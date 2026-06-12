Mondial 2026 : la Corée du Sud et la Tchéquie bloquées à 0-0 à la pause

La Corée du Sud et la Tchéquie ont regagné les vestiaires sur un score de 0-0, ce vendredi à l’Estadio Guadalajara, lors de leur match du groupe A du Mondial 2026. Cette première période sans but laisse les deux sélections au contact dans une rencontre où chaque point peut peser dans la phase de groupes.

La Corée du Sud a eu les situations les plus nettes par Son Heung-min, mais son capitaine n’a pas trouvé l’ouverture. La Tchéquie a, elle, insisté sur les côtés, notamment à droite avec Vladimir Coufal, sans parvenir à concrétiser ses séquences dans la surface coréenne.

Le moment le plus dangereux côté sud-coréen est intervenu dans le temps additionnel. À 45+1, Son a été servi après une progression entre les lignes, mais il a cherché un relais sur sa gauche au lieu de frapper en première intention. Le retour du ballon n’a pas permis à la Corée du Sud de transformer cette action en but.

Quelques minutes plus tôt, à la 38e, Son avait déjà eu une opportunité après un ballon récupéré grâce à la puissance de Kim Min-jae au milieu. Parti depuis le couloir droit vers l’entrée de la surface, l’attaquant a tenté une frappe placée du pied, sans cadrer. À la 37e, il avait aussi envoyé une tentative de loin au-dessus.

La Corée du Sud trouve Son mais manque le dernier geste

La sélection asiatique a montré sa capacité à ressortir proprement et à accélérer par séquences. Lee Kang-in a tenté d’apporter du rythme à la 27e minute, mais il a été dépossédé dans l’entrejeu avant que la Tchéquie ne puisse réellement exploiter la transition.

Le bloc coréen a aussi alterné phases basses et sorties au pressing. À la 31e minute, ces jaillissements ont gêné la relance tchèque et provoqué des pertes de balle. En défense, les Coréens ont répondu dans le jeu aérien, notamment à la 41e minute, sur un temps fort tchèque consécutif à un coup franc puis à un centre venu de la droite.

La Tchéquie pousse sur les ailes sans marquer

La Tchéquie a trouvé des espaces sur les côtés, avec Coufal à droite et Lukáš Provod à gauche. À la 21e minute, Coufal a obtenu un corner après un centre contré. La livraison suivante, rentrante du pied gauche, a créé une situation dangereuse dans la surface coréenne.

À la 35e minute, Provod a à son tour servi depuis la gauche. La défense sud-coréenne a gagné le duel aérien puis le second ballon pour se dégager. À la 40e minute, Alexandr Sojka a obtenu un coup franc après une récupération haute, mais la Tchéquie n’a pas transformé cette phase en occasion décisive.

Le 0-0 à la pause maintient un match serré, avec une Corée du Sud menaçante lorsque Son est trouvé entre les lignes et une Tchéquie présente sur les ailes. Aucun but n’a été inscrit durant les quarante-cinq premières minutes.

Calendrier Groupe A Voir le Calendrier Complet 11/06

20:00 Mexique 2-0 Afrique du Sud Resume final 12/06

03:00 Corée du Sud - Tchéquie Estadio Guadalajara Groupe A En direct · 0-0 Résumé à la pause 18/06

17:00 Tchéquie - Afrique du Sud Atlanta Stadium Groupe A A venir 19/06

02:00 Mexique - Corée du Sud Estadio Guadalajara Groupe A A venir 25/06

02:00 Tchéquie - Mexique Mexico City Stadium Groupe A A venir 25/06

02:00 Afrique du Sud - Corée du Sud Monterrey Stadium Groupe A A venir