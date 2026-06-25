Mondial 2026 : Tchéquie avec un 3-4-2-1 face au Mexique en 4-3-3 à l’Estadio Azteca
La rencontre du groupe A de la Coupe du Monde 2026 entre la Tchéquie et le Mexique se déroulera le jeudi 25 juin 2026 à 02h00 (GMT+1) au mythique Estadio Azteca de Mexico. Ce choc s’inscrit dans un contexte où les deux équipes ont déjà disputé leurs deux premiers matches dans cette phase de groupes, avec la Tchéquie comptant un point suite à un nul contre l’Afrique du Sud et le Mexique ayant remporté ses deux rencontres précédentes.
Les sélections alignent des formations distinctes avec des schémas tactiques forts – Miroslav Koubek choisit un 3-4-2-1 pour la Tchéquie tandis que Javier Aguirre opte pour un 4-3-3 offensif pour le Mexique. Ce duel tactique sera déterminant pour se rapprocher de la qualification pour le tour suivant.
Sur le plan individuel, la Tchéquie devra composer sans David Jurásek, forfait pour blessure. Le Mexique, lui, devra faire sans César Montes suspendu. Ces absences impactent les choix défensifs des deux sélectionneurs.
Les compositions officielles montrent que chaque équipe mise sur un équilibre entre expérience et jeunesse. Ce match à fort enjeu décidera en grande partie des forces en présence dans ce groupe A, en opposition notamment à l’Afrique du Sud et la Corée du Sud.
Lecture du onze de Tchéquie
La Tchéquie évoluera en 3-4-2-1 sous la direction de Miroslav Koubek. Matěj Kovář gardera les buts, protégé par une défense à trois composée de Tomáš Holeš, Robin Hranáč et Ladislav Krejčí. Le milieu se présente en losange avec Vladimír Coufal, Michal Sadílek, Lukáš Červ et David Douděra sur les ailes. Pavel Šulc et Denis Višinský évolueront derrière l’attaque, apportant créativité et percussion au soutien d’Adam Hložek, seul en pointe.
Ce dispositif permet à la Tchéquie d’allier solidité défensive et flexibilité offensive. L’absence de David Jurásek influence le choix d’une défense centrale renforcée. Le tandem offensif derrière Hložek visera à déstabiliser la défense mexicaine par des appels et des combinaisons rapides.
Lecture du onze de Mexique
Le Mexique de Javier Aguirre s’appuie sur une formation classique en 4-3-3, avec Raúl Rangel dans les cages. La défense sera alignée avec Jorge Sánchez, Israel Reyes, César Montes et Mateo Chávez, même si César Montes est suspendu ce qui pourra modifier la charnière.
Au milieu, l’équilibre sera assuré par Gilberto Mora, Edson Álvarez et Luis Romo. En attaque, Roberto Alvarado, Guillermo Martínez et Julián Quiñones composeront le trio offensif. Ce système favorise le contrôle du ballon et une transition rapide en contre-attaque.
Les choix du sélectionneur mexicain traduisent un désir d’expansion offensive tout en maintenant une couche protectrice solide au milieu. Le choix de joueurs à profils polyvalents favorisera les ajustements tactiques durant la rencontre.
27'⚽27' It’s Denis Višinský again! A beautiful pirouette in the box opens a tiny shooting window, but his effort is deflected. He’s been the best player on the field so far for Tchéquie
14'⚽14' Denis Višinský has a go from long range, but it sails high and wide. Tchéquie looking lively to start, feels like a goal could easily be coming if they keep this up… Reader Justin
8'⚽8' An early chance for Tchéquie! A deflected ball falls kindly for Denis Višinský, but his attempt on goal rolls agonizingly wide
2'⚽2' Mexique is wearing white tonight. They never look quite right to me when they’re wearing any color other than green at home. But I understand why they’re doing it – Tchéquie is wearing red, and red/green color blindness is a thing to account for
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2'⚽2' Mexique is wearing white tonight. They never look quite right to me when they’re wearing any color other than green at home. But I understand why they’re doing it – Tchéquie is wearing red, and red/green color blindness is a thing to account for
Articles
Compositions
Tchéquie
Système3-4-2-1SélectionneurMiroslav Koubek
Titulaires11
1Matěj KovářGardien
3Tomáš HolešDéfenseur
4Robin HranáčDéfenseur
7Ladislav KrejčíDéfenseur
5Vladimír CoufalMilieu
12Lukáš ČervMilieu
18Michal SadílekMilieu
21David DouděraMilieu
15Pavel ŠulcAttaquant
26Denis VišinskýAttaquant
9Adam HložekAttaquant
Remplaçants14
16Jindřich Staněk
23Lukáš Horníček
6Štěpán Chaloupek
2David Zima
20Jaroslav Zelený
24Alexandr Sojka
25Hugo Sochurek
22Tomáš Souček
8Vladimír Darida
10Patrik Schick
11Jan Kuchta
17Lukáš Provod
19Tomáš Chorý
13Mojmír Chytil
Mexique
Système4-3-3SélectionneurJavier Aguirre
Titulaires11
1Raúl RangelGardien
2Jorge SánchezDéfenseur
3César MontesDéfenseur
15Israel ReyesDéfenseur
20Mateo ChávezDéfenseur
19Gilberto MoraMilieu
4Edson ÁlvarezMilieu
7Luis RomoMilieu
25Roberto AlvaradoAttaquant
22Guillermo MartínezAttaquant
16Julián QuiñonesAttaquant
Remplaçants15
12Carlos Acevedo
13Guillermo Ochoa
5Johan Vásquez
23Jesús Gallardo
6Erik Lira
8Álvaro Fidalgo
17Orbelín Pineda
18Obed Vargas
24Luis Chávez
26Brian Gutiérrez
10Alexis Vega
21César Huerta
9Raúl Jiménez
11Santiago Giménez
14Armando González
Les chiffres du match
Tirs cadres : Tchéquie 0 / Mexique 0
Tirs : Tchéquie 4 / Mexique 0
Possession : Tchéquie 55% / Mexique 45%
Fautes : Tchéquie 3 / Mexique 5
Passes : Tchéquie 119 / Mexique 96
Precision des passes : Tchéquie 85% / Mexique 85%
xG : Tchéquie 0.15 / Mexique 0.00
Joueurs clés
Pavel Šulc (Tchéquie) : note 6.9
Matěj Kovář (Tchéquie) : note 6.7
Ladislav Krejčí (Tchéquie) : note 6.7
David Douděra (Tchéquie) : note 6.7
Adam Hložek (Tchéquie) : note 6.7
Roberto Alvarado (Mexique) : note 6.7
Tomáš Holeš (Tchéquie) : note 6.6
Raúl Rangel (Mexique) : note 6.6
Absences et blessures
D. Jurásek : Tchéquie · Missing Fixture · Thigh problems
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