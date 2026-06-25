Mondial 2026 : Le Mexique solide face à la Tchéquie au Stade Azteca

Le Mexique affronte la Tchéquie le 25 juin 2026 à 21h00 heure locale (02h00 GMT+1) au mythique Estadio Azteca de Mexico en phase de groupes du Mondial 2026. Ce match du groupe A oppose deux équipes déjà engagées dans la compétition avec des bilans contrastés. Le Mexique, hôte et invaincu avec deux victoires, affronte la Tchéquie qui n’a pour l’instant qu’un point issu d’un nul et une défaite.

Publié le 25 juin 2026 à 01:02

Publié le 25 juin 2026 à 01:02

Cette confrontation est déterminante dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale. Une victoire offrirait au vainqueur une marge de manœuvre importante avant la dernière journée du groupe.

Le Mexique reste sur un succès serré 1-0 contre la Corée du Sud, confirmant sa solidité défensive et son efficacité offensive, tandis que la Tchéquie a concédé le nul face à l’Afrique du Sud (1-1), témoignant des difficultés rencontrées en première phase. Le duel entre ces deux sélections majeures s’annonce tactique, avec des styles opposés.

La Tchéquie a renoué avec la Coupe du Monde après 20 ans d’absence, se qualifiant via des barrages européens ardues sous la direction de Miroslav Koubek, nouvellement nommé sélectionneur. De son côté, le Mexique, entraîné par Javier Aguirre, récent vainqueur de la Ligue des nations et de la Gold Cup, mise sur la continuité et l’expérience de ses cadres.

Zoom sur Tchéquie

La Tchéquie compte sur Miroslav Koubek, sélectionneur depuis décembre 2025, pour asseoir une équipe solide et organisée. L’entraîneur de 74 ans privilégie un dispositif défensif structuré, qui cherche à miser sur des transitions rapides en contre-attaque. Dans ce schéma, l’avant-centre Patrik Schick, figure de proue offensive évoluant au Bayer Leverkusen, est un atout majeur pour faire la différence.

La charnière centrale est ancrée autour du capitaine Ladislav Krejčí, défenseur central référent à Wolverhampton, assurant la solidité derrière. Le milieu tient un rôle pivot dans l’équilibre tactique, même si les détails des titulaires n’ont pas été confirmés officiellement. L’équipe doit relever le défi de transformer son potentiel en résultats tangibles face à un adversaire confirmé.

Zoom sur Mexique

Le Mexique, entraîné par Javier Aguirre, fort de ses titres récents, capitalise sur une équipe expérimentée et un style de jeu résolument offensif. Le sélectionneur de 40 ans privilégie un jeu basé sur la possession et des attaques combinées, exploitant la technique de ses milieux et l’agilité de ses attaquants.

Le gardien Guillermo Ochoa, à 40 ans, disputera sa sixième Coupe du Monde, un record de longévité. L’équipe s’appuie également sur le milieu Edson Álvarez de Fenerbahçe et l’attaquant Santiago Giménez de l’AC Milan, deux joueurs clés dans la création et la finition.

Le Mexique cherche à asseoir sa suprématie dans ce groupe en gagnant sur son terrain, devant son public, et en augmentant son avantage au classement avant la dernière journée décisive.

Tchéquie A venir 02:00 Estadio Azteca Mexique Mexique

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Calendrier Groupe A Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Mexique - Afrique du Sud Fiche match Mexique - Afrique du Sud Mexique 2-0 2-0 Afrique du Sud Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 9' ⚽ 9' But Julián Quiñones, passe de Erik Lira (Mexique) 67' ⚽ 67' But Raúl Jiménez, passe de Roberto Alvarado (Mexique) 90+2' 90+2' Carton rouge César Montes (Mexique) 50' 50' Carton rouge Yaya Sithole (Afrique du Sud) 84' 84' Carton rouge Themba Zwane (Afrique du Sud) 17' 17' Carton jaune Teboho Mokoena (Afrique du Sud) 23' 23' Carton jaune Brian Gutiérrez (Mexique) 49' 49' Carton rouge Siphephelo Sithole (Afrique du Sud) 56' ↑↓ 56' Remplacement Lyle Foster remplace Thalente Mbatha (Afrique du Sud) 61' ↑↓ 61' Remplacement Jayden Adams remplace Themba Zwane (Afrique du Sud) 66' ↑↓ 66' Remplacement Álvaro Fidalgo remplace Gilberto Mora (Mexique) 66' ↑↓ 66' Remplacement Brian Gutiérrez remplace Luis Chávez (Mexique) 74' 74' Carton jaune Nkosinathi Sibisi (Afrique du Sud) 76' ↑↓ 76' Remplacement Raúl Jiménez remplace Armando González (Mexique) 76' ↑↓ 76' Remplacement Erik Lira remplace Edson Álvarez (Mexique) 77' ↑↓ 77' Remplacement Aubrey Modiba remplace Oswin Appollis (Afrique du Sud) 77' ↑↓ 77' Remplacement Iqraam Rayners remplace Evidence Makgopa (Afrique du Sud) 79' ↑↓ 79' Remplacement Julián Quiñones remplace Alexis Vega (Mexique) 82' VAR 82' VAR Themba Zwane - Card upgrade (Afrique du Sud) Compositions Mexique Système 4-1-4-1 Sélectionneur Javier Aguirre Titulaires 11 1 Raúl Rangel Gardien 15 Israel Reyes Défenseur 3 César Montes Défenseur 5 Johan Vásquez Défenseur 23 Jesús Gallardo Défenseur 6 Erik Lira Milieu 25 Roberto Alvarado Milieu 26 Brian Gutiérrez Milieu 8 Álvaro Fidalgo Milieu 16 Julián Quiñones Milieu 9 Raúl Jiménez Attaquant Remplaçants 15 19 Gilberto Mora

24 Luis Chávez

4 Edson Álvarez

14 Armando González

10 Alexis Vega

12 Carlos Acevedo

13 Guillermo Ochoa

2 Jorge Sánchez

7 Luis Romo

20 Mateo Chávez

21 César Huerta

18 Obed Vargas

17 Orbelín Pineda

22 Guillermo Martínez

11 Santiago Giménez Afrique du Sud Système 5-3-2 Sélectionneur Hugo Broos Titulaires 11 1 Ronwen Williams Gardien 20 Khuliso Mudau Défenseur 19 Nkosinathi Sibisi Défenseur 21 Ime Okon Défenseur 14 Mbekezeli Mbokazi Défenseur 6 Aubrey Modiba Défenseur 4 Teboho Mokoena Milieu 13 Siphephelo Sithole Milieu 23 Jayden Adams Milieu 15 Iqraam Rayners Attaquant 9 Lyle Foster Attaquant Remplaçants 15 5 Thalente Mbatha

11 Themba Zwane

7 Oswin Appollis

17 Evidence Makgopa

22 Ricardo Goss

16 Sipho Chaine

26 Bradley Cross

3 Khulumani Ndamane

24 Olwethu Makhanya

18 Samukelo Kabini

2 Tholo Thabang Matuludi

8 Tshepang Moremi

10 Relebohile Mofokeng

25 Kamogelo Sebelebele

12 Thapelo Maseko Les chiffres du match Tirs cadres : Mexique 4 / Afrique du Sud 2

: Mexique 4 / Afrique du Sud 2 Tirs : Mexique 16 / Afrique du Sud 3

: Mexique 16 / Afrique du Sud 3 Possession : Mexique 61% / Afrique du Sud 39%

: Mexique 61% / Afrique du Sud 39% Corners : Mexique 3 / Afrique du Sud 1

: Mexique 3 / Afrique du Sud 1 Fautes : Mexique 12 / Afrique du Sud 11

: Mexique 12 / Afrique du Sud 11 Cartons jaunes : Mexique 1 / Afrique du Sud 2

: Mexique 1 / Afrique du Sud 2 Cartons rouges : Mexique 1 / Afrique du Sud 2

: Mexique 1 / Afrique du Sud 2 Passes : Mexique 520 / Afrique du Sud 335

: Mexique 520 / Afrique du Sud 335 Precision des passes : Mexique 90% / Afrique du Sud 81%

: Mexique 90% / Afrique du Sud 81% xG : Mexique 1.41 / Afrique du Sud 0.07 Joueurs clés Julián Quiñones (Mexique) : note 8.3, 1 but(s)

(Mexique) : note 8.3, 1 but(s) Raúl Jiménez (Mexique) : note 7.9, 1 but(s)

(Mexique) : note 7.9, 1 but(s) Roberto Alvarado (Mexique) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Mexique) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s) Erik Lira (Mexique) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Mexique) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) César Montes (Mexique) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s)

(Mexique) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s) Raúl Rangel (Mexique) : note 7.2, 2 arret(s)

(Mexique) : note 7.2, 2 arret(s) Ronwen Williams (Afrique du Sud) : note 6.6, 2 arret(s)

(Afrique du Sud) : note 6.6, 2 arret(s) Israel Reyes (Mexique) : note 7.3 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 11/06/2026 Mexique 2-0 Afrique du Sud (World Cup)

11/06/2010 Afrique du Sud 1-1 Mexique (World Cup) Groupe A Mexique Termine 2-0 Estadio Azteca Afrique du Sud Afrique du Sud Resume final Voir la fiche du match Corée du Sud - Tchéquie Fiche match Corée du Sud - Tchéquie Corée du Sud 2-1 2-1 Tchéquie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 59' ⚽ But - L. Krejci (passe V. Coufal) 62' ↑↓ Remplacement - Lee Jae-Sung (remplace Hwang Hee-Chan) 64' ↑↓ Remplacement - P. Sulc (remplace A. Hlozek) 64' ↑↓ Remplacement - P. Schick (remplace T. Chory) 64' ↑↓ Remplacement - L. Provod (remplace M. Sadilek) 67' ⚽ But - Hwang In-Beom (passe Lee Kang-In) 69' ↑↓ Remplacement - Lee Tae-Seok (remplace Eom Ji-Sung) 69' ↑↓ Remplacement - Son Heung-Min (remplace Oh Hyeon-Gyu) 77' VAR VAR - T. Soucek 80' ⚽ But - Oh Hyeon-Gyu (passe Hwang In-Beom) 84' ↑↓ Remplacement - Hwang In-Beom (remplace Kim Jin-Gyu) 84' ↑↓ Remplacement - Paik Seung-Ho (remplace Park Jin-Seob) 84' ↑↓ Remplacement - A. Sojka (remplace M. Chytil) 90+6' Carton jaune - Lee Gi-Hyuk Compositions Corée du Sud Système 3-4-2-1 Sélectionneur Myung-Bo Hong Titulaires 11 1 Kim Seung-gyu Gardien 2 Han-Beom Lee Défenseur 4 Kim Min-jae Défenseur 3 Gi-Hyuk Lee Défenseur 22 Young-woo Seol Milieu 6 Hwang In-beom Milieu 8 Seung Ho Paik Milieu 13 Lee Tae-seok Milieu 19 Kang-in Lee Attaquant 10 Jae-sung Lee Attaquant 7 Son Heung-min Attaquant Remplaçants 15 11 Hwang Hee-chan

25 Ji-sung Eom

18 Hyeon-gyu Oh

24 Jin-gyu Kim

16 Jin-seob Park

21 Jo Hyeonwoo

12 Song Bum-keun

15 Kim Moon-hwan

14 Wi-je Cho

5 Kim Tae-hyeon

26 Dong-gyeong Lee

23 Jens Castrop

17 Jun-Ho Bae

9 Gue-sung Cho

20 Yang Hyun-Jun Tchéquie Système 3-4-2-1 Sélectionneur Miroslav Koubek Titulaires 11 1 Matěj Kovář Gardien 6 Štěpán Chaloupek Défenseur 4 Robin Hranáč Défenseur 7 Ladislav Krejčí Défenseur 5 Vladimír Coufal Milieu 22 Tomáš Souček Milieu 24 Alexandr Sojka Milieu 20 Jaroslav Zelený Milieu 17 Lukáš Provod Attaquant 15 Pavel Šulc Attaquant 10 Patrik Schick Attaquant Remplaçants 15 18 Michal Sadílek

9 Adam Hložek

19 Tomáš Chorý

13 Mojmír Chytil

16 Jindřich Staněk

23 Lukáš Horníček

14 David Jurásek

2 David Zima

3 Tomáš Holeš

21 David Douděra

26 Denis Višinský

25 Hugo Sochurek

12 Lukáš Červ

8 Vladimír Darida

11 Jan Kuchta Les chiffres du match Tirs cadres : Corée du Sud 6 / Tchéquie 4

: Corée du Sud 6 / Tchéquie 4 Tirs : Corée du Sud 15 / Tchéquie 8

: Corée du Sud 15 / Tchéquie 8 Possession : Corée du Sud 62% / Tchéquie 38%

: Corée du Sud 62% / Tchéquie 38% Corners : Corée du Sud 4 / Tchéquie 5

: Corée du Sud 4 / Tchéquie 5 Fautes : Corée du Sud 9 / Tchéquie 16

: Corée du Sud 9 / Tchéquie 16 Cartons jaunes : Corée du Sud 1 / Tchéquie 0

: Corée du Sud 1 / Tchéquie 0 Passes : Corée du Sud 542 / Tchéquie 323

: Corée du Sud 542 / Tchéquie 323 Precision des passes : Corée du Sud 87% / Tchéquie 71%

: Corée du Sud 87% / Tchéquie 71% xG : Corée du Sud 2.00 / Tchéquie 0.84 Joueurs clés Hwang In-beom (Corée du Sud) : note 8.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Corée du Sud) : note 8.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Hyeon-gyu Oh (Corée du Sud) : note 7.3, 1 but(s)

(Corée du Sud) : note 7.3, 1 but(s) Kang-in Lee (Corée du Sud) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Corée du Sud) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s) Ladislav Krejčí (Tchéquie) : note 7.2, 1 but(s)

(Tchéquie) : note 7.2, 1 but(s) Kim Seung-gyu (Corée du Sud) : note 7.5, 3 arret(s)

(Corée du Sud) : note 7.5, 3 arret(s) Matěj Kovář (Tchéquie) : note 7, 4 arret(s)

(Tchéquie) : note 7, 4 arret(s) Vladimír Coufal (Tchéquie) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s)

(Tchéquie) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s) Lee Tae-seok (Corée du Sud) : note 7.3 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 12/06/2026 Corée du Sud 2-1 Tchéquie (World Cup) Groupe A Corée du Sud Termine 2-1 Estadio Akron Tchéquie Tchéquie Resume final Voir la fiche du match Tchéquie - Afrique du Sud Fiche match Tchéquie - Afrique du Sud Tchéquie 1-1 1-1 Afrique du Sud Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 6' ⚽ But - M. Sadilek 1-0 33' Carton jaune - T. Mokoena 40' Carton jaune - T. Mbatha 46' ↑↓ Remplacement - J. Adams (remplace R. Mofokeng) 55' ↑↓ Remplacement - V. Darida (remplace P. Sulc) 55' ↑↓ Remplacement - A. Sojka (remplace J. Zeleny) 66' ↑↓ Remplacement - I. Rayners (remplace E. Makgopa) 67' ↑↓ Remplacement - A. Hlozek (remplace L. Provod) 67' ↑↓ Remplacement - M. Sadilek (remplace T. Soucek) 75' Carton jaune - L. Krejci 78' ↑↓ Remplacement - L. Cerv (remplace D. Zima) 83' ⚽ But - T. Mokoena 1-1 84' ↑↓ Remplacement - T. Maseko (remplace K. Sebelebele) Compositions Tchéquie Système 3-5-2 Sélectionneur Miroslav Koubek Titulaires 11 1 Matěj Kovář Gardien 3 Tomáš Holeš Défenseur 4 Robin Hranáč Défenseur 7 Ladislav Krejčí Défenseur 5 Vladimír Coufal Milieu 8 Vladimír Darida Milieu 12 Lukáš Červ Milieu 18 Michal Sadílek Milieu 24 Alexandr Sojka Milieu 10 Patrik Schick Attaquant 9 Adam Hložek Attaquant Remplaçants 14 20 Jaroslav Zelený

15 Pavel Šulc

22 Tomáš Souček

17 Lukáš Provod

16 Jindřich Staněk

23 Lukáš Horníček

2 David Zima

6 Štěpán Chaloupek

21 David Douděra

25 Hugo Sochurek

26 Denis Višinský

11 Jan Kuchta

13 Mojmír Chytil

19 Tomáš Chorý Afrique du Sud Système 4-3-3 Sélectionneur Hugo Broos Titulaires 11 1 Ronwen Williams Gardien 20 Khuliso Mudau Défenseur 21 Ime Okon Défenseur 14 Mbekezeli Mbokazi Défenseur 6 Aubrey Modiba Défenseur 5 Thalente Mbatha Milieu 4 Teboho Mokoena Milieu 23 Jayden Adams Milieu 12 Thapelo Maseko Attaquant 15 Iqraam Rayners Attaquant 7 Oswin Appollis Attaquant Remplaçants 13 10 Relebohile Mofokeng

17 Evidence Makgopa

16 Sipho Chaine

22 Ricardo Goss

2 Tholo Thabang Matuludi

3 Khulumani Ndamane

18 Samukelo Kabini

19 Nkosinathi Sibisi

24 Olwethu Makhanya

26 Bradley Cross

8 Tshepang Moremi

25 Kamogelo Sebelebele

9 Lyle Foster Les chiffres du match Tirs cadres : Tchéquie 3 / Afrique du Sud 3

: Tchéquie 3 / Afrique du Sud 3 Tirs : Tchéquie 12 / Afrique du Sud 14

: Tchéquie 12 / Afrique du Sud 14 Possession : Tchéquie 39% / Afrique du Sud 61%

: Tchéquie 39% / Afrique du Sud 61% Corners : Tchéquie 5 / Afrique du Sud 4

: Tchéquie 5 / Afrique du Sud 4 Fautes : Tchéquie 12 / Afrique du Sud 10

: Tchéquie 12 / Afrique du Sud 10 Cartons jaunes : Tchéquie 1 / Afrique du Sud 2

: Tchéquie 1 / Afrique du Sud 2 Passes : Tchéquie 326 / Afrique du Sud 531

: Tchéquie 326 / Afrique du Sud 531 Precision des passes : Tchéquie 80% / Afrique du Sud 90%

: Tchéquie 80% / Afrique du Sud 90% xG : Tchéquie 0.89 / Afrique du Sud 1.18 Joueurs clés Teboho Mokoena (Afrique du Sud) : note 8, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Afrique du Sud) : note 8, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Michal Sadílek (Tchéquie) : note 7.7, 1 but(s)

(Tchéquie) : note 7.7, 1 but(s) Alexandr Sojka (Tchéquie) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Tchéquie) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Ladislav Krejčí (Tchéquie) : note 7.5, 1 carton(s) jaune(s)

(Tchéquie) : note 7.5, 1 carton(s) jaune(s) Matěj Kovář (Tchéquie) : note 6.5, 2 arret(s)

(Tchéquie) : note 6.5, 2 arret(s) Ronwen Williams (Afrique du Sud) : note 6.3, 2 arret(s)

(Afrique du Sud) : note 6.3, 2 arret(s) Aubrey Modiba (Afrique du Sud) : note 7.3

(Afrique du Sud) : note 7.3 Ime Okon (Afrique du Sud) : note 7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe A Tchéquie Termine 1-1 Mercedes-Benz Stadium Afrique du Sud Afrique du Sud Resume final Voir la fiche du match Mexique - Corée du Sud Fiche match Mexique - Corée du Sud Mexique 1-0 1-0 Corée du Sud Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 4' Carton jaune - Lee Kang-In 50' ⚽ But - L. Romo 1-0 57' ↑↓ Remplacement - Lee Jae-Sung (remplace Hwang Hee-Chan) 57' ↑↓ Remplacement - Son Heung-Min (remplace Oh Hyeon-Gyu) 58' Carton jaune - Paik Seung-Ho 71' ↑↓ Remplacement - B. Gutierrez (remplace O. Pineda) 71' ↑↓ Remplacement - L. Romo (remplace O. Vargas) 71' ↑↓ Remplacement - Seol Young-Woo (remplace Yang Hyun-Jun) 71' ↑↓ Remplacement - Kim Moon-Hwan (remplace Eom Ji-Sung) 77' ↑↓ Remplacement - Paik Seung-Ho (remplace Cho Gue-Sung) 80' ↑↓ Remplacement - R. Jimenez (remplace S. Gimenez) 80' ↑↓ Remplacement - R. Alvarado (remplace I. Reyes) 84' ↑↓ Remplacement - J. Quinones (remplace C. S. Huerta Valera) Compositions Mexique Système 4-3-3 Sélectionneur Javier Aguirre Titulaires 11 1 Raúl Rangel Gardien 2 Jorge Sánchez Défenseur 4 Edson Álvarez Défenseur 5 Johan Vásquez Défenseur 23 Jesús Gallardo Défenseur 26 Brian Gutiérrez Milieu 6 Erik Lira Milieu 7 Luis Romo Milieu 25 Roberto Alvarado Attaquant 9 Raúl Jiménez Attaquant 16 Julián Quiñones Attaquant Remplaçants 14 12 Carlos Acevedo

13 Guillermo Ochoa

15 Israel Reyes

20 Mateo Chávez

8 Álvaro Fidalgo

17 Orbelín Pineda

18 Obed Vargas

19 Gilberto Mora

24 Luis Chávez

10 Alexis Vega

21 César Huerta

11 Santiago Giménez

14 Armando González

22 Guillermo Martínez Corée du Sud Système 3-4-2-1 Sélectionneur Myung-Bo Hong Titulaires 11 1 Kim Seung-gyu Gardien 2 Han-Beom Lee Défenseur 4 Kim Min-jae Défenseur 3 Gi-Hyuk Lee Défenseur 15 Kim Moon-hwan Milieu 6 Hwang In-beom Milieu 8 Seung Ho Paik Milieu 22 Young-woo Seol Milieu 19 Kang-in Lee Attaquant 10 Jae-sung Lee Attaquant 7 Son Heung-min Attaquant Remplaçants 15 12 Song Bum-keun

21 Jo Hyeonwoo

5 Kim Tae-hyeon

14 Wi-je Cho

13 Lee Tae-seok

16 Jin-seob Park

23 Jens Castrop

17 Jun-Ho Bae

24 Jin-gyu Kim

25 Ji-sung Eom

26 Dong-gyeong Lee

11 Hwang Hee-chan

20 Yang Hyun-Jun

9 Gue-sung Cho

18 Hyeon-gyu Oh Les chiffres du match Tirs cadres : Mexique 2 / Corée du Sud 0

: Mexique 2 / Corée du Sud 0 Tirs : Mexique 6 / Corée du Sud 3

: Mexique 6 / Corée du Sud 3 Possession : Mexique 45% / Corée du Sud 55%

: Mexique 45% / Corée du Sud 55% Fautes : Mexique 7 / Corée du Sud 6

: Mexique 7 / Corée du Sud 6 Cartons jaunes : Mexique 0 / Corée du Sud 2

: Mexique 0 / Corée du Sud 2 Passes : Mexique 352 / Corée du Sud 440

: Mexique 352 / Corée du Sud 440 Precision des passes : Mexique 83% / Corée du Sud 85%

: Mexique 83% / Corée du Sud 85% xG : Mexique 0.24 / Corée du Sud 0.15 Joueurs clés Luis Romo (Mexique) : note 7.9, 1 but(s)

(Mexique) : note 7.9, 1 but(s) Brian Gutiérrez (Mexique) : note 7.2

(Mexique) : note 7.2 Kim Min-jae (Corée du Sud) : note 6.9

(Corée du Sud) : note 6.9 Raúl Rangel (Mexique) : note 6.7

(Mexique) : note 6.7 Jorge Sánchez (Mexique) : note 6.7

(Mexique) : note 6.7 Julián Quiñones (Mexique) : note 6.7

(Mexique) : note 6.7 Edson Álvarez (Mexique) : note 6.6

(Mexique) : note 6.6 Roberto Alvarado (Mexique) : note 6.6 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 10/09/2025 Mexique 2-2 Corée du Sud (Friendlies)

14/11/2020 Mexique 3-2 Corée du Sud (Friendlies)

23/06/2018 Corée du Sud 1-2 Mexique (World Cup) Groupe A Mexique Termine 1-0 Estadio Akron Corée du Sud Corée du Sud Resume final Voir la fiche du match Tchéquie - Mexique Fiche match Tchéquie - Mexique Tchéquie 02:00 A venir Mexique Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe A Tchéquie A venir 02:00 Estadio Azteca Mexique Mexique Avant-match Voir la fiche du match Afrique du Sud - Corée du Sud Fiche match Afrique du Sud - Corée du Sud Afrique du Sud 02:00 A venir Corée du Sud Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe A Afrique du Sud A venir 02:00 Estadio BBVA Corée du Sud Corée du Sud Avant-match