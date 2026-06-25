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Mondial 2026 : le Mexique s’impose 3-0 contre la Tchéquie à l’Estadio Azteca

Le Mexique a conforté sa première place dans le Groupe A de la Coupe du Monde 2026 en battant la Tchéquie 3-0 mercredi 25 juin à l’Estadio Azteca de Mexico. Les buts de Mateo Chávez García (55e), Julián Quiñones (61e) et Álvaro Fidalgo dans le temps additionnel (90+4e) ont signé la supériorité mexicaine dans cette rencontre décisive pour la qualification.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
66vues
Mondial 2026 : le Mexique s’impose 3-0 contre la Tchéquie à l’Estadio Azteca
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Sommaire

Avant cette confrontation, le Mexique occupait la tête du groupe avec six points, après deux victoires, tandis que la Tchéquie comptait un seul point acquis face à l’Afrique du Sud. Ce succès accentue la pression sur la Tchéquie, qui voit ses chances de qualification pour les huitièmes de finale sérieusement compromises.

Le match s’est dégelé dans la deuxième mi-temps, après un premier acte sans but. Mateo Chávez a ouvert le score sur penalty, servi par Luis Romo. Le Mexique a ensuite creusé l’écart grâce à Julián Quiñones, bien lancé par Jorge Sánchez, avant qu’Álvaro Fidalgo ne scelle le score en contre dans les arrêts de jeu. Côté tchéque, les changements opérés par Miroslav Koubek n’ont pas permis d’inverser la tendance.

La Tchéquie avait opté pour un dispositif en 3-4-2-1 avec Matěj Kovář dans les buts, et une ligne défensive composée de Tomáš Holeš, Robin Hranáč et Ladislav Krejčí. Au milieu, Vladimír Coufal, Lukáš Červ, Michal Sadílek et David Douděra tentaient d’animer le jeu aux côtés des offensifs Pavel Šulc, Denis Višinský et Adam Hložek. Malgré une possession légèrement supérieure (52%) et 11 tirs, les Tchèques n’ont cadré qu’une fois.

De son côté, Javier Aguirre alignait un 4-3-3 classique avec Raúl Rangel dans les cages, Jorge Sánchez, César Montes, Israel Reyes et Mateo Chávez en défense. Au milieu, Gilberto Mora, Edson Álvarez et Luis Romo structuraient le jeu tandis que Roberto Alvarado, Guillermo Martínez et Julián Quiñones formaient le trio offensif. Leur efficacité se traduit par un bilan de trois tirs cadrés transformés en trois buts.

Le Mexique confirme son statut solide dans le groupe

Fort de deux victoires consécutives avant ce match, le Mexique a su conserver son avantage et a pleinement maîtrisé son sujet. La solidité défensive avec César Montes et Israel Reyes a limité les actions tchèques, tandis qu’en attaque, Julián Quiñones et Mateo Chávez ont trouvé la faille à plusieurs reprises. Le collectif mexicain, solide dans la récupération et rapide en contre, s’est montré réaliste face au but.

La Tchéquie en difficulté à mi-parcours de la compétition

La formation tchéque, privée du défenseur D. Jurásek pour problèmes musculaires, a peiné à créer des opportunités franches. Malgré une domination légère au niveau de la possession et des occasions, elle a manqué de tranchant devant le but adverse. Les changements opérés en deuxième période, avec des joueurs comme Patrik Schick et Tomáš Souček, n’ont pas inversé la dynamique défavorable.

Tchéquie
Termine Estadio Azteca
Mexique
25/06/2026 02:00 Groupe A
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 55'But - M. Chavez Garcia (passe L. Romo)Mexique, 55e
  2. 56'Remplacement - D. Visinsky (remplace L. Provod)Tchéquie, 56e
  3. 61'But - J. Quinones (passe J. Sanchez)Mexique, 61e
  4. 63'Remplacement - G. Martinez (remplace S. Gimenez)Mexique, 63e
  5. 63'Remplacement - L. Romo (remplace O. Vargas)Mexique, 63e
  6. 64'Carton jaune - E. AlvarezMexique, 64e
  7. 64'Remplacement - A. Hlozek (remplace P. Schick)Tchéquie, 64e
  8. 64'Remplacement - T. Holes (remplace T. Soucek)Tchéquie, 64e
  9. 72'Remplacement - G. Mora (remplace A. Fidalgo)Mexique, 72e
  10. 78'Remplacement - R. Rangel (remplace G. Ochoa)Mexique, 78e
  11. 78'Remplacement - M. Chavez Garcia (remplace J. Gallardo)Mexique, 78e
  12. 87'Remplacement - L. Cerv (remplace T. Chory)Tchéquie, 87e
  13. 87'Remplacement - T. Soucek (remplace A. Sojka)Tchéquie, 87e
  14. 90+4'But - A. Fidalgo (passe R. Alvarado)Mexique, 90+4e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Tchéquie 1 / Mexique 3
  • Tirs : Tchéquie 11 / Mexique 9
  • Possession : Tchéquie 52% / Mexique 48%
  • Corners : Tchéquie 5 / Mexique 1
  • Fautes : Tchéquie 9 / Mexique 12
  • Cartons jaunes : Tchéquie 0 / Mexique 1
  • Passes : Tchéquie 354 / Mexique 339
  • Precision des passes : Tchéquie 83% / Mexique 85%
  • xG : Tchéquie 0.44 / Mexique 1.60
Joueurs clés
  • Mateo Chávez (Mexique) : note 7.9, 1 but(s)
  • Julián Quiñones (Mexique) : note 7.2, 1 but(s)
  • Jorge Sánchez (Mexique) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
  • Luis Romo (Mexique) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)
  • Raúl Rangel (Mexique) : note 6.9, 1 arret(s)
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Groupe A
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Mexique 3 3 0 0 6 0 6 9
Afrique du Sud 3 1 1 1 2 3 -1 4
Corée du Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3
Tchéquie 3 0 1 2 2 6 -4 1

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