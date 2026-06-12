Mondial 2026 : la Corée du Sud renverse la Tchéquie 2-1 à Guadalajara

La Corée du Sud a battu la Tchéquie 2-1, vendredi 12 juin 2026 à l’Estadio Guadalajara, pour son entrée dans le groupe A du Mondial 2026. Menée après l’ouverture du score de Ladislav Krejčí à la 59e minute, la sélection asiatique a répondu par Hwang In-beom à la 67e puis a pris l’avantage grâce à Oh Hyeon-gyu à la 80e.

Ce succès lance idéalement le tournoi sud-coréen dans une poule où chaque point peut peser lourd. Avec trois points, la Corée du Sud rejoint le Mexique en tête du groupe A, tandis que la Tchéquie devra réagir lors de ses prochains rendez-vous pour rester dans la course à la qualification.

Le match a longtemps été fermé au tableau d’affichage. La première période s’est achevée sur un 0-0 malgré plusieurs séquences coréennes bien construites et des situations tchèques sur les côtés. Son Heung-min a eu deux occasions avant la pause, dont une frappe enroulée après une récupération de Kim Min-jae à la 38e minute, puis une action dans le temps additionnel où le capitaine sud-coréen a cherché une remise au lieu de conclure immédiatement.

La Tchéquie a frappé la première au retour des vestiaires. À la 59e minute, Ladislav Krejčí a repris un ballon consécutif à une longue touche pour donner l’avantage aux Européens. Le but a déplacé l’équilibre d’une rencontre jusque-là indécise, mais la réaction sud-coréenne a été rapide.

Hwang In-beom a remis les deux équipes à égalité huit minutes plus tard. Cette égalisation a redonné de l’élan à la Corée du Sud, plus tranchante dans les transmissions et capable d’attaquer les espaces entre les lignes. À dix minutes de la fin du temps réglementaire, Oh Hyeon-gyu a inscrit le but de la victoire et a concrétisé le retournement sud-coréen.

La Corée du Sud récompensée après la pause

La sélection sud-coréenne a construit sa victoire autour d’une réponse collective après l’ouverture du score. Son bloc a alterné phases d’attente et sorties au pressing, avec plusieurs récupérations obtenues dans l’entrejeu. Kim Min-jae a notamment pesé dans les duels et dans la première relance, tandis que Lee Kang-in a apporté de la percussion dans les circuits courts.

La première période avait déjà montré la capacité de la Corée du Sud à trouver Son dans des zones dangereuses. À la 37e minute, l’attaquant a tenté sa chance de loin après un mouvement au sol dans l’axe. Une minute plus tard, il a encore progressé balle au pied depuis le couloir droit vers l’entrée de la surface, sans parvenir à cadrer sa tentative.

La patience sud-coréenne a fini par être payée dans le dernier tiers du match. Après l’égalisation de Hwang In-beom, l’équipe a continué à avancer sans se désorganiser. Le but d’Oh Hyeon-gyu à la 80e minute a donné un avantage que la Tchéquie n’a pas pu effacer.

La Tchéquie laisse filer son avance

La Tchéquie avait pourtant obtenu le premier tournant du match avec le but de Krejčí. Avant cela, elle avait cherché des solutions sur les côtés, notamment par Vladimir Coufal à droite et Lukáš Provod à gauche. À la 21e minute, un centre venu du couloir droit avait déjà mis la défense coréenne sous pression sur corner.

Les Tchèques ont aussi tenté de jouer les seconds ballons et de maintenir la pression dans la surface adverse. À la 41e minute, une séquence sur coup franc puis dans le jeu ouvert a obligé la défense sud-coréenne à intervenir de la tête à plusieurs reprises. Mais cette pression n’a pas suffi à créer un écart durable.

Après avoir pris l’avantage, la Tchéquie n’a pas réussi à contenir la réaction coréenne. Les buts concédés aux 67e et 80e minutes laissent la sélection européenne sans point au terme de cette première journée. Son prochain match dans le groupe A aura déjà une importance majeure dans la lutte pour les places qualificatives.

Calendrier Groupe A Voir le Calendrier Complet 11/06

20:00 Mexique 2-0 Afrique du Sud Resume final 12/06

03:00 Corée du Sud 2-1 Tchéquie Resume final 18/06

17:00 Tchéquie - Afrique du Sud Atlanta Stadium Groupe A A venir 19/06

02:00 Mexique - Corée du Sud Estadio Guadalajara Groupe A A venir 25/06

02:00 Tchéquie - Mexique Mexico City Stadium Groupe A A venir 25/06

02:00 Afrique du Sud - Corée du Sud Monterrey Stadium Groupe A A venir