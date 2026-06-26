Mondial 2026 : la victoire des Pays-Bas face à la Tunisie consolide leur position dans le groupe F

Les Pays-Bas ont dominé la Tunisie 3-1 ce vendredi à l’Arrowhead Stadium lors de la troisième journée du groupe F de la Coupe du Monde 2026. Ce succès, acquis devant une équipe tunisienne combative, conforte les Néerlandais dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale.

Publié le 26 juin 2026 à 01:56

Publié le 26 juin 2026 à 01:56

Après deux matchs disputés dans un groupe réunissant aussi le Japon et la Suède, les Pays-Bas arrivaient avec un bilan positif (une victoire, un nul) tandis que la Tunisie restait en quête de son premier point après deux défaites. Ce contexte rendait cette rencontre cruciale pour les ambitions tunisiennes, alors que les Oranje visaient à assurer une place dans la phase à élimination directe.

La rencontre a été lancée sur les chapeaux de roue par les Néerlandais avec un but rapide d’Ellyes Skhiri dès la 3e minute, suivi quatre minutes plus tard par Brian Brobbey, servi par Virgil van Dijk. Ces deux réalisations très tôt dans le match ont mis la Tunisie en difficulté, malgré un engagement notable sur le terrain. Les Pays-Bas ont conservé la maîtrise du jeu, contrôlant 71% de la possession, et multipliant les offensives avec des joueurs dynamiques comme Cody Gakpo et Donyell Malen.

En seconde période, la Tunisie a réussi à réduire l’écart grâce à Hazem Mastouri, dont la finition a suivi une belle passe d’Hannibal Mejbri (54e). Cependant, Jan Paul van Hecke est venu inscrire un troisième but pour les Pays-Bas (62e), scellant le sort du match. Les nombreux changements opérés par les deux sélectionneurs ont modifié le rythme, sans changer l’issue.

Sur le plan tactique, Hervé Renard avait opté pour un 5-3-2 solide, avec un bloc défensif regroupé et une tentative de contre par ses attaquants Hazem Mastouri et Anis Ben Slimane. En face, Ronald Koeman alignait un 4-3-3 équilibré, combinant défense solide menée par Virgil van Dijk et milieu de terrain technique avec Frenkie de Jong et Ryan Gravenberch. La supériorité collective des Hollandais s’est concrétisée sur le terrain et au tableau d’affichage.

La Tunisie face à un défi tactique au cœur du système 5-3-2

La sélection tunisienne a dépêché un schéma en 5-3-2, privilégiant une défense à cinq pour contenir l’offensive néerlandaise. Le gardien Aymen Dahmen s’est montré actif, réalisant quelques arrêts importants malgré l’ampleur du score. En défense, Moez Ben Hmida et Mohamed Talbi tentaient de contenir Gakpo et Brobbey. Au milieu, Ellyes Skhiri et Hannibal Mejbri étaient essentiels pour relayer le jeu offensif, associés à Rani Khedira, entré en jeu en seconde période pour renforcer le secteur médian.

En attaque, la paire composée de Hazem Mastouri et Anis Ben Slimane a tenté de créer le danger, ce dernier entrant en remplacement d’Elias Achouri. Malgré une belle réduction du score, les Tunisiens n’ont pas réussi à inverser la tendance face à une équipe des Pays-Bas plus collective et précise.

Les Pays-Bas confortent leur statut avec une organisation en 4-3-3 dynamique

Ronald Koeman a misé sur une formation en 4-3-3 classique avec une assise défensive solide incarnée par Virgil van Dijk et Nathan Aké. Devant, la mobilité de Brian Brobbey, auteur d’un but, et la créativité de Cody Gakpo ont été déterminantes. Le milieu de terrain, orchestré par Frenkie de Jong et Ryan Gravenberch, a dicté le rythme et multiplié les incursions.

Jan Paul van Hecke, buteur, a également apporté sa contribution importante en défense puis sur coup de pied arrêté. Le gardien Benjamin Verbruggen a assuré sans failles en dépit des tentatives tunisiennes. Cette victoire confirme la capacité des Néerlandais à contrôler leurs matches dans ce groupe F disputé.

Tunisie Termine 1-3 Arrowhead Stadium Pays-Bas Pays-Bas Fil du match 3' ⚽ But - Ellyes Skhiri 7' ⚽ But - Brian Brobbey (passe Virgil van Dijk) 54' ⚽ But - Hazem Mastouri (passe Hannibal Mejbri) 62' ⚽ But - Jan Paul van Hecke (passe Tijjani Reijnders) 67' ↑↓ Remplacement - Rani Khedira (remplace Mohamed Hadj Mahmoud) 68' ↑↓ Remplacement - Anis Ben Slimane (remplace Elias Achouri) 68' ↑↓ Remplacement - Mohamed Amine Ben Hamida (remplace Mortadha Ben Ouanes) 72' ↑↓ Remplacement - Frenkie de Jong (remplace Teun Koopmeiners) 72' ↑↓ Remplacement - Tijjani Reijnders (remplace Justin Kluivert) 72' ↑↓ Remplacement - Donyell Malen (remplace Crysencio Summerville) 75' ↑↓ Remplacement - Ismael Gharbi (remplace Firas Chaouat) 77' ↑↓ Remplacement - Brian Brobbey (remplace Memphis Depay) 84' ↑↓ Remplacement - Cody Gakpo (remplace Noa Lang) 90' ↑↓ Remplacement - Hazem Mastouri (remplace Sebastian Tounekti) Les chiffres du match Tirs cadres : Tunisie 2 / Pays-Bas 3

: Tunisie 2 / Pays-Bas 3 Tirs : Tunisie 5 / Pays-Bas 13

: Tunisie 5 / Pays-Bas 13 Possession : Tunisie 29% / Pays-Bas 71%

: Tunisie 29% / Pays-Bas 71% Corners : Tunisie 2 / Pays-Bas 3

: Tunisie 2 / Pays-Bas 3 Fautes : Tunisie 5 / Pays-Bas 6

: Tunisie 5 / Pays-Bas 6 Cartons jaunes : Tunisie 0 / Pays-Bas 0

: Tunisie 0 / Pays-Bas 0 Cartons rouges : Tunisie 0 / Pays-Bas 0 Joueurs clés B. Brobbey (Pays-Bas) : note 8.11, 1 but(s)

(Pays-Bas) : note 8.11, 1 but(s) V. van Dijk (Pays-Bas) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s)

(Pays-Bas) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s) B. Verbruggen (Pays-Bas) : note 7.12, 1 arret(s)

(Pays-Bas) : note 7.12, 1 arret(s) D. Dumfries (Pays-Bas) : note 7.48

(Pays-Bas) : note 7.48 F. de Jong (Pays-Bas) : note 7.3

Calendrier Groupe F Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Pays-Bas - Japon Fiche match Pays-Bas - Japon Pays-Bas 2-2 2-2 Japon Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 51' ⚽ But - V. van Dijk 1-0 57' ⚽ But - K. Nakamura 1-1 61' Carton jaune - C. Summerville 64' ⚽ But - C. Summerville 2-1 66' ↑↓ Remplacement - D. Maeda (remplace J. Ito) 70' ↑↓ Remplacement - D. Malen (remplace M. Depay) 70' ↑↓ Remplacement - C. Summerville (remplace T. Koopmeiners) 70' ↑↓ Remplacement - T. Reijnders (remplace Q. Timber) 75' ↑↓ Remplacement - T. Watanabe (remplace T. Tomiyasu) 75' ↑↓ Remplacement - T. Kubo (remplace K. Ogawa) 75' ↑↓ Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara) 81' ↑↓ Remplacement - R. Gravenberch (remplace N. Ake) 83' Carton jaune - M. Depay 84' ↑↓ Remplacement - A. Ueda (remplace K. Shiogai) 85' ↑↓ Remplacement - C. Gakpo (remplace B. Brobbey) 88' ⚽ But - D. Kamada 2-2 90+1' Carton jaune - M. van de Ven 89' ⚽ But - K. Ogawa 2-2 Compositions Pays-Bas Système 4-3-3 Sélectionneur Ronald Koeman Titulaires 11 1 Bart Verbruggen Gardien 22 Denzel Dumfries Défenseur 6 Jan Paul van Hecke Défenseur 4 Virgil van Dijk Défenseur 15 Micky van de Ven Défenseur 8 Ryan Gravenberch Milieu 21 Frenkie de Jong Milieu 14 Tijjani Reijnders Milieu 24 Crysencio Summerville Attaquant 18 Donyell Malen Attaquant 11 Cody Gakpo Attaquant Remplaçants 15 23 Mark Flekken

13 Robin Roefs

25 Jorrel Hato

2 Lutsharel Geertruida

12 Mats Wieffer

5 Nathan Aké

16 Guus Til

3 Marten de Roon

7 Justin Kluivert

26 Quinten Timber

20 Teun Koopmeiners

19 Brian Brobbey

10 Memphis Depay

9 Wout Weghorst

17 Noa Lang Japon Système 3-4-2-1 Sélectionneur Hajime Moriyasu Titulaires 11 1 Zion Suzuki Gardien 16 Tsuyoshi Watanabe Défenseur 3 Shogo Taniguchi Défenseur 21 Hiroki Itō Défenseur 10 Ritsu Doan Milieu 24 Kaishu Sano Milieu 15 Daichi Kamada Milieu 13 Keito Nakamura Milieu 8 Takefusa Kubo Attaquant 11 Daizen Maeda Attaquant 18 Ayase Ueda Attaquant Remplaçants 15 12 Keisuke Osako

23 Tomoki Hayakawa

20 Ayumu Seko

4 Ko Itakura

25 Junnosuke Suzuki

2 Yukinari Sugawara

22 Takehiro Tomiyasu

5 Yuto Nagatomo

7 Ao Tanaka

17 Yuito Suzuki

14 Junya Ito

9 Keisuke Goto

19 Koki Ogawa

26 Kento Shiogai

6 Shuto Machino Les chiffres du match Tirs cadres : Pays-Bas 4 / Japon 1

: Pays-Bas 4 / Japon 1 Tirs : Pays-Bas 6 / Japon 4

: Pays-Bas 6 / Japon 4 Possession : Pays-Bas 70% / Japon 30%

: Pays-Bas 70% / Japon 30% Corners : Pays-Bas 4 / Japon 1

: Pays-Bas 4 / Japon 1 Fautes : Pays-Bas 4 / Japon 5

: Pays-Bas 4 / Japon 5 Cartons jaunes : Pays-Bas 1 / Japon 0

: Pays-Bas 1 / Japon 0 Passes : Pays-Bas 427 / Japon 182

: Pays-Bas 427 / Japon 182 Precision des passes : Pays-Bas 89% / Japon 83%

: Pays-Bas 89% / Japon 83% xG : Pays-Bas 0.45 / Japon 0.18 Joueurs clés Ryan Gravenberch (Pays-Bas) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s)

(Pays-Bas) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s) Virgil van Dijk (Pays-Bas) : note 7.9, 1 but(s)

(Pays-Bas) : note 7.9, 1 but(s) Crysencio Summerville (Pays-Bas) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Pays-Bas) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Keito Nakamura (Japon) : note 7.3, 1 but(s)

(Japon) : note 7.3, 1 but(s) Takefusa Kubo (Japon) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Japon) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Zion Suzuki (Japon) : note 6.6, 2 arret(s)

(Japon) : note 6.6, 2 arret(s) Jan Paul van Hecke (Pays-Bas) : note 7.3

(Pays-Bas) : note 7.3 Cody Gakpo (Pays-Bas) : note 7.3 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 19/06/2010 Pays-Bas 1-0 Japon (World Cup) Groupe F Pays-Bas Termine 2-2 AT&T Stadium Japon Japon Resume final Voir la fiche du match Suède - Tunisie Fiche match Suède - Tunisie Suède 5-1 5-1 Tunisie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 7' ⚽ But - Y. Ayari 1-0 30' ⚽ But - A. Isak 2-0 43' ⚽ But - O. Rekik 2-1 54' Carton jaune - R. Khedira 59' ⚽ But - V. Gyokeres 3-1 65' ↑↓ Remplacement - G. Gudmundsson (remplace E. Stroud) 65' ↑↓ Remplacement - B. Nygren (remplace L. Bergvall) 72' ↑↓ Remplacement - E. Saad (remplace S. Tounekti) 72' ↑↓ Remplacement - Y. Valery (remplace M. Belhadj) 72' ↑↓ Remplacement - E. Skhiri (remplace E. Achouri) 83' ↑↓ Remplacement - R. Khedira (remplace I. Gharbi) 83' ↑↓ Remplacement - A. Slimane (remplace F. Chaouat) 84' ↑↓ Remplacement - J. Karlstrom (remplace M. Svanberg) 84' ⚽ But - M. Svanberg 4-1 90+1' ↑↓ Remplacement - A. Isak (remplace A. Elanga) 90+1' ↑↓ Remplacement - A. Bernhardsson (remplace D. Svensson) 90+6' ⚽ But - Y. Ayari 5-1 Compositions Suède Système 3-1-4-2 Sélectionneur Graham Potter Titulaires 11 23 Kristoffer Nordfeldt Gardien 2 Gustaf Lagerbielke Défenseur 4 Isak Hien Défenseur 3 Victor Lindelöf Défenseur 16 Jesper Karlström Milieu 21 Alexander Bernhardsson Milieu 10 Benjamin Nygren Milieu 18 Yasin Ayari Milieu 5 Gabriel Gudmundsson Milieu 17 Viktor Gyökeres Attaquant 9 Alexander Isak Attaquant Remplaçants 15 24 Elliot Stroud

7 Lucas Bergvall

1 Jacob Widell Zetterström

12 Viktor Johansson

14 Hjalmar Ekdal

20 Eric Smith

15 Carl Starfelt

8 Daniel Svensson

6 Herman Johansson

13 Ken Sema

19 Mattias Svanberg

22 Besfort Zeneli

26 Taha Abdi Ali

11 Anthony Elanga

25 Gustaf Nilsson Tunisie Système 5-3-2 Sélectionneur Sabri Lamouchi Titulaires 11 1 Abdelmouhib Chamakh Gardien 20 Yan Valery Défenseur 4 Omar Rekik Défenseur 3 Montassar Talbi Défenseur 21 Amine Ben Hmida Défenseur 2 Ali Abdi Défenseur 13 Rani Khedira Milieu 17 Ellyes Skhiri Milieu 10 Hannibal Mejbri Milieu 8 Elias Saad Attaquant 25 Anis Ben Slimane Attaquant Remplaçants 15 16 Aymen Dahmen

22 Sabri Ben Hessen

5 Adem Arous

6 Dylan Bronn

23 Moataz Nefati

24 Raed Chikhaoui

12 Mortadha Ben Ouanes

11 Ismael Gharbi

15 Mohamed Belhadj Mahmoud

26 Sebastian Tounekti

7 Elias Achouri

14 Khalil Ayari

18 Rayan Elloumi

9 Hazem Mastouri

19 Firas Chaouat Les chiffres du match Tirs cadres : Suède 7 / Tunisie 2

: Suède 7 / Tunisie 2 Tirs : Suède 13 / Tunisie 6

: Suède 13 / Tunisie 6 Possession : Suède 49% / Tunisie 51%

: Suède 49% / Tunisie 51% Corners : Suède 4 / Tunisie 2

: Suède 4 / Tunisie 2 Fautes : Suède 10 / Tunisie 8

: Suède 10 / Tunisie 8 Cartons jaunes : Suède 0 / Tunisie 1

: Suède 0 / Tunisie 1 Passes : Suède 353 / Tunisie 362

: Suède 353 / Tunisie 362 Precision des passes : Suède 79% / Tunisie 79%

: Suède 79% / Tunisie 79% xG : Suède 1.26 / Tunisie 0.20 Joueurs clés Alexander Isak (Suède) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s)

(Suède) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s) Yasin Ayari (Suède) : note 8.3, 2 but(s)

(Suède) : note 8.3, 2 but(s) Viktor Gyökeres (Suède) : note 8.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Suède) : note 8.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Mattias Svanberg (Suède) : note 7.3, 1 but(s)

(Suède) : note 7.3, 1 but(s) Omar Rekik (Tunisie) : note 7.2, 1 but(s)

(Tunisie) : note 7.2, 1 but(s) Hannibal Mejbri (Tunisie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Tunisie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Lucas Bergvall (Suède) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)

(Suède) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Gabriel Gudmundsson (Suède) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 15/06/2026 Suède 5-1 Tunisie (World Cup) Groupe F Suède Termine 5-1 Estadio BBVA Tunisie Tunisie Resume final Voir la fiche du match Pays-Bas - Suède Fiche match Pays-Bas - Suède Pays-Bas 5-1 5-1 Suède Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 5' ⚽ But - B. Brobbey 1-0 17' ⚽ But - B. Brobbey 2-0 46' ↑↓ Remplacement - D. Malen (remplace C. Summerville) 47' ⚽ But - C. Gakpo 3-0 53' Carton jaune - G. Gudmundsson 54' ⚽ But - C. Gakpo 4-0 55' ↑↓ Remplacement - A. Bernhardsson (remplace A. Elanga) 56' ↑↓ Remplacement - J. Karlstrom (remplace B. Zeneli) 56' ↑↓ Remplacement - B. Nygren (remplace L. Bergvall) 59' ⚽ But - A. Elanga 4-1 59' ↑↓ Remplacement - F. de Jong (remplace T. Koopmeiners) 59' ↑↓ Remplacement - T. Reijnders (remplace G. Til) 72' ↑↓ Remplacement - B. Brobbey (remplace M. Depay) 75' Carton jaune - Y. Ayari 79' ↑↓ Remplacement - Y. Ayari (remplace T. Ali) 80' Carton jaune - L. Bergvall 89' ⚽ But - C. Summerville 5-1 90' ↑↓ Remplacement - C. Gakpo (remplace N. Lang) 90+3' ↑↓ Remplacement - G. Gudmundsson (remplace E. Stroud) Compositions Pays-Bas Système 4-3-3 Sélectionneur Ronald Koeman Titulaires 11 1 Bart Verbruggen Gardien 22 Denzel Dumfries Défenseur 6 Jan Paul van Hecke Défenseur 4 Virgil van Dijk Défenseur 15 Micky van de Ven Défenseur 8 Ryan Gravenberch Milieu 21 Frenkie de Jong Milieu 14 Tijjani Reijnders Milieu 18 Donyell Malen Attaquant 19 Brian Brobbey Attaquant 11 Cody Gakpo Attaquant Remplaçants 14 23 Mark Flekken

13 Robin Roefs

25 Jorrel Hato

5 Nathan Aké

2 Lutsharel Geertruida

12 Mats Wieffer

16 Guus Til

7 Justin Kluivert

3 Marten de Roon

20 Teun Koopmeiners

24 Crysencio Summerville

10 Memphis Depay

17 Noa Lang

9 Wout Weghorst Suède Système 3-1-4-2 Sélectionneur Graham Potter Titulaires 11 23 Kristoffer Nordfeldt Gardien 2 Gustaf Lagerbielke Défenseur 4 Isak Hien Défenseur 3 Victor Lindelöf Défenseur 16 Jesper Karlström Milieu 21 Alexander Bernhardsson Milieu 10 Benjamin Nygren Milieu 18 Yasin Ayari Milieu 5 Gabriel Gudmundsson Milieu 17 Viktor Gyökeres Attaquant 9 Alexander Isak Attaquant Remplaçants 15 1 Jacob Widell Zetterström

12 Viktor Johansson

15 Carl Starfelt

14 Hjalmar Ekdal

20 Eric Smith

22 Besfort Zeneli

8 Daniel Svensson

24 Elliot Stroud

6 Herman Johansson

13 Ken Sema

7 Lucas Bergvall

19 Mattias Svanberg

26 Taha Abdi Ali

11 Anthony Elanga

25 Gustaf Nilsson Les chiffres du match Tirs cadres : Pays-Bas 6 / Suède 5

: Pays-Bas 6 / Suède 5 Tirs : Pays-Bas 9 / Suède 12

: Pays-Bas 9 / Suède 12 Possession : Pays-Bas 54% / Suède 46%

: Pays-Bas 54% / Suède 46% Corners : Pays-Bas 2 / Suède 3

: Pays-Bas 2 / Suède 3 Fautes : Pays-Bas 7 / Suède 7

: Pays-Bas 7 / Suède 7 Cartons jaunes : Pays-Bas 0 / Suède 1

: Pays-Bas 0 / Suède 1 Passes : Pays-Bas 367 / Suède 308

: Pays-Bas 367 / Suède 308 Precision des passes : Pays-Bas 90% / Suède 86%

: Pays-Bas 90% / Suède 86% xG : Pays-Bas 2.38 / Suède 0.87 Joueurs clés Cody Gakpo (Pays-Bas) : note 9.5, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Pays-Bas) : note 9.5, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Brian Brobbey (Pays-Bas) : note 8.2, 2 but(s)

(Pays-Bas) : note 8.2, 2 but(s) Denzel Dumfries (Pays-Bas) : note 8.9, 2 passe(s) decisive(s)

(Pays-Bas) : note 8.9, 2 passe(s) decisive(s) Anthony Elanga (Suède) : note 7.6, 1 but(s)

(Suède) : note 7.6, 1 but(s) Bart Verbruggen (Pays-Bas) : note 7.2, 4 arret(s)

(Pays-Bas) : note 7.2, 4 arret(s) Crysencio Summerville (Pays-Bas) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Pays-Bas) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Alexander Isak (Suède) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Suède) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Frenkie de Jong (Pays-Bas) : note 7.7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 10/10/2017 Pays-Bas 2-0 Suède (World Cup - Qualification Europe)

06/09/2016 Suède 1-1 Pays-Bas (World Cup - Qualification Europe) Groupe F Pays-Bas Termine 5-1 NRG Stadium Suède Suède Resume final Voir la fiche du match Tunisie - Japon Fiche match Tunisie - Japon Tunisie 0-4 0-4 Japon Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 4' ⚽ But - Daichi Kamada (passe Keito Nakamura) 31' ⚽ But - Ayase Ueda (passe Ko Itakura) 45' ↑↓ Remplacement - Elias Saad (remplace Ismael Gharbi) 45' ↑↓ Remplacement - Dylan Bronn (remplace Mohamed Amine Ben Hamida) 64' ↑↓ Remplacement - Sebastian Tounekti (remplace Firas Chaouat) 69' ⚽ But - Junya Ito (passe Ayase Ueda) 73' ↑↓ Remplacement - Daichi Kamada (remplace Junnosuke Suzuki) 74' ↑↓ Remplacement - Ritsu Doan (remplace Yukinari Sugawara) 79' ↑↓ Remplacement - Keito Nakamura (remplace Yuito Suzuki) 79' ↑↓ Remplacement - Takehiro Tomiyasu (remplace Ayumu Seko) 83' ⚽ But - Ayase Ueda (passe Kaishu Sano) 84' ↑↓ Remplacement - Ayase Ueda (remplace Keisuke Goto) 91' ↑↓ Remplacement - Ellyes Skhiri (remplace Rani Khedira) 91' ↑↓ Remplacement - Ali Abdi (remplace Elias Achouri) Compositions Tunisie Système 3-4-2-1 Sélectionneur Herve Renard Titulaires 11 16 Aymen Dahmen Gardien 6 Dylan Bronn Défenseur 3 Montassar Talbi Défenseur 4 Omar Rekik Défenseur 20 Yan Valery Milieu 25 Anis Ben Slimane Milieu 17 Ellyes Skhiri Milieu 2 Ali Abdi Milieu 8 Elias Saad Attaquant 10 Hannibal Mejbri Attaquant 26 Sebastian Tounekti Attaquant Remplaçants 15 21 Amine Ben Hmida

11 Ismael Gharbi

19 Firas Chaouat

1 Abdelmouhib Chamakh

22 Sabri Ben Hessen

5 Adem Arous

23 Moataz Nefati

24 Raed Chikhaoui

7 Elias Achouri

15 Mohamed Belhadj Mahmoud

12 Mortadha Ben Ouanes

13 Rani Khedira

9 Hazem Mastouri

14 Khalil Ayari

18 Rayan Elloumi Japon Système 3-4-2-1 Sélectionneur Hajime Moriyasu Titulaires 11 1 Zion Suzuki Gardien 22 Takehiro Tomiyasu Défenseur 4 Ko Itakura Défenseur 21 Hiroki Itō Défenseur 10 Ritsu Doan Milieu 24 Kaishu Sano Milieu 7 Ao Tanaka Milieu 13 Keito Nakamura Milieu 14 Junya Ito Attaquant 15 Daichi Kamada Attaquant 18 Ayase Ueda Attaquant Remplaçants 13 12 Keisuke Osako

23 Tomoki Hayakawa

20 Ayumu Seko

25 Junnosuke Suzuki

3 Shogo Taniguchi

16 Tsuyoshi Watanabe

2 Yukinari Sugawara

5 Yuto Nagatomo

17 Yuito Suzuki

11 Daizen Maeda

9 Keisuke Goto

26 Kento Shiogai

19 Koki Ogawa Les chiffres du match Tirs cadres : Tunisie 0 / Japon 5

: Tunisie 0 / Japon 5 Tirs : Tunisie 2 / Japon 11

: Tunisie 2 / Japon 11 Possession : Tunisie 38% / Japon 62%

: Tunisie 38% / Japon 62% Corners : Tunisie 3 / Japon 5

: Tunisie 3 / Japon 5 Fautes : Tunisie 7 / Japon 13

: Tunisie 7 / Japon 13 Passes : Tunisie 328 / Japon 547

: Tunisie 328 / Japon 547 Precision des passes : Tunisie 80% / Japon 90%

: Tunisie 80% / Japon 90% xG : Tunisie 0.05 / Japon 2.07 Joueurs clés Ayase Ueda (Japon) : note 9.7, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Japon) : note 9.7, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Junya Ito (Japon) : note 7, 1 but(s)

(Japon) : note 7, 1 but(s) Keito Nakamura (Japon) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s)

(Japon) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) Daichi Kamada (Japon) : note 6.7, 1 but(s)

(Japon) : note 6.7, 1 but(s) Ko Itakura (Japon) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s)

(Japon) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s) Kaishu Sano (Japon) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s)

(Japon) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s) Hiroki Itō (Japon) : note 7.3

(Japon) : note 7.3 Takehiro Tomiyasu (Japon) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 17/10/2023 Japon 2-0 Tunisie (Friendlies)

14/06/2022 Japon 0-3 Tunisie (Kirin Cup) Groupe F Tunisie Termine 0-4 Estadio BBVA Japon Japon Resume final Voir la fiche du match Japon - Suède Fiche match Japon - Suède Japon 1-1 1-1 Suède Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 32' Carton jaune - Isak Hien 37' ↑↓ Remplacement - Isak Hien (remplace Lucas Bergvall) 39' ↑↓ Remplacement - Ko Itakura (remplace Shogo Taniguchi) 56' ⚽ But - Daizen Maeda (passe Ritsu Doan) 62' ⚽ But - Anthony Elanga (passe Viktor Gyökeres) 66' ↑↓ Remplacement - Ayase Ueda (remplace Koki Ogawa) 67' ↑↓ Remplacement - Ritsu Doan (remplace Junya Ito) 75' ↑↓ Remplacement - Alexander Bernhardsson (remplace Daniel Svensson) 75' ↑↓ Remplacement - Elliot Stroud (remplace Ken Sema) 75' ↑↓ Remplacement - Keito Nakamura (remplace Yuto Nagatomo) 75' ↑↓ Remplacement - Ayumu Seko (remplace Tsuyoshi Watanabe) 77' Carton jaune - Shogo Taniguchi 85' Carton jaune - Viktor Gyökeres 87' ↑↓ Remplacement - Victor Lindelöf (remplace Carl Starfelt) 88' ↑↓ Remplacement - Gabriel Gudmundsson (remplace Benjamin Nygren) Compositions Japon Système 3-4-3 Sélectionneur H. Moriyasu Titulaires 11 1 Z. Suzuki Gardien 20 A. Seko Défenseur 4 K. Itakura Défenseur 21 H. Ito Défenseur 2 Y. Sugawara Défenseur 15 D. Kamada Milieu 7 A. Tanaka Milieu 13 Keito Nakamura Attaquant 10 R. Dōan Milieu 18 A. Ueda Attaquant 11 D. Maeda Attaquant Remplaçants 14 3 S. Taniguchi

5 Y. Nagatomo

14 J. Ito

22 T. Tomiyasu

19 Koki Ogawa

12 K. Osako

24 K. Sano

16 T. Watanabe

17 Y. Suzuki

23 T. Hayakawa

25 J. Suzuki

9 K. Goto

26 K. Shiogai

6 S. Machino Suède Système 3-4-1-2 Sélectionneur G. Potter Titulaires 11 1 J. Widell Zetterström Gardien 2 G. Lagerbielke Défenseur 4 I. Hien Défenseur 3 V. Lindelöf Défenseur 21 A. Bernhardsson Attaquant 24 E. Stroud Défenseur 18 Y. Ayari Milieu 5 G. Gudmundsson Défenseur 11 A. Elanga Attaquant 17 V. Gyökeres Attaquant 9 A. Isak Attaquant Remplaçants 15 22 B. Zeneli

7 L. Bergvall

8 D. Svensson

6 H. Johansson

26 T. Ali

10 B. Nygren

12 V. Johansson

14 H. Ekdal

19 M. Svanberg

25 G. Nilsson

20 E. Smith

15 C. Starfelt

13 K. Sema

16 J. Karlström

23 K. Nordfeldt Les chiffres du match Tirs cadres : Japon 3 / Suède 5

: Japon 3 / Suède 5 Tirs : Japon 8 / Suède 10

: Japon 8 / Suède 10 Possession : Japon 51% / Suède 49%

: Japon 51% / Suède 49% Corners : Japon 2 / Suède 8

: Japon 2 / Suède 8 Fautes : Japon 20 / Suède 11

: Japon 20 / Suède 11 Cartons jaunes : Japon 1 / Suède 2

: Japon 1 / Suède 2 Cartons rouges : Japon 0 / Suède 0 Joueurs clés Z. Suzuki (Japon) : note 7.25, 1 arret(s)

(Japon) : note 7.25, 1 arret(s) A. Tanaka (Japon) : note 7.44

(Japon) : note 7.44 J. Widell Zetterström (Suède) : note 6.18, 2 arret(s)

(Suède) : note 6.18, 2 arret(s) I. Hien (Suède) : note 6.86, 1 carton(s) jaune(s)

(Suède) : note 6.86, 1 carton(s) jaune(s) G. Gudmundsson (Suède) : note 7.08

(Suède) : note 7.08 D. Kamada (Japon) : note 7.07

(Japon) : note 7.07 Keito Nakamura (Japon) : note 7.03

(Japon) : note 7.03 H. Ito (Japon) : note 7.02 Absences et blessures S. Machino : Japon · Missing Fixture · Illness Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe F Japon Termine 1-1 AT&T Stadium Suède Suède Resume final Voir la fiche du match Tunisie - Pays-Bas Fiche match Tunisie - Pays-Bas Tunisie 1-3 1-3 Pays-Bas Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 3' ⚽ But - Ellyes Skhiri 7' ⚽ But - Brian Brobbey (passe Virgil van Dijk) 54' ⚽ But - Hazem Mastouri (passe Hannibal Mejbri) 62' ⚽ But - Jan Paul van Hecke (passe Tijjani Reijnders) 67' ↑↓ Remplacement - Rani Khedira (remplace Mohamed Hadj Mahmoud) 68' ↑↓ Remplacement - Anis Ben Slimane (remplace Elias Achouri) 68' ↑↓ Remplacement - Mohamed Amine Ben Hamida (remplace Mortadha Ben Ouanes) 72' ↑↓ Remplacement - Frenkie de Jong (remplace Teun Koopmeiners) 72' ↑↓ Remplacement - Tijjani Reijnders (remplace Justin Kluivert) 72' ↑↓ Remplacement - Donyell Malen (remplace Crysencio Summerville) 75' ↑↓ Remplacement - Ismael Gharbi (remplace Firas Chaouat) 77' ↑↓ Remplacement - Brian Brobbey (remplace Memphis Depay) 84' ↑↓ Remplacement - Cody Gakpo (remplace Noa Lang) 90' ↑↓ Remplacement - Hazem Mastouri (remplace Sebastian Tounekti) Compositions Tunisie Système 5-3-2 Sélectionneur Hervé Renard Titulaires 11 16 A. Dahmen Gardien 20 Y. Valery Défenseur 13 R. Khedira Milieu 3 M. Talbi Défenseur 21 A. Ben Hmida Défenseur 2 A. Abdi Défenseur 17 E. Skhiri Milieu 10 H. Mejbri Milieu 11 Ismaël Gharbi Milieu 9 H. Mastouri Attaquant 25 A. Ben Slimane Milieu Remplaçants 13 22 S. Ben Hsan

6 D. Bronn

12 M. Ben Ouanes

19 F. Chaouat

4 O. Rekik

7 E. Achouri

26 S. Tounekti

15 H. Mahmoud

1 C. Abdelmouhib

8 E. Saad

24 R. Chikhaoui

14 K. Ayari

18 R. Elloumi Pays-Bas Système 4-3-3 Sélectionneur R. Koeman Titulaires 11 1 B. Verbruggen Gardien 22 D. Dumfries Défenseur 6 J. van Hecke Défenseur 4 V. van Dijk Défenseur 5 N. Aké Défenseur 8 R. Gravenberch Milieu 21 F. de Jong Milieu 14 T. Reijnders Milieu 18 D. Malen Attaquant 19 B. Brobbey Attaquant 11 C. Gakpo Attaquant Remplaçants 15 25 J. Hato

13 R. Roefs

15 M. van de Ven

26 Q. Timber

12 M. Wieffer

24 C. Summerville

17 N. Lang

2 L. Geertruida

7 J. Kluivert

16 G. Til

20 T. Koopmeiners

9 W. Weghorst

23 M. Flekken

10 M. Depay

3 M. de Roon Les chiffres du match Tirs cadres : Tunisie 2 / Pays-Bas 3

: Tunisie 2 / Pays-Bas 3 Tirs : Tunisie 5 / Pays-Bas 13

: Tunisie 5 / Pays-Bas 13 Possession : Tunisie 29% / Pays-Bas 71%

: Tunisie 29% / Pays-Bas 71% Corners : Tunisie 2 / Pays-Bas 3

: Tunisie 2 / Pays-Bas 3 Fautes : Tunisie 5 / Pays-Bas 6

: Tunisie 5 / Pays-Bas 6 Cartons jaunes : Tunisie 0 / Pays-Bas 0

: Tunisie 0 / Pays-Bas 0 Cartons rouges : Tunisie 0 / Pays-Bas 0 Joueurs clés B. Brobbey (Pays-Bas) : note 8.11, 1 but(s)

(Pays-Bas) : note 8.11, 1 but(s) V. van Dijk (Pays-Bas) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s)

(Pays-Bas) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s) B. Verbruggen (Pays-Bas) : note 7.12, 1 arret(s)

(Pays-Bas) : note 7.12, 1 arret(s) D. Dumfries (Pays-Bas) : note 7.48

(Pays-Bas) : note 7.48 F. de Jong (Pays-Bas) : note 7.3

(Pays-Bas) : note 7.3 D. Malen (Pays-Bas) : note 7.2

(Pays-Bas) : note 7.2 J. van Hecke (Pays-Bas) : note 7.18

(Pays-Bas) : note 7.18 A. Dahmen (Tunisie) : note 6.05, 2 arret(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe F Tunisie Termine 1-3 Arrowhead Stadium Pays-Bas Pays-Bas Resume final