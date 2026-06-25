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Mondial 2026 : l’Afrique du Sud domine la Corée du Sud grâce à Maseko

L’Afrique du Sud a remporté une victoire cruciale face à la Corée du Sud (1-0) mercredi 25 juin 2026 à l’Estadio BBVA de Monterrey, lors de la troisième journée du groupe A de la Coupe du monde. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Thapelo Maseko à la 63e minute, offrant ainsi trois points vitaux à son équipe dans la course à la qualification pour les phases à élimination directe.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : l’Afrique du Sud domine la Corée du Sud grâce à Maseko
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Sommaire

Avant ce match, le groupe A voyait le Mexique en tête avec six points, suivi de la Corée du Sud avec trois unités, tandis que la Tchéquie et l’Afrique du Sud se partageaient un point chacune. Ce duel est apparu comme une chance pour les Sud-Africains de relancer clairement leurs espoirs, eux qui avaient concédé un match nul face à la Tchéquie (1-1). De leur côté, les Coréens, après une défaite face au Mexique (0-1), cherchaient à se relancer dans cette compétition.

Le seul but de la rencontre est survenu juste après plusieurs changements opérés à la pause; Thapelo Maseko a inscrit une frappe décisive, servi par Tshepang Moremi. Cette réalisation a permis à l’Afrique du Sud d’ouvrir le score face à une équipe sud-coréenne qui contrôlait majoritairement la possession du ballon (69%) mais peinait à se montrer réellement menaçante avec seulement deux tirs cadrés.

Cette victoire sul-africaine s’appuie sur un solide dispositif organisé en 4-2-3-1 par le sélectionneur Hugo Broos. Le gardien Ronwen Williams a su préserver le but sud-africain en effectuant plusieurs arrêts importants. En défense, Aubrey Modiba et Khuliso Mudau ont tenu leurs lignes, tandis qu’au milieu Thalente Mbatha et Sphephelo Sithole ont apporté un équilibre nécessaire. En attaque, outre le buteur Maseko, le jeune Evidence Makgopa a été une menace constante pour les Coréens.

La Corée du Sud, alignée en 3-4-2-1 sous la direction de Myung-Bo Hong, a dominé le jeu par la possession et les passes précises (705 passes avec 90% d’exactitude) mais a manqué d’efficacité offensive. Le gardien Kim Seung-gyu a réalisé trois arrêts, limitant l’avance sud-africaine. Côté terrain, des joueurs comme Gi-Hyuk Lee, Young-woo Seol et Hwang Hee-chan ont tenté de dynamiser le jeu coréen, mais les changements à la mi-temps et en seconde période n’ont pas suffi à inverser la tendance.

Afrique du Sud trouve l’ouverture avec un 4-2-3-1 porté par Maseko

La tactique sud-africaine s’est révélée payante. Le 4-2-3-1 a permis un équilibre entre solidité défensive et exploitation des espaces offensifs. Le buteur Thapelo Maseko a bénéficié d’une passe décisive de Tshepang Moremi, entré en jeu à la 62e minute, qui a dynamisé l’attaque. La présence de joueurs clés comme Ronwen Williams, Aubrey Modiba, Sphephelo Sithole, Relebohile Mofokeng et Evidence Makgopa a conféré une cohérence dans tous les secteurs du jeu, facilitant la gestion du score en fin de match malgré un engagement physique important marqué par un carton jaune reçu par Modiba.

Corée du Sud en 3-4-2-1 mais manque d’efficacité offensive

Alignée en 3-4-2-1, la Corée du Sud a misé sur le contrôle du ballon orchestré par Hwang In-beom, Paik Seung-Ho et Young-woo Seol. Malgré une possession majoritaire et un bon taux de passes réussies, l’inefficacité devant le but adverse s’est avérée déterminante. Le sélectionneur Myung-Bo Hong a apporté plusieurs changements à la pause, remplaçant Son Heung-min par Hwang Hee-Chan et modifiant d’autres éléments offensifs. Toutefois, ces ajustements n’ont pas permis de déjouer l’organisation sud-africaine ni de créer suffisamment d’occasions franches, et Cho Gue-Sung a été averti d’un carton jaune à la 79e minute. Kim Seung-gyu a multiplié les interventions pour limiter la casse, mais la défense sud-africaine est parvenue à contenir les assauts finaux des visiteurs.

Cette défaite complique les ambitions de la Corée du Sud, désormais à égalité de points avec l’Afrique du Sud, qui, grâce à ce succès, prend un avantage psychologique avant la dernière journée du groupe. Le match a confirmé la solidité défensive et l’efficacité sud-africaine dans les moments clés, contrastant avec une Corée du Sud dominatrice mais manquant de réalisme.

Afrique du Sud
Termine Estadio BBVA
Corée du Sud
25/06/2026 02:00 Groupe A
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 46'Remplacement - Hwang Hee-Chan (remplace Son Heung-Min)Corée du Sud, 46e
  2. 46'Remplacement - Paik Seung-Ho (remplace Kim Jin-Gyu)Corée du Sud, 46e
  3. 46'Remplacement - Lee Tae-Seok (remplace J. Castrop)Corée du Sud, 46e
  4. 62'Remplacement - O. Appollis (remplace T. Moremi)Afrique du Sud, 62e
  5. 63'But - T. Maseko (passe T. Moremi)Afrique du Sud, 63e
  6. 66'Remplacement - Kim Min-Jae (remplace Park Jin-Seob)Corée du Sud, 66e
  7. 73'Carton jaune - A. ModibaAfrique du Sud, 73e
  8. 74'Remplacement - Oh Hyeon-Gyu (remplace Cho Gue-Sung)Corée du Sud, 74e
  9. 75'Remplacement - T. Maseko (remplace I. Rayners)Afrique du Sud, 75e
  10. 79'Carton jaune - Cho Gue-SungCorée du Sud, 79e
  11. 80'Remplacement - R. Mofokeng (remplace J. Adams)Afrique du Sud, 80e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Afrique du Sud 4 / Corée du Sud 2
  • Tirs : Afrique du Sud 13 / Corée du Sud 7
  • Possession : Afrique du Sud 31% / Corée du Sud 69%
  • Corners : Afrique du Sud 4 / Corée du Sud 5
  • Fautes : Afrique du Sud 7 / Corée du Sud 9
  • Cartons jaunes : Afrique du Sud 1 / Corée du Sud 1
  • Passes : Afrique du Sud 315 / Corée du Sud 705
  • Precision des passes : Afrique du Sud 83% / Corée du Sud 90%
  • xG : Afrique du Sud 1.10 / Corée du Sud 0.63
Joueurs clés
  • Thapelo Maseko (Afrique du Sud) : note 7.7, 1 but(s)
  • Tshepang Moremi (Afrique du Sud) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
  • Ronwen Williams (Afrique du Sud) : note 7.3, 1 arret(s)
  • Kim Seung-gyu (Corée du Sud) : note 6.3, 3 arret(s)
  • Gi-Hyuk Lee (Corée du Sud) : note 7.5
Calendrier Groupe A
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Groupe A
Mexique
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Afrique du Sud
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Groupe A
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Mexique 3 3 0 0 6 0 6 9
Afrique du Sud 3 1 1 1 2 3 -1 4
Corée du Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3
Tchéquie 3 0 1 2 2 6 -4 1

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