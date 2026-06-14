Mondial 2026 : les Pays-Bas et le Japon dos à dos à la pause (0-0)

Ce duel oppose deux qualifiés solides. Les Pays-Bas, dirigés par Ronald Koeman, avaient bouclé les éliminatoires européens sans défaite. Le Japon de Hajime Moriyasu s’est présenté avec le statut de première nation non hôte qualifiée pour le tournoi, après un parcours maîtrisé en zone asiatique.
La première période n’a produit ni but ni carton signalé. Les Néerlandais ont davantage tenu le ballon, avec 70 % de possession, 273 passes et quatre tirs, dont deux cadrés. Le Japon a contenu l’adversaire et n’a tenté qu’une frappe avant la pause, sans tir cadré.
Zion Suzuki a été le joueur japonais le plus sollicité dans les données disponibles, avec deux arrêts. Côté néerlandais, Donyell Malen a cadré deux tentatives, tandis que Cody Gakpo a apporté un tir et une passe clé. Le score reste donc fermé malgré une activité offensive plus marquée des Oranje.
Des Pays-Bas installés avec le ballon
Koeman a démarré en 4-3-3 avec Bart Verbruggen dans le but, Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk et Micky van de Ven derrière. Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong et Tijjani Reijnders ont formé le milieu, derrière Crysencio Summerville, Donyell Malen et Cody Gakpo.
Cette structure a donné aux Pays-Bas une base de circulation nette, illustrée par 246 passes réussies sur 273. Le rendement reste toutefois limité au tableau d’affichage, malgré deux tirs cadrés avant la pause.
Le Japon solide dans son 3-4-2-1
Moriyasu a aligné le Japon en 3-4-2-1, avec Zion Suzuki protégé par Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi et Hiroki Itō. Ritsu Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada et Keito Nakamura ont occupé le cœur et les côtés, avec Takefusa Kubo et Daizen Maeda en soutien d’Ayase Ueda.
Le Japon aborde la seconde période avec un nul préservé et un gardien déjà décisif à deux reprises. Les Pays-Bas devront convertir leur volume en occasions plus nettes, tandis que les Japonais restent dans le match après avoir traversé la première période sans concéder l’ouverture du score.
Pays-Bas
Termine
2-2
AT&T Stadium
Japon
14/06/2026 21:00
·
Groupe F
Fil du match
51' ⚽ But - V. van Dijk 1-0 Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch 57' ⚽ But - K. Nakamura 1-1 Japon · Passe : T. Kubo 61' Carton jaune - C. Summerville Pays-Bas, 61e 64' ⚽ But - C. Summerville 2-1 Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch 66' ↑↓ Remplacement - D. Maeda (remplace J. Ito) Japon, 66e 70' ↑↓ Remplacement - D. Malen (remplace M. Depay) Pays-Bas, 70e 70' ↑↓ Remplacement - C. Summerville (remplace T. Koopmeiners) Pays-Bas, 70e 70' ↑↓ Remplacement - T. Reijnders (remplace Q. Timber) Pays-Bas, 70e 75' ↑↓ Remplacement - T. Watanabe (remplace T. Tomiyasu) Japon, 75e 75' ↑↓ Remplacement - T. Kubo (remplace K. Ogawa) Japon, 75e 75' ↑↓ Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara) Japon, 75e 81' ↑↓ Remplacement - R. Gravenberch (remplace N. Ake) Pays-Bas, 81e 83' Carton jaune - M. Depay Pays-Bas, 83e 84' ↑↓ Remplacement - A. Ueda (remplace K. Shiogai) Japon, 84e 85' ↑↓ Remplacement - C. Gakpo (remplace B. Brobbey) Pays-Bas, 85e 88' ⚽ But - D. Kamada 2-2 Japon · Passe : K. Ogawa 90+1' Carton jaune - M. van de Ven Pays-Bas, 90+1e 89' ⚽ But - K. Ogawa 2-2 Japon
Les chiffres du match
Tirs cadres : Pays-Bas 4 / Japon 1 Tirs : Pays-Bas 6 / Japon 4 Possession : Pays-Bas 70% / Japon 30% Corners : Pays-Bas 4 / Japon 1 Fautes : Pays-Bas 4 / Japon 5 Cartons jaunes : Pays-Bas 1 / Japon 0 Passes : Pays-Bas 427 / Japon 182 Precision des passes : Pays-Bas 89% / Japon 83% xG : Pays-Bas 0.45 / Japon 0.18
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Fil du match
51' ⚽ But - V. van Dijk 1-0 Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch 57' ⚽ But - K. Nakamura 1-1 Japon · Passe : T. Kubo 61' Carton jaune - C. Summerville Pays-Bas, 61e 64' ⚽ But - C. Summerville 2-1 Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch 66' ↑↓ Remplacement - D. Maeda (remplace J. Ito) Japon, 66e 70' ↑↓ Remplacement - D. Malen (remplace M. Depay) Pays-Bas, 70e 70' ↑↓ Remplacement - C. Summerville (remplace T. Koopmeiners) Pays-Bas, 70e 70' ↑↓ Remplacement - T. Reijnders (remplace Q. Timber) Pays-Bas, 70e 75' ↑↓ Remplacement - T. Watanabe (remplace T. Tomiyasu) Japon, 75e 75' ↑↓ Remplacement - T. Kubo (remplace K. Ogawa) Japon, 75e 75' ↑↓ Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara) Japon, 75e 81' ↑↓ Remplacement - R. Gravenberch (remplace N. Ake) Pays-Bas, 81e 83' Carton jaune - M. Depay Pays-Bas, 83e 84' ↑↓ Remplacement - A. Ueda (remplace K. Shiogai) Japon, 84e 85' ↑↓ Remplacement - C. Gakpo (remplace B. Brobbey) Pays-Bas, 85e 88' ⚽ But - D. Kamada 2-2 Japon · Passe : K. Ogawa 90+1' Carton jaune - M. van de Ven Pays-Bas, 90+1e 89' ⚽ But - K. Ogawa 2-2 Japon
Compositions
Titulaires 11
1
Bart Verbruggen
Gardien
22
Denzel Dumfries
Défenseur
6
Jan Paul van Hecke
Défenseur
4
Virgil van Dijk
Défenseur
15
Micky van de Ven
Défenseur
8
Ryan Gravenberch
Milieu
21
Frenkie de Jong
Milieu
14
Tijjani Reijnders
Milieu
24
Crysencio Summerville
Attaquant
18
Donyell Malen
Attaquant
11
Cody Gakpo
Attaquant
Remplaçants 15
23
Mark Flekken
13
Robin Roefs
25
Jorrel Hato
2
Lutsharel Geertruida
12
Mats Wieffer
5
Nathan Aké
16
Guus Til
3
Marten de Roon
7
Justin Kluivert
26
Quinten Timber
20
Teun Koopmeiners
19
Brian Brobbey
10
Memphis Depay
9
Wout Weghorst
17
Noa Lang
Titulaires 11
1
Zion Suzuki
Gardien
16
Tsuyoshi Watanabe
Défenseur
3
Shogo Taniguchi
Défenseur
21
Hiroki Itō
Défenseur
10
Ritsu Doan
Milieu
24
Kaishu Sano
Milieu
15
Daichi Kamada
Milieu
13
Keito Nakamura
Milieu
8
Takefusa Kubo
Attaquant
11
Daizen Maeda
Attaquant
18
Ayase Ueda
Attaquant
Remplaçants 15
12
Keisuke Osako
23
Tomoki Hayakawa
20
Ayumu Seko
4
Ko Itakura
25
Junnosuke Suzuki
2
Yukinari Sugawara
22
Takehiro Tomiyasu
5
Yuto Nagatomo
7
Ao Tanaka
17
Yuito Suzuki
14
Junya Ito
9
Keisuke Goto
19
Koki Ogawa
26
Kento Shiogai
6
Shuto Machino
Les chiffres du match
Tirs cadres : Pays-Bas 4 / Japon 1 Tirs : Pays-Bas 6 / Japon 4 Possession : Pays-Bas 70% / Japon 30% Corners : Pays-Bas 4 / Japon 1 Fautes : Pays-Bas 4 / Japon 5 Cartons jaunes : Pays-Bas 1 / Japon 0 Passes : Pays-Bas 427 / Japon 182 Precision des passes : Pays-Bas 89% / Japon 83% xG : Pays-Bas 0.45 / Japon 0.18
Joueurs clés
Ryan Gravenberch (Pays-Bas) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s) Virgil van Dijk (Pays-Bas) : note 7.9, 1 but(s) Crysencio Summerville (Pays-Bas) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Keito Nakamura (Japon) : note 7.3, 1 but(s) Takefusa Kubo (Japon) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Zion Suzuki (Japon) : note 6.6, 2 arret(s) Jan Paul van Hecke (Pays-Bas) : note 7.3 Cody Gakpo (Pays-Bas) : note 7.3
Absences et blessures
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Les précédents duels
19/06/2010 Pays-Bas 1-0 Japon (World Cup)
14/06
Groupe F
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18:00
NRG Stadium
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05:00
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26/06
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A venir
00:00
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Suède
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26/06
Groupe F
Tunisie
A venir
00:00
Arrowhead Stadium
Pays-Bas
Groupe F
Equipe
J
G
N
P
BP
BC
Diff
Pts
Japon
1
0
1
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Pays-Bas
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