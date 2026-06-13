Mondial 2026 : le Qatar arrache le nul contre la Suisse grâce à Khoukhi
Le Qatar a arraché le nul face à la Suisse, samedi 13 juin 2026 au Levi’s Stadium, en égalisant dans le temps additionnel lors de la phase de groupes du Mondial 2026. Menée après l’ouverture du score de Breel Embolo à la 17e minute, la sélection qatarie a répondu par Boualem Khoukhi à la 90+4e, pour un score final de 1-1 dans le groupe B.
Ce résultat pèse déjà dans une poule où chaque point peut compter pour la qualification en huitièmes de finale. La Suisse de Murat Yakin, longtemps devant au score, laisse échapper une victoire qui semblait se dessiner. Le Qatar de Julen Lopetegui, engagé dans sa deuxième Coupe du monde consécutive, évite une défaite inaugurale dans cette rencontre disputée pour la première fois entre les deux sélections en compétition officielle.
La Suisse a frappé la première après un début de match marqué par l’avertissement reçu par Mahmud Abunad à la 16e minute. Une minute plus tard, Breel Embolo a donné l’avantage aux Helvètes, confirmant son rôle central dans le 4-3-3 suisse autour de Granit Xhaka, Remo Freuler, Rubén Vargas et Dan Ndoye.
Le Qatar a ensuite traversé une première période sous tension. Jassem Gaber Abdulsallam a été averti à la 23e minute, avant que Denis Zakaria ne reçoive à son tour un carton jaune à la 42e. À la pause, la Suisse menait 1-0, sans avoir réussi à mettre définitivement à distance une équipe qatarie restée dans le match.
Khoukhi sauve le Qatar au bout du temps additionnel
Le tournant qatari est venu dans les dernières secondes. Boualem Khoukhi, titulaire en défense aux côtés de Pedro Miguel, Ayoub Al Oui et Homam Al-Amin, a égalisé à la 90+4e minute sur une passe de Homam Al-Amin. Ce but a récompensé la résistance d’une équipe longtemps dominée dans les chiffres, mais encore en vie jusqu’au bout.
Julen Lopetegui avait aligné le Qatar en 4-3-3 avec Mahmud Abunad dans le but, Assim Madibo et Issa Laye au milieu, puis Akram Afif, Edmilson Junior et Yusuf Abdurisag devant. Les changements opérés après l’heure de jeu ont accompagné la tentative de relance qatarie, avant l’entrée d’Hassan Al Haydos dans les dernières minutes.
Mahmud Abunad a aussi compté dans le nul qatari. Le gardien a terminé avec cinq arrêts, alors que la Suisse a cadré sept tentatives. Le Qatar n’a cadré que trois fois, mais a converti l’une de ses dernières situations par Khoukhi.
La Suisse paie son manque de marge
La Suisse avait pourtant eu la main sur une grande partie de la rencontre. Avec Gregor Kobel dans le but, une ligne défensive composée de Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji et Ricardo Rodríguez, puis un milieu porté par Xhaka, Freuler et Michel Aebischer, l’équipe de Murat Yakin a longtemps contrôlé le ballon.
Les Helvètes ont fini avec 69 pour cent de possession et 25 tirs, dont sept cadrés. Embolo, auteur du but suisse, a aussi pesé dans l’animation offensive, tandis que Vargas a multiplié les passes clés. Akanji et Elvedi ont participé à la maîtrise, mais la Suisse n’a pas su transformer cette supériorité en écart décisif.
Murat Yakin a fait entrer Dan Ndoye et Michel Aebischer dans une séquence de changements à la 65e minute selon la feuille d’événements, puis Rubén Vargas a été concerné par un remplacement à la 79e. En fin de match, Ricardo Rodríguez et Remo Freuler ont également quitté la pelouse dans une dernière rotation suisse.
Le nul laisse les deux équipes avec un point après cette affiche du groupe B. La Suisse pourra regretter une avance précoce non préservée. Le Qatar, lui, retient surtout une égalisation tardive qui maintient intactes ses chances dans une phase de groupes où la différence entre victoire et défaite s’est jouée dans les ultimes instants.
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