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Mondial 2026 : le Mexique et la Corée du Sud dos à dos à la pause (0-0)

Mexique – Corée du Sud a atteint la pause au Mondial 2026, le Mexique et la Corée du Sud sont dos à dos sur le score de 0-0.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : le Mexique et la Corée du Sud dos à dos à la pause (0-0)
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Sommaire

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. Le Mexique a eu le ballon avec 60% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 3 tirs contre 0 pour la Corée du Sud. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 1 pour le Mexique et 0 pour la Corée du Sud. Les xG restent proches, avec 0.11 pour le Mexique et 0.00 pour la Corée du Sud.

Les faits de la première période

  • Carton jaune – Lee Kang-In (Corée du Sud, 4e)

Un équilibre encore fragile

le Mexique et la Corée du Sud repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.

Mexique
2e periode 70' Estadio Akron
Corée du Sud
19/06/2026 02:00 Groupe A
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 4'Carton jaune - Lee Kang-InCorée du Sud, 4e
  2. 50'But - L. Romo1-0Mexique
  3. 57'Remplacement - Lee Jae-Sung (remplace Hwang Hee-Chan)Corée du Sud, 57e
  4. 57'Remplacement - Son Heung-Min (remplace Oh Hyeon-Gyu)Corée du Sud, 57e
  5. 58'Carton jaune - Paik Seung-HoCorée du Sud, 58e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Mexique 1 / Corée du Sud 0
  • Tirs : Mexique 3 / Corée du Sud 2
  • Possession : Mexique 48% / Corée du Sud 52%
  • Fautes : Mexique 4 / Corée du Sud 4
  • Cartons jaunes : Mexique 0 / Corée du Sud 1
  • Passes : Mexique 259 / Corée du Sud 285
  • Precision des passes : Mexique 85% / Corée du Sud 85%
  • xG : Mexique 0.11 / Corée du Sud 0.11
Calendrier Groupe A
Voir le Calendrier Complet
Groupe A
Mexique
Termine Estadio Azteca
Afrique du Sud
Resume final
Groupe A
Corée du Sud
Termine Estadio Akron
Tchéquie
Resume final
Groupe A
Tchéquie
Termine Mercedes-Benz Stadium
Afrique du Sud
Resume final
Groupe A
Mexique
2e periode 70' Estadio Akron
Corée du Sud
Résumé à la pause
Groupe A
Tchéquie
A venir Estadio Azteca
Mexique
Groupe A
Afrique du Sud
A venir Estadio BBVA
Corée du Sud
Groupe A
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Mexique 1 1 0 0 2 0 2 3
Corée du Sud 1 1 0 0 2 1 1 3
Tchéquie 2 0 1 1 2 3 -1 1
Afrique du Sud 2 0 1 1 1 3 -2 1

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