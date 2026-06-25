Mondial 2026 : la Tchéquie et le Mexique dos à dos à la pause (0-0)
Tchéquie – Mexique a atteint la pause au Mondial 2026, la Tchéquie et le Mexique sont dos à dos sur le score de 0-0.
Henry DONCHEVoir tous ses articles
Publié le à
Football
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Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. La Tchéquie a eu le ballon avec 55% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 4 tirs contre 0 pour le Mexique. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 0 pour la Tchéquie et 0 pour le Mexique. Les xG restent proches, avec 0.15 pour la Tchéquie et 0.00 pour le Mexique.
Les faits de la première période
- 27' It’s Denis Višinský again! A beautiful pirouette in the box opens a tiny shooting window, but his effort is deflected. He’s been the best player on the field so far for Tchéquie
- 14' Denis Višinský has a go from long range, but it sails high and wide. Tchéquie looking lively to start, feels like a goal could easily be coming if they keep this up… Reader Justin
- 8' An early chance for Tchéquie! A deflected ball falls kindly for Denis Višinský, but his attempt on goal rolls agonizingly wide
- 2' Mexique is wearing white tonight. They never look quite right to me when they’re wearing any color other than green at home. But I understand why they’re doing it – Tchéquie is wearing red, and red/green color blindness is a thing to account for
Un équilibre encore fragile
la Tchéquie et le Mexique repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.
Tchéquie
Termine Estadio AztecaMexique
Fil du match
- 55'But - M. Chavez Garcia (passe L. Romo)
- 56'Remplacement - D. Visinsky (remplace L. Provod)
- 61'But - J. Quinones (passe J. Sanchez)
- 63'Remplacement - G. Martinez (remplace S. Gimenez)
- 63'Remplacement - L. Romo (remplace O. Vargas)
- 64'Carton jaune - E. Alvarez
- 64'Remplacement - A. Hlozek (remplace P. Schick)
- 64'Remplacement - T. Holes (remplace T. Soucek)
- 72'Remplacement - G. Mora (remplace A. Fidalgo)
- 78'Remplacement - R. Rangel (remplace G. Ochoa)
- 78'Remplacement - M. Chavez Garcia (remplace J. Gallardo)
- 87'Remplacement - L. Cerv (remplace T. Chory)
- 87'Remplacement - T. Soucek (remplace A. Sojka)
- 90+4'But - A. Fidalgo (passe R. Alvarado)
Les chiffres du match
- Tirs cadres : Tchéquie 1 / Mexique 3
- Tirs : Tchéquie 11 / Mexique 9
- Possession : Tchéquie 52% / Mexique 48%
- Corners : Tchéquie 5 / Mexique 1
- Fautes : Tchéquie 9 / Mexique 12
- Cartons jaunes : Tchéquie 0 / Mexique 1
- Passes : Tchéquie 354 / Mexique 339
- Precision des passes : Tchéquie 83% / Mexique 85%
- xG : Tchéquie 0.44 / Mexique 1.60
Calendrier Groupe A
Groupe A
Mexique
Termine Estadio AztecaAfrique du Sud
Groupe A
Corée du Sud
Termine Estadio AkronTchéquie
Groupe A
Tchéquie
Termine Mercedes-Benz StadiumAfrique du Sud
Groupe A
Mexique
Termine Estadio AkronCorée du Sud
Groupe A
Tchéquie
Termine Estadio AztecaMexique
Groupe A
Afrique du Sud
Termine Estadio BBVACorée du Sud
Groupe A
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Mexique
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|6
|9
|Afrique du Sud
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|Corée du Sud
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|Tchéquie
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
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