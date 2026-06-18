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Mondial 2026 : la Tchéquie en 3-4-2-1 avec Schick face à l’Afrique du Sud de Mokoena

La Tchéquie aligne Patrik Schick en pointe dans un 3-4-2-1 pour affronter l’Afrique du Sud, organisée en 4-2-3-1 autour de Ronwen Williams et Teboho Mokoena, ce jeudi 18 juin 2026 au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. Le coup d’envoi de ce match du groupe A de la Coupe du monde 2026 est prévu à 17h00 GMT+1.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
Mondial 2026 : la Tchéquie en 3-4-2-1 avec Schick face à l’Afrique du Sud de Mokoena
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Sommaire

Miroslav Koubek confie les clés offensives à Schick, soutenu par Adam Hložek et Vladimír Darida, avec Matěj Kovář dans le but. En face, Hugo Broos s’appuie sur une structure plus classique, avec Iqraam Rayners seul en pointe et un trio offensif formé par Oswin Appollis, Jayden Adams et Thapelo Maseko.

Le contexte donne du poids à ces choix. La Tchéquie arrive dans cette phase finale après une qualification obtenue par les barrages européens, tandis que l’Afrique du Sud a terminé première de son groupe lors des qualifications africaines. Cette entrée dans le groupe A doit poser les bases de leur tournoi.

Le onze tchèque met Tomáš Holeš, Robin Hranáč et Ladislav Krejčí dans une défense à trois, avec Vladimír Coufal et Alexandr Sojka sur les côtés. Côté sud-africain, Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi et Aubrey Modiba composent la ligne défensive devant Williams, avec Thalente Mbatha et Mokoena devant eux.

Lecture du onze de la Tchéquie

La Tchéquie démarre avec un système articulé autour d’une base défensive renforcée. Kovář garde le but, protégé par Holeš, Hranáč et Krejčí. Coufal et Sojka apportent la largeur, tandis que Michal Sadílek et Lukáš Červ forment le cœur du milieu.

Devant, Koubek place Hložek et Darida derrière Schick. Ce choix donne à la Tchéquie un point d’appui central identifié, avec deux joueurs chargés d’animer les zones intermédiaires. Le banc comprend notamment Tomáš Souček, Lukáš Provod, Jan Kuchta, Mojmír Chytil et Tomáš Chorý.

  • Tchéquie en 3-4-2-1
  • Matěj Kovář
  • Tomáš Holeš, Robin Hranáč, Ladislav Krejčí
  • Vladimír Coufal, Michal Sadílek, Lukáš Červ, Alexandr Sojka
  • Adam Hložek, Vladimír Darida
  • Patrik Schick
  • Sélectionneur Miroslav Koubek

Lecture du onze de l’Afrique du Sud

L’Afrique du Sud répond avec un 4-2-3-1. Williams débute dans le but, derrière une défense composée de Mudau à droite, Okon et Mbokazi dans l’axe, puis Modiba à gauche. Mbatha et Mokoena occupent le double pivot.

Broos place Appollis et Maseko sur les côtés, Adams dans l’axe de l’animation offensive et Rayners en avant-centre. Le banc offre des solutions offensives avec Lyle Foster, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng et Tshepang Moremi, ainsi que plusieurs options défensives.

  • Afrique du Sud en 4-2-3-1
  • Ronwen Williams
  • Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba
  • Thalente Mbatha, Teboho Mokoena
  • Oswin Appollis, Jayden Adams, Thapelo Maseko
  • Iqraam Rayners
  • Sélectionneur Hugo Broos

La principale opposition tactique se situe entre la densité axiale tchèque et le double pivot sud-africain. La Tchéquie cherchera à installer Schick dans la surface, tandis que l’Afrique du Sud dispose de couloirs clairement identifiés avec Appollis et Maseko autour de Rayners.

Les onze de départ

Tchéquie
Système3-4-2-1SélectionneurMiroslav Koubek
Titulaires11
  1. 1 Matěj Kovář Gardien
  2. 3 Tomáš Holeš Défenseur
  3. 4 Robin Hranáč Défenseur
  4. 7 Ladislav Krejčí Défenseur
  5. 5 Vladimír Coufal Milieu
  6. 18 Michal Sadílek Milieu
  7. 12 Lukáš Červ Milieu
  8. 24 Alexandr Sojka Milieu
  9. 9 Adam Hložek Attaquant
  10. 8 Vladimír Darida Milieu
  11. 10 Patrik Schick Attaquant
Remplaçants14
  • 16 Jindřich Staněk
  • 23 Lukáš Horníček
  • 2 David Zima
  • 6 Štěpán Chaloupek
  • 20 Jaroslav Zelený
  • 21 David Douděra
  • 22 Tomáš Souček
  • 25 Hugo Sochurek
  • 26 Denis Višinský
  • 17 Lukáš Provod
  • 11 Jan Kuchta
  • 13 Mojmír Chytil
  • 15 Pavel Šulc
  • 19 Tomáš Chorý
Afrique du Sud
Système4-2-3-1SélectionneurHugo Broos
Titulaires11
  1. 1 Ronwen Williams Gardien
  2. 20 Khuliso Mudau Défenseur
  3. 21 Ime Okon Défenseur
  4. 14 Mbekezeli Mbokazi Défenseur
  5. 6 Aubrey Modiba Défenseur
  6. 5 Thalente Mbatha Milieu
  7. 4 Teboho Mokoena Milieu
  8. 7 Oswin Appollis Attaquant
  9. 23 Jayden Adams Milieu
  10. 12 Thapelo Maseko Attaquant
  11. 15 Iqraam Rayners Attaquant
Remplaçants13
  • 16 Sipho Chaine
  • 22 Ricardo Goss
  • 2 Tholo Thabang Matuludi
  • 3 Khulumani Ndamane
  • 18 Samukelo Kabini
  • 19 Nkosinathi Sibisi
  • 24 Olwethu Makhanya
  • 26 Bradley Cross
  • 8 Tshepang Moremi
  • 10 Relebohile Mofokeng
  • 25 Kamogelo Sebelebele
  • 9 Lyle Foster
  • 17 Evidence Makgopa
Tchéquie
A venir Mercedes-Benz Stadium
Afrique du Sud
18/06/2026 17:00 Groupe A
CompositionsAvant-match
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Groupe A
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Mexique 1 1 0 0 2 0 2 3
Corée du Sud 1 1 0 0 2 1 1 3
Tchéquie 1 0 0 1 1 2 -1 0
Afrique du Sud 1 0 0 1 0 2 -2 0

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