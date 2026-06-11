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Mondial 2026 : heure, stade et enjeux du match Mexique – Afrique du Sud

Le Mexique affronte l’Afrique du Sud jeudi 11 juin 2026 au Mexico City Stadium, à Mexico, pour le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026, avec un coup d’envoi prévu à 20 heures au Bénin. Cette rencontre du Groupe A doit donner le ton du tournoi pour la sélection mexicaine, pays coorganisateur, tandis que les Bafana Bafana retrouvent la phase finale avec l’ambition de réussir leur entrée.

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Football
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Mondial 2026 : heure, stade et enjeux du match Mexique – Afrique du Sud
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Sommaire

Le duel remet face à face deux équipes qui avaient déjà ouvert la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, lors d’un match terminé sur un nul 1-1. Seize ans plus tard, l’enjeu reste immédiat pour les deux camps, prendre des points d’entrée dans une poule où le premier résultat peut peser lourd sur la suite du parcours.

Date Match Phase Score Article
11/06/2026 20:00 Mexique - Afrique du Sud Mexico City Stadium Phase de groupes Groupe A A venir Avant-match
12/06/2026 03:00 Corée du Sud - Tchéquie Estadio Guadalajara Phase de groupes Groupe A A venir
12/06/2026 20:00 Canada - Bosnie-Herzégovine Toronto Stadium Phase de groupes Groupe B A venir
13/06/2026 02:00 États-Unis - Paraguay Los Angeles Stadium Phase de groupes Groupe D A venir
13/06/2026 20:00 Qatar - Suisse San Francisco Bay Area Stadium Phase de groupes Groupe B A venir
13/06/2026 23:00 Brésil - Maroc New York New Jersey Stadium Phase de groupes Groupe C A venir
14/06/2026 02:00 Haïti - Écosse Boston Stadium Phase de groupes Groupe C A venir
14/06/2026 05:00 Australie - Turquie Vancouver Stadium Phase de groupes Groupe D A venir
14/06/2026 18:00 Allemagne - Curaçao Houston Stadium Phase de groupes Groupe E A venir
14/06/2026 21:00 Pays-Bas - Japon Dallas Stadium Phase de groupes Groupe F A venir
15/06/2026 00:00 Côte d'Ivoire - Équateur Philadelphia Stadium Phase de groupes Groupe E A venir
15/06/2026 03:00 Suède - Tunisie Monterrey Stadium Phase de groupes Groupe F A venir
15/06/2026 17:00 Espagne - Cap-Vert Atlanta Stadium Phase de groupes Groupe H A venir
15/06/2026 20:00 Belgique - Égypte Seattle Stadium Phase de groupes Groupe G A venir
15/06/2026 23:00 Arabie saoudite - Uruguay Miami Stadium Phase de groupes Groupe H A venir
16/06/2026 02:00 Iran - Nouvelle-Zélande Los Angeles Stadium Phase de groupes Groupe G A venir
16/06/2026 20:00 France - Sénégal New York New Jersey Stadium Phase de groupes Groupe I A venir
16/06/2026 23:00 Irak - Norvège Boston Stadium Phase de groupes Groupe I A venir
17/06/2026 02:00 Argentine - Algérie Kansas City Stadium Phase de groupes Groupe J A venir
17/06/2026 05:00 Autriche - Jordanie San Francisco Bay Area Stadium Phase de groupes Groupe J A venir
17/06/2026 18:00 Portugal - RD Congo Houston Stadium Phase de groupes Groupe K A venir
17/06/2026 21:00 Angleterre - Croatie Dallas Stadium Phase de groupes Groupe L A venir
18/06/2026 00:00 Ghana - Panama Toronto Stadium Phase de groupes Groupe L A venir
18/06/2026 03:00 Ouzbékistan - Colombie Mexico City Stadium Phase de groupes Groupe K A venir
18/06/2026 17:00 Tchéquie - Afrique du Sud Atlanta Stadium Phase de groupes Groupe A A venir
18/06/2026 20:00 Suisse - Bosnie-Herzégovine Los Angeles Stadium Phase de groupes Groupe B A venir
18/06/2026 23:00 Canada - Qatar Vancouver Stadium Phase de groupes Groupe B A venir
19/06/2026 02:00 Mexique - Corée du Sud Estadio Guadalajara Phase de groupes Groupe A A venir
19/06/2026 20:00 États-Unis - Australie Seattle Stadium Phase de groupes Groupe D A venir
19/06/2026 23:00 Écosse - Maroc Boston Stadium Phase de groupes Groupe C A venir
20/06/2026 01:30 Brésil - Haïti Philadelphia Stadium Phase de groupes Groupe C A venir
20/06/2026 04:00 Turquie - Paraguay San Francisco Bay Area Stadium Phase de groupes Groupe D A venir
20/06/2026 18:00 Pays-Bas - Suède Houston Stadium Phase de groupes Groupe F A venir
20/06/2026 21:00 Allemagne - Côte d'Ivoire Toronto Stadium Phase de groupes Groupe E A venir
21/06/2026 01:00 Équateur - Curaçao Kansas City Stadium Phase de groupes Groupe E A venir
21/06/2026 05:00 Tunisie - Japon Monterrey Stadium Phase de groupes Groupe F A venir
21/06/2026 17:00 Espagne - Arabie saoudite Atlanta Stadium Phase de groupes Groupe H A venir
21/06/2026 20:00 Belgique - Iran Los Angeles Stadium Phase de groupes Groupe G A venir
21/06/2026 23:00 Uruguay - Cap-Vert Miami Stadium Phase de groupes Groupe H A venir
22/06/2026 02:00 Nouvelle-Zélande - Égypte Vancouver Stadium Phase de groupes Groupe G A venir
22/06/2026 18:00 Argentine - Autriche Dallas Stadium Phase de groupes Groupe J A venir
22/06/2026 22:00 France - Irak Philadelphia Stadium Phase de groupes Groupe I A venir
23/06/2026 01:00 Norvège - Sénégal New York New Jersey Stadium Phase de groupes Groupe I A venir
23/06/2026 04:00 Jordanie - Algérie San Francisco Bay Area Stadium Phase de groupes Groupe J A venir
23/06/2026 18:00 Portugal - Ouzbékistan Houston Stadium Phase de groupes Groupe K A venir
23/06/2026 21:00 Angleterre - Ghana Boston Stadium Phase de groupes Groupe L A venir
24/06/2026 00:00 Panama - Croatie Toronto Stadium Phase de groupes Groupe L A venir
24/06/2026 03:00 Colombie - RD Congo Estadio Guadalajara Phase de groupes Groupe K A venir
24/06/2026 20:00 Suisse - Canada Vancouver Stadium Phase de groupes Groupe B A venir
24/06/2026 20:00 Bosnie-Herzégovine - Qatar Seattle Stadium Phase de groupes Groupe B A venir
24/06/2026 23:00 Écosse - Brésil Miami Stadium Phase de groupes Groupe C A venir
24/06/2026 23:00 Maroc - Haïti Atlanta Stadium Phase de groupes Groupe C A venir
25/06/2026 02:00 Tchéquie - Mexique Mexico City Stadium Phase de groupes Groupe A A venir
25/06/2026 02:00 Afrique du Sud - Corée du Sud Monterrey Stadium Phase de groupes Groupe A A venir
25/06/2026 21:00 Curaçao - Côte d'Ivoire Philadelphia Stadium Phase de groupes Groupe E A venir
25/06/2026 21:00 Équateur - Allemagne New York New Jersey Stadium Phase de groupes Groupe E A venir
26/06/2026 00:00 Japon - Suède Dallas Stadium Phase de groupes Groupe F A venir
26/06/2026 00:00 Tunisie - Pays-Bas Kansas City Stadium Phase de groupes Groupe F A venir
26/06/2026 03:00 Turquie - États-Unis Los Angeles Stadium Phase de groupes Groupe D A venir
26/06/2026 03:00 Paraguay - Australie San Francisco Bay Area Stadium Phase de groupes Groupe D A venir
26/06/2026 20:00 Norvège - France Boston Stadium Phase de groupes Groupe I A venir
26/06/2026 20:00 Sénégal - Irak Toronto Stadium Phase de groupes Groupe I A venir
27/06/2026 01:00 Cap-Vert - Arabie saoudite Houston Stadium Phase de groupes Groupe H A venir
27/06/2026 01:00 Uruguay - Espagne Estadio Guadalajara Phase de groupes Groupe H A venir
27/06/2026 04:00 Égypte - Iran Seattle Stadium Phase de groupes Groupe G A venir
27/06/2026 04:00 Nouvelle-Zélande - Belgique Vancouver Stadium Phase de groupes Groupe G A venir
27/06/2026 22:00 Panama - Angleterre New York New Jersey Stadium Phase de groupes Groupe L A venir
27/06/2026 22:00 Croatie - Ghana Philadelphia Stadium Phase de groupes Groupe L A venir
28/06/2026 00:30 Colombie - Portugal Miami Stadium Phase de groupes Groupe K A venir
28/06/2026 00:30 RD Congo - Ouzbékistan Atlanta Stadium Phase de groupes Groupe K A venir
28/06/2026 03:00 Algérie - Autriche Kansas City Stadium Phase de groupes Groupe J A venir
28/06/2026 03:00 Jordanie - Argentine Dallas Stadium Phase de groupes Groupe J A venir
28/06/2026 20:00 2e Groupe A - 2e Groupe B Los Angeles Stadium 16es de finale A venir
29/06/2026 18:00 Vainqueur Groupe C - 2e Groupe F Houston Stadium 16es de finale A venir
29/06/2026 21:30 Vainqueur Groupe E - 3e Groupe A/B/C/D/F Boston Stadium 16es de finale A venir
30/06/2026 02:00 Vainqueur Groupe F - 2e Groupe C Monterrey Stadium 16es de finale A venir
30/06/2026 18:00 2e Groupe E - 2e Groupe I Dallas Stadium 16es de finale A venir
30/06/2026 22:00 Vainqueur Groupe I - 3e Groupe C/D/F/G/H New York New Jersey Stadium 16es de finale A venir
01/07/2026 02:00 Vainqueur Groupe A - 3e Groupe C/E/F/H/I Mexico City Stadium 16es de finale A venir
01/07/2026 17:00 Vainqueur Groupe L - 3e Groupe E/H/I/J/K Atlanta Stadium 16es de finale A venir
01/07/2026 21:00 Vainqueur Groupe G - 3e Groupe A/E/H/I/J Seattle Stadium 16es de finale A venir
02/07/2026 01:00 Vainqueur Groupe D - 3e Groupe B/E/F/I/J San Francisco Bay Area Stadium 16es de finale A venir
02/07/2026 20:00 Vainqueur Groupe H - 2e Groupe J Los Angeles Stadium 16es de finale A venir
03/07/2026 00:00 2e Groupe K - 2e Groupe L Toronto Stadium 16es de finale A venir
03/07/2026 04:00 Vainqueur Groupe B - 3e Groupe E/F/G/I/J Vancouver Stadium 16es de finale A venir
03/07/2026 19:00 2e Groupe D - 2e Groupe G Dallas Stadium 16es de finale A venir
03/07/2026 23:00 Vainqueur Groupe J - 2e Groupe H Miami Stadium 16es de finale A venir
04/07/2026 02:30 Vainqueur Groupe K - 3e Groupe D/E/I/J/L Kansas City Stadium 16es de finale A venir
04/07/2026 18:00 Vainqueur Match 73 - Vainqueur Match 75 Houston Stadium Huitièmes de finale A venir
04/07/2026 22:00 Vainqueur Match 74 - Vainqueur Match 77 Philadelphia Stadium Huitièmes de finale A venir
05/07/2026 21:00 Vainqueur Match 76 - Vainqueur Match 78 New York New Jersey Stadium Huitièmes de finale A venir
06/07/2026 01:00 Vainqueur Match 79 - Vainqueur Match 80 Mexico City Stadium Huitièmes de finale A venir
06/07/2026 20:00 Vainqueur Match 83 - Vainqueur Match 84 Dallas Stadium Huitièmes de finale A venir
07/07/2026 01:00 Vainqueur Match 81 - Vainqueur Match 82 Seattle Stadium Huitièmes de finale A venir
07/07/2026 17:00 Vainqueur Match 86 - Vainqueur Match 88 Atlanta Stadium Huitièmes de finale A venir
07/07/2026 21:00 Vainqueur Match 85 - Vainqueur Match 87 Vancouver Stadium Huitièmes de finale A venir
09/07/2026 21:00 Vainqueur Match 89 - Vainqueur Match 90 Boston Stadium Quarts de finale A venir
10/07/2026 20:00 Vainqueur Match 93 - Vainqueur Match 94 Los Angeles Stadium Quarts de finale A venir
11/07/2026 22:00 Vainqueur Match 91 - Vainqueur Match 92 Miami Stadium Quarts de finale A venir
12/07/2026 02:00 Vainqueur Match 95 - Vainqueur Match 96 Kansas City Stadium Quarts de finale A venir
14/07/2026 20:00 Vainqueur Match 97 - Vainqueur Match 98 Dallas Stadium Demi-finales A venir
15/07/2026 20:00 Vainqueur Match 99 - Vainqueur Match 100 Atlanta Stadium Demi-finales A venir
18/07/2026 22:00 Perdant Match 101 - Perdant Match 102 Miami Stadium Match pour la troisième place A venir
19/07/2026 20:00 Vainqueur Match 101 - Vainqueur Match 102 New York New Jersey Stadium Finale A venir

Groupe A

Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
Corée du Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexique 0 0 0 0 0 0 0 0
Tchéquie 0 0 0 0 0 0 0 0

Groupe B

Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Bosnie-Herzégovine 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
Suisse 0 0 0 0 0 0 0 0

Groupe C

Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Brésil 0 0 0 0 0 0 0 0
Haïti 0 0 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
Écosse 0 0 0 0 0 0 0 0

Groupe D

Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Australie 0 0 0 0 0 0 0 0
Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
Turquie 0 0 0 0 0 0 0 0
États-Unis 0 0 0 0 0 0 0 0

Groupe E

Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Allemagne 0 0 0 0 0 0 0 0
Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0
Équateur 0 0 0 0 0 0 0 0

Groupe F

Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Japon 0 0 0 0 0 0 0 0
Pays-Bas 0 0 0 0 0 0 0 0
Suède 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0 0 0

Groupe G

Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Belgique 0 0 0 0 0 0 0 0
Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Zélande 0 0 0 0 0 0 0 0
Égypte 0 0 0 0 0 0 0 0

Groupe H

Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Arabie saoudite 0 0 0 0 0 0 0 0
Cap-Vert 0 0 0 0 0 0 0 0
Espagne 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Groupe I

Equipe J G N P BP BC Diff Pts
France 0 0 0 0 0 0 0 0
Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
Norvège 0 0 0 0 0 0 0 0
Sénégal 0 0 0 0 0 0 0 0

Groupe J

Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Algérie 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentine 0 0 0 0 0 0 0 0
Autriche 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordanie 0 0 0 0 0 0 0 0

Groupe K

Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Colombie 0 0 0 0 0 0 0 0
Ouzbékistan 0 0 0 0 0 0 0 0
Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0

Groupe L

Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Angleterre 0 0 0 0 0 0 0 0
Croatie 0 0 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
Panama 0 0 0 0 0 0 0 0

Le Mexique aborde ce rendez-vous avec Javier Aguirre sur le banc. Revenu aux commandes en juillet 2024, le sélectionneur a renforcé la dynamique de la Tri avec deux titres continentaux en 2025, la Ligue des nations de la Concacaf et la Gold Cup. Devant son public, son équipe devra assumer le poids d’un premier match mondial à domicile, dans un stade où l’attente sera forte.

Dans le groupe mexicain, Guillermo Ochoa reste une figure majeure. Le gardien de 40 ans s’apprête à vivre un sixième Mondial, un repère d’expérience pour une sélection qui cherche à combiner maîtrise du ballon, projection rapide et efficacité dans les zones offensives. Le Mexique devra convertir cette autorité attendue en résultat, sans se laisser exposer dans les transitions.

L’Afrique du Sud arrive avec Hugo Broos, sélectionneur qui a conduit les Bafana Bafana à la première place du Groupe C des qualifications africaines. Ce retour en Coupe du monde, après une absence de seize ans, place l’équipe devant un test de référence contre un adversaire poussé par son public et habitué aux grands rendez-vous internationaux.

Les Sud-Africains peuvent s’appuyer sur des cadres identifiés comme Khuliso Mudau en défense et Teboho Mokoena au milieu. Leur plan devrait reposer sur une organisation compacte et des sorties rapides, un registre susceptible de gêner le Mexique si la Tri ne trouve pas vite des décalages.

Ce premier match du Groupe A concentre donc deux urgences différentes. Le Mexique veut lancer son tournoi de coorganisateur par une victoire. L’Afrique du Sud veut confirmer son retour au plus haut niveau et éviter de subir d’entrée la pression d’un match d’ouverture.

Sources consultees fifa.com, fifa.com, fifa.com, fifa.com

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