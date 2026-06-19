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Mondial 2026 : Mexique-Corée du Sud, Jiménez titulaire face au 3-4-2-1 de Son

Le Mexique de Javier Aguirre démarre en 4-3-3 avec Raúl Jiménez en pointe contre la Corée du Sud de Myung-Bo Hong, organisée en 3-4-2-1 autour de Son Heung-min, ce vendredi 19 juin à l’Estadio Akron de Guadalajara, à 2 heures GMT plus 1, pour un match du groupe A du Mondial 2026 qui oppose deux équipes déjà victorieuses dans la compétition.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
Mondial 2026 : Mexique-Corée du Sud, Jiménez titulaire face au 3-4-2-1 de Son
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Sommaire

Le Mexique reste sur un succès 2-0 contre l’Afrique du Sud, tandis que la Corée du Sud a battu la Tchéquie 2-1. Cette deuxième sortie peut donc peser lourd dans la course au haut du groupe, avec deux sélections à trois points avant le coup d’envoi.

Aguirre s’appuie sur une ligne défensive à quatre devant Raúl Rangel, avec Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez et Jesús Gallardo. Au milieu, Luis Romo, Erik Lira et Brian Gutiérrez doivent alimenter un trio offensif composé de Roberto Alvarado, Raúl Jiménez et Julián Quiñones.

La Corée du Sud répond par une défense à trois avec Han-Beom Lee, Kim Min-jae et Gi-Hyuk Lee devant Kim Seung-gyu. Young-woo Seol et Kim Moon-hwan occupent les côtés, Hwang In-beom et Seung Ho Paik tiennent l’axe, tandis que Kang-in Lee et Jae-sung Lee soutiennent Son Heung-min.

Lecture du onze du Mexique

Le 4-3-3 mexicain donne un rôle central à Raúl Jiménez, placé entre Roberto Alvarado et Julián Quiñones. Ce choix fixe une animation offensive avec deux joueurs de couloir autour d’un avant-centre de référence, dans une équipe où Brian Gutiérrez apparaît au milieu aux côtés de Luis Romo et Erik Lira.

La présence d’Edson Álvarez en défense, avec Johan Vásquez dans l’axe, installe une base plus prudente devant Raúl Rangel. Jorge Sánchez et Jesús Gallardo complètent la ligne arrière. Sur le banc, Aguirre dispose notamment de Guillermo Ochoa, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Alexis Vega et Santiago Giménez.

  • Mexique en 4-3-3
  • Raúl Rangel
  • Jorge Sánchez
  • Edson Álvarez
  • Johan Vásquez
  • Jesús Gallardo
  • Luis Romo
  • Erik Lira
  • Brian Gutiérrez
  • Roberto Alvarado
  • Raúl Jiménez
  • Julián Quiñones

Lecture du onze de Corée du Sud

Myung-Bo Hong retient un 3-4-2-1 qui place Son Heung-min seul en pointe, avec Kang-in Lee et Jae-sung Lee dans les zones de soutien. La structure sud-coréenne donne de l’importance aux couloirs, confiés à Young-woo Seol et Kim Moon-hwan, et à l’équilibre assuré par Hwang In-beom et Seung Ho Paik.

Kim Min-jae dirige la défense à trois avec Han-Beom Lee et Gi-Hyuk Lee, devant Kim Seung-gyu. La Corée du Sud garde des options offensives sur le banc, dont Hwang Hee-chan, Gue-sung Cho, Yang Hyun-Jun et Hyeon-gyu Oh, ainsi que plusieurs solutions au milieu avec Jens Castrop et Jin-gyu Kim.

  • Corée du Sud en 3-4-2-1
  • Kim Seung-gyu
  • Han-Beom Lee
  • Kim Min-jae
  • Gi-Hyuk Lee
  • Young-woo Seol
  • Hwang In-beom
  • Seung Ho Paik
  • Kim Moon-hwan
  • Kang-in Lee
  • Jae-sung Lee
  • Son Heung-min

Les onze de départ

Mexique
Système4-3-3SélectionneurJavier Aguirre
Titulaires11
  1. 1 Raúl Rangel Gardien
  2. 2 Jorge Sánchez Défenseur
  3. 4 Edson Álvarez Défenseur
  4. 5 Johan Vásquez Défenseur
  5. 23 Jesús Gallardo Défenseur
  6. 7 Luis Romo Milieu
  7. 6 Erik Lira Milieu
  8. 26 Brian Gutiérrez Milieu
  9. 25 Roberto Alvarado Attaquant
  10. 9 Raúl Jiménez Attaquant
  11. 16 Julián Quiñones Attaquant
Remplaçants14
  • 12 Carlos Acevedo
  • 13 Guillermo Ochoa
  • 15 Israel Reyes
  • 20 Mateo Chávez
  • 8 Álvaro Fidalgo
  • 17 Orbelín Pineda
  • 18 Obed Vargas
  • 19 Gilberto Mora
  • 24 Luis Chávez
  • 10 Alexis Vega
  • 21 César Huerta
  • 11 Santiago Giménez
  • 14 Armando González
  • 22 Guillermo Martínez
Corée du Sud
Système3-4-2-1SélectionneurMyung-Bo Hong
Titulaires11
  1. 1 Kim Seung-gyu Gardien
  2. 2 Han-Beom Lee Défenseur
  3. 4 Kim Min-jae Défenseur
  4. 3 Gi-Hyuk Lee Défenseur
  5. 22 Young-woo Seol Milieu
  6. 6 Hwang In-beom Milieu
  7. 8 Seung Ho Paik Milieu
  8. 15 Kim Moon-hwan Milieu
  9. 19 Kang-in Lee Attaquant
  10. 10 Jae-sung Lee Attaquant
  11. 7 Son Heung-min Attaquant
Remplaçants15
  • 12 Song Bum-keun
  • 21 Jo Hyeonwoo
  • 5 Kim Tae-hyeon
  • 14 Wi-je Cho
  • 13 Lee Tae-seok
  • 16 Jin-seob Park
  • 23 Jens Castrop
  • 17 Jun-Ho Bae
  • 24 Jin-gyu Kim
  • 25 Ji-sung Eom
  • 26 Dong-gyeong Lee
  • 11 Hwang Hee-chan
  • 20 Yang Hyun-Jun
  • 9 Gue-sung Cho
  • 18 Hyeon-gyu Oh
Mexique
A venir Estadio Akron
Corée du Sud
19/06/2026 02:00 Groupe A
CompositionsAvant-match
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Le fil du match s affichera au coup d envoi.

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Groupe A
Mexique
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Tchéquie
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Groupe A
Tchéquie
Termine Mercedes-Benz Stadium
Afrique du Sud
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Groupe A
Mexique
A venir Estadio Akron
Corée du Sud
Compositions
Groupe A
Tchéquie
A venir Estadio Azteca
Mexique
Groupe A
Afrique du Sud
A venir Estadio BBVA
Corée du Sud
Groupe A
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Mexique 1 1 0 0 2 0 2 3
Corée du Sud 1 1 0 0 2 1 1 3
Tchéquie 2 0 1 1 2 3 -1 1
Afrique du Sud 2 0 1 1 1 3 -2 1

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