Mondial 2026 : heure, stade et enjeux du match Mexique – Afrique du Sud

|11/06/2026 20:00
|
Mexique - Afrique du Sud
Mexico City Stadium
|Phase de groupes Groupe A
|A venir
|Avant-match
|12/06/2026 03:00
|
Corée du Sud - Tchéquie
Estadio Guadalajara
|Phase de groupes Groupe A
|A venir
|
|12/06/2026 20:00
|
Canada - Bosnie-Herzégovine
Toronto Stadium
|Phase de groupes Groupe B
|A venir
|
|13/06/2026 02:00
|
États-Unis - Paraguay
Los Angeles Stadium
|Phase de groupes Groupe D
|A venir
|
|13/06/2026 20:00
|
Qatar - Suisse
San Francisco Bay Area Stadium
|Phase de groupes Groupe B
|A venir
|
|13/06/2026 23:00
|
Brésil - Maroc
New York New Jersey Stadium
|Phase de groupes Groupe C
|A venir
|
|14/06/2026 02:00
|
Haïti - Écosse
Boston Stadium
|Phase de groupes Groupe C
|A venir
|
|14/06/2026 05:00
|
Australie - Turquie
Vancouver Stadium
|Phase de groupes Groupe D
|A venir
|
|14/06/2026 18:00
|
Allemagne - Curaçao
Houston Stadium
|Phase de groupes Groupe E
|A venir
|
|14/06/2026 21:00
|
Pays-Bas - Japon
Dallas Stadium
|Phase de groupes Groupe F
|A venir
|
|15/06/2026 00:00
|
Côte d'Ivoire - Équateur
Philadelphia Stadium
|Phase de groupes Groupe E
|A venir
|
|15/06/2026 03:00
|
Suède - Tunisie
Monterrey Stadium
|Phase de groupes Groupe F
|A venir
|
|15/06/2026 17:00
|
Espagne - Cap-Vert
Atlanta Stadium
|Phase de groupes Groupe H
|A venir
|
|15/06/2026 20:00
|
Belgique - Égypte
Seattle Stadium
|Phase de groupes Groupe G
|A venir
|
|15/06/2026 23:00
|
Arabie saoudite - Uruguay
Miami Stadium
|Phase de groupes Groupe H
|A venir
|
|16/06/2026 02:00
|
Iran - Nouvelle-Zélande
Los Angeles Stadium
|Phase de groupes Groupe G
|A venir
|
|16/06/2026 20:00
|
France - Sénégal
New York New Jersey Stadium
|Phase de groupes Groupe I
|A venir
|
|16/06/2026 23:00
|
Irak - Norvège
Boston Stadium
|Phase de groupes Groupe I
|A venir
|
|17/06/2026 02:00
|
Argentine - Algérie
Kansas City Stadium
|Phase de groupes Groupe J
|A venir
|
|17/06/2026 05:00
|
Autriche - Jordanie
San Francisco Bay Area Stadium
|Phase de groupes Groupe J
|A venir
|
|17/06/2026 18:00
|
Portugal - RD Congo
Houston Stadium
|Phase de groupes Groupe K
|A venir
|
|17/06/2026 21:00
|
Angleterre - Croatie
Dallas Stadium
|Phase de groupes Groupe L
|A venir
|
|18/06/2026 00:00
|
Ghana - Panama
Toronto Stadium
|Phase de groupes Groupe L
|A venir
|
|18/06/2026 03:00
|
Ouzbékistan - Colombie
Mexico City Stadium
|Phase de groupes Groupe K
|A venir
|
|18/06/2026 17:00
|
Tchéquie - Afrique du Sud
Atlanta Stadium
|Phase de groupes Groupe A
|A venir
|
|18/06/2026 20:00
|
Suisse - Bosnie-Herzégovine
Los Angeles Stadium
|Phase de groupes Groupe B
|A venir
|
|18/06/2026 23:00
|
Canada - Qatar
Vancouver Stadium
|Phase de groupes Groupe B
|A venir
|
|19/06/2026 02:00
|
Mexique - Corée du Sud
Estadio Guadalajara
|Phase de groupes Groupe A
|A venir
|
|19/06/2026 20:00
|
États-Unis - Australie
Seattle Stadium
|Phase de groupes Groupe D
|A venir
|
|19/06/2026 23:00
|
Écosse - Maroc
Boston Stadium
|Phase de groupes Groupe C
|A venir
|
|20/06/2026 01:30
|
Brésil - Haïti
Philadelphia Stadium
|Phase de groupes Groupe C
|A venir
|
|20/06/2026 04:00
|
Turquie - Paraguay
San Francisco Bay Area Stadium
|Phase de groupes Groupe D
|A venir
|
|20/06/2026 18:00
|
Pays-Bas - Suède
Houston Stadium
|Phase de groupes Groupe F
|A venir
|
|20/06/2026 21:00
|
Allemagne - Côte d'Ivoire
Toronto Stadium
|Phase de groupes Groupe E
|A venir
|
|21/06/2026 01:00
|
Équateur - Curaçao
Kansas City Stadium
|Phase de groupes Groupe E
|A venir
|
|21/06/2026 05:00
|
Tunisie - Japon
Monterrey Stadium
|Phase de groupes Groupe F
|A venir
|
|21/06/2026 17:00
|
Espagne - Arabie saoudite
Atlanta Stadium
|Phase de groupes Groupe H
|A venir
|
|21/06/2026 20:00
|
Belgique - Iran
Los Angeles Stadium
|Phase de groupes Groupe G
|A venir
|
|21/06/2026 23:00
|
Uruguay - Cap-Vert
Miami Stadium
|Phase de groupes Groupe H
|A venir
|
|22/06/2026 02:00
|
Nouvelle-Zélande - Égypte
Vancouver Stadium
|Phase de groupes Groupe G
|A venir
|
|22/06/2026 18:00
|
Argentine - Autriche
Dallas Stadium
|Phase de groupes Groupe J
|A venir
|
|22/06/2026 22:00
|
France - Irak
Philadelphia Stadium
|Phase de groupes Groupe I
|A venir
|
|23/06/2026 01:00
|
Norvège - Sénégal
New York New Jersey Stadium
|Phase de groupes Groupe I
|A venir
|
|23/06/2026 04:00
|
Jordanie - Algérie
San Francisco Bay Area Stadium
|Phase de groupes Groupe J
|A venir
|
|23/06/2026 18:00
|
Portugal - Ouzbékistan
Houston Stadium
|Phase de groupes Groupe K
|A venir
|
|23/06/2026 21:00
|
Angleterre - Ghana
Boston Stadium
|Phase de groupes Groupe L
|A venir
|
|24/06/2026 00:00
|
Panama - Croatie
Toronto Stadium
|Phase de groupes Groupe L
|A venir
|
|24/06/2026 03:00
|
Colombie - RD Congo
Estadio Guadalajara
|Phase de groupes Groupe K
|A venir
|
|24/06/2026 20:00
|
Suisse - Canada
Vancouver Stadium
|Phase de groupes Groupe B
|A venir
|
|24/06/2026 20:00
|
Bosnie-Herzégovine - Qatar
Seattle Stadium
|Phase de groupes Groupe B
|A venir
|
|24/06/2026 23:00
|
Écosse - Brésil
Miami Stadium
|Phase de groupes Groupe C
|A venir
|
|24/06/2026 23:00
|
Maroc - Haïti
Atlanta Stadium
|Phase de groupes Groupe C
|A venir
|
|25/06/2026 02:00
|
Tchéquie - Mexique
Mexico City Stadium
|Phase de groupes Groupe A
|A venir
|
|25/06/2026 02:00
|
Afrique du Sud - Corée du Sud
Monterrey Stadium
|Phase de groupes Groupe A
|A venir
|
|25/06/2026 21:00
|
Curaçao - Côte d'Ivoire
Philadelphia Stadium
|Phase de groupes Groupe E
|A venir
|
|25/06/2026 21:00
|
Équateur - Allemagne
New York New Jersey Stadium
|Phase de groupes Groupe E
|A venir
|
|26/06/2026 00:00
|
Japon - Suède
Dallas Stadium
|Phase de groupes Groupe F
|A venir
|
|26/06/2026 00:00
|
Tunisie - Pays-Bas
Kansas City Stadium
|Phase de groupes Groupe F
|A venir
|
|26/06/2026 03:00
|
Turquie - États-Unis
Los Angeles Stadium
|Phase de groupes Groupe D
|A venir
|
|26/06/2026 03:00
|
Paraguay - Australie
San Francisco Bay Area Stadium
|Phase de groupes Groupe D
|A venir
|
|26/06/2026 20:00
|
Norvège - France
Boston Stadium
|Phase de groupes Groupe I
|A venir
|
|26/06/2026 20:00
|
Sénégal - Irak
Toronto Stadium
|Phase de groupes Groupe I
|A venir
|
|27/06/2026 01:00
|
Cap-Vert - Arabie saoudite
Houston Stadium
|Phase de groupes Groupe H
|A venir
|
|27/06/2026 01:00
|
Uruguay - Espagne
Estadio Guadalajara
|Phase de groupes Groupe H
|A venir
|
|27/06/2026 04:00
|
Égypte - Iran
Seattle Stadium
|Phase de groupes Groupe G
|A venir
|
|27/06/2026 04:00
|
Nouvelle-Zélande - Belgique
Vancouver Stadium
|Phase de groupes Groupe G
|A venir
|
|27/06/2026 22:00
|
Panama - Angleterre
New York New Jersey Stadium
|Phase de groupes Groupe L
|A venir
|
|27/06/2026 22:00
|
Croatie - Ghana
Philadelphia Stadium
|Phase de groupes Groupe L
|A venir
|
|28/06/2026 00:30
|
Colombie - Portugal
Miami Stadium
|Phase de groupes Groupe K
|A venir
|
|28/06/2026 00:30
|
RD Congo - Ouzbékistan
Atlanta Stadium
|Phase de groupes Groupe K
|A venir
|
|28/06/2026 03:00
|
Algérie - Autriche
Kansas City Stadium
|Phase de groupes Groupe J
|A venir
|
|28/06/2026 03:00
|
Jordanie - Argentine
Dallas Stadium
|Phase de groupes Groupe J
|A venir
|
|28/06/2026 20:00
|
2e Groupe A - 2e Groupe B
Los Angeles Stadium
|16es de finale
|A venir
|
|29/06/2026 18:00
|
Vainqueur Groupe C - 2e Groupe F
Houston Stadium
|16es de finale
|A venir
|
|29/06/2026 21:30
|
Vainqueur Groupe E - 3e Groupe A/B/C/D/F
Boston Stadium
|16es de finale
|A venir
|
|30/06/2026 02:00
|
Vainqueur Groupe F - 2e Groupe C
Monterrey Stadium
|16es de finale
|A venir
|
|30/06/2026 18:00
|
2e Groupe E - 2e Groupe I
Dallas Stadium
|16es de finale
|A venir
|
|30/06/2026 22:00
|
Vainqueur Groupe I - 3e Groupe C/D/F/G/H
New York New Jersey Stadium
|16es de finale
|A venir
|
|01/07/2026 02:00
|
Vainqueur Groupe A - 3e Groupe C/E/F/H/I
Mexico City Stadium
|16es de finale
|A venir
|
|01/07/2026 17:00
|
Vainqueur Groupe L - 3e Groupe E/H/I/J/K
Atlanta Stadium
|16es de finale
|A venir
|
|01/07/2026 21:00
|
Vainqueur Groupe G - 3e Groupe A/E/H/I/J
Seattle Stadium
|16es de finale
|A venir
|
|02/07/2026 01:00
|
Vainqueur Groupe D - 3e Groupe B/E/F/I/J
San Francisco Bay Area Stadium
|16es de finale
|A venir
|
|02/07/2026 20:00
|
Vainqueur Groupe H - 2e Groupe J
Los Angeles Stadium
|16es de finale
|A venir
|
|03/07/2026 00:00
|
2e Groupe K - 2e Groupe L
Toronto Stadium
|16es de finale
|A venir
|
|03/07/2026 04:00
|
Vainqueur Groupe B - 3e Groupe E/F/G/I/J
Vancouver Stadium
|16es de finale
|A venir
|
|03/07/2026 19:00
|
2e Groupe D - 2e Groupe G
Dallas Stadium
|16es de finale
|A venir
|
|03/07/2026 23:00
|
Vainqueur Groupe J - 2e Groupe H
Miami Stadium
|16es de finale
|A venir
|
|04/07/2026 02:30
|
Vainqueur Groupe K - 3e Groupe D/E/I/J/L
Kansas City Stadium
|16es de finale
|A venir
|
|04/07/2026 18:00
|
Vainqueur Match 73 - Vainqueur Match 75
Houston Stadium
|Huitièmes de finale
|A venir
|
|04/07/2026 22:00
|
Vainqueur Match 74 - Vainqueur Match 77
Philadelphia Stadium
|Huitièmes de finale
|A venir
|
|05/07/2026 21:00
|
Vainqueur Match 76 - Vainqueur Match 78
New York New Jersey Stadium
|Huitièmes de finale
|A venir
|
|06/07/2026 01:00
|
Vainqueur Match 79 - Vainqueur Match 80
Mexico City Stadium
|Huitièmes de finale
|A venir
|
|06/07/2026 20:00
|
Vainqueur Match 83 - Vainqueur Match 84
Dallas Stadium
|Huitièmes de finale
|A venir
|
|07/07/2026 01:00
|
Vainqueur Match 81 - Vainqueur Match 82
Seattle Stadium
|Huitièmes de finale
|A venir
|
|07/07/2026 17:00
|
Vainqueur Match 86 - Vainqueur Match 88
Atlanta Stadium
|Huitièmes de finale
|A venir
|
|07/07/2026 21:00
|
Vainqueur Match 85 - Vainqueur Match 87
Vancouver Stadium
|Huitièmes de finale
|A venir
|
|09/07/2026 21:00
|
Vainqueur Match 89 - Vainqueur Match 90
Boston Stadium
|Quarts de finale
|A venir
|
|10/07/2026 20:00
|
Vainqueur Match 93 - Vainqueur Match 94
Los Angeles Stadium
|Quarts de finale
|A venir
|
|11/07/2026 22:00
|
Vainqueur Match 91 - Vainqueur Match 92
Miami Stadium
|Quarts de finale
|A venir
|
|12/07/2026 02:00
|
Vainqueur Match 95 - Vainqueur Match 96
Kansas City Stadium
|Quarts de finale
|A venir
|
|14/07/2026 20:00
|
Vainqueur Match 97 - Vainqueur Match 98
Dallas Stadium
|Demi-finales
|A venir
|
|15/07/2026 20:00
|
Vainqueur Match 99 - Vainqueur Match 100
Atlanta Stadium
|Demi-finales
|A venir
|
|18/07/2026 22:00
|
Perdant Match 101 - Perdant Match 102
Miami Stadium
|Match pour la troisième place
|A venir
|
|19/07/2026 20:00
|
Vainqueur Match 101 - Vainqueur Match 102
New York New Jersey Stadium
|Finale
|A venir
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