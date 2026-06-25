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Mondial 2026 : Le Mexique solide face à la Tchéquie au Stade Azteca

Le Mexique affronte la Tchéquie le 25 juin 2026 à 21h00 heure locale (02h00 GMT+1) au mythique Estadio Azteca de Mexico en phase de groupes du Mondial 2026. Ce match du groupe A oppose deux équipes déjà engagées dans la compétition avec des bilans contrastés. Le Mexique, hôte et invaincu avec deux victoires, affronte la Tchéquie qui n’a pour l’instant qu’un point issu d’un nul et une défaite.

Henry DONCHE
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Football
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Mondial 2026 : Le Mexique solide face à la Tchéquie au Stade Azteca
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Cette confrontation est déterminante dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale. Une victoire offrirait au vainqueur une marge de manœuvre importante avant la dernière journée du groupe.

Le Mexique reste sur un succès serré 1-0 contre la Corée du Sud, confirmant sa solidité défensive et son efficacité offensive, tandis que la Tchéquie a concédé le nul face à l’Afrique du Sud (1-1), témoignant des difficultés rencontrées en première phase. Le duel entre ces deux sélections majeures s’annonce tactique, avec des styles opposés.

La Tchéquie a renoué avec la Coupe du Monde après 20 ans d’absence, se qualifiant via des barrages européens ardues sous la direction de Miroslav Koubek, nouvellement nommé sélectionneur. De son côté, le Mexique, entraîné par Javier Aguirre, récent vainqueur de la Ligue des nations et de la Gold Cup, mise sur la continuité et l’expérience de ses cadres.

Zoom sur Tchéquie

La Tchéquie compte sur Miroslav Koubek, sélectionneur depuis décembre 2025, pour asseoir une équipe solide et organisée. L’entraîneur de 74 ans privilégie un dispositif défensif structuré, qui cherche à miser sur des transitions rapides en contre-attaque. Dans ce schéma, l’avant-centre Patrik Schick, figure de proue offensive évoluant au Bayer Leverkusen, est un atout majeur pour faire la différence.

La charnière centrale est ancrée autour du capitaine Ladislav Krejčí, défenseur central référent à Wolverhampton, assurant la solidité derrière. Le milieu tient un rôle pivot dans l’équilibre tactique, même si les détails des titulaires n’ont pas été confirmés officiellement. L’équipe doit relever le défi de transformer son potentiel en résultats tangibles face à un adversaire confirmé.

Zoom sur Mexique

Le Mexique, entraîné par Javier Aguirre, fort de ses titres récents, capitalise sur une équipe expérimentée et un style de jeu résolument offensif. Le sélectionneur de 40 ans privilégie un jeu basé sur la possession et des attaques combinées, exploitant la technique de ses milieux et l’agilité de ses attaquants.

Le gardien Guillermo Ochoa, à 40 ans, disputera sa sixième Coupe du Monde, un record de longévité. L’équipe s’appuie également sur le milieu Edson Álvarez de Fenerbahçe et l’attaquant Santiago Giménez de l’AC Milan, deux joueurs clés dans la création et la finition.

Le Mexique cherche à asseoir sa suprématie dans ce groupe en gagnant sur son terrain, devant son public, et en augmentant son avantage au classement avant la dernière journée décisive.

Tchéquie
A venir Estadio Azteca
Mexique
25/06/2026 02:00 Groupe A
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Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Mexique 2 2 0 0 3 0 3 6
Corée du Sud 2 1 0 1 2 2 0 3
Tchéquie 2 0 1 1 2 3 -1 1
Afrique du Sud 2 0 1 1 1 3 -2 1

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