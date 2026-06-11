Mondial 2026 : heure, stade et enjeux du match Mexique – Afrique du Sud

Le Mexique affronte l’Afrique du Sud jeudi 11 juin 2026 au Mexico City Stadium, à Mexico, pour le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026, avec un coup d’envoi prévu à 20 heures au Bénin. Cette rencontre du Groupe A doit donner le ton du tournoi pour la sélection mexicaine, pays coorganisateur, tandis que les Bafana Bafana retrouvent la phase finale avec l’ambition de réussir leur entrée.

Le duel remet face à face deux équipes qui avaient déjà ouvert la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, lors d’un match terminé sur un nul 1-1. Seize ans plus tard, l’enjeu reste immédiat pour les deux camps, prendre des points d’entrée dans une poule où le premier résultat peut peser lourd sur la suite du parcours.

Date Match Phase Score Article 11/06/2026 20:00 Mexique - Afrique du Sud Phase de groupes Groupe A A venir Avant-match 12/06/2026 03:00 Corée du Sud - Tchéquie Phase de groupes Groupe A A venir 12/06/2026 20:00 Canada - Bosnie-Herzégovine Phase de groupes Groupe B A venir 13/06/2026 02:00 États-Unis - Paraguay Phase de groupes Groupe D A venir 13/06/2026 20:00 Qatar - Suisse Phase de groupes Groupe B A venir 13/06/2026 23:00 Brésil - Maroc Phase de groupes Groupe C A venir 14/06/2026 02:00 Haïti - Écosse Phase de groupes Groupe C A venir 14/06/2026 05:00 Australie - Turquie Phase de groupes Groupe D A venir 14/06/2026 18:00 Allemagne - Curaçao Phase de groupes Groupe E A venir 14/06/2026 21:00 Pays-Bas - Japon Phase de groupes Groupe F A venir 15/06/2026 00:00 Côte d'Ivoire - Équateur Phase de groupes Groupe E A venir 15/06/2026 03:00 Suède - Tunisie Phase de groupes Groupe F A venir 15/06/2026 17:00 Espagne - Cap-Vert Phase de groupes Groupe H A venir 15/06/2026 20:00 Belgique - Égypte Phase de groupes Groupe G A venir 15/06/2026 23:00 Arabie saoudite - Uruguay Phase de groupes Groupe H A venir 16/06/2026 02:00 Iran - Nouvelle-Zélande Phase de groupes Groupe G A venir 16/06/2026 20:00 France - Sénégal Phase de groupes Groupe I A venir 16/06/2026 23:00 Irak - Norvège Phase de groupes Groupe I A venir 17/06/2026 02:00 Argentine - Algérie Phase de groupes Groupe J A venir 17/06/2026 05:00 Autriche - Jordanie Phase de groupes Groupe J A venir 17/06/2026 18:00 Portugal - RD Congo Phase de groupes Groupe K A venir 17/06/2026 21:00 Angleterre - Croatie Phase de groupes Groupe L A venir 18/06/2026 00:00 Ghana - Panama Phase de groupes Groupe L A venir 18/06/2026 03:00 Ouzbékistan - Colombie Phase de groupes Groupe K A venir 18/06/2026 17:00 Tchéquie - Afrique du Sud Phase de groupes Groupe A A venir 18/06/2026 20:00 Suisse - Bosnie-Herzégovine Phase de groupes Groupe B A venir 18/06/2026 23:00 Canada - Qatar Phase de groupes Groupe B A venir 19/06/2026 02:00 Mexique - Corée du Sud Phase de groupes Groupe A A venir 19/06/2026 20:00 États-Unis - Australie Phase de groupes Groupe D A venir 19/06/2026 23:00 Écosse - Maroc Phase de groupes Groupe C A venir 20/06/2026 01:30 Brésil - Haïti Phase de groupes Groupe C A venir 20/06/2026 04:00 Turquie - Paraguay Phase de groupes Groupe D A venir 20/06/2026 18:00 Pays-Bas - Suède Phase de groupes Groupe F A venir 20/06/2026 21:00 Allemagne - Côte d'Ivoire Phase de groupes Groupe E A venir 21/06/2026 01:00 Équateur - Curaçao Phase de groupes Groupe E A venir 21/06/2026 05:00 Tunisie - Japon Phase de groupes Groupe F A venir 21/06/2026 17:00 Espagne - Arabie saoudite Phase de groupes Groupe H A venir 21/06/2026 20:00 Belgique - Iran Phase de groupes Groupe G A venir 21/06/2026 23:00 Uruguay - Cap-Vert Phase de groupes Groupe H A venir 22/06/2026 02:00 Nouvelle-Zélande - Égypte Phase de groupes Groupe G A venir 22/06/2026 18:00 Argentine - Autriche Phase de groupes Groupe J A venir 22/06/2026 22:00 France - Irak Phase de groupes Groupe I A venir 23/06/2026 01:00 Norvège - Sénégal Phase de groupes Groupe I A venir 23/06/2026 04:00 Jordanie - Algérie Phase de groupes Groupe J A venir 23/06/2026 18:00 Portugal - Ouzbékistan Phase de groupes Groupe K A venir 23/06/2026 21:00 Angleterre - Ghana Phase de groupes Groupe L A venir 24/06/2026 00:00 Panama - Croatie Phase de groupes Groupe L A venir 24/06/2026 03:00 Colombie - RD Congo Phase de groupes Groupe K A venir 24/06/2026 20:00 Suisse - Canada Phase de groupes Groupe B A venir 24/06/2026 20:00 Bosnie-Herzégovine - Qatar Phase de groupes Groupe B A venir 24/06/2026 23:00 Écosse - Brésil Phase de groupes Groupe C A venir 24/06/2026 23:00 Maroc - Haïti Phase de groupes Groupe C A venir 25/06/2026 02:00 Tchéquie - Mexique Phase de groupes Groupe A A venir 25/06/2026 02:00 Afrique du Sud - Corée du Sud Phase de groupes Groupe A A venir 25/06/2026 21:00 Curaçao - Côte d'Ivoire Phase de groupes Groupe E A venir 25/06/2026 21:00 Équateur - Allemagne Phase de groupes Groupe E A venir 26/06/2026 00:00 Japon - Suède Phase de groupes Groupe F A venir 26/06/2026 00:00 Tunisie - Pays-Bas Phase de groupes Groupe F A venir 26/06/2026 03:00 Turquie - États-Unis Phase de groupes Groupe D A venir 26/06/2026 03:00 Paraguay - Australie Phase de groupes Groupe D A venir 26/06/2026 20:00 Norvège - France Phase de groupes Groupe I A venir 26/06/2026 20:00 Sénégal - Irak Phase de groupes Groupe I A venir 27/06/2026 01:00 Cap-Vert - Arabie saoudite Phase de groupes Groupe H A venir 27/06/2026 01:00 Uruguay - Espagne Phase de groupes Groupe H A venir 27/06/2026 04:00 Égypte - Iran Phase de groupes Groupe G A venir 27/06/2026 04:00 Nouvelle-Zélande - Belgique Phase de groupes Groupe G A venir 27/06/2026 22:00 Panama - Angleterre Phase de groupes Groupe L A venir 27/06/2026 22:00 Croatie - Ghana Phase de groupes Groupe L A venir 28/06/2026 00:30 Colombie - Portugal Phase de groupes Groupe K A venir 28/06/2026 00:30 RD Congo - Ouzbékistan Phase de groupes Groupe K A venir 28/06/2026 03:00 Algérie - Autriche Phase de groupes Groupe J A venir 28/06/2026 03:00 Jordanie - Argentine Phase de groupes Groupe J A venir 28/06/2026 20:00 2e Groupe A - 2e Groupe B 16es de finale A venir 29/06/2026 18:00 Vainqueur Groupe C - 2e Groupe F 16es de finale A venir 29/06/2026 21:30 Vainqueur Groupe E - 3e Groupe A/B/C/D/F 16es de finale A venir 30/06/2026 02:00 Vainqueur Groupe F - 2e Groupe C 16es de finale A venir 30/06/2026 18:00 2e Groupe E - 2e Groupe I 16es de finale A venir 30/06/2026 22:00 Vainqueur Groupe I - 3e Groupe C/D/F/G/H 16es de finale A venir 01/07/2026 02:00 Vainqueur Groupe A - 3e Groupe C/E/F/H/I 16es de finale A venir 01/07/2026 17:00 Vainqueur Groupe L - 3e Groupe E/H/I/J/K 16es de finale A venir 01/07/2026 21:00 Vainqueur Groupe G - 3e Groupe A/E/H/I/J 16es de finale A venir 02/07/2026 01:00 Vainqueur Groupe D - 3e Groupe B/E/F/I/J 16es de finale A venir 02/07/2026 20:00 Vainqueur Groupe H - 2e Groupe J 16es de finale A venir 03/07/2026 00:00 2e Groupe K - 2e Groupe L 16es de finale A venir 03/07/2026 04:00 Vainqueur Groupe B - 3e Groupe E/F/G/I/J 16es de finale A venir 03/07/2026 19:00 2e Groupe D - 2e Groupe G 16es de finale A venir 03/07/2026 23:00 Vainqueur Groupe J - 2e Groupe H 16es de finale A venir 04/07/2026 02:30 Vainqueur Groupe K - 3e Groupe D/E/I/J/L 16es de finale A venir 04/07/2026 18:00 Vainqueur Match 73 - Vainqueur Match 75 Huitièmes de finale A venir 04/07/2026 22:00 Vainqueur Match 74 - Vainqueur Match 77 Huitièmes de finale A venir 05/07/2026 21:00 Vainqueur Match 76 - Vainqueur Match 78 Huitièmes de finale A venir 06/07/2026 01:00 Vainqueur Match 79 - Vainqueur Match 80 Huitièmes de finale A venir 06/07/2026 20:00 Vainqueur Match 83 - Vainqueur Match 84 Huitièmes de finale A venir 07/07/2026 01:00 Vainqueur Match 81 - Vainqueur Match 82 Huitièmes de finale A venir 07/07/2026 17:00 Vainqueur Match 86 - Vainqueur Match 88 Huitièmes de finale A venir 07/07/2026 21:00 Vainqueur Match 85 - Vainqueur Match 87 Huitièmes de finale A venir 09/07/2026 21:00 Vainqueur Match 89 - Vainqueur Match 90 Quarts de finale A venir 10/07/2026 20:00 Vainqueur Match 93 - Vainqueur Match 94 Quarts de finale A venir 11/07/2026 22:00 Vainqueur Match 91 - Vainqueur Match 92 Quarts de finale A venir 12/07/2026 02:00 Vainqueur Match 95 - Vainqueur Match 96 Quarts de finale A venir 14/07/2026 20:00 Vainqueur Match 97 - Vainqueur Match 98 Demi-finales A venir 15/07/2026 20:00 Vainqueur Match 99 - Vainqueur Match 100 Demi-finales A venir 18/07/2026 22:00 Perdant Match 101 - Perdant Match 102 Match pour la troisième place A venir 19/07/2026 20:00 Vainqueur Match 101 - Vainqueur Match 102 Finale A venir

Groupe A Equipe J G N P BP BC Diff Pts Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 Corée du Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 Mexique 0 0 0 0 0 0 0 0 Tchéquie 0 0 0 0 0 0 0 0 Groupe B Equipe J G N P BP BC Diff Pts Bosnie-Herzégovine 0 0 0 0 0 0 0 0 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 Suisse 0 0 0 0 0 0 0 0 Groupe C Equipe J G N P BP BC Diff Pts Brésil 0 0 0 0 0 0 0 0 Haïti 0 0 0 0 0 0 0 0 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 Écosse 0 0 0 0 0 0 0 0 Groupe D Equipe J G N P BP BC Diff Pts Australie 0 0 0 0 0 0 0 0 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 Turquie 0 0 0 0 0 0 0 0 États-Unis 0 0 0 0 0 0 0 0 Groupe E Equipe J G N P BP BC Diff Pts Allemagne 0 0 0 0 0 0 0 0 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0 Équateur 0 0 0 0 0 0 0 0 Groupe F Equipe J G N P BP BC Diff Pts Japon 0 0 0 0 0 0 0 0 Pays-Bas 0 0 0 0 0 0 0 0 Suède 0 0 0 0 0 0 0 0 Tunisie 0 0 0 0 0 0 0 0 Groupe G Equipe J G N P BP BC Diff Pts Belgique 0 0 0 0 0 0 0 0 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 Nouvelle-Zélande 0 0 0 0 0 0 0 0 Égypte 0 0 0 0 0 0 0 0 Groupe H Equipe J G N P BP BC Diff Pts Arabie saoudite 0 0 0 0 0 0 0 0 Cap-Vert 0 0 0 0 0 0 0 0 Espagne 0 0 0 0 0 0 0 0 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 Groupe I Equipe J G N P BP BC Diff Pts France 0 0 0 0 0 0 0 0 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 Norvège 0 0 0 0 0 0 0 0 Sénégal 0 0 0 0 0 0 0 0 Groupe J Equipe J G N P BP BC Diff Pts Algérie 0 0 0 0 0 0 0 0 Argentine 0 0 0 0 0 0 0 0 Autriche 0 0 0 0 0 0 0 0 Jordanie 0 0 0 0 0 0 0 0 Groupe K Equipe J G N P BP BC Diff Pts Colombie 0 0 0 0 0 0 0 0 Ouzbékistan 0 0 0 0 0 0 0 0 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 Groupe L Equipe J G N P BP BC Diff Pts Angleterre 0 0 0 0 0 0 0 0 Croatie 0 0 0 0 0 0 0 0 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0

Le Mexique aborde ce rendez-vous avec Javier Aguirre sur le banc. Revenu aux commandes en juillet 2024, le sélectionneur a renforcé la dynamique de la Tri avec deux titres continentaux en 2025, la Ligue des nations de la Concacaf et la Gold Cup. Devant son public, son équipe devra assumer le poids d’un premier match mondial à domicile, dans un stade où l’attente sera forte.

Dans le groupe mexicain, Guillermo Ochoa reste une figure majeure. Le gardien de 40 ans s’apprête à vivre un sixième Mondial, un repère d’expérience pour une sélection qui cherche à combiner maîtrise du ballon, projection rapide et efficacité dans les zones offensives. Le Mexique devra convertir cette autorité attendue en résultat, sans se laisser exposer dans les transitions.

L’Afrique du Sud arrive avec Hugo Broos, sélectionneur qui a conduit les Bafana Bafana à la première place du Groupe C des qualifications africaines. Ce retour en Coupe du monde, après une absence de seize ans, place l’équipe devant un test de référence contre un adversaire poussé par son public et habitué aux grands rendez-vous internationaux.

Les Sud-Africains peuvent s’appuyer sur des cadres identifiés comme Khuliso Mudau en défense et Teboho Mokoena au milieu. Leur plan devrait reposer sur une organisation compacte et des sorties rapides, un registre susceptible de gêner le Mexique si la Tri ne trouve pas vite des décalages.

Ce premier match du Groupe A concentre donc deux urgences différentes. Le Mexique veut lancer son tournoi de coorganisateur par une victoire. L’Afrique du Sud veut confirmer son retour au plus haut niveau et éviter de subir d’entrée la pression d’un match d’ouverture.

Sources consultees fifa.com, fifa.com, fifa.com, fifa.com