Mondial 2026 : l’Afrique du Sud domine la Corée du Sud grâce à Maseko

L’Afrique du Sud a remporté une victoire cruciale face à la Corée du Sud (1-0) mercredi 25 juin 2026 à l’Estadio BBVA de Monterrey, lors de la troisième journée du groupe A de la Coupe du monde. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Thapelo Maseko à la 63e minute, offrant ainsi trois points vitaux à son équipe dans la course à la qualification pour les phases à élimination directe.

Publié le 25 juin 2026 à 04:00

Publié le 25 juin 2026 à 04:00

Avant ce match, le groupe A voyait le Mexique en tête avec six points, suivi de la Corée du Sud avec trois unités, tandis que la Tchéquie et l’Afrique du Sud se partageaient un point chacune. Ce duel est apparu comme une chance pour les Sud-Africains de relancer clairement leurs espoirs, eux qui avaient concédé un match nul face à la Tchéquie (1-1). De leur côté, les Coréens, après une défaite face au Mexique (0-1), cherchaient à se relancer dans cette compétition.

Le seul but de la rencontre est survenu juste après plusieurs changements opérés à la pause; Thapelo Maseko a inscrit une frappe décisive, servi par Tshepang Moremi. Cette réalisation a permis à l’Afrique du Sud d’ouvrir le score face à une équipe sud-coréenne qui contrôlait majoritairement la possession du ballon (69%) mais peinait à se montrer réellement menaçante avec seulement deux tirs cadrés.

Cette victoire sul-africaine s’appuie sur un solide dispositif organisé en 4-2-3-1 par le sélectionneur Hugo Broos. Le gardien Ronwen Williams a su préserver le but sud-africain en effectuant plusieurs arrêts importants. En défense, Aubrey Modiba et Khuliso Mudau ont tenu leurs lignes, tandis qu’au milieu Thalente Mbatha et Sphephelo Sithole ont apporté un équilibre nécessaire. En attaque, outre le buteur Maseko, le jeune Evidence Makgopa a été une menace constante pour les Coréens.

La Corée du Sud, alignée en 3-4-2-1 sous la direction de Myung-Bo Hong, a dominé le jeu par la possession et les passes précises (705 passes avec 90% d’exactitude) mais a manqué d’efficacité offensive. Le gardien Kim Seung-gyu a réalisé trois arrêts, limitant l’avance sud-africaine. Côté terrain, des joueurs comme Gi-Hyuk Lee, Young-woo Seol et Hwang Hee-chan ont tenté de dynamiser le jeu coréen, mais les changements à la mi-temps et en seconde période n’ont pas suffi à inverser la tendance.

Afrique du Sud trouve l’ouverture avec un 4-2-3-1 porté par Maseko

La tactique sud-africaine s’est révélée payante. Le 4-2-3-1 a permis un équilibre entre solidité défensive et exploitation des espaces offensifs. Le buteur Thapelo Maseko a bénéficié d’une passe décisive de Tshepang Moremi, entré en jeu à la 62e minute, qui a dynamisé l’attaque. La présence de joueurs clés comme Ronwen Williams, Aubrey Modiba, Sphephelo Sithole, Relebohile Mofokeng et Evidence Makgopa a conféré une cohérence dans tous les secteurs du jeu, facilitant la gestion du score en fin de match malgré un engagement physique important marqué par un carton jaune reçu par Modiba.

Corée du Sud en 3-4-2-1 mais manque d’efficacité offensive

Alignée en 3-4-2-1, la Corée du Sud a misé sur le contrôle du ballon orchestré par Hwang In-beom, Paik Seung-Ho et Young-woo Seol. Malgré une possession majoritaire et un bon taux de passes réussies, l’inefficacité devant le but adverse s’est avérée déterminante. Le sélectionneur Myung-Bo Hong a apporté plusieurs changements à la pause, remplaçant Son Heung-min par Hwang Hee-Chan et modifiant d’autres éléments offensifs. Toutefois, ces ajustements n’ont pas permis de déjouer l’organisation sud-africaine ni de créer suffisamment d’occasions franches, et Cho Gue-Sung a été averti d’un carton jaune à la 79e minute. Kim Seung-gyu a multiplié les interventions pour limiter la casse, mais la défense sud-africaine est parvenue à contenir les assauts finaux des visiteurs.

Cette défaite complique les ambitions de la Corée du Sud, désormais à égalité de points avec l’Afrique du Sud, qui, grâce à ce succès, prend un avantage psychologique avant la dernière journée du groupe. Le match a confirmé la solidité défensive et l’efficacité sud-africaine dans les moments clés, contrastant avec une Corée du Sud dominatrice mais manquant de réalisme.

Afrique du Sud Termine 1-0 Estadio BBVA Corée du Sud Corée du Sud Fil du match 46' ↑↓ Remplacement - Hwang Hee-Chan (remplace Son Heung-Min) 46' ↑↓ Remplacement - Paik Seung-Ho (remplace Kim Jin-Gyu) 46' ↑↓ Remplacement - Lee Tae-Seok (remplace J. Castrop) 62' ↑↓ Remplacement - O. Appollis (remplace T. Moremi) 63' ⚽ But - T. Maseko (passe T. Moremi) 66' ↑↓ Remplacement - Kim Min-Jae (remplace Park Jin-Seob) 73' Carton jaune - A. Modiba 74' ↑↓ Remplacement - Oh Hyeon-Gyu (remplace Cho Gue-Sung) 75' ↑↓ Remplacement - T. Maseko (remplace I. Rayners) 79' Carton jaune - Cho Gue-Sung 80' ↑↓ Remplacement - R. Mofokeng (remplace J. Adams) Les chiffres du match Tirs cadres : Afrique du Sud 4 / Corée du Sud 2

: Afrique du Sud 4 / Corée du Sud 2 Tirs : Afrique du Sud 13 / Corée du Sud 7

: Afrique du Sud 13 / Corée du Sud 7 Possession : Afrique du Sud 31% / Corée du Sud 69%

: Afrique du Sud 31% / Corée du Sud 69% Corners : Afrique du Sud 4 / Corée du Sud 5

: Afrique du Sud 4 / Corée du Sud 5 Fautes : Afrique du Sud 7 / Corée du Sud 9

: Afrique du Sud 7 / Corée du Sud 9 Cartons jaunes : Afrique du Sud 1 / Corée du Sud 1

: Afrique du Sud 1 / Corée du Sud 1 Passes : Afrique du Sud 315 / Corée du Sud 705

: Afrique du Sud 315 / Corée du Sud 705 Precision des passes : Afrique du Sud 83% / Corée du Sud 90%

: Afrique du Sud 83% / Corée du Sud 90% xG : Afrique du Sud 1.10 / Corée du Sud 0.63 Joueurs clés Thapelo Maseko (Afrique du Sud) : note 7.7, 1 but(s)

(Afrique du Sud) : note 7.7, 1 but(s) Tshepang Moremi (Afrique du Sud) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Afrique du Sud) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Ronwen Williams (Afrique du Sud) : note 7.3, 1 arret(s)

(Afrique du Sud) : note 7.3, 1 arret(s) Kim Seung-gyu (Corée du Sud) : note 6.3, 3 arret(s)

(Corée du Sud) : note 6.3, 3 arret(s) Gi-Hyuk Lee (Corée du Sud) : note 7.5

Calendrier Groupe A Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Mexique - Afrique du Sud Fiche match Mexique - Afrique du Sud Mexique 2-0 2-0 Afrique du Sud Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 9' ⚽ 9' But Julián Quiñones, passe de Erik Lira (Mexique) 67' ⚽ 67' But Raúl Jiménez, passe de Roberto Alvarado (Mexique) 90+2' 90+2' Carton rouge César Montes (Mexique) 50' 50' Carton rouge Yaya Sithole (Afrique du Sud) 84' 84' Carton rouge Themba Zwane (Afrique du Sud) 17' 17' Carton jaune Teboho Mokoena (Afrique du Sud) 23' 23' Carton jaune Brian Gutiérrez (Mexique) 49' 49' Carton rouge Siphephelo Sithole (Afrique du Sud) 56' ↑↓ 56' Remplacement Lyle Foster remplace Thalente Mbatha (Afrique du Sud) 61' ↑↓ 61' Remplacement Jayden Adams remplace Themba Zwane (Afrique du Sud) 66' ↑↓ 66' Remplacement Álvaro Fidalgo remplace Gilberto Mora (Mexique) 66' ↑↓ 66' Remplacement Brian Gutiérrez remplace Luis Chávez (Mexique) 74' 74' Carton jaune Nkosinathi Sibisi (Afrique du Sud) 76' ↑↓ 76' Remplacement Raúl Jiménez remplace Armando González (Mexique) 76' ↑↓ 76' Remplacement Erik Lira remplace Edson Álvarez (Mexique) 77' ↑↓ 77' Remplacement Aubrey Modiba remplace Oswin Appollis (Afrique du Sud) 77' ↑↓ 77' Remplacement Iqraam Rayners remplace Evidence Makgopa (Afrique du Sud) 79' ↑↓ 79' Remplacement Julián Quiñones remplace Alexis Vega (Mexique) 82' VAR 82' VAR Themba Zwane - Card upgrade (Afrique du Sud) Compositions Mexique Système 4-1-4-1 Sélectionneur Javier Aguirre Titulaires 11 1 Raúl Rangel Gardien 15 Israel Reyes Défenseur 3 César Montes Défenseur 5 Johan Vásquez Défenseur 23 Jesús Gallardo Défenseur 6 Erik Lira Milieu 25 Roberto Alvarado Milieu 26 Brian Gutiérrez Milieu 8 Álvaro Fidalgo Milieu 16 Julián Quiñones Milieu 9 Raúl Jiménez Attaquant Remplaçants 15 19 Gilberto Mora

24 Luis Chávez

4 Edson Álvarez

14 Armando González

10 Alexis Vega

12 Carlos Acevedo

13 Guillermo Ochoa

2 Jorge Sánchez

7 Luis Romo

20 Mateo Chávez

21 César Huerta

18 Obed Vargas

17 Orbelín Pineda

22 Guillermo Martínez

11 Santiago Giménez Afrique du Sud Système 5-3-2 Sélectionneur Hugo Broos Titulaires 11 1 Ronwen Williams Gardien 20 Khuliso Mudau Défenseur 19 Nkosinathi Sibisi Défenseur 21 Ime Okon Défenseur 14 Mbekezeli Mbokazi Défenseur 6 Aubrey Modiba Défenseur 4 Teboho Mokoena Milieu 13 Siphephelo Sithole Milieu 23 Jayden Adams Milieu 15 Iqraam Rayners Attaquant 9 Lyle Foster Attaquant Remplaçants 15 5 Thalente Mbatha

11 Themba Zwane

7 Oswin Appollis

17 Evidence Makgopa

22 Ricardo Goss

16 Sipho Chaine

26 Bradley Cross

3 Khulumani Ndamane

24 Olwethu Makhanya

18 Samukelo Kabini

2 Tholo Thabang Matuludi

8 Tshepang Moremi

10 Relebohile Mofokeng

25 Kamogelo Sebelebele

12 Thapelo Maseko Les chiffres du match Tirs cadres : Mexique 4 / Afrique du Sud 2

: Mexique 4 / Afrique du Sud 2 Tirs : Mexique 16 / Afrique du Sud 3

: Mexique 16 / Afrique du Sud 3 Possession : Mexique 61% / Afrique du Sud 39%

: Mexique 61% / Afrique du Sud 39% Corners : Mexique 3 / Afrique du Sud 1

: Mexique 3 / Afrique du Sud 1 Fautes : Mexique 12 / Afrique du Sud 11

: Mexique 12 / Afrique du Sud 11 Cartons jaunes : Mexique 1 / Afrique du Sud 2

: Mexique 1 / Afrique du Sud 2 Cartons rouges : Mexique 1 / Afrique du Sud 2

: Mexique 1 / Afrique du Sud 2 Passes : Mexique 520 / Afrique du Sud 335

: Mexique 520 / Afrique du Sud 335 Precision des passes : Mexique 90% / Afrique du Sud 81%

: Mexique 90% / Afrique du Sud 81% xG : Mexique 1.41 / Afrique du Sud 0.07 Joueurs clés Julián Quiñones (Mexique) : note 8.3, 1 but(s)

(Mexique) : note 8.3, 1 but(s) Raúl Jiménez (Mexique) : note 7.9, 1 but(s)

(Mexique) : note 7.9, 1 but(s) Roberto Alvarado (Mexique) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Mexique) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s) Erik Lira (Mexique) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Mexique) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) César Montes (Mexique) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s)

(Mexique) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s) Raúl Rangel (Mexique) : note 7.2, 2 arret(s)

(Mexique) : note 7.2, 2 arret(s) Ronwen Williams (Afrique du Sud) : note 6.6, 2 arret(s)

(Afrique du Sud) : note 6.6, 2 arret(s) Israel Reyes (Mexique) : note 7.3 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 11/06/2026 Mexique 2-0 Afrique du Sud (World Cup)

11/06/2010 Afrique du Sud 1-1 Mexique (World Cup) Groupe A Mexique Termine 2-0 Estadio Azteca Afrique du Sud Afrique du Sud Resume final Voir la fiche du match Corée du Sud - Tchéquie Fiche match Corée du Sud - Tchéquie Corée du Sud 2-1 2-1 Tchéquie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 59' ⚽ But - L. Krejci (passe V. Coufal) 62' ↑↓ Remplacement - Lee Jae-Sung (remplace Hwang Hee-Chan) 64' ↑↓ Remplacement - P. Sulc (remplace A. Hlozek) 64' ↑↓ Remplacement - P. Schick (remplace T. Chory) 64' ↑↓ Remplacement - L. Provod (remplace M. Sadilek) 67' ⚽ But - Hwang In-Beom (passe Lee Kang-In) 69' ↑↓ Remplacement - Lee Tae-Seok (remplace Eom Ji-Sung) 69' ↑↓ Remplacement - Son Heung-Min (remplace Oh Hyeon-Gyu) 77' VAR VAR - T. Soucek 80' ⚽ But - Oh Hyeon-Gyu (passe Hwang In-Beom) 84' ↑↓ Remplacement - Hwang In-Beom (remplace Kim Jin-Gyu) 84' ↑↓ Remplacement - Paik Seung-Ho (remplace Park Jin-Seob) 84' ↑↓ Remplacement - A. Sojka (remplace M. Chytil) 90+6' Carton jaune - Lee Gi-Hyuk Compositions Corée du Sud Système 3-4-2-1 Sélectionneur Myung-Bo Hong Titulaires 11 1 Kim Seung-gyu Gardien 2 Han-Beom Lee Défenseur 4 Kim Min-jae Défenseur 3 Gi-Hyuk Lee Défenseur 22 Young-woo Seol Milieu 6 Hwang In-beom Milieu 8 Seung Ho Paik Milieu 13 Lee Tae-seok Milieu 19 Kang-in Lee Attaquant 10 Jae-sung Lee Attaquant 7 Son Heung-min Attaquant Remplaçants 15 11 Hwang Hee-chan

25 Ji-sung Eom

18 Hyeon-gyu Oh

24 Jin-gyu Kim

16 Jin-seob Park

21 Jo Hyeonwoo

12 Song Bum-keun

15 Kim Moon-hwan

14 Wi-je Cho

5 Kim Tae-hyeon

26 Dong-gyeong Lee

23 Jens Castrop

17 Jun-Ho Bae

9 Gue-sung Cho

20 Yang Hyun-Jun Tchéquie Système 3-4-2-1 Sélectionneur Miroslav Koubek Titulaires 11 1 Matěj Kovář Gardien 6 Štěpán Chaloupek Défenseur 4 Robin Hranáč Défenseur 7 Ladislav Krejčí Défenseur 5 Vladimír Coufal Milieu 22 Tomáš Souček Milieu 24 Alexandr Sojka Milieu 20 Jaroslav Zelený Milieu 17 Lukáš Provod Attaquant 15 Pavel Šulc Attaquant 10 Patrik Schick Attaquant Remplaçants 15 18 Michal Sadílek

9 Adam Hložek

19 Tomáš Chorý

13 Mojmír Chytil

16 Jindřich Staněk

23 Lukáš Horníček

14 David Jurásek

2 David Zima

3 Tomáš Holeš

21 David Douděra

26 Denis Višinský

25 Hugo Sochurek

12 Lukáš Červ

8 Vladimír Darida

11 Jan Kuchta Les chiffres du match Tirs cadres : Corée du Sud 6 / Tchéquie 4

: Corée du Sud 6 / Tchéquie 4 Tirs : Corée du Sud 15 / Tchéquie 8

: Corée du Sud 15 / Tchéquie 8 Possession : Corée du Sud 62% / Tchéquie 38%

: Corée du Sud 62% / Tchéquie 38% Corners : Corée du Sud 4 / Tchéquie 5

: Corée du Sud 4 / Tchéquie 5 Fautes : Corée du Sud 9 / Tchéquie 16

: Corée du Sud 9 / Tchéquie 16 Cartons jaunes : Corée du Sud 1 / Tchéquie 0

: Corée du Sud 1 / Tchéquie 0 Passes : Corée du Sud 542 / Tchéquie 323

: Corée du Sud 542 / Tchéquie 323 Precision des passes : Corée du Sud 87% / Tchéquie 71%

: Corée du Sud 87% / Tchéquie 71% xG : Corée du Sud 2.00 / Tchéquie 0.84 Joueurs clés Hwang In-beom (Corée du Sud) : note 8.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Corée du Sud) : note 8.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Hyeon-gyu Oh (Corée du Sud) : note 7.3, 1 but(s)

(Corée du Sud) : note 7.3, 1 but(s) Kang-in Lee (Corée du Sud) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Corée du Sud) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s) Ladislav Krejčí (Tchéquie) : note 7.2, 1 but(s)

(Tchéquie) : note 7.2, 1 but(s) Kim Seung-gyu (Corée du Sud) : note 7.5, 3 arret(s)

(Corée du Sud) : note 7.5, 3 arret(s) Matěj Kovář (Tchéquie) : note 7, 4 arret(s)

(Tchéquie) : note 7, 4 arret(s) Vladimír Coufal (Tchéquie) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s)

(Tchéquie) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s) Lee Tae-seok (Corée du Sud) : note 7.3 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 12/06/2026 Corée du Sud 2-1 Tchéquie (World Cup) Groupe A Corée du Sud Termine 2-1 Estadio Akron Tchéquie Tchéquie Resume final Voir la fiche du match Tchéquie - Afrique du Sud Fiche match Tchéquie - Afrique du Sud Tchéquie 1-1 1-1 Afrique du Sud Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 6' ⚽ But - M. Sadilek 1-0 33' Carton jaune - T. Mokoena 40' Carton jaune - T. Mbatha 46' ↑↓ Remplacement - J. Adams (remplace R. Mofokeng) 55' ↑↓ Remplacement - V. Darida (remplace P. Sulc) 55' ↑↓ Remplacement - A. Sojka (remplace J. Zeleny) 66' ↑↓ Remplacement - I. Rayners (remplace E. Makgopa) 67' ↑↓ Remplacement - A. Hlozek (remplace L. Provod) 67' ↑↓ Remplacement - M. Sadilek (remplace T. Soucek) 75' Carton jaune - L. Krejci 78' ↑↓ Remplacement - L. Cerv (remplace D. Zima) 83' ⚽ But - T. Mokoena 1-1 84' ↑↓ Remplacement - T. Maseko (remplace K. Sebelebele) Compositions Tchéquie Système 3-5-2 Sélectionneur Miroslav Koubek Titulaires 11 1 Matěj Kovář Gardien 3 Tomáš Holeš Défenseur 4 Robin Hranáč Défenseur 7 Ladislav Krejčí Défenseur 5 Vladimír Coufal Milieu 8 Vladimír Darida Milieu 12 Lukáš Červ Milieu 18 Michal Sadílek Milieu 24 Alexandr Sojka Milieu 10 Patrik Schick Attaquant 9 Adam Hložek Attaquant Remplaçants 14 20 Jaroslav Zelený

15 Pavel Šulc

22 Tomáš Souček

17 Lukáš Provod

16 Jindřich Staněk

23 Lukáš Horníček

2 David Zima

6 Štěpán Chaloupek

21 David Douděra

25 Hugo Sochurek

26 Denis Višinský

11 Jan Kuchta

13 Mojmír Chytil

19 Tomáš Chorý Afrique du Sud Système 4-3-3 Sélectionneur Hugo Broos Titulaires 11 1 Ronwen Williams Gardien 20 Khuliso Mudau Défenseur 21 Ime Okon Défenseur 14 Mbekezeli Mbokazi Défenseur 6 Aubrey Modiba Défenseur 5 Thalente Mbatha Milieu 4 Teboho Mokoena Milieu 23 Jayden Adams Milieu 12 Thapelo Maseko Attaquant 15 Iqraam Rayners Attaquant 7 Oswin Appollis Attaquant Remplaçants 13 10 Relebohile Mofokeng

17 Evidence Makgopa

16 Sipho Chaine

22 Ricardo Goss

2 Tholo Thabang Matuludi

3 Khulumani Ndamane

18 Samukelo Kabini

19 Nkosinathi Sibisi

24 Olwethu Makhanya

26 Bradley Cross

8 Tshepang Moremi

25 Kamogelo Sebelebele

9 Lyle Foster Les chiffres du match Tirs cadres : Tchéquie 3 / Afrique du Sud 3

: Tchéquie 3 / Afrique du Sud 3 Tirs : Tchéquie 12 / Afrique du Sud 14

: Tchéquie 12 / Afrique du Sud 14 Possession : Tchéquie 39% / Afrique du Sud 61%

: Tchéquie 39% / Afrique du Sud 61% Corners : Tchéquie 5 / Afrique du Sud 4

: Tchéquie 5 / Afrique du Sud 4 Fautes : Tchéquie 12 / Afrique du Sud 10

: Tchéquie 12 / Afrique du Sud 10 Cartons jaunes : Tchéquie 1 / Afrique du Sud 2

: Tchéquie 1 / Afrique du Sud 2 Passes : Tchéquie 326 / Afrique du Sud 531

: Tchéquie 326 / Afrique du Sud 531 Precision des passes : Tchéquie 80% / Afrique du Sud 90%

: Tchéquie 80% / Afrique du Sud 90% xG : Tchéquie 0.89 / Afrique du Sud 1.18 Joueurs clés Teboho Mokoena (Afrique du Sud) : note 8, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Afrique du Sud) : note 8, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Michal Sadílek (Tchéquie) : note 7.7, 1 but(s)

(Tchéquie) : note 7.7, 1 but(s) Alexandr Sojka (Tchéquie) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Tchéquie) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Ladislav Krejčí (Tchéquie) : note 7.5, 1 carton(s) jaune(s)

(Tchéquie) : note 7.5, 1 carton(s) jaune(s) Matěj Kovář (Tchéquie) : note 6.5, 2 arret(s)

(Tchéquie) : note 6.5, 2 arret(s) Ronwen Williams (Afrique du Sud) : note 6.3, 2 arret(s)

(Afrique du Sud) : note 6.3, 2 arret(s) Aubrey Modiba (Afrique du Sud) : note 7.3

(Afrique du Sud) : note 7.3 Ime Okon (Afrique du Sud) : note 7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe A Tchéquie Termine 1-1 Mercedes-Benz Stadium Afrique du Sud Afrique du Sud Resume final Voir la fiche du match Mexique - Corée du Sud Fiche match Mexique - Corée du Sud Mexique 1-0 1-0 Corée du Sud Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 4' Carton jaune - Lee Kang-In 50' ⚽ But - L. Romo 1-0 57' ↑↓ Remplacement - Lee Jae-Sung (remplace Hwang Hee-Chan) 57' ↑↓ Remplacement - Son Heung-Min (remplace Oh Hyeon-Gyu) 58' Carton jaune - Paik Seung-Ho 71' ↑↓ Remplacement - B. Gutierrez (remplace O. Pineda) 71' ↑↓ Remplacement - L. Romo (remplace O. Vargas) 71' ↑↓ Remplacement - Seol Young-Woo (remplace Yang Hyun-Jun) 71' ↑↓ Remplacement - Kim Moon-Hwan (remplace Eom Ji-Sung) 77' ↑↓ Remplacement - Paik Seung-Ho (remplace Cho Gue-Sung) 80' ↑↓ Remplacement - R. Jimenez (remplace S. Gimenez) 80' ↑↓ Remplacement - R. Alvarado (remplace I. Reyes) 84' ↑↓ Remplacement - J. Quinones (remplace C. S. Huerta Valera) Compositions Mexique Système 4-3-3 Sélectionneur Javier Aguirre Titulaires 11 1 Raúl Rangel Gardien 2 Jorge Sánchez Défenseur 4 Edson Álvarez Défenseur 5 Johan Vásquez Défenseur 23 Jesús Gallardo Défenseur 26 Brian Gutiérrez Milieu 6 Erik Lira Milieu 7 Luis Romo Milieu 25 Roberto Alvarado Attaquant 9 Raúl Jiménez Attaquant 16 Julián Quiñones Attaquant Remplaçants 14 12 Carlos Acevedo

13 Guillermo Ochoa

15 Israel Reyes

20 Mateo Chávez

8 Álvaro Fidalgo

17 Orbelín Pineda

18 Obed Vargas

19 Gilberto Mora

24 Luis Chávez

10 Alexis Vega

21 César Huerta

11 Santiago Giménez

14 Armando González

22 Guillermo Martínez Corée du Sud Système 3-4-2-1 Sélectionneur Myung-Bo Hong Titulaires 11 1 Kim Seung-gyu Gardien 2 Han-Beom Lee Défenseur 4 Kim Min-jae Défenseur 3 Gi-Hyuk Lee Défenseur 15 Kim Moon-hwan Milieu 6 Hwang In-beom Milieu 8 Seung Ho Paik Milieu 22 Young-woo Seol Milieu 19 Kang-in Lee Attaquant 10 Jae-sung Lee Attaquant 7 Son Heung-min Attaquant Remplaçants 15 12 Song Bum-keun

21 Jo Hyeonwoo

5 Kim Tae-hyeon

14 Wi-je Cho

13 Lee Tae-seok

16 Jin-seob Park

23 Jens Castrop

17 Jun-Ho Bae

24 Jin-gyu Kim

25 Ji-sung Eom

26 Dong-gyeong Lee

11 Hwang Hee-chan

20 Yang Hyun-Jun

9 Gue-sung Cho

18 Hyeon-gyu Oh Les chiffres du match Tirs cadres : Mexique 2 / Corée du Sud 0

: Mexique 2 / Corée du Sud 0 Tirs : Mexique 6 / Corée du Sud 3

: Mexique 6 / Corée du Sud 3 Possession : Mexique 45% / Corée du Sud 55%

: Mexique 45% / Corée du Sud 55% Fautes : Mexique 7 / Corée du Sud 6

: Mexique 7 / Corée du Sud 6 Cartons jaunes : Mexique 0 / Corée du Sud 2

: Mexique 0 / Corée du Sud 2 Passes : Mexique 352 / Corée du Sud 440

: Mexique 352 / Corée du Sud 440 Precision des passes : Mexique 83% / Corée du Sud 85%

: Mexique 83% / Corée du Sud 85% xG : Mexique 0.24 / Corée du Sud 0.15 Joueurs clés Luis Romo (Mexique) : note 7.9, 1 but(s)

(Mexique) : note 7.9, 1 but(s) Brian Gutiérrez (Mexique) : note 7.2

(Mexique) : note 7.2 Kim Min-jae (Corée du Sud) : note 6.9

(Corée du Sud) : note 6.9 Raúl Rangel (Mexique) : note 6.7

(Mexique) : note 6.7 Jorge Sánchez (Mexique) : note 6.7

(Mexique) : note 6.7 Julián Quiñones (Mexique) : note 6.7

(Mexique) : note 6.7 Edson Álvarez (Mexique) : note 6.6

(Mexique) : note 6.6 Roberto Alvarado (Mexique) : note 6.6 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 10/09/2025 Mexique 2-2 Corée du Sud (Friendlies)

14/11/2020 Mexique 3-2 Corée du Sud (Friendlies)

23/06/2018 Corée du Sud 1-2 Mexique (World Cup) Groupe A Mexique Termine 1-0 Estadio Akron Corée du Sud Corée du Sud Resume final Voir la fiche du match Tchéquie - Mexique Fiche match Tchéquie - Mexique Tchéquie 0-3 0-3 Mexique Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 55' ⚽ But - M. Chavez Garcia (passe L. Romo) 56' ↑↓ Remplacement - D. Visinsky (remplace L. Provod) 61' ⚽ But - J. Quinones (passe J. Sanchez) 63' ↑↓ Remplacement - G. Martinez (remplace S. Gimenez) 63' ↑↓ Remplacement - L. Romo (remplace O. Vargas) 64' Carton jaune - E. Alvarez 64' ↑↓ Remplacement - A. Hlozek (remplace P. Schick) 64' ↑↓ Remplacement - T. Holes (remplace T. Soucek) 72' ↑↓ Remplacement - G. Mora (remplace A. Fidalgo) 78' ↑↓ Remplacement - R. Rangel (remplace G. Ochoa) 78' ↑↓ Remplacement - M. Chavez Garcia (remplace J. Gallardo) 87' ↑↓ Remplacement - L. Cerv (remplace T. Chory) 87' ↑↓ Remplacement - T. Soucek (remplace A. Sojka) 90+4' ⚽ But - A. Fidalgo (passe R. Alvarado) Compositions Tchéquie Système 3-4-2-1 Sélectionneur Miroslav Koubek Titulaires 11 1 Matěj Kovář Gardien 3 Tomáš Holeš Défenseur 4 Robin Hranáč Défenseur 7 Ladislav Krejčí Défenseur 5 Vladimír Coufal Milieu 12 Lukáš Červ Milieu 18 Michal Sadílek Milieu 21 David Douděra Milieu 15 Pavel Šulc Attaquant 26 Denis Višinský Attaquant 9 Adam Hložek Attaquant Remplaçants 14 17 Lukáš Provod

22 Tomáš Souček

10 Patrik Schick

16 Jindřich Staněk

23 Lukáš Horníček

6 Štěpán Chaloupek

2 David Zima

20 Jaroslav Zelený

24 Alexandr Sojka

25 Hugo Sochurek

8 Vladimír Darida

11 Jan Kuchta

19 Tomáš Chorý

13 Mojmír Chytil Mexique Système 4-3-3 Sélectionneur Javier Aguirre Titulaires 11 1 Raúl Rangel Gardien 2 Jorge Sánchez Défenseur 3 César Montes Défenseur 15 Israel Reyes Défenseur 20 Mateo Chávez Défenseur 19 Gilberto Mora Milieu 4 Edson Álvarez Milieu 7 Luis Romo Milieu 25 Roberto Alvarado Attaquant 22 Guillermo Martínez Attaquant 16 Julián Quiñones Attaquant Remplaçants 15 18 Obed Vargas

11 Santiago Giménez

12 Carlos Acevedo

13 Guillermo Ochoa

5 Johan Vásquez

23 Jesús Gallardo

6 Erik Lira

8 Álvaro Fidalgo

17 Orbelín Pineda

24 Luis Chávez

26 Brian Gutiérrez

10 Alexis Vega

21 César Huerta

9 Raúl Jiménez

14 Armando González Les chiffres du match Tirs cadres : Tchéquie 1 / Mexique 3

: Tchéquie 1 / Mexique 3 Tirs : Tchéquie 11 / Mexique 9

: Tchéquie 11 / Mexique 9 Possession : Tchéquie 52% / Mexique 48%

: Tchéquie 52% / Mexique 48% Corners : Tchéquie 5 / Mexique 1

: Tchéquie 5 / Mexique 1 Fautes : Tchéquie 9 / Mexique 12

: Tchéquie 9 / Mexique 12 Cartons jaunes : Tchéquie 0 / Mexique 1

: Tchéquie 0 / Mexique 1 Passes : Tchéquie 354 / Mexique 339

: Tchéquie 354 / Mexique 339 Precision des passes : Tchéquie 83% / Mexique 85%

: Tchéquie 83% / Mexique 85% xG : Tchéquie 0.44 / Mexique 1.60 Joueurs clés Mateo Chávez (Mexique) : note 7.9, 1 but(s)

(Mexique) : note 7.9, 1 but(s) Julián Quiñones (Mexique) : note 7.2, 1 but(s)

(Mexique) : note 7.2, 1 but(s) Jorge Sánchez (Mexique) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Mexique) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Luis Romo (Mexique) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)

(Mexique) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Raúl Rangel (Mexique) : note 6.9, 1 arret(s)

(Mexique) : note 6.9, 1 arret(s) Israel Reyes (Mexique) : note 7.2

(Mexique) : note 7.2 Adam Hložek (Tchéquie) : note 7

(Tchéquie) : note 7 César Montes (Mexique) : note 7 Absences et blessures D. Jurásek : Tchéquie · Missing Fixture · Thigh problems Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe A Tchéquie Termine 0-3 Estadio Azteca Mexique Mexique Resume final Voir la fiche du match Afrique du Sud - Corée du Sud Fiche match Afrique du Sud - Corée du Sud Afrique du Sud 1-0 1-0 Corée du Sud Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 46' ↑↓ Remplacement - Hwang Hee-Chan (remplace Son Heung-Min) 46' ↑↓ Remplacement - Paik Seung-Ho (remplace Kim Jin-Gyu) 46' ↑↓ Remplacement - Lee Tae-Seok (remplace J. Castrop) 62' ↑↓ Remplacement - O. Appollis (remplace T. Moremi) 63' ⚽ But - T. Maseko (passe T. Moremi) 66' ↑↓ Remplacement - Kim Min-Jae (remplace Park Jin-Seob) 73' Carton jaune - A. Modiba 74' ↑↓ Remplacement - Oh Hyeon-Gyu (remplace Cho Gue-Sung) 75' ↑↓ Remplacement - T. Maseko (remplace I. Rayners) 79' Carton jaune - Cho Gue-Sung 80' ↑↓ Remplacement - R. Mofokeng (remplace J. Adams) Compositions Afrique du Sud Système 4-2-3-1 Sélectionneur Hugo Broos Titulaires 11 1 Ronwen Williams Gardien 20 Khuliso Mudau Défenseur 21 Ime Okon Défenseur 14 Mbekezeli Mbokazi Défenseur 6 Aubrey Modiba Défenseur 5 Thalente Mbatha Milieu 13 Sphephelo Sithole Milieu 12 Thapelo Maseko Milieu 10 Relebohile Mofokeng Milieu 7 Oswin Appollis Milieu 17 Evidence Makgopa Attaquant Remplaçants 13 8 Tshepang Moremi

22 Ricardo Goss

16 Sipho Chaine

26 Bradley Cross

3 Khulumani Ndamane

19 Nkosinathi Sibisi

24 Olwethu Makhanya

18 Samukelo Kabini

2 Tholo Thabang Matuludi

23 Jayden Adams

25 Kamogelo Sebelebele

15 Iqraam Rayners

9 Lyle Foster Corée du Sud Système 3-4-2-1 Sélectionneur Myung-Bo Hong Titulaires 11 1 Kim Seung-gyu Gardien 2 Han-Beom Lee Défenseur 4 Kim Min-jae Défenseur 3 Gi-Hyuk Lee Défenseur 22 Young-woo Seol Milieu 8 Seung Ho Paik Milieu 6 Hwang In-beom Milieu 13 Lee Tae-seok Milieu 19 Kang-in Lee Attaquant 11 Hwang Hee-chan Attaquant 18 Hyeon-gyu Oh Attaquant Remplaçants 15 23 Jens Castrop

24 Jin-gyu Kim

7 Son Heung-min

16 Jin-seob Park

21 Jo Hyeonwoo

12 Song Bum-keun

15 Kim Moon-hwan

5 Kim Tae-hyeon

14 Wi-je Cho

26 Dong-gyeong Lee

10 Jae-sung Lee

25 Ji-sung Eom

17 Jun-Ho Bae

9 Gue-sung Cho

20 Yang Hyun-Jun Les chiffres du match Tirs cadres : Afrique du Sud 4 / Corée du Sud 2

: Afrique du Sud 4 / Corée du Sud 2 Tirs : Afrique du Sud 13 / Corée du Sud 7

: Afrique du Sud 13 / Corée du Sud 7 Possession : Afrique du Sud 31% / Corée du Sud 69%

: Afrique du Sud 31% / Corée du Sud 69% Corners : Afrique du Sud 4 / Corée du Sud 5

: Afrique du Sud 4 / Corée du Sud 5 Fautes : Afrique du Sud 7 / Corée du Sud 9

: Afrique du Sud 7 / Corée du Sud 9 Cartons jaunes : Afrique du Sud 1 / Corée du Sud 1

: Afrique du Sud 1 / Corée du Sud 1 Passes : Afrique du Sud 315 / Corée du Sud 705

: Afrique du Sud 315 / Corée du Sud 705 Precision des passes : Afrique du Sud 83% / Corée du Sud 90%

: Afrique du Sud 83% / Corée du Sud 90% xG : Afrique du Sud 1.10 / Corée du Sud 0.63 Joueurs clés Thapelo Maseko (Afrique du Sud) : note 7.7, 1 but(s)

(Afrique du Sud) : note 7.7, 1 but(s) Tshepang Moremi (Afrique du Sud) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Afrique du Sud) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Ronwen Williams (Afrique du Sud) : note 7.3, 1 arret(s)

(Afrique du Sud) : note 7.3, 1 arret(s) Kim Seung-gyu (Corée du Sud) : note 6.3, 3 arret(s)

(Corée du Sud) : note 6.3, 3 arret(s) Gi-Hyuk Lee (Corée du Sud) : note 7.5

(Corée du Sud) : note 7.5 Aubrey Modiba (Afrique du Sud) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s)

(Afrique du Sud) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s) Relebohile Mofokeng (Afrique du Sud) : note 7.3

(Afrique du Sud) : note 7.3 Young-woo Seol (Corée du Sud) : note 7.3 Absences et blessures T. Mokoena : Afrique du Sud · Missing Fixture · Yellow card suspension Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe A Afrique du Sud Termine 1-0 Estadio BBVA Corée du Sud Corée du Sud Resume final