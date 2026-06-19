Mondial 2026 : le Mexique et la Corée du Sud dos à dos à la pause (0-0)
Mexique – Corée du Sud a atteint la pause au Mondial 2026, le Mexique et la Corée du Sud sont dos à dos sur le score de 0-0.
Henry DONCHEVoir tous ses articles
Publié le à
Football
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1 min de lecture
Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. Le Mexique a eu le ballon avec 60% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 3 tirs contre 0 pour la Corée du Sud. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 1 pour le Mexique et 0 pour la Corée du Sud. Les xG restent proches, avec 0.11 pour le Mexique et 0.00 pour la Corée du Sud.
Les faits de la première période
- Carton jaune – Lee Kang-In (Corée du Sud, 4e)
Un équilibre encore fragile
le Mexique et la Corée du Sud repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.
Mexique
2e periode 70' Estadio AkronCorée du Sud
Fil du match
- 4'Carton jaune - Lee Kang-In
- 50'But - L. Romo1-0
- 57'Remplacement - Lee Jae-Sung (remplace Hwang Hee-Chan)
- 57'Remplacement - Son Heung-Min (remplace Oh Hyeon-Gyu)
- 58'Carton jaune - Paik Seung-Ho
Les chiffres du match
- Tirs cadres : Mexique 1 / Corée du Sud 0
- Tirs : Mexique 3 / Corée du Sud 2
- Possession : Mexique 48% / Corée du Sud 52%
- Fautes : Mexique 4 / Corée du Sud 4
- Cartons jaunes : Mexique 0 / Corée du Sud 1
- Passes : Mexique 259 / Corée du Sud 285
- Precision des passes : Mexique 85% / Corée du Sud 85%
- xG : Mexique 0.11 / Corée du Sud 0.11
Calendrier Groupe A
Groupe A
Mexique
Termine Estadio AztecaAfrique du Sud
Groupe A
Corée du Sud
Termine Estadio AkronTchéquie
Groupe A
Tchéquie
Termine Mercedes-Benz StadiumAfrique du Sud
Groupe A
Mexique
2e periode 70' Estadio AkronCorée du Sud
Groupe A
Tchéquie
A venir Estadio AztecaMexique
Groupe A
Afrique du Sud
A venir Estadio BBVACorée du Sud
Groupe A
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Mexique
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|Corée du Sud
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|Tchéquie
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|Afrique du Sud
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
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