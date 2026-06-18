Mondial 2026 : la Tchéquie en 3-4-2-1 avec Schick face à l’Afrique du Sud de Mokoena

Miroslav Koubek confie les clés offensives à Schick, soutenu par Adam Hložek et Vladimír Darida, avec Matěj Kovář dans le but. En face, Hugo Broos s’appuie sur une structure plus classique, avec Iqraam Rayners seul en pointe et un trio offensif formé par Oswin Appollis, Jayden Adams et Thapelo Maseko.
Le contexte donne du poids à ces choix. La Tchéquie arrive dans cette phase finale après une qualification obtenue par les barrages européens, tandis que l’Afrique du Sud a terminé première de son groupe lors des qualifications africaines. Cette entrée dans le groupe A doit poser les bases de leur tournoi.
Le onze tchèque met Tomáš Holeš, Robin Hranáč et Ladislav Krejčí dans une défense à trois, avec Vladimír Coufal et Alexandr Sojka sur les côtés. Côté sud-africain, Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi et Aubrey Modiba composent la ligne défensive devant Williams, avec Thalente Mbatha et Mokoena devant eux.
Lecture du onze de la Tchéquie
La Tchéquie démarre avec un système articulé autour d’une base défensive renforcée. Kovář garde le but, protégé par Holeš, Hranáč et Krejčí. Coufal et Sojka apportent la largeur, tandis que Michal Sadílek et Lukáš Červ forment le cœur du milieu.
Devant, Koubek place Hložek et Darida derrière Schick. Ce choix donne à la Tchéquie un point d’appui central identifié, avec deux joueurs chargés d’animer les zones intermédiaires. Le banc comprend notamment Tomáš Souček, Lukáš Provod, Jan Kuchta, Mojmír Chytil et Tomáš Chorý.
Tchéquie en 3-4-2-1 Matěj Kovář Tomáš Holeš, Robin Hranáč, Ladislav Krejčí Vladimír Coufal, Michal Sadílek, Lukáš Červ, Alexandr Sojka Adam Hložek, Vladimír Darida Patrik Schick Sélectionneur Miroslav Koubek Lecture du onze de l’Afrique du Sud
L’Afrique du Sud répond avec un 4-2-3-1. Williams débute dans le but, derrière une défense composée de Mudau à droite, Okon et Mbokazi dans l’axe, puis Modiba à gauche. Mbatha et Mokoena occupent le double pivot.
Broos place Appollis et Maseko sur les côtés, Adams dans l’axe de l’animation offensive et Rayners en avant-centre. Le banc offre des solutions offensives avec Lyle Foster, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng et Tshepang Moremi, ainsi que plusieurs options défensives.
Afrique du Sud en 4-2-3-1 Ronwen Williams Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba Thalente Mbatha, Teboho Mokoena Oswin Appollis, Jayden Adams, Thapelo Maseko Iqraam Rayners Sélectionneur Hugo Broos
La principale opposition tactique se situe entre la densité axiale tchèque et le double pivot sud-africain. La Tchéquie cherchera à installer Schick dans la surface, tandis que l’Afrique du Sud dispose de couloirs clairement identifiés avec Appollis et Maseko autour de Rayners.
Les onze de départ
Titulaires 11
1
Matěj Kovář
Gardien
3
Tomáš Holeš
Défenseur
4
Robin Hranáč
Défenseur
7
Ladislav Krejčí
Défenseur
5
Vladimír Coufal
Milieu
18
Michal Sadílek
Milieu
12
Lukáš Červ
Milieu
24
Alexandr Sojka
Milieu
9
Adam Hložek
Attaquant
8
Vladimír Darida
Milieu
10
Patrik Schick
Attaquant
Remplaçants 14
16
Jindřich Staněk
23
Lukáš Horníček
2
David Zima
6
Štěpán Chaloupek
20
Jaroslav Zelený
21
David Douděra
22
Tomáš Souček
25
Hugo Sochurek
26
Denis Višinský
17
Lukáš Provod
11
Jan Kuchta
13
Mojmír Chytil
15
Pavel Šulc
19
Tomáš Chorý
Titulaires 11
1
Ronwen Williams
Gardien
20
Khuliso Mudau
Défenseur
21
Ime Okon
Défenseur
14
Mbekezeli Mbokazi
Défenseur
6
Aubrey Modiba
Défenseur
5
Thalente Mbatha
Milieu
4
Teboho Mokoena
Milieu
7
Oswin Appollis
Attaquant
23
Jayden Adams
Milieu
12
Thapelo Maseko
Attaquant
15
Iqraam Rayners
Attaquant
Remplaçants 13
16
Sipho Chaine
22
Ricardo Goss
2
Tholo Thabang Matuludi
3
Khulumani Ndamane
18
Samukelo Kabini
19
Nkosinathi Sibisi
24
Olwethu Makhanya
26
Bradley Cross
8
Tshepang Moremi
10
Relebohile Mofokeng
25
Kamogelo Sebelebele
9
Lyle Foster
17
Evidence Makgopa
Tchéquie
A venir
17:00
Mercedes-Benz Stadium
Afrique du Sud
18/06/2026 17:00
·
Groupe A
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
9' ⚽ 9' But Julián Quiñones, passe de Erik Lira (Mexique) 67' ⚽ 67' But Raúl Jiménez, passe de Roberto Alvarado (Mexique) 90+2' 90+2' Carton rouge César Montes (Mexique) 50' 50' Carton rouge Yaya Sithole (Afrique du Sud) 84' 84' Carton rouge Themba Zwane (Afrique du Sud) 17' 17' Carton jaune Teboho Mokoena (Afrique du Sud) 23' 23' Carton jaune Brian Gutiérrez (Mexique) 49' 49' Carton rouge Siphephelo Sithole (Afrique du Sud) 56' ↑↓ 56' Remplacement Lyle Foster remplace Thalente Mbatha (Afrique du Sud) 61' ↑↓ 61' Remplacement Jayden Adams remplace Themba Zwane (Afrique du Sud) 66' ↑↓ 66' Remplacement Álvaro Fidalgo remplace Gilberto Mora (Mexique) 66' ↑↓ 66' Remplacement Brian Gutiérrez remplace Luis Chávez (Mexique) 74' 74' Carton jaune Nkosinathi Sibisi (Afrique du Sud) 76' ↑↓ 76' Remplacement Raúl Jiménez remplace Armando González (Mexique) 76' ↑↓ 76' Remplacement Erik Lira remplace Edson Álvarez (Mexique) 77' ↑↓ 77' Remplacement Aubrey Modiba remplace Oswin Appollis (Afrique du Sud) 77' ↑↓ 77' Remplacement Iqraam Rayners remplace Evidence Makgopa (Afrique du Sud) 79' ↑↓ 79' Remplacement Julián Quiñones remplace Alexis Vega (Mexique) 82' VAR 82' VAR Themba Zwane - Card upgrade (Afrique du Sud)
Compositions
Titulaires 11
1
Raúl Rangel
Gardien
15
Israel Reyes
Défenseur
3
César Montes
Défenseur
5
Johan Vásquez
Défenseur
23
Jesús Gallardo
Défenseur
6
Erik Lira
Milieu
25
Roberto Alvarado
Milieu
26
Brian Gutiérrez
Milieu
8
Álvaro Fidalgo
Milieu
16
Julián Quiñones
Milieu
9
Raúl Jiménez
Attaquant
Remplaçants 15
19
Gilberto Mora
24
Luis Chávez
4
Edson Álvarez
14
Armando González
10
Alexis Vega
12
Carlos Acevedo
13
Guillermo Ochoa
2
Jorge Sánchez
7
Luis Romo
20
Mateo Chávez
21
César Huerta
18
Obed Vargas
17
Orbelín Pineda
22
Guillermo Martínez
11
Santiago Giménez
Titulaires 11
1
Ronwen Williams
Gardien
20
Khuliso Mudau
Défenseur
19
Nkosinathi Sibisi
Défenseur
21
Ime Okon
Défenseur
14
Mbekezeli Mbokazi
Défenseur
6
Aubrey Modiba
Défenseur
4
Teboho Mokoena
Milieu
13
Siphephelo Sithole
Milieu
23
Jayden Adams
Milieu
15
Iqraam Rayners
Attaquant
9
Lyle Foster
Attaquant
Remplaçants 15
5
Thalente Mbatha
11
Themba Zwane
7
Oswin Appollis
17
Evidence Makgopa
22
Ricardo Goss
16
Sipho Chaine
26
Bradley Cross
3
Khulumani Ndamane
24
Olwethu Makhanya
18
Samukelo Kabini
2
Tholo Thabang Matuludi
8
Tshepang Moremi
10
Relebohile Mofokeng
25
Kamogelo Sebelebele
12
Thapelo Maseko
Les chiffres du match
Tirs cadres : Mexique 4 / Afrique du Sud 2 Tirs : Mexique 16 / Afrique du Sud 3 Possession : Mexique 61% / Afrique du Sud 39% Corners : Mexique 3 / Afrique du Sud 1 Fautes : Mexique 12 / Afrique du Sud 11 Cartons jaunes : Mexique 1 / Afrique du Sud 2 Cartons rouges : Mexique 1 / Afrique du Sud 2 Passes : Mexique 520 / Afrique du Sud 335 Precision des passes : Mexique 90% / Afrique du Sud 81% xG : Mexique 1.41 / Afrique du Sud 0.07
Joueurs clés
Julián Quiñones (Mexique) : note 8.3, 1 but(s) Raúl Jiménez (Mexique) : note 7.9, 1 but(s) Roberto Alvarado (Mexique) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s) Erik Lira (Mexique) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) César Montes (Mexique) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s) Raúl Rangel (Mexique) : note 7.2, 2 arret(s) Ronwen Williams (Afrique du Sud) : note 6.6, 2 arret(s) Israel Reyes (Mexique) : note 7.3
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
11/06/2026 Mexique 2-0 Afrique du Sud (World Cup) 11/06/2010 Afrique du Sud 1-1 Mexique (World Cup)
11/06
Groupe A
Mexique
Termine
2-0
Estadio Azteca
Afrique du Sud
Voir la fiche du match Corée du Sud - Tchéquie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
59' ⚽ But - L. Krejci (passe V. Coufal) Tchéquie, 59e 62' ↑↓ Remplacement - Lee Jae-Sung (remplace Hwang Hee-Chan) Corée du Sud, 62e 64' ↑↓ Remplacement - P. Sulc (remplace A. Hlozek) Tchéquie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - P. Schick (remplace T. Chory) Tchéquie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - L. Provod (remplace M. Sadilek) Tchéquie, 64e 67' ⚽ But - Hwang In-Beom (passe Lee Kang-In) Corée du Sud, 67e 69' ↑↓ Remplacement - Lee Tae-Seok (remplace Eom Ji-Sung) Corée du Sud, 69e 69' ↑↓ Remplacement - Son Heung-Min (remplace Oh Hyeon-Gyu) Corée du Sud, 69e 77' VAR VAR - T. Soucek Tchéquie, 77e 80' ⚽ But - Oh Hyeon-Gyu (passe Hwang In-Beom) Corée du Sud, 80e 84' ↑↓ Remplacement - Hwang In-Beom (remplace Kim Jin-Gyu) Corée du Sud, 84e 84' ↑↓ Remplacement - Paik Seung-Ho (remplace Park Jin-Seob) Corée du Sud, 84e 84' ↑↓ Remplacement - A. Sojka (remplace M. Chytil) Tchéquie, 84e 90+6' Carton jaune - Lee Gi-Hyuk Corée du Sud, 90+6e
Compositions
Titulaires 11
1
Kim Seung-gyu
Gardien
2
Han-Beom Lee
Défenseur
4
Kim Min-jae
Défenseur
3
Gi-Hyuk Lee
Défenseur
22
Young-woo Seol
Milieu
6
Hwang In-beom
Milieu
8
Seung Ho Paik
Milieu
13
Lee Tae-seok
Milieu
19
Kang-in Lee
Attaquant
10
Jae-sung Lee
Attaquant
7
Son Heung-min
Attaquant
Remplaçants 15
11
Hwang Hee-chan
25
Ji-sung Eom
18
Hyeon-gyu Oh
24
Jin-gyu Kim
16
Jin-seob Park
21
Jo Hyeonwoo
12
Song Bum-keun
15
Kim Moon-hwan
14
Wi-je Cho
5
Kim Tae-hyeon
26
Dong-gyeong Lee
23
Jens Castrop
17
Jun-Ho Bae
9
Gue-sung Cho
20
Yang Hyun-Jun
Titulaires 11
1
Matěj Kovář
Gardien
6
Štěpán Chaloupek
Défenseur
4
Robin Hranáč
Défenseur
7
Ladislav Krejčí
Défenseur
5
Vladimír Coufal
Milieu
22
Tomáš Souček
Milieu
24
Alexandr Sojka
Milieu
20
Jaroslav Zelený
Milieu
17
Lukáš Provod
Attaquant
15
Pavel Šulc
Attaquant
10
Patrik Schick
Attaquant
Remplaçants 15
18
Michal Sadílek
9
Adam Hložek
19
Tomáš Chorý
13
Mojmír Chytil
16
Jindřich Staněk
23
Lukáš Horníček
14
David Jurásek
2
David Zima
3
Tomáš Holeš
21
David Douděra
26
Denis Višinský
25
Hugo Sochurek
12
Lukáš Červ
8
Vladimír Darida
11
Jan Kuchta
Les chiffres du match
Tirs cadres : Corée du Sud 6 / Tchéquie 4 Tirs : Corée du Sud 15 / Tchéquie 8 Possession : Corée du Sud 62% / Tchéquie 38% Corners : Corée du Sud 4 / Tchéquie 5 Fautes : Corée du Sud 9 / Tchéquie 16 Cartons jaunes : Corée du Sud 1 / Tchéquie 0 Passes : Corée du Sud 542 / Tchéquie 323 Precision des passes : Corée du Sud 87% / Tchéquie 71% xG : Corée du Sud 2.00 / Tchéquie 0.84
Joueurs clés
Hwang In-beom (Corée du Sud) : note 8.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Hyeon-gyu Oh (Corée du Sud) : note 7.3, 1 but(s) Kang-in Lee (Corée du Sud) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s) Ladislav Krejčí (Tchéquie) : note 7.2, 1 but(s) Kim Seung-gyu (Corée du Sud) : note 7.5, 3 arret(s) Matěj Kovář (Tchéquie) : note 7, 4 arret(s) Vladimír Coufal (Tchéquie) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s) Lee Tae-seok (Corée du Sud) : note 7.3
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
12/06/2026 Corée du Sud 2-1 Tchéquie (World Cup)
12/06
Groupe A
Corée du Sud
Termine
2-1
Estadio Akron
Tchéquie
Voir la fiche du match Tchéquie - Afrique du Sud
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Compositions
Titulaires 11
1
Matěj Kovář
Gardien
3
Tomáš Holeš
Défenseur
4
Robin Hranáč
Défenseur
7
Ladislav Krejčí
Défenseur
5
Vladimír Coufal
Milieu
18
Michal Sadílek
Milieu
12
Lukáš Červ
Milieu
24
Alexandr Sojka
Milieu
9
Adam Hložek
Attaquant
8
Vladimír Darida
Milieu
10
Patrik Schick
Attaquant
Remplaçants 14
16
Jindřich Staněk
23
Lukáš Horníček
2
David Zima
6
Štěpán Chaloupek
20
Jaroslav Zelený
21
David Douděra
22
Tomáš Souček
25
Hugo Sochurek
26
Denis Višinský
17
Lukáš Provod
11
Jan Kuchta
13
Mojmír Chytil
15
Pavel Šulc
19
Tomáš Chorý
Titulaires 11
1
Ronwen Williams
Gardien
20
Khuliso Mudau
Défenseur
21
Ime Okon
Défenseur
14
Mbekezeli Mbokazi
Défenseur
6
Aubrey Modiba
Défenseur
5
Thalente Mbatha
Milieu
4
Teboho Mokoena
Milieu
7
Oswin Appollis
Attaquant
23
Jayden Adams
Milieu
12
Thapelo Maseko
Attaquant
15
Iqraam Rayners
Attaquant
Remplaçants 13
16
Sipho Chaine
22
Ricardo Goss
2
Tholo Thabang Matuludi
3
Khulumani Ndamane
18
Samukelo Kabini
19
Nkosinathi Sibisi
24
Olwethu Makhanya
26
Bradley Cross
8
Tshepang Moremi
10
Relebohile Mofokeng
25
Kamogelo Sebelebele
9
Lyle Foster
17
Evidence Makgopa
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
18/06
Groupe A
Tchéquie
A venir
17:00
Mercedes-Benz Stadium
Afrique du Sud
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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19/06
Groupe A
Mexique
A venir
02:00
Estadio Akron
Corée du Sud
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
25/06
Groupe A
Tchéquie
A venir
02:00
Estadio Azteca
Mexique
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
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25/06
Groupe A
Afrique du Sud
A venir
02:00
Estadio BBVA
Corée du Sud
Groupe A
Equipe
J
G
N
P
BP
BC
Diff
Pts
Mexique
1
1
0
0
2
0
2
3
Corée du Sud
1
1
0
0
2
1
1
3
Tchéquie
1
0
0
1
1
2
-1
0
Afrique du Sud
1
0
0
1
0
2
-2
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