Mondial 2026 : la Tunisie sous pression face au Japon dans le groupe F
La Tunisie affronte le Japon dimanche 21 juin 2026 à 05h00 GMT+1 à l’Estadio BBVA, à Monterrey, pour son deuxième match du groupe F du Mondial 2026, avec une pression immédiate sur les Aigles de Carthage après leur lourde défaite contre la Suède.
La sélection tunisienne reste sur un revers 5-1 face aux Suédois, tandis que le Japon a pris un point contre les Pays-Bas au terme d’un nul 2-2. Les deux équipes ont donc déjà joué dans ce groupe, où chaque résultat pèse désormais dans la course aux places qualificatives.
Pour la Tunisie, l’enjeu est d’abord comptable. Battue largement lors de sa précédente sortie, elle doit éviter un nouveau résultat négatif qui compliquerait fortement sa trajectoire. Le Japon, mieux placé après son nul initial, peut au contraire se rapprocher d’une position favorable avant la dernière journée.
Le match met aussi face à face deux sélections aux dynamiques différentes. La Tunisie dispute sa septième Coupe du monde, la troisième consécutive, après avoir terminé en tête de son groupe lors des éliminatoires africains. Le Japon a dominé son parcours asiatique et a validé son billet avec trois journées d’avance, premier pays non hôte qualifié pour cette édition.
Hervé Renard dirige une Tunisie appelée à réagir dans l’organisation et la maîtrise après le score subi contre la Suède. En face, Hajime Moriyasu conserve les repères d’un Japon habitué à un jeu technique et rapide, mais privé de son capitaine Wataru Endo, forfait sur blessure musculaire.
La Tunisie dos au mur
La Tunisie aborde cette rencontre avec une nécessité claire, réduire les failles apparues contre la Suède et retrouver une équipe plus compacte. Le 5-1 encaissé a fragilisé sa différence de buts et placé les Aigles de Carthage dans une situation où la marge d’erreur s’est nettement réduite.
Hervé Renard hérite d’un groupe qui possède de l’expérience en Coupe du monde, mais qui doit rapidement transformer cette expérience en réponse collective. Le rendez-vous de Monterrey offre à la Tunisie une occasion de relancer sa campagne, sans quoi le dernier match de groupe pourrait devenir très difficile à aborder.
Youssef Msakni reste l’un des cadres offensifs les plus identifiés de cette sélection. Son rôle peut compter dans un match où la Tunisie aura besoin de mieux conserver le ballon et de mieux exploiter les transitions. L’équilibre entre prudence défensive et capacité à attaquer sera central face à une équipe japonaise capable d’accélérer dans les intervalles.
Le parcours de qualification des Tunisiens rappelle toutefois que cette équipe a su construire de la continuité avant le tournoi. Première de son groupe en zone CAF, elle a gagné sa place par la régularité. Le défi est désormais de retrouver cette solidité sur la scène mondiale, dans un groupe où la Suède et les Pays-Bas ont déjà imposé un niveau d’exigence élevé.
Le Japon vise le déclic
Le Japon arrive avec un point et une base plus stable après son nul 2-2 contre les Pays-Bas. Ce résultat lui permet d’aborder le match avec moins d’urgence que la Tunisie, mais sans confort réel. Une victoire placerait les Samouraïs Bleus dans une position nettement plus favorable avant la suite du groupe F.
Hajime Moriyasu s’appuie sur une sélection qui a confirmé sa progression lors des éliminatoires asiatiques. Le Japon a validé sa qualification très tôt, signe d’une campagne maîtrisée et d’un effectif capable de maintenir un haut niveau de régularité. Cette solidité de parcours constitue l’un de ses atouts avant le rendez-vous de Monterrey.
L’absence de Wataru Endo retire toutefois un repère important au milieu japonais. Capitaine et élément d’équilibre, il manque à une équipe qui devra préserver sa structure face à une Tunisie en quête de réaction. La gestion des duels dans l’axe et la qualité de la première relance peuvent peser lourd dans le déroulement du match.
Kaoru Mitoma figure parmi les joueurs japonais les plus attendus dans le secteur offensif. Sa capacité à provoquer et à accélérer sur les côtés peut offrir des solutions contre un bloc tunisien qui cherchera à limiter les espaces. Pour le Japon, l’objectif est de transformer la qualité de jeu déjà aperçue contre les Pays-Bas en résultat plus net.
Dans un groupe F déjà lancé, cette affiche oppose donc une Tunisie contrainte de répondre vite et un Japon qui peut prendre une option importante. Le contexte donne au match une valeur immédiate, bien au-delà du seul duel de styles entre rigueur tunisienne recherchée et mobilité japonaise.
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