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Mondial 2026 : Tchéquie avec un 3-4-2-1 face au Mexique en 4-3-3 à l’Estadio Azteca

La rencontre du groupe A de la Coupe du Monde 2026 entre la Tchéquie et le Mexique se déroulera le jeudi 25 juin 2026 à 02h00 (GMT+1) au mythique Estadio Azteca de Mexico. Ce choc s’inscrit dans un contexte où les deux équipes ont déjà disputé leurs deux premiers matches dans cette phase de groupes, avec la Tchéquie comptant un point suite à un nul contre l’Afrique du Sud et le Mexique ayant remporté ses deux rencontres précédentes.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
88vues
Mondial 2026 : Tchéquie avec un 3-4-2-1 face au Mexique en 4-3-3 à l’Estadio Azteca
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Sommaire

Les sélections alignent des formations distinctes avec des schémas tactiques forts – Miroslav Koubek choisit un 3-4-2-1 pour la Tchéquie tandis que Javier Aguirre opte pour un 4-3-3 offensif pour le Mexique. Ce duel tactique sera déterminant pour se rapprocher de la qualification pour le tour suivant.

Sur le plan individuel, la Tchéquie devra composer sans David Jurásek, forfait pour blessure. Le Mexique, lui, devra faire sans César Montes suspendu. Ces absences impactent les choix défensifs des deux sélectionneurs.

Les compositions officielles montrent que chaque équipe mise sur un équilibre entre expérience et jeunesse. Ce match à fort enjeu décidera en grande partie des forces en présence dans ce groupe A, en opposition notamment à l’Afrique du Sud et la Corée du Sud.

Lecture du onze de Tchéquie

La Tchéquie évoluera en 3-4-2-1 sous la direction de Miroslav Koubek. Matěj Kovář gardera les buts, protégé par une défense à trois composée de Tomáš Holeš, Robin Hranáč et Ladislav Krejčí. Le milieu se présente en losange avec Vladimír Coufal, Michal Sadílek, Lukáš Červ et David Douděra sur les ailes. Pavel Šulc et Denis Višinský évolueront derrière l’attaque, apportant créativité et percussion au soutien d’Adam Hložek, seul en pointe.

Ce dispositif permet à la Tchéquie d’allier solidité défensive et flexibilité offensive. L’absence de David Jurásek influence le choix d’une défense centrale renforcée. Le tandem offensif derrière Hložek visera à déstabiliser la défense mexicaine par des appels et des combinaisons rapides.

Lecture du onze de Mexique

Le Mexique de Javier Aguirre s’appuie sur une formation classique en 4-3-3, avec Raúl Rangel dans les cages. La défense sera alignée avec Jorge Sánchez, Israel Reyes, César Montes et Mateo Chávez, même si César Montes est suspendu ce qui pourra modifier la charnière.

Au milieu, l’équilibre sera assuré par Gilberto Mora, Edson Álvarez et Luis Romo. En attaque, Roberto Alvarado, Guillermo Martínez et Julián Quiñones composeront le trio offensif. Ce système favorise le contrôle du ballon et une transition rapide en contre-attaque.

Les choix du sélectionneur mexicain traduisent un désir d’expansion offensive tout en maintenant une couche protectrice solide au milieu. Le choix de joueurs à profils polyvalents favorisera les ajustements tactiques durant la rencontre.

Les onze de départ

Tchéquie
Système3-4-2-1SélectionneurMiroslav Koubek
Titulaires11
  1. 1 Matěj Kovář Gardien
  2. 3 Tomáš Holeš Défenseur
  3. 4 Robin Hranáč Défenseur
  4. 7 Ladislav Krejčí Défenseur
  5. 5 Vladimír Coufal Milieu
  6. 18 Michal Sadílek Milieu
  7. 12 Lukáš Červ Milieu
  8. 21 David Douděra Milieu
  9. 15 Pavel Šulc Attaquant
  10. 26 Denis Višinský Attaquant
  11. 9 Adam Hložek Attaquant
Remplaçants14
  • 16 Jindřich Staněk
  • 23 Lukáš Horníček
  • 6 Štěpán Chaloupek
  • 2 David Zima
  • 20 Jaroslav Zelený
  • 24 Alexandr Sojka
  • 25 Hugo Sochurek
  • 22 Tomáš Souček
  • 8 Vladimír Darida
  • 10 Patrik Schick
  • 11 Jan Kuchta
  • 17 Lukáš Provod
  • 19 Tomáš Chorý
  • 13 Mojmír Chytil
Mexique
Système4-3-3SélectionneurJavier Aguirre
Titulaires11
  1. 1 Raúl Rangel Gardien
  2. 2 Jorge Sánchez Défenseur
  3. 15 Israel Reyes Défenseur
  4. 3 César Montes Défenseur
  5. 20 Mateo Chávez Défenseur
  6. 19 Gilberto Mora Milieu
  7. 4 Edson Álvarez Milieu
  8. 7 Luis Romo Milieu
  9. 25 Roberto Alvarado Attaquant
  10. 22 Guillermo Martínez Attaquant
  11. 16 Julián Quiñones Attaquant
Remplaçants15
  • 12 Carlos Acevedo
  • 13 Guillermo Ochoa
  • 5 Johan Vásquez
  • 23 Jesús Gallardo
  • 6 Erik Lira
  • 8 Álvaro Fidalgo
  • 17 Orbelín Pineda
  • 18 Obed Vargas
  • 24 Luis Chávez
  • 26 Brian Gutiérrez
  • 10 Alexis Vega
  • 21 César Huerta
  • 9 Raúl Jiménez
  • 11 Santiago Giménez
  • 14 Armando González
Tchéquie
1re periode 33' Estadio Azteca
Mexique
25/06/2026 02:00 Groupe A
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 27'27' It’s Denis Višinský again! A beautiful pirouette in the box opens a tiny shooting window, but his effort is deflected. He’s been the best player on the field so far for Tchéquie
  2. 14'14' Denis Višinský has a go from long range, but it sails high and wide. Tchéquie looking lively to start, feels like a goal could easily be coming if they keep this up… Reader Justin
  3. 8'8' An early chance for Tchéquie! A deflected ball falls kindly for Denis Višinský, but his attempt on goal rolls agonizingly wide
  4. 2'2' Mexique is wearing white tonight. They never look quite right to me when they’re wearing any color other than green at home. But I understand why they’re doing it – Tchéquie is wearing red, and red/green color blindness is a thing to account for
Calendrier Groupe A
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Groupe A
Mexique
Termine Estadio Azteca
Afrique du Sud
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Termine Estadio Akron
Tchéquie
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Groupe A
Tchéquie
Termine Mercedes-Benz Stadium
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Groupe A
Mexique
Termine Estadio Akron
Corée du Sud
Resume final
Groupe A
Tchéquie
1re periode 33' Estadio Azteca
Mexique
Compositions
Groupe A
Afrique du Sud
1re periode 34' Estadio BBVA
Corée du Sud
Compositions
Groupe A
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Mexique 2 2 0 0 3 0 3 6
Corée du Sud 2 1 0 1 2 2 0 3
Tchéquie 2 0 1 1 2 3 -1 1
Afrique du Sud 2 0 1 1 1 3 -2 1

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