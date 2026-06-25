Mondial 2026 : Afrique du Sud en 4-2-3-1 face à la Corée du Sud en 3-4-2-1 avec Kim Min-jae titulaire
Le match de la phase de groupes du Mondial 2026 entre l’Afrique du Sud et la Corée du Sud se jouera le 25 juin à 02h00 GMT+1 au Stade BBVA à Monterrey. Ce duel crucial du Groupe A oppose deux équipes aux stratégies contrastées, l’Afrique du Sud tenant un point après son nul 1-1 contre la Tchéquie tandis que la Corée du Sud cherche à rebondir après une défaite 0-1 face au Mexique.
Les deux formations ont dévoilé leurs compositions officielles avec des schémas tactiques différenciés. L’Afrique du Sud, sous la direction du sélectionneur Hugo Broos, aligne un 4-2-3-1 classique qui mise sur un bloc défensif solide et une attaque menée par Evidence Makgopa en pointe. De son côté, la Corée du Sud de Myung-Bo Hong opte pour un 3-4-2-1 plus audacieux, avec une défense à trois et un milieu renforcé pour peser sur la construction du jeu adverse.
Plusieurs joueurs clés sont présents dans les deux onze de départ. Côté sud-africain, le gardien Ronwen Williams est protégé par une défense organisée autour de Khuliso Mudau et Ime Okon. Le milieu fiable de Thalente Mbatha et Sphephelo Sithole soutient les offensives portées par Relebohile Mofokeng et Oswin Appollis. Le seul absent notable est T. Mokoena, suspendu pour accumulation de cartons jaunes.
En face, la sélection sud-coréenne conserve une ligne défensive vitalisée par Kim Min-jae et Gi-Hyuk Lee. Le milieu combine expérience et dynamisme avec Seung Ho Paik, Hwang In-beom et Lee Tae-seok. Lee Kang-in et Hwang Hee-chan apportent leur créativité derrière l’unique attaquant Hyeon-gyu Oh, en quête de rédemption après un début de groupe mitigé.
Lecture du onze de Afrique du Sud
En 4-2-3-1, l’Afrique du Sud de Hugo Broos privilégie un équilibre entre rigueur défensive et pression offensive. Ronwen Williams reste un dernier rempart sûr, tandis que la ligne de quatre en défense fait appel à Khuliso Mudau et Ime Okon sur les flancs, renforcés par Mbekezeli Mbokazi et Aubrey Modiba. Le double pivot au milieu est composé de Thalente Mbatha et Sphephelo Sithole pour gérer le tempo du jeu et protéger la défense.
Devant, Relebohile Mofokeng occupe la position de meneur avec Oswin Appollis et Thapelo Maseko pour alimenter la pointe d’Evidence Makgopa. Ce système vise à maximiser la mobilité et la créativité au milieu, tout en sécurisant la cage contre les attaques soudaines.
Lecture du onze de Corée du Sud
Myung-Bo Hong aligne un 3-4-2-1 qui privilégie la solidité défensive et la maîtrise du milieu de terrain. Avec Kim Seung-gyu dans les buts, la défense à trois repose sur Han-Beom Lee, Kim Min-jae et Gi-Hyuk Lee, rigoureux dans le placement et le marquage. Le milieu à quatre, avec Young-woo Seol et Seung Ho Paik sur les ailes, offre amplitude et couverture, tandis qu’Hwang In-beom et Lee Tae-seok agissent en moteurs centraux.
Dans le secteur offensif, Kang-in Lee et Hwang Hee-chan évoluent derrière Hyeon-gyu Oh, le point d’appui pour l’attaque sud-coréenne. Ce schéma doit permettre aux Asiatiques de varier entre phases de possession et jeu rapide en transition.
27'⚽27' It’s Denis Višinský again! A beautiful pirouette in the box opens a tiny shooting window, but his effort is deflected. He’s been the best player on the field so far for Tchéquie
14'⚽14' Denis Višinský has a go from long range, but it sails high and wide. Tchéquie looking lively to start, feels like a goal could easily be coming if they keep this up… Reader Justin
8'⚽8' An early chance for Tchéquie! A deflected ball falls kindly for Denis Višinský, but his attempt on goal rolls agonizingly wide
2'⚽2' Mexique is wearing white tonight. They never look quite right to me when they’re wearing any color other than green at home. But I understand why they’re doing it – Tchéquie is wearing red, and red/green color blindness is a thing to account for
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Compositions
Tchéquie
Système3-4-2-1SélectionneurMiroslav Koubek
Titulaires11
1Matěj KovářGardien
3Tomáš HolešDéfenseur
4Robin HranáčDéfenseur
7Ladislav KrejčíDéfenseur
5Vladimír CoufalMilieu
12Lukáš ČervMilieu
18Michal SadílekMilieu
21David DouděraMilieu
15Pavel ŠulcAttaquant
26Denis VišinskýAttaquant
9Adam HložekAttaquant
Remplaçants14
16Jindřich Staněk
23Lukáš Horníček
6Štěpán Chaloupek
2David Zima
20Jaroslav Zelený
24Alexandr Sojka
25Hugo Sochurek
22Tomáš Souček
8Vladimír Darida
10Patrik Schick
11Jan Kuchta
17Lukáš Provod
19Tomáš Chorý
13Mojmír Chytil
Mexique
Système4-3-3SélectionneurJavier Aguirre
Titulaires11
1Raúl RangelGardien
2Jorge SánchezDéfenseur
3César MontesDéfenseur
15Israel ReyesDéfenseur
20Mateo ChávezDéfenseur
19Gilberto MoraMilieu
4Edson ÁlvarezMilieu
7Luis RomoMilieu
25Roberto AlvaradoAttaquant
22Guillermo MartínezAttaquant
16Julián QuiñonesAttaquant
Remplaçants15
12Carlos Acevedo
13Guillermo Ochoa
5Johan Vásquez
23Jesús Gallardo
6Erik Lira
8Álvaro Fidalgo
17Orbelín Pineda
18Obed Vargas
24Luis Chávez
26Brian Gutiérrez
10Alexis Vega
21César Huerta
9Raúl Jiménez
11Santiago Giménez
14Armando González
Les chiffres du match
Tirs cadres : Tchéquie 0 / Mexique 0
Tirs : Tchéquie 4 / Mexique 0
Possession : Tchéquie 55% / Mexique 45%
Fautes : Tchéquie 3 / Mexique 5
Passes : Tchéquie 119 / Mexique 96
Precision des passes : Tchéquie 85% / Mexique 85%
xG : Tchéquie 0.15 / Mexique 0.00
Joueurs clés
Pavel Šulc (Tchéquie) : note 6.9
Matěj Kovář (Tchéquie) : note 6.7
Ladislav Krejčí (Tchéquie) : note 6.7
David Douděra (Tchéquie) : note 6.7
Adam Hložek (Tchéquie) : note 6.7
Roberto Alvarado (Mexique) : note 6.7
Tomáš Holeš (Tchéquie) : note 6.6
Raúl Rangel (Mexique) : note 6.6
Absences et blessures
D. Jurásek : Tchéquie · Missing Fixture · Thigh problems
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