche match Pays-Bas - Japon Pays-Bas 2-2 2-2 Japon Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 51' ⚽ But - V. van Dijk 1-0 57' ⚽ But - K. Nakamura 1-1 61' Carton jaune - C. Summerville 64' ⚽ But - C. Summerville 2-1 66' ↑↓ Remplacement - D. Maeda (remplace J. Ito) 70' ↑↓ Remplacement - D. Malen (remplace M. Depay) 70' ↑↓ Remplacement - C. Summerville (remplace T. Koopmeiners) 70' ↑↓ Remplacement - T. Reijnders (remplace Q. Timber) 75' ↑↓ Remplacement - T. Watanabe (remplace T. Tomiyasu) 75' ↑↓ Remplacement - T. Kubo (remplace K. Ogawa) 75' ↑↓ Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara) 81' ↑↓ Remplacement - R. Gravenberch (remplace N. Ake) 83' Carton jaune - M. Depay 84' ↑↓ Remplacement - A. Ueda (remplace K. Shiogai) 85' ↑↓ Remplacement - C. Gakpo (remplace B. Brobbey) 88' ⚽ But - D. Kamada 2-2 90+1' Carton jaune - M. van de Ven 89' ⚽ But - K. Ogawa 2-2 Compositions Pays-Bas Système 4-3-3 Sélectionneur Ronald Koeman Titulaires 11 1 Bart Verbruggen Gardien 22 Denzel Dumfries Défenseur 6 Jan Paul van Hecke Défenseur 4 Virgil van Dijk Défenseur 15 Micky van de Ven Défenseur 8 Ryan Gravenberch Milieu 21 Frenkie de Jong Milieu 14 Tijjani Reijnders Milieu 24 Crysencio Summerville Attaquant 18 Donyell Malen Attaquant 11 Cody Gakpo Attaquant Remplaçants 15 23 Mark Flekken

13 Robin Roefs

25 Jorrel Hato

2 Lutsharel Geertruida

12 Mats Wieffer

5 Nathan Aké

16 Guus Til

3 Marten de Roon

7 Justin Kluivert

26 Quinten Timber

20 Teun Koopmeiners

19 Brian Brobbey

10 Memphis Depay

9 Wout Weghorst

17 Noa Lang Japon Système 3-4-2-1 Sélectionneur Hajime Moriyasu Titulaires 11 1 Zion Suzuki Gardien 16 Tsuyoshi Watanabe Défenseur 3 Shogo Taniguchi Défenseur 21 Hiroki Itō Défenseur 10 Ritsu Doan Milieu 24 Kaishu Sano Milieu 15 Daichi Kamada Milieu 13 Keito Nakamura Milieu 8 Takefusa Kubo Attaquant 11 Daizen Maeda Attaquant 18 Ayase Ueda Attaquant Remplaçants 15 12 Keisuke Osako

23 Tomoki Hayakawa

20 Ayumu Seko

4 Ko Itakura

25 Junnosuke Suzuki

2 Yukinari Sugawara

22 Takehiro Tomiyasu

5 Yuto Nagatomo

7 Ao Tanaka

17 Yuito Suzuki

14 Junya Ito

9 Keisuke Goto

19 Koki Ogawa

26 Kento Shiogai

6 Shuto Machino Les chiffres du match Tirs cadres : Pays-Bas 4 / Japon 1

: Pays-Bas 4 / Japon 1 Tirs : Pays-Bas 6 / Japon 4

: Pays-Bas 6 / Japon 4 Possession : Pays-Bas 70% / Japon 30%

: Pays-Bas 70% / Japon 30% Corners : Pays-Bas 4 / Japon 1

: Pays-Bas 4 / Japon 1 Fautes : Pays-Bas 4 / Japon 5

: Pays-Bas 4 / Japon 5 Cartons jaunes : Pays-Bas 1 / Japon 0

: Pays-Bas 1 / Japon 0 Passes : Pays-Bas 427 / Japon 182

: Pays-Bas 427 / Japon 182 Precision des passes : Pays-Bas 89% / Japon 83%

: Pays-Bas 89% / Japon 83% xG : Pays-Bas 0.45 / Japon 0.18 Joueurs clés Ryan Gravenberch (Pays-Bas) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s)

(Pays-Bas) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s) Virgil van Dijk (Pays-Bas) : note 7.9, 1 but(s)

(Pays-Bas) : note 7.9, 1 but(s) Crysencio Summerville (Pays-Bas) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Pays-Bas) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Keito Nakamura (Japon) : note 7.3, 1 but(s)

(Japon) : note 7.3, 1 but(s) Takefusa Kubo (Japon) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Japon) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Zion Suzuki (Japon) : note 6.6, 2 arret(s)

(Japon) : note 6.6, 2 arret(s) Jan Paul van Hecke (Pays-Bas) : note 7.3

(Pays-Bas) : note 7.3 Cody Gakpo (Pays-Bas) : note 7.3 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 19/06/2010 Pays-Bas 1-0 Japon (World Cup) Groupe F Pays-Bas Termine 2-2 AT&T Stadium Japon Japon Resume final Voir la fiche du match Suède - Tunisie Fiche match Suède - Tunisie Suède 5-1 5-1 Tunisie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 7' ⚽ But - Y. Ayari 1-0 30' ⚽ But - A. Isak 2-0 43' ⚽ But - O. Rekik 2-1 54' Carton jaune - R. Khedira 59' ⚽ But - V. Gyokeres 3-1 65' ↑↓ Remplacement - G. Gudmundsson (remplace E. Stroud) 65' ↑↓ Remplacement - B. Nygren (remplace L. Bergvall) 72' ↑↓ Remplacement - E. Saad (remplace S. Tounekti) 72' ↑↓ Remplacement - Y. Valery (remplace M. Belhadj) 72' ↑↓ Remplacement - E. Skhiri (remplace E. Achouri) 83' ↑↓ Remplacement - R. Khedira (remplace I. Gharbi) 83' ↑↓ Remplacement - A. Slimane (remplace F. Chaouat) 84' ↑↓ Remplacement - J. Karlstrom (remplace M. Svanberg) 84' ⚽ But - M. Svanberg 4-1 90+1' ↑↓ Remplacement - A. Isak (remplace A. Elanga) 90+1' ↑↓ Remplacement - A. Bernhardsson (remplace D. Svensson) 90+6' ⚽ But - Y. Ayari 5-1 Compositions Suède Système 3-1-4-2 Sélectionneur Graham Potter Titulaires 11 23 Kristoffer Nordfeldt Gardien 2 Gustaf Lagerbielke Défenseur 4 Isak Hien Défenseur 3 Victor Lindelöf Défenseur 16 Jesper Karlström Milieu 21 Alexander Bernhardsson Milieu 10 Benjamin Nygren Milieu 18 Yasin Ayari Milieu 5 Gabriel Gudmundsson Milieu 17 Viktor Gyökeres Attaquant 9 Alexander Isak Attaquant Remplaçants 15 24 Elliot Stroud

7 Lucas Bergvall

1 Jacob Widell Zetterström

12 Viktor Johansson

14 Hjalmar Ekdal

20 Eric Smith

15 Carl Starfelt

8 Daniel Svensson

6 Herman Johansson

13 Ken Sema

19 Mattias Svanberg

22 Besfort Zeneli

26 Taha Abdi Ali

11 Anthony Elanga

25 Gustaf Nilsson Tunisie Système 5-3-2 Sélectionneur Sabri Lamouchi Titulaires 11 1 Abdelmouhib Chamakh Gardien 20 Yan Valery Défenseur 4 Omar Rekik Défenseur 3 Montassar Talbi Défenseur 21 Amine Ben Hmida Défenseur 2 Ali Abdi Défenseur 13 Rani Khedira Milieu 17 Ellyes Skhiri Milieu 10 Hannibal Mejbri Milieu 8 Elias Saad Attaquant 25 Anis Ben Slimane Attaquant Remplaçants 15 16 Aymen Dahmen

22 Sabri Ben Hessen

5 Adem Arous

6 Dylan Bronn

23 Moataz Nefati

24 Raed Chikhaoui

12 Mortadha Ben Ouanes

11 Ismael Gharbi

15 Mohamed Belhadj Mahmoud

26 Sebastian Tounekti

7 Elias Achouri

14 Khalil Ayari

18 Rayan Elloumi

9 Hazem Mastouri

19 Firas Chaouat Les chiffres du match Tirs cadres : Suède 7 / Tunisie 2

: Suède 7 / Tunisie 2 Tirs : Suède 13 / Tunisie 6

: Suède 13 / Tunisie 6 Possession : Suède 49% / Tunisie 51%

: Suède 49% / Tunisie 51% Corners : Suède 4 / Tunisie 2

: Suède 4 / Tunisie 2 Fautes : Suède 10 / Tunisie 8

: Suède 10 / Tunisie 8 Cartons jaunes : Suède 0 / Tunisie 1

: Suède 0 / Tunisie 1 Passes : Suède 353 / Tunisie 362

: Suède 353 / Tunisie 362 Precision des passes : Suède 79% / Tunisie 79%

: Suède 79% / Tunisie 79% xG : Suède 1.26 / Tunisie 0.20 Joueurs clés Alexander Isak (Suède) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s)

(Suède) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s) Yasin Ayari (Suède) : note 8.3, 2 but(s)

(Suède) : note 8.3, 2 but(s) Viktor Gyökeres (Suède) : note 8.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Suède) : note 8.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Mattias Svanberg (Suède) : note 7.3, 1 but(s)

(Suède) : note 7.3, 1 but(s) Omar Rekik (Tunisie) : note 7.2, 1 but(s)

(Tunisie) : note 7.2, 1 but(s) Hannibal Mejbri (Tunisie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Tunisie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Lucas Bergvall (Suède) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)

(Suède) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Gabriel Gudmundsson (Suède) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 15/06/2026 Suède 5-1 Tunisie (World Cup) Groupe F Suède Termine 5-1 Estadio BBVA Tunisie Tunisie Resume final Voir la fiche du match Pays-Bas - Suède Fiche match Pays-Bas - Suède Pays-Bas 5-1 5-1 Suède Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 5' ⚽ But - B. Brobbey 1-0 17' ⚽ But - B. Brobbey 2-0 46' ↑↓ Remplacement - D. Malen (remplace C. Summerville) 47' ⚽ But - C. Gakpo 3-0 53' Carton jaune - G. Gudmundsson 54' ⚽ But - C. Gakpo 4-0 55' ↑↓ Remplacement - A. Bernhardsson (remplace A. Elanga) 56' ↑↓ Remplacement - J. Karlstrom (remplace B. Zeneli) 56' ↑↓ Remplacement - B. Nygren (remplace L. Bergvall) 59' ⚽ But - A. Elanga 4-1 59' ↑↓ Remplacement - F. de Jong (remplace T. Koopmeiners) 59' ↑↓ Remplacement - T. Reijnders (remplace G. Til) 72' ↑↓ Remplacement - B. Brobbey (remplace M. Depay) 75' Carton jaune - Y. Ayari 79' ↑↓ Remplacement - Y. Ayari (remplace T. Ali) 80' Carton jaune - L. Bergvall 89' ⚽ But - C. Summerville 5-1 90' ↑↓ Remplacement - C. Gakpo (remplace N. Lang) 90+3' ↑↓ Remplacement - G. Gudmundsson (remplace E. Stroud) Compositions Pays-Bas Système 4-3-3 Sélectionneur Ronald Koeman Titulaires 11 1 Bart Verbruggen Gardien 22 Denzel Dumfries Défenseur 6 Jan Paul van Hecke Défenseur 4 Virgil van Dijk Défenseur 15 Micky van de Ven Défenseur 8 Ryan Gravenberch Milieu 21 Frenkie de Jong Milieu 14 Tijjani Reijnders Milieu 18 Donyell Malen Attaquant 19 Brian Brobbey Attaquant 11 Cody Gakpo Attaquant Remplaçants 14 23 Mark Flekken

13 Robin Roefs

25 Jorrel Hato

5 Nathan Aké

2 Lutsharel Geertruida

12 Mats Wieffer

16 Guus Til

7 Justin Kluivert

3 Marten de Roon

20 Teun Koopmeiners

24 Crysencio Summerville

10 Memphis Depay

17 Noa Lang

9 Wout Weghorst Suède Système 3-1-4-2 Sélectionneur Graham Potter Titulaires 11 23 Kristoffer Nordfeldt Gardien 2 Gustaf Lagerbielke Défenseur 4 Isak Hien Défenseur 3 Victor Lindelöf Défenseur 16 Jesper Karlström Milieu 21 Alexander Bernhardsson Milieu 10 Benjamin Nygren Milieu 18 Yasin Ayari Milieu 5 Gabriel Gudmundsson Milieu 17 Viktor Gyökeres Attaquant 9 Alexander Isak Attaquant Remplaçants 15 1 Jacob Widell Zetterström

12 Viktor Johansson

15 Carl Starfelt

14 Hjalmar Ekdal

20 Eric Smith

22 Besfort Zeneli

8 Daniel Svensson

24 Elliot Stroud

6 Herman Johansson

13 Ken Sema

7 Lucas Bergvall

19 Mattias Svanberg

26 Taha Abdi Ali

11 Anthony Elanga

25 Gustaf Nilsson Les chiffres du match Tirs cadres : Pays-Bas 6 / Suède 5

: Pays-Bas 6 / Suède 5 Tirs : Pays-Bas 9 / Suède 12

: Pays-Bas 9 / Suède 12 Possession : Pays-Bas 54% / Suède 46%

: Pays-Bas 54% / Suède 46% Corners : Pays-Bas 2 / Suède 3

: Pays-Bas 2 / Suède 3 Fautes : Pays-Bas 7 / Suède 7

: Pays-Bas 7 / Suède 7 Cartons jaunes : Pays-Bas 0 / Suède 1

: Pays-Bas 0 / Suède 1 Passes : Pays-Bas 367 / Suède 308

: Pays-Bas 367 / Suède 308 Precision des passes : Pays-Bas 90% / Suède 86%

: Pays-Bas 90% / Suède 86% xG : Pays-Bas 2.38 / Suède 0.87 Joueurs clés Cody Gakpo (Pays-Bas) : note 9.5, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Pays-Bas) : note 9.5, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Brian Brobbey (Pays-Bas) : note 8.2, 2 but(s)

(Pays-Bas) : note 8.2, 2 but(s) Denzel Dumfries (Pays-Bas) : note 8.9, 2 passe(s) decisive(s)

(Pays-Bas) : note 8.9, 2 passe(s) decisive(s) Anthony Elanga (Suède) : note 7.6, 1 but(s)

(Suède) : note 7.6, 1 but(s) Bart Verbruggen (Pays-Bas) : note 7.2, 4 arret(s)

(Pays-Bas) : note 7.2, 4 arret(s) Crysencio Summerville (Pays-Bas) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Pays-Bas) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Alexander Isak (Suède) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Suède) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Frenkie de Jong (Pays-Bas) : note 7.7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 10/10/2017 Pays-Bas 2-0 Suède (World Cup - Qualification Europe)

06/09/2016 Suède 1-1 Pays-Bas (World Cup - Qualification Europe) Groupe F Pays-Bas Termine 5-1 NRG Stadium Suède Suède Resume final Voir la fiche du match Tunisie - Japon Fiche match Tunisie - Japon Tunisie 0-2 1re periode 34' · 0-2 Japon Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 4' ⚽ But - D. Kamada (passe K. Nakamura) 31' ⚽ But - A. Ueda (passe K. Itakura) Compositions Tunisie Système 3-4-2-1 Sélectionneur Herve Renard Titulaires 11 16 Aymen Dahmen Gardien 6 Dylan Bronn Défenseur 3 Montassar Talbi Défenseur 4 Omar Rekik Défenseur 20 Yan Valery Milieu 25 Anis Ben Slimane Milieu 17 Ellyes Skhiri Milieu 2 Ali Abdi Milieu 8 Elias Saad Attaquant 10 Hannibal Mejbri Attaquant 26 Sebastian Tounekti Attaquant Remplaçants 15 1 Abdelmouhib Chamakh

22 Sabri Ben Hessen

5 Adem Arous

21 Amine Ben Hmida

23 Moataz Nefati

24 Raed Chikhaoui

7 Elias Achouri

11 Ismael Gharbi

15 Mohamed Belhadj Mahmoud

12 Mortadha Ben Ouanes

13 Rani Khedira

9 Hazem Mastouri

19 Firas Chaouat

14 Khalil Ayari

18 Rayan Elloumi Japon Système 3-4-2-1 Sélectionneur Hajime Moriyasu Titulaires 11 1 Zion Suzuki Gardien 22 Takehiro Tomiyasu Défenseur 4 Ko Itakura Défenseur 21 Hiroki Itō Défenseur 10 Ritsu Doan Milieu 24 Kaishu Sano Milieu 7 Ao Tanaka Milieu 13 Keito Nakamura Milieu 14 Junya Ito Attaquant 15 Daichi Kamada Attaquant 18 Ayase Ueda Attaquant Remplaçants 13 12 Keisuke Osako

23 Tomoki Hayakawa

20 Ayumu Seko

25 Junnosuke Suzuki

3 Shogo Taniguchi

16 Tsuyoshi Watanabe

2 Yukinari Sugawara

5 Yuto Nagatomo

17 Yuito Suzuki

11 Daizen Maeda

9 Keisuke Goto

26 Kento Shiogai

19 Koki Ogawa Les chiffres du match Tirs cadres : Tunisie 0 / Japon 2

: Tunisie 0 / Japon 2 Tirs : Tunisie 1 / Japon 4

: Tunisie 1 / Japon 4 Possession : Tunisie 32% / Japon 68%

: Tunisie 32% / Japon 68% Corners : Tunisie 1 / Japon 2

: Tunisie 1 / Japon 2 Fautes : Tunisie 2 / Japon 5

: Tunisie 2 / Japon 5 Passes : Tunisie 68 / Japon 144

: Tunisie 68 / Japon 144 Precision des passes : Tunisie 76% / Japon 90%

: Tunisie 76% / Japon 90% xG : Tunisie 0.01 / Japon 1.24 Joueurs clés Daichi Kamada (Japon) : note 7, 1 but(s)

(Japon) : note 7, 1 but(s) Keito Nakamura (Japon) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s)

(Japon) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s) Ko Itakura (Japon) : note 7.2

(Japon) : note 7.2 Hiroki Itō (Japon) : note 6.9

(Japon) : note 6.9 Ao Tanaka (Japon) : note 6.9

(Japon) : note 6.9 Aymen Dahmen (Tunisie) : note 6.3, 1 arret(s)

(Tunisie) : note 6.3, 1 arret(s) Yan Valery (Tunisie) : note 6.7

(Tunisie) : note 6.7 Anis Ben Slimane (Tunisie) : note 6.7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 17/10/2023 Japon 2-0 Tunisie (Friendlies)

14/06/2022 Japon 0-3 Tunisie (Kirin Cup) Groupe F Tunisie 1re periode 34' 0-2 Estadio BBVA Japon Japon Compositions Voir la fiche du match Japon - Suède Fiche match Japon - Suède Japon 00:00 A venir Suède Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe F Japon A venir 00:00 AT&T Stadium Suède Suède Voir la fiche du match Tunisie - Pays-Bas Fiche match Tunisie - Pays-Bas Tunisie 00:00 A venir Pays-Bas Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe F Tunisie A venir 00:00 Arrowhead Stadium Pays-Bas Pays-Bas