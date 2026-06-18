Mondial 2026 : la Tchéquie et l’Afrique du Sud se neutralisent dans un nul 1-1

La Tchéquie et l’Afrique du Sud ont fait match nul 1-1, jeudi 18 juin 2026 au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, lors de la phase de groupes du Mondial 2026. Dans ce match du groupe A, les Tchèques ont longtemps mené après l’ouverture du score rapide de Michal Sadílek, avant l’égalisation tardive de Teboho Mokoena.

Publié le 18 juin 2026 à 19:28

Publié le 18 juin 2026 à 19:28

Les deux sélections abordaient cette rencontre avec la nécessité de se relancer après une entrée en matière manquée dans la compétition. Ce nul laisse les deux équipes avec un résultat partagé, sans vainqueur, dans une poule où chaque point pèse lourd dans la course à la qualification.

La Tchéquie a frappé dès la 6e minute. Michal Sadílek a conclu une action servie par Alexandr Sojka pour donner l’avantage à l’équipe de Miroslav Koubek. Ce but précoce a installé les Tchèques en tête pendant une grande partie de la rencontre, avec Patrik Schick et Adam Hložek associés devant dans un 3-5-2.

L’Afrique du Sud a répondu en fin de match par Teboho Mokoena, buteur à la 83e minute. Le milieu sud-africain avait été averti en première période, à la 33e minute, avant de devenir le joueur décisif de l’équipe d’Hugo Broos. Thalente Mbatha avait lui aussi reçu un carton jaune à la 40e minute.

Le match a basculé dans une seconde période plus ouverte, après une première mi-temps marquée par le but tchèque et les deux avertissements sud-africains. Ladislav Krejčí a également été sanctionné côté tchèque à la 75e minute, alors que l’Afrique du Sud poussait pour revenir.

Sadílek lance la Tchéquie

Alignée en 3-5-2, la Tchéquie a débuté avec Matěj Kovář dans le but, derrière un trio défensif composé de Tomáš Holeš, Robin Hranáč et Ladislav Krejčí. Dans les couloirs et l’entrejeu, Vladimír Coufal, Vladimír Darida, Lukáš Červ, Michal Sadílek et Alexandr Sojka ont porté le bloc tchèque.

Le choix de Miroslav Koubek a rapidement payé avec la combinaison Sojka Sadílek sur l’ouverture du score. La présence de Patrik Schick et Adam Hložek en attaque donnait à la Tchéquie deux points d’appui pour sortir et fixer la défense sud-africaine.

Les Tchèques ont terminé avec 12 tirs, dont 3 cadrés, et 5 corners. Matěj Kovář a réalisé 2 arrêts, tandis que Ladislav Krejčí, averti en seconde période, a joué un rôle central dans la ligne défensive.

Mokoena maintient l’Afrique du Sud en vie

L’Afrique du Sud a évolué en 4-3-3 sous la direction d’Hugo Broos, avec Ronwen Williams dans le but, Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi et Aubrey Modiba en défense. Au milieu, Thalente Mbatha, Teboho Mokoena et Jayden Adams ont organisé le jeu, derrière Thapelo Maseko, Iqraam Rayners et Oswin Appollis.

Plus présente dans la circulation du ballon, l’Afrique du Sud a terminé avec 61 pour cent de possession et 14 tirs, dont 3 cadrés. Ronwen Williams a aussi effectué 2 arrêts, ce qui a permis aux Bafana Bafana de rester dans le match après le but encaissé très tôt.

L’égalisation de Mokoena à la 83e minute a récompensé l’insistance sud-africaine. Elle a surtout empêché une deuxième défaite dans ce groupe A et maintient l’équipe d’Hugo Broos dans la compétition avant la suite de la phase de groupes.

Tchéquie Termine 1-1 Mercedes-Benz Stadium Afrique du Sud Afrique du Sud Fil du match 6' ⚽ But - M. Sadilek 1-0 33' Carton jaune - T. Mokoena 40' Carton jaune - T. Mbatha 46' ↑↓ Remplacement - J. Adams (remplace R. Mofokeng) 55' ↑↓ Remplacement - V. Darida (remplace P. Sulc) 55' ↑↓ Remplacement - A. Sojka (remplace J. Zeleny) 66' ↑↓ Remplacement - I. Rayners (remplace E. Makgopa) 67' ↑↓ Remplacement - A. Hlozek (remplace L. Provod) 67' ↑↓ Remplacement - M. Sadilek (remplace T. Soucek) 75' Carton jaune - L. Krejci 78' ↑↓ Remplacement - L. Cerv (remplace D. Zima) 83' ⚽ But - T. Mokoena 1-1 84' ↑↓ Remplacement - T. Maseko (remplace K. Sebelebele) Les chiffres du match Tirs cadres : Tchéquie 3 / Afrique du Sud 3

: Tchéquie 3 / Afrique du Sud 3 Tirs : Tchéquie 12 / Afrique du Sud 14

: Tchéquie 12 / Afrique du Sud 14 Possession : Tchéquie 39% / Afrique du Sud 61%

: Tchéquie 39% / Afrique du Sud 61% Corners : Tchéquie 5 / Afrique du Sud 4

: Tchéquie 5 / Afrique du Sud 4 Fautes : Tchéquie 12 / Afrique du Sud 10

: Tchéquie 12 / Afrique du Sud 10 Cartons jaunes : Tchéquie 1 / Afrique du Sud 2

: Tchéquie 1 / Afrique du Sud 2 Passes : Tchéquie 326 / Afrique du Sud 531

: Tchéquie 326 / Afrique du Sud 531 Precision des passes : Tchéquie 80% / Afrique du Sud 90%

: Tchéquie 80% / Afrique du Sud 90% xG : Tchéquie 0.89 / Afrique du Sud 1.18 Joueurs clés Teboho Mokoena (Afrique du Sud) : note 8, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Afrique du Sud) : note 8, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Michal Sadílek (Tchéquie) : note 7.7, 1 but(s)

(Tchéquie) : note 7.7, 1 but(s) Alexandr Sojka (Tchéquie) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Tchéquie) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Ladislav Krejčí (Tchéquie) : note 7.5, 1 carton(s) jaune(s)

(Tchéquie) : note 7.5, 1 carton(s) jaune(s) Matěj Kovář (Tchéquie) : note 6.5, 2 arret(s)

Calendrier Groupe A Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Mexique - Afrique du Sud Fiche match Mexique - Afrique du Sud Mexique 2-0 2-0 Afrique du Sud Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 9' ⚽ 9' But Julián Quiñones, passe de Erik Lira (Mexique) 67' ⚽ 67' But Raúl Jiménez, passe de Roberto Alvarado (Mexique) 90+2' 90+2' Carton rouge César Montes (Mexique) 50' 50' Carton rouge Yaya Sithole (Afrique du Sud) 84' 84' Carton rouge Themba Zwane (Afrique du Sud) 17' 17' Carton jaune Teboho Mokoena (Afrique du Sud) 23' 23' Carton jaune Brian Gutiérrez (Mexique) 49' 49' Carton rouge Siphephelo Sithole (Afrique du Sud) 56' ↑↓ 56' Remplacement Lyle Foster remplace Thalente Mbatha (Afrique du Sud) 61' ↑↓ 61' Remplacement Jayden Adams remplace Themba Zwane (Afrique du Sud) 66' ↑↓ 66' Remplacement Álvaro Fidalgo remplace Gilberto Mora (Mexique) 66' ↑↓ 66' Remplacement Brian Gutiérrez remplace Luis Chávez (Mexique) 74' 74' Carton jaune Nkosinathi Sibisi (Afrique du Sud) 76' ↑↓ 76' Remplacement Raúl Jiménez remplace Armando González (Mexique) 76' ↑↓ 76' Remplacement Erik Lira remplace Edson Álvarez (Mexique) 77' ↑↓ 77' Remplacement Aubrey Modiba remplace Oswin Appollis (Afrique du Sud) 77' ↑↓ 77' Remplacement Iqraam Rayners remplace Evidence Makgopa (Afrique du Sud) 79' ↑↓ 79' Remplacement Julián Quiñones remplace Alexis Vega (Mexique) 82' VAR 82' VAR Themba Zwane - Card upgrade (Afrique du Sud) Compositions Mexique Système 4-1-4-1 Sélectionneur Javier Aguirre Titulaires 11 1 Raúl Rangel Gardien 15 Israel Reyes Défenseur 3 César Montes Défenseur 5 Johan Vásquez Défenseur 23 Jesús Gallardo Défenseur 6 Erik Lira Milieu 25 Roberto Alvarado Milieu 26 Brian Gutiérrez Milieu 8 Álvaro Fidalgo Milieu 16 Julián Quiñones Milieu 9 Raúl Jiménez Attaquant Remplaçants 15 19 Gilberto Mora

24 Luis Chávez

4 Edson Álvarez

14 Armando González

10 Alexis Vega

12 Carlos Acevedo

13 Guillermo Ochoa

2 Jorge Sánchez

7 Luis Romo

20 Mateo Chávez

21 César Huerta

18 Obed Vargas

17 Orbelín Pineda

22 Guillermo Martínez

11 Santiago Giménez Afrique du Sud Système 5-3-2 Sélectionneur Hugo Broos Titulaires 11 1 Ronwen Williams Gardien 20 Khuliso Mudau Défenseur 19 Nkosinathi Sibisi Défenseur 21 Ime Okon Défenseur 14 Mbekezeli Mbokazi Défenseur 6 Aubrey Modiba Défenseur 4 Teboho Mokoena Milieu 13 Siphephelo Sithole Milieu 23 Jayden Adams Milieu 15 Iqraam Rayners Attaquant 9 Lyle Foster Attaquant Remplaçants 15 5 Thalente Mbatha

11 Themba Zwane

7 Oswin Appollis

17 Evidence Makgopa

22 Ricardo Goss

16 Sipho Chaine

26 Bradley Cross

3 Khulumani Ndamane

24 Olwethu Makhanya

18 Samukelo Kabini

2 Tholo Thabang Matuludi

8 Tshepang Moremi

10 Relebohile Mofokeng

25 Kamogelo Sebelebele

12 Thapelo Maseko Les chiffres du match Tirs cadres : Mexique 4 / Afrique du Sud 2

: Mexique 4 / Afrique du Sud 2 Tirs : Mexique 16 / Afrique du Sud 3

: Mexique 16 / Afrique du Sud 3 Possession : Mexique 61% / Afrique du Sud 39%

: Mexique 61% / Afrique du Sud 39% Corners : Mexique 3 / Afrique du Sud 1

: Mexique 3 / Afrique du Sud 1 Fautes : Mexique 12 / Afrique du Sud 11

: Mexique 12 / Afrique du Sud 11 Cartons jaunes : Mexique 1 / Afrique du Sud 2

: Mexique 1 / Afrique du Sud 2 Cartons rouges : Mexique 1 / Afrique du Sud 2

: Mexique 1 / Afrique du Sud 2 Passes : Mexique 520 / Afrique du Sud 335

: Mexique 520 / Afrique du Sud 335 Precision des passes : Mexique 90% / Afrique du Sud 81%

: Mexique 90% / Afrique du Sud 81% xG : Mexique 1.41 / Afrique du Sud 0.07 Joueurs clés Julián Quiñones (Mexique) : note 8.3, 1 but(s)

(Mexique) : note 8.3, 1 but(s) Raúl Jiménez (Mexique) : note 7.9, 1 but(s)

(Mexique) : note 7.9, 1 but(s) Roberto Alvarado (Mexique) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Mexique) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s) Erik Lira (Mexique) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Mexique) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) César Montes (Mexique) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s)

(Mexique) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s) Raúl Rangel (Mexique) : note 7.2, 2 arret(s)

(Mexique) : note 7.2, 2 arret(s) Ronwen Williams (Afrique du Sud) : note 6.6, 2 arret(s)

(Afrique du Sud) : note 6.6, 2 arret(s) Israel Reyes (Mexique) : note 7.3 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 11/06/2026 Mexique 2-0 Afrique du Sud (World Cup)

11/06/2010 Afrique du Sud 1-1 Mexique (World Cup) Groupe A Mexique Termine 2-0 Estadio Azteca Afrique du Sud Afrique du Sud Resume final Voir la fiche du match Corée du Sud - Tchéquie Fiche match Corée du Sud - Tchéquie Corée du Sud 2-1 2-1 Tchéquie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 59' ⚽ But - L. Krejci (passe V. Coufal) 62' ↑↓ Remplacement - Lee Jae-Sung (remplace Hwang Hee-Chan) 64' ↑↓ Remplacement - P. Sulc (remplace A. Hlozek) 64' ↑↓ Remplacement - P. Schick (remplace T. Chory) 64' ↑↓ Remplacement - L. Provod (remplace M. Sadilek) 67' ⚽ But - Hwang In-Beom (passe Lee Kang-In) 69' ↑↓ Remplacement - Lee Tae-Seok (remplace Eom Ji-Sung) 69' ↑↓ Remplacement - Son Heung-Min (remplace Oh Hyeon-Gyu) 77' VAR VAR - T. Soucek 80' ⚽ But - Oh Hyeon-Gyu (passe Hwang In-Beom) 84' ↑↓ Remplacement - Hwang In-Beom (remplace Kim Jin-Gyu) 84' ↑↓ Remplacement - Paik Seung-Ho (remplace Park Jin-Seob) 84' ↑↓ Remplacement - A. Sojka (remplace M. Chytil) 90+6' Carton jaune - Lee Gi-Hyuk Compositions Corée du Sud Système 3-4-2-1 Sélectionneur Myung-Bo Hong Titulaires 11 1 Kim Seung-gyu Gardien 2 Han-Beom Lee Défenseur 4 Kim Min-jae Défenseur 3 Gi-Hyuk Lee Défenseur 22 Young-woo Seol Milieu 6 Hwang In-beom Milieu 8 Seung Ho Paik Milieu 13 Lee Tae-seok Milieu 19 Kang-in Lee Attaquant 10 Jae-sung Lee Attaquant 7 Son Heung-min Attaquant Remplaçants 15 11 Hwang Hee-chan

25 Ji-sung Eom

18 Hyeon-gyu Oh

24 Jin-gyu Kim

16 Jin-seob Park

21 Jo Hyeonwoo

12 Song Bum-keun

15 Kim Moon-hwan

14 Wi-je Cho

5 Kim Tae-hyeon

26 Dong-gyeong Lee

23 Jens Castrop

17 Jun-Ho Bae

9 Gue-sung Cho

20 Yang Hyun-Jun Tchéquie Système 3-4-2-1 Sélectionneur Miroslav Koubek Titulaires 11 1 Matěj Kovář Gardien 6 Štěpán Chaloupek Défenseur 4 Robin Hranáč Défenseur 7 Ladislav Krejčí Défenseur 5 Vladimír Coufal Milieu 22 Tomáš Souček Milieu 24 Alexandr Sojka Milieu 20 Jaroslav Zelený Milieu 17 Lukáš Provod Attaquant 15 Pavel Šulc Attaquant 10 Patrik Schick Attaquant Remplaçants 15 18 Michal Sadílek

9 Adam Hložek

19 Tomáš Chorý

13 Mojmír Chytil

16 Jindřich Staněk

23 Lukáš Horníček

14 David Jurásek

2 David Zima

3 Tomáš Holeš

21 David Douděra

26 Denis Višinský

25 Hugo Sochurek

12 Lukáš Červ

8 Vladimír Darida

11 Jan Kuchta Les chiffres du match Tirs cadres : Corée du Sud 6 / Tchéquie 4

: Corée du Sud 6 / Tchéquie 4 Tirs : Corée du Sud 15 / Tchéquie 8

: Corée du Sud 15 / Tchéquie 8 Possession : Corée du Sud 62% / Tchéquie 38%

: Corée du Sud 62% / Tchéquie 38% Corners : Corée du Sud 4 / Tchéquie 5

: Corée du Sud 4 / Tchéquie 5 Fautes : Corée du Sud 9 / Tchéquie 16

: Corée du Sud 9 / Tchéquie 16 Cartons jaunes : Corée du Sud 1 / Tchéquie 0

: Corée du Sud 1 / Tchéquie 0 Passes : Corée du Sud 542 / Tchéquie 323

: Corée du Sud 542 / Tchéquie 323 Precision des passes : Corée du Sud 87% / Tchéquie 71%

: Corée du Sud 87% / Tchéquie 71% xG : Corée du Sud 2.00 / Tchéquie 0.84 Joueurs clés Hwang In-beom (Corée du Sud) : note 8.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Corée du Sud) : note 8.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Hyeon-gyu Oh (Corée du Sud) : note 7.3, 1 but(s)

(Corée du Sud) : note 7.3, 1 but(s) Kang-in Lee (Corée du Sud) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Corée du Sud) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s) Ladislav Krejčí (Tchéquie) : note 7.2, 1 but(s)

(Tchéquie) : note 7.2, 1 but(s) Kim Seung-gyu (Corée du Sud) : note 7.5, 3 arret(s)

(Corée du Sud) : note 7.5, 3 arret(s) Matěj Kovář (Tchéquie) : note 7, 4 arret(s)

(Tchéquie) : note 7, 4 arret(s) Vladimír Coufal (Tchéquie) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s)

(Tchéquie) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s) Lee Tae-seok (Corée du Sud) : note 7.3 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 12/06/2026 Corée du Sud 2-1 Tchéquie (World Cup) Groupe A Corée du Sud Termine 2-1 Estadio Akron Tchéquie Tchéquie Resume final Voir la fiche du match Tchéquie - Afrique du Sud Fiche match Tchéquie - Afrique du Sud Tchéquie 1-1 1-1 Afrique du Sud Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 6' ⚽ But - M. Sadilek 1-0 33' Carton jaune - T. Mokoena 40' Carton jaune - T. Mbatha 46' ↑↓ Remplacement - J. Adams (remplace R. Mofokeng) 55' ↑↓ Remplacement - V. Darida (remplace P. Sulc) 55' ↑↓ Remplacement - A. Sojka (remplace J. Zeleny) 66' ↑↓ Remplacement - I. Rayners (remplace E. Makgopa) 67' ↑↓ Remplacement - A. Hlozek (remplace L. Provod) 67' ↑↓ Remplacement - M. Sadilek (remplace T. Soucek) 75' Carton jaune - L. Krejci 78' ↑↓ Remplacement - L. Cerv (remplace D. Zima) 83' ⚽ But - T. Mokoena 1-1 84' ↑↓ Remplacement - T. Maseko (remplace K. Sebelebele) Compositions Tchéquie Système 3-5-2 Sélectionneur Miroslav Koubek Titulaires 11 1 Matěj Kovář Gardien 3 Tomáš Holeš Défenseur 4 Robin Hranáč Défenseur 7 Ladislav Krejčí Défenseur 5 Vladimír Coufal Milieu 8 Vladimír Darida Milieu 12 Lukáš Červ Milieu 18 Michal Sadílek Milieu 24 Alexandr Sojka Milieu 10 Patrik Schick Attaquant 9 Adam Hložek Attaquant Remplaçants 14 20 Jaroslav Zelený

15 Pavel Šulc

22 Tomáš Souček

17 Lukáš Provod

16 Jindřich Staněk

23 Lukáš Horníček

2 David Zima

6 Štěpán Chaloupek

21 David Douděra

25 Hugo Sochurek

26 Denis Višinský

11 Jan Kuchta

13 Mojmír Chytil

19 Tomáš Chorý Afrique du Sud Système 4-3-3 Sélectionneur Hugo Broos Titulaires 11 1 Ronwen Williams Gardien 20 Khuliso Mudau Défenseur 21 Ime Okon Défenseur 14 Mbekezeli Mbokazi Défenseur 6 Aubrey Modiba Défenseur 5 Thalente Mbatha Milieu 4 Teboho Mokoena Milieu 23 Jayden Adams Milieu 12 Thapelo Maseko Attaquant 15 Iqraam Rayners Attaquant 7 Oswin Appollis Attaquant Remplaçants 13 10 Relebohile Mofokeng

17 Evidence Makgopa

16 Sipho Chaine

22 Ricardo Goss

2 Tholo Thabang Matuludi

3 Khulumani Ndamane

18 Samukelo Kabini

19 Nkosinathi Sibisi

24 Olwethu Makhanya

26 Bradley Cross

8 Tshepang Moremi

25 Kamogelo Sebelebele

9 Lyle Foster Les chiffres du match Tirs cadres : Tchéquie 3 / Afrique du Sud 3

: Tchéquie 3 / Afrique du Sud 3 Tirs : Tchéquie 12 / Afrique du Sud 14

: Tchéquie 12 / Afrique du Sud 14 Possession : Tchéquie 39% / Afrique du Sud 61%

: Tchéquie 39% / Afrique du Sud 61% Corners : Tchéquie 5 / Afrique du Sud 4

: Tchéquie 5 / Afrique du Sud 4 Fautes : Tchéquie 12 / Afrique du Sud 10

: Tchéquie 12 / Afrique du Sud 10 Cartons jaunes : Tchéquie 1 / Afrique du Sud 2

: Tchéquie 1 / Afrique du Sud 2 Passes : Tchéquie 326 / Afrique du Sud 531

: Tchéquie 326 / Afrique du Sud 531 Precision des passes : Tchéquie 80% / Afrique du Sud 90%

: Tchéquie 80% / Afrique du Sud 90% xG : Tchéquie 0.89 / Afrique du Sud 1.18 Joueurs clés Teboho Mokoena (Afrique du Sud) : note 8, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Afrique du Sud) : note 8, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Michal Sadílek (Tchéquie) : note 7.7, 1 but(s)

(Tchéquie) : note 7.7, 1 but(s) Alexandr Sojka (Tchéquie) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Tchéquie) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Ladislav Krejčí (Tchéquie) : note 7.5, 1 carton(s) jaune(s)

(Tchéquie) : note 7.5, 1 carton(s) jaune(s) Matěj Kovář (Tchéquie) : note 6.5, 2 arret(s)

(Tchéquie) : note 6.5, 2 arret(s) Ronwen Williams (Afrique du Sud) : note 6.3, 2 arret(s)

(Afrique du Sud) : note 6.3, 2 arret(s) Aubrey Modiba (Afrique du Sud) : note 7.3

(Afrique du Sud) : note 7.3 Ime Okon (Afrique du Sud) : note 7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe A Tchéquie Termine 1-1 Mercedes-Benz Stadium Afrique du Sud Afrique du Sud Resume final Voir la fiche du match Mexique - Corée du Sud Fiche match Mexique - Corée du Sud Mexique 02:00 A venir Corée du Sud Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe A Mexique A venir 02:00 Estadio Akron Corée du Sud Corée du Sud Avant-match Voir la fiche du match Tchéquie - Mexique Fiche match Tchéquie - Mexique Tchéquie 02:00 A venir Mexique Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe A Tchéquie A venir 02:00 Estadio Azteca Mexique Mexique Voir la fiche du match Afrique du Sud - Corée du Sud Fiche match Afrique du Sud - Corée du Sud Afrique du Sud 02:00 A venir Corée du Sud Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe A Afrique du Sud A venir 02:00 Estadio BBVA Corée du Sud Corée du Sud