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Mondial 2026 : Afrique du Sud et Corée du Sud se disputent une victoire cruciale dans le Groupe A

Afrique du Sud et Corée du Sud s’affrontent ce 25 juin à 02h00 GMT+1 à l’Estadio BBVA de Monterrey dans le cadre de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026. Ce duel du Groupe A engage deux équipes ayant déjà disputé deux matchs dans cette poule et cherchant à améliorer leur bilan avant la dernière journée.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
Mondial 2026 : Afrique du Sud et Corée du Sud se disputent une victoire cruciale dans le Groupe A
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Le bilan actuel voit l’Afrique du Sud avec un point, suite à une défaite et un match nul, notamment un 1-1 contre la République Tchèque. La Corée du Sud, après une victoire et une défaite, compte trois points mais a perdu son dernier match contre le Mexique 1-0. Ce contexte rend cette rencontre décisive pour les deux sélections dans leur quête d’une place en huitièmes de finale.

Les Bafana Bafana, sous la direction d’Hugo Broos, misent sur une solidité défensive et des transitions rapides, tandis que les Guerriers Taeguk, coachés par Hong Myung-bo, privilégient un pressing intense et un jeu offensif dynamique. Les stratégies opposées promettent une confrontation tactique intéressante.

Au-delà du résultat immédiat, cette rencontre est stratégique pour bien négocier la dernière journée face au Mexique ou à la Tchéquie, en fonction du classement. Réussir à décrocher trois points serait un appui solide pour aborder la suite de la compétition.

Zoom sur Afrique du Sud

L’Afrique du Sud retrouve la Coupe du Monde après 16 ans d’absence avec un groupe majoritairement composé de joueurs du championnat national. Sous l’impulsion d’Hugo Broos, ancien défenseur belge, l’équipe privilégie la rigueur défensive. Le gardien Ronwen Williams, âgé de 34 ans et capitaine de l’équipe, est l’un des piliers, bien aidé par la jeunesse de Lyle Foster en attaque, capable de lancer des contre-attaques fulgurantes.

La formation sud-africaine cherche à capitaliser sur sa solidité derrière et la rapidité de ses attaquants pour surprendre ses adversaires. Après avoir obtenu un nul face à la République Tchèque, elle sait qu’une victoire est indispensable pour envisager la qualification.

Zoom sur Corée du Sud

La Corée du Sud, présente à sa 12e Coupe du Monde, s’appuie sur un effectif expérimenté et des cadres évoluant dans de grands clubs européens. Le sélectionneur Hong Myung-bo privilégie un pressing haut et rapide qui met en difficulté ses adversaires. Son Heung-min reste la pièce maîtresse du jeu offensif coréen, accompagné notamment de Lee Kang-in, milieu offensif au Paris Saint-Germain, et du solide défenseur Kim Min-jae du Bayern Munich.

Malgré une défaite récente contre le Mexique, la Corée du Sud vise à asseoir sa position dans le groupe avec un résultat positif contre l’Afrique du Sud. La rapidité et la vivacité de ses offensives, alliées à une organisation défensive regroupée, seront clés dans cette rencontre cruciale.

Afrique du Sud
A venir Estadio BBVA
Corée du Sud
25/06/2026 02:00 Groupe A
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Groupe A
Afrique du Sud
A venir Estadio BBVA
Corée du Sud
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Groupe A
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Mexique 2 2 0 0 3 0 3 6
Corée du Sud 2 1 0 1 2 2 0 3
Tchéquie 2 0 1 1 2 3 -1 1
Afrique du Sud 2 0 1 1 1 3 -2 1

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