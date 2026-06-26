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Mondial 2026 : la victoire des Pays-Bas face à la Tunisie consolide leur position dans le groupe F

Les Pays-Bas ont dominé la Tunisie 3-1 ce vendredi à l’Arrowhead Stadium lors de la troisième journée du groupe F de la Coupe du Monde 2026. Ce succès, acquis devant une équipe tunisienne combative, conforte les Néerlandais dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : la victoire des Pays-Bas face à la Tunisie consolide leur position dans le groupe F
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Sommaire

Après deux matchs disputés dans un groupe réunissant aussi le Japon et la Suède, les Pays-Bas arrivaient avec un bilan positif (une victoire, un nul) tandis que la Tunisie restait en quête de son premier point après deux défaites. Ce contexte rendait cette rencontre cruciale pour les ambitions tunisiennes, alors que les Oranje visaient à assurer une place dans la phase à élimination directe.

La rencontre a été lancée sur les chapeaux de roue par les Néerlandais avec un but rapide d’Ellyes Skhiri dès la 3e minute, suivi quatre minutes plus tard par Brian Brobbey, servi par Virgil van Dijk. Ces deux réalisations très tôt dans le match ont mis la Tunisie en difficulté, malgré un engagement notable sur le terrain. Les Pays-Bas ont conservé la maîtrise du jeu, contrôlant 71% de la possession, et multipliant les offensives avec des joueurs dynamiques comme Cody Gakpo et Donyell Malen.

En seconde période, la Tunisie a réussi à réduire l’écart grâce à Hazem Mastouri, dont la finition a suivi une belle passe d’Hannibal Mejbri (54e). Cependant, Jan Paul van Hecke est venu inscrire un troisième but pour les Pays-Bas (62e), scellant le sort du match. Les nombreux changements opérés par les deux sélectionneurs ont modifié le rythme, sans changer l’issue.

Sur le plan tactique, Hervé Renard avait opté pour un 5-3-2 solide, avec un bloc défensif regroupé et une tentative de contre par ses attaquants Hazem Mastouri et Anis Ben Slimane. En face, Ronald Koeman alignait un 4-3-3 équilibré, combinant défense solide menée par Virgil van Dijk et milieu de terrain technique avec Frenkie de Jong et Ryan Gravenberch. La supériorité collective des Hollandais s’est concrétisée sur le terrain et au tableau d’affichage.

La Tunisie face à un défi tactique au cœur du système 5-3-2

La sélection tunisienne a dépêché un schéma en 5-3-2, privilégiant une défense à cinq pour contenir l’offensive néerlandaise. Le gardien Aymen Dahmen s’est montré actif, réalisant quelques arrêts importants malgré l’ampleur du score. En défense, Moez Ben Hmida et Mohamed Talbi tentaient de contenir Gakpo et Brobbey. Au milieu, Ellyes Skhiri et Hannibal Mejbri étaient essentiels pour relayer le jeu offensif, associés à Rani Khedira, entré en jeu en seconde période pour renforcer le secteur médian.

En attaque, la paire composée de Hazem Mastouri et Anis Ben Slimane a tenté de créer le danger, ce dernier entrant en remplacement d’Elias Achouri. Malgré une belle réduction du score, les Tunisiens n’ont pas réussi à inverser la tendance face à une équipe des Pays-Bas plus collective et précise.

Les Pays-Bas confortent leur statut avec une organisation en 4-3-3 dynamique

Ronald Koeman a misé sur une formation en 4-3-3 classique avec une assise défensive solide incarnée par Virgil van Dijk et Nathan Aké. Devant, la mobilité de Brian Brobbey, auteur d’un but, et la créativité de Cody Gakpo ont été déterminantes. Le milieu de terrain, orchestré par Frenkie de Jong et Ryan Gravenberch, a dicté le rythme et multiplié les incursions.

Jan Paul van Hecke, buteur, a également apporté sa contribution importante en défense puis sur coup de pied arrêté. Le gardien Benjamin Verbruggen a assuré sans failles en dépit des tentatives tunisiennes. Cette victoire confirme la capacité des Néerlandais à contrôler leurs matches dans ce groupe F disputé.

Tunisie
Termine Arrowhead Stadium
Pays-Bas
26/06/2026 00:00 Groupe F
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 3'But - Ellyes SkhiriPays-Bas, 3e
  2. 7'But - Brian Brobbey (passe Virgil van Dijk)Pays-Bas, 7e
  3. 54'But - Hazem Mastouri (passe Hannibal Mejbri)Tunisie, 54e
  4. 62'But - Jan Paul van Hecke (passe Tijjani Reijnders)Pays-Bas, 62e
  5. 67'Remplacement - Rani Khedira (remplace Mohamed Hadj Mahmoud)Tunisie, 67e
  6. 68'Remplacement - Anis Ben Slimane (remplace Elias Achouri)Tunisie, 68e
  7. 68'Remplacement - Mohamed Amine Ben Hamida (remplace Mortadha Ben Ouanes)Tunisie, 68e
  8. 72'Remplacement - Frenkie de Jong (remplace Teun Koopmeiners)Pays-Bas, 72e
  9. 72'Remplacement - Tijjani Reijnders (remplace Justin Kluivert)Pays-Bas, 72e
  10. 72'Remplacement - Donyell Malen (remplace Crysencio Summerville)Pays-Bas, 72e
  11. 75'Remplacement - Ismael Gharbi (remplace Firas Chaouat)Tunisie, 75e
  12. 77'Remplacement - Brian Brobbey (remplace Memphis Depay)Pays-Bas, 77e
  13. 84'Remplacement - Cody Gakpo (remplace Noa Lang)Pays-Bas, 84e
  14. 90'Remplacement - Hazem Mastouri (remplace Sebastian Tounekti)Tunisie, 90e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Tunisie 2 / Pays-Bas 3
  • Tirs : Tunisie 5 / Pays-Bas 13
  • Possession : Tunisie 29% / Pays-Bas 71%
  • Corners : Tunisie 2 / Pays-Bas 3
  • Fautes : Tunisie 5 / Pays-Bas 6
  • Cartons jaunes : Tunisie 0 / Pays-Bas 0
  • Cartons rouges : Tunisie 0 / Pays-Bas 0
Joueurs clés
  • B. Brobbey (Pays-Bas) : note 8.11, 1 but(s)
  • V. van Dijk (Pays-Bas) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s)
  • B. Verbruggen (Pays-Bas) : note 7.12, 1 arret(s)
  • D. Dumfries (Pays-Bas) : note 7.48
  • F. de Jong (Pays-Bas) : note 7.3
Calendrier Groupe F
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Groupe F
Pays-Bas
Termine AT&T Stadium
Japon
Resume final
Groupe F
Suède
Termine Estadio BBVA
Tunisie
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Pays-Bas
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Suède
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Japon
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Japon
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Suède
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Groupe F
Tunisie
Termine Arrowhead Stadium
Pays-Bas
Resume final
Groupe F
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Pays-Bas 3 2 1 0 10 4 6 7
Japon 3 1 2 0 7 3 4 5
Suède 3 1 1 1 7 7 0 4
Tunisie 3 0 0 3 2 12 -10 0

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