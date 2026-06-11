Mondial 2026 : resume de la premiere mi-temps Mexique – Afrique du Sud

Le Mexique et l’Afrique du Sud ont regagné la pause ce jeudi 11 juin 2026 au Mexico City Stadium, à Mexico, dans le premier match du groupe A du Mondial 2026. Le score de cette première période reste à confirmer, dans une rencontre importante pour lancer la phase de groupes et poser une première option dans la course à la qualification.

Ce match ouvre un groupe très attendu pour le Mexique, qualifié directement en tant que pays coorganisateur du tournoi avec les États-Unis et le Canada. En face, l’Afrique du Sud arrive avec le statut de première de son groupe de qualification africain, après une campagne conclue devant ses concurrents directs.

Les éléments de suivi disponibles à la pause ne font état d’aucun buteur ni d’un fait de jeu validé à intégrer au fil du match. La lecture de cette première période doit donc rester prudente, sans tirer de conclusion sur le rapport de force, la possession ou le volume d’occasions.

Pour les deux sélections, l’enjeu dépasse le seul résultat immédiat. Un bon départ dans un groupe de Coupe du monde pèse souvent sur la gestion des deux matches suivants, notamment dans une phase initiale où chaque point peut modifier les calculs de qualification.

Le Mexique doit gérer son entrée dans son Mondial

L’équipe dirigée par Javier Aguirre dispute ce rendez-vous avec une pression particulière, celle d’un pays hôte attendu dès son premier match. Le cadre est fort pour une sélection mexicaine habituée aux grands rendez-vous mondiaux et portée par plusieurs joueurs d’expérience.

Guillermo Ochoa, César Montes, Edson Álvarez et Raúl Jiménez font partie des noms majeurs associés à ce groupe mexicain. À la pause, les ajustements peuvent porter sur la qualité de la relance, l’occupation des couloirs et la capacité à donner plus de continuité aux séquences offensives, sans se découvrir dans les transitions.

L’Afrique du Sud cherche à valider son élan

L’Afrique du Sud de Hugo Broos aborde ce tournoi avec l’appui d’une campagne de qualification solide dans la zone CAF. Les Bafana Bafana ont validé leur billet en terminant premiers de leur poule, avec cinq victoires, trois nuls et deux défaites.

Ronwen Williams, Siyanda Xulu, Teboho Mokoena et Bongokuhle Hlongwane figurent parmi les joueurs importants de cette sélection. Pour la seconde période, les marges d’adaptation peuvent concerner la maîtrise des temps faibles, la justesse dans les sorties de balle et l’efficacité dans les projections, face à un adversaire soutenu par son public.

La reprise doit confirmer l’orientation de ce premier match du groupe A. À ce stade, seules les informations validées permettent de retenir que le Mexique et l’Afrique du Sud restent engagés dans une rencontre à fort enjeu pour leur entrée dans le Mondial 2026.

Calendrier Groupe A Calendrier complet 11/06

20:00 Mexique 2-0 Afrique du Sud Mexico City Stadium Groupe A Avant-matchCompositions 12/06

03:00 Corée du Sud - Tchéquie Estadio Guadalajara Groupe A A venir Avant-match 18/06

17:00 Tchéquie - Afrique du Sud Atlanta Stadium Groupe A A venir 19/06

02:00 Mexique - Corée du Sud Estadio Guadalajara Groupe A A venir 25/06

02:00 Tchéquie - Mexique Mexico City Stadium Groupe A A venir 25/06

02:00 Afrique du Sud - Corée du Sud Monterrey Stadium Groupe A A venir