Mondial 2026 : Suisse et Canada s’affrontent au BC Place pour conforter leur position dans le groupe B

La Suisse et le Canada se retrouvent au BC Place de Vancouver le 24 juin 2026 à 20h00 (GMT+1) pour un match décisif de la phase de groupes du Mondial 2026, groupe B. Ce duel oppose deux équipes ayant déjà marqué des points, la Suisse avec 4 points après un succès 4-1 contre la Bosnie-Herzégovine, et le Canada également à 4 points grâce notamment à une large victoire 6-0 face au Qatar. Les enjeux sont élevés puisqu’une victoire doit permettre à l’une ou l’autre des équipes de s’installer confortablement en tête du groupe, à mi-chemin de la phase de poules.

Publié le 24 juin 2026 à 19:02

Publié le 24 juin 2026 à 19:02

Les deux collectifs présentent un profil contrasté, la Suisse s’appuyant sur une organisation rigoureuse et efficace façonnée par Murat Yakin, tandis que le Canada privilégie un style offensif et dynamique sous la houlette de Jesse Marsch. Ce match représente une occasion pour la Nati de corriger le tir après un nul plus laborieux contre le Qatar et pour le Canada d’affirmer ses ambitions sur son propre sol devant son public, malgré les interrogations autour de l’état de forme d’Alphonso Davies.

Au classement du groupe B, les deux équipes sont donc au coude-à-coude, chacune souhaitant éviter tout faux pas avant la dernière journée. Leur confrontation directe jouera un rôle primordial dans la quête d’une qualification pour les huitièmes de finale. Le contexte impose un duel où la discipline suisse sera mise à l’épreuve par la vivacité et la créativité canadiennes.

Le Canada s’appuie notamment sur Jonathan David, buteur prolifique et élément moteur de l’attaque, tandis que la Suisse comptera sur son leader et capitaine Granit Xhaka pour organiser le jeu et sécuriser le milieu de terrain. La solidité défensive des Helvètes, ayant concédé seulement deux buts lors des qualifications, sera un autre facteur clé face à l’énergie offensive canadienne.

Zoom sur Suisse

La Suisse aborde ce rendez-vous avec un effectif aguerri et un collectif rodé, emmené par le sélectionneur Murat Yakin, en poste depuis août 2021. L’équipe joue un football discipliné et très collectif, déployant une stratégie axée sur une défense renforcée et une attaque organisée. Le milieu de terrain est orchestré par Granit Xhaka, le capitaine aux qualités reconnues dans la récupération et la relance.

La sélection helvète a démontré durant les qualifications sa capacité à marquer tout en limitant les opportunités adverses, avec 14 buts inscrits pour seulement 2 encaissés. Cette maîtrise tactique sera déterminante face au Canada. La défense suisse, alignant plusieurs cadres expérimentés, devra rester vigilante face à la vitesse des attaquants canadiens.

En attaque, l’équipe compte sur des joueurs capables de créer des espaces et de concrétiser les chances, proposant un équilibre entre créativité et efficacité. L’absence d’absences majeures laisse la Suisse dans de bonnes dispositions pour aligner son équipe habituelle, avec un système probablement organisé en 4-2-3-1 privilégiant la solidité au milieu et une transition rapide vers l’avant.

Zoom sur Canada

Le Canada, pays hôte de la compétition, est dirigé par Jesse Marsch depuis 2024. L’entraîneur a insufflé un style offensif et porté sur la rapidité d’exécution, valorisant la mobilité et la créativité de ses joueurs offensifs. La présence d’Alphonso Davies, bien que incertaine à cause de sa blessure aux ischio-jambiers, reste un atout potentiel pour dynamiser le couloir gauche.

Jonathan David constitue la principale menace offensive canadienne. Son efficacité devant le but a été déterminante lors des phases qualificatives et rappelle le potentiel du Canada à peser dans le secteur offensif. Le groupe mixe jeunesse et expérience, avec la volonté de faire respecter le statut de co-organisateur en s’appuyant sur une attaque agressive.

Le Canada compte ainsi sur un système potentiellement en 4-3-3 ou 4-2-3-1, cherchant à exploiter la vitesse de ses ailiers et la créativité au milieu. La défense devra cependant se montrer rigoureuse pour contenir le jeu précis et discipliné de la Suisse, particulièrement à l’heure où les points dans ce groupe sont déjà chèrement acquis.

Suisse A venir 20:00 BC Place Canada Canada

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Calendrier Groupe B Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Canada - Bosnie-Herzégovine Fiche match Canada - Bosnie-Herzégovine Canada 1-1 1-1 Bosnie-Herzégovine Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 11' Carton jaune - A. Johnston 21' ⚽ But - J. Lukic (passe S. Kolasinac) 45' Carton jaune - E. Demirovic 45+1' Carton jaune - J. Lukic 53' Carton jaune - L. De Fougerolles 61' ↑↓ Remplacement - L. Millar (remplace J. Shaffelburg) 61' ↑↓ Remplacement - J. David (remplace P. David) 61' ↑↓ Remplacement - T. Buchanan (remplace A. Ahmed) 62' ↑↓ Remplacement - J. Lukic (remplace S. Bazdar) 62' ↑↓ Remplacement - I. Basic (remplace A. Gigovic) 74' ↑↓ Remplacement - E. Bajraktarevic (remplace I. Sunjic) 74' ↑↓ Remplacement - A. Memic (remplace K. Alajbegovic) 76' ↑↓ Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace C. Larin) 78' ⚽ But - C. Larin (passe P. David) 84' ↑↓ Remplacement - S. Kolasinac (remplace D. Burnic) 90+1' ↑↓ Remplacement - S. Eustaquio (remplace J. Osorio) 90+3' Carton jaune - N. Katic Compositions Canada Système 4-4-2 Sélectionneur Jesse Marsch Titulaires 11 16 Maxime Crépeau Gardien 2 Alistair Johnston Défenseur 4 Luc De Fougerolles Défenseur 13 Derek Cornelius Défenseur 22 Richie Laryea Défenseur 17 Tajon Buchanan Milieu 8 Ismael Koné Milieu 7 Stephen Eustaquio Milieu 11 Liam Millar Milieu 10 Jonathan David Attaquant 12 Tani Oluwaseyi Attaquant Remplaçants 15 20 Ali Ahmed

14 Jacob Shaffelburg

24 Promise David

9 Cyle Larin

21 Jonathan Osorio

1 Dayne St. Clair

18 Owen Goodman

23 Niko Sigur

3 Alfie Jones

5 Joel Waterman

15 Moise Bombito

19 Alphonso Davies

25 Nathan-Dylan Saliba

6 Mathieu Choinière

26 Jayden Nelson Bosnie-Herzégovine Système 4-4-2 Sélectionneur Sergej Barbarez Titulaires 11 1 Nikola Vasilj Gardien 7 Amar Dedić Défenseur 18 Nikola Katić Défenseur 4 Tarik Muharemović Défenseur 5 Sead Kolašinac Défenseur 20 Esmir Bajraktarević Milieu 6 Benjamin Tahirović Milieu 13 Ivan Bašić Milieu 15 Amar Memić Milieu 10 Ermedin Demirović Attaquant 25 Jovo Lukić Attaquant Remplaçants 15 8 Armin Gigović

9 Samed Baždar

14 Ivan Šunjić

19 Kerim Alajbegović

17 Dženis Burnić

12 Mladen Jurkas

22 Martin Zlomislić

24 Arjan Malić

21 Stjepan Radeljić

3 Dennis Hadžikadunić

2 Nihad Mujakić

16 Amir Hadžiahmetović

26 Ermin Mahmic

11 Edin Džeko

23 Haris Tabaković Les chiffres du match Tirs cadres : Canada 4 / Bosnie-Herzégovine 3

: Canada 4 / Bosnie-Herzégovine 3 Tirs : Canada 13 / Bosnie-Herzégovine 8

: Canada 13 / Bosnie-Herzégovine 8 Possession : Canada 61% / Bosnie-Herzégovine 39%

: Canada 61% / Bosnie-Herzégovine 39% Corners : Canada 9 / Bosnie-Herzégovine 4

: Canada 9 / Bosnie-Herzégovine 4 Fautes : Canada 10 / Bosnie-Herzégovine 20

: Canada 10 / Bosnie-Herzégovine 20 Cartons jaunes : Canada 2 / Bosnie-Herzégovine 3

: Canada 2 / Bosnie-Herzégovine 3 Passes : Canada 415 / Bosnie-Herzégovine 270

: Canada 415 / Bosnie-Herzégovine 270 Precision des passes : Canada 75% / Bosnie-Herzégovine 64%

: Canada 75% / Bosnie-Herzégovine 64% xG : Canada 1.25 / Bosnie-Herzégovine 0.98 Joueurs clés Jovo Lukić (Bosnie-Herzégovine) : note 7.5, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Bosnie-Herzégovine) : note 7.5, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Cyle Larin (Canada) : note 7.7, 1 but(s)

(Canada) : note 7.7, 1 but(s) Sead Kolašinac (Bosnie-Herzégovine) : note 8, 1 passe(s) decisive(s)

(Bosnie-Herzégovine) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) Nikola Katić (Bosnie-Herzégovine) : note 8.2, 1 carton(s) jaune(s)

(Bosnie-Herzégovine) : note 8.2, 1 carton(s) jaune(s) Promise David (Canada) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Canada) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Maxime Crépeau (Canada) : note 6.9, 2 arret(s)

(Canada) : note 6.9, 2 arret(s) Richie Laryea (Canada) : note 7.9

(Canada) : note 7.9 Tarik Muharemović (Bosnie-Herzégovine) : note 7.6 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 12/06/2026 Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine (World Cup) Groupe B Canada Termine 1-1 BMO Field Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine Resume final Voir la fiche du match Qatar - Suisse Fiche match Qatar - Suisse Qatar 1-1 1-1 Suisse Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 16' Carton jaune - M. Abunada 17' ⚽ But - B. Embolo 0-1 23' Carton jaune - J. Gaber 42' Carton jaune - D. Zakaria 60' ↑↓ Remplacement - A. Al Oui (remplace A. Fathi) 60' ↑↓ Remplacement - J. Gaber (remplace K. Boudiaf) 60' ↑↓ Remplacement - Y. Abdurisag (remplace A. Alaaeldin) 65' ↑↓ Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi) 65' ↑↓ Remplacement - M. Aebischer (remplace F. Rieder) 79' ↑↓ Remplacement - A. O. Madibo (remplace M. Al Mannai) 79' ↑↓ Remplacement - R. Vargas (remplace Z. Amdouni) 89' ↑↓ Remplacement - Edmilson Junior (remplace H. Al Haydos) 89' ↑↓ Remplacement - R. Rodriguez (remplace M. Muheim) 89' ↑↓ Remplacement - R. Freuler (remplace A. Jashari) 90+4' ⚽ But - B. Khoukhi 1-1 Compositions Qatar Système 4-3-3 Sélectionneur Julen Lopetegui Titulaires 11 1 Mahmud Abunad Gardien 13 Ayoub Al Oui Défenseur 2 Pedro Miguel Défenseur 16 Boualem Khoukhi Défenseur 14 Homam Al-Amin Défenseur 5 Jassem Gaber Abdulsallam Milieu 23 Assim Madibo Milieu 4 Issa Laye Milieu 8 Edmilson Junior Attaquant 15 Yusuf Abdurisag Attaquant 11 Akram Afif Attaquant Remplaçants 15 20 Ahmed Fathi

12 Karim Boudiaf

7 Ahmed Alaaeldin

22 Meshaal Barsham

21 Salah Zakaria

3 Lucas Mendes

18 Sultan Al-Brake

25 Al-Hashmi Al-Hussain

6 Abdelaziz Hatem

17 Ahmed Al-Ganehi

26 Mohamed Naceur Almanai

19 Almoez Ali

9 Mohammed Muntari

24 Tahsin Mohammed Jamshid

10 Hassan Al Haydos Suisse Système 4-3-3 Sélectionneur Murat Yakin Titulaires 11 1 Gregor Kobel Gardien 6 Denis Zakaria Défenseur 4 Nico Elvedi Défenseur 5 Manuel Akanji Défenseur 13 Ricardo Rodríguez Défenseur 20 Michel Aebischer Milieu 10 Granit Xhaka Milieu 8 Remo Freuler Milieu 11 Dan Ndoye Attaquant 7 Breel Embolo Attaquant 17 Rubén Vargas Attaquant Remplaçants 15 22 Fabian Rieder

9 Johan Manzambi

12 Yvon Mvogo

21 Marvin Keller

25 Luca Jaquez

18 Eray Cömert

24 Aurèle Amenda

15 Djibril Sow

3 Silvan Widmer

2 Miro Muheim

16 Christian Fassnacht

14 Ardon Jashari

26 Cédric Itten

23 Zeki Amdouni

19 Noah Okafor Les chiffres du match Tirs cadres : Qatar 3 / Suisse 7

: Qatar 3 / Suisse 7 Tirs : Qatar 6 / Suisse 25

: Qatar 6 / Suisse 25 Possession : Qatar 31% / Suisse 69%

: Qatar 31% / Suisse 69% Corners : Qatar 3 / Suisse 9

: Qatar 3 / Suisse 9 Fautes : Qatar 12 / Suisse 11

: Qatar 12 / Suisse 11 Cartons jaunes : Qatar 2 / Suisse 1

: Qatar 2 / Suisse 1 Passes : Qatar 266 / Suisse 568

: Qatar 266 / Suisse 568 Precision des passes : Qatar 71% / Suisse 91%

: Qatar 71% / Suisse 91% xG : Qatar 0.64 / Suisse 3.15 Joueurs clés Breel Embolo (Suisse) : note 7, 1 but(s)

(Suisse) : note 7, 1 but(s) Mahmud Abunad (Qatar) : note 6.9, 5 arret(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Qatar) : note 6.9, 5 arret(s), 1 carton(s) jaune(s) Gregor Kobel (Suisse) : note 7.9, 3 arret(s)

(Suisse) : note 7.9, 3 arret(s) Rubén Vargas (Suisse) : note 7.9

(Suisse) : note 7.9 Nico Elvedi (Suisse) : note 7.5

(Suisse) : note 7.5 Homam Al-Amin (Qatar) : note 7.3

(Qatar) : note 7.3 Manuel Akanji (Suisse) : note 7.3

(Suisse) : note 7.3 Ricardo Rodríguez (Suisse) : note 7.3 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 14/11/2018 Suisse 0-1 Qatar (Friendlies) Groupe B Qatar Termine 1-1 Levi's Stadium Suisse Suisse Resume final Voir la fiche du match Suisse - Bosnie-Herzégovine Fiche match Suisse - Bosnie-Herzégovine Suisse 4-1 4-1 Bosnie-Herzégovine Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 59' Carton jaune - A. Dedic 61' Carton jaune - E. Dzeko 63' ↑↓ Remplacement - B. Tahirovic (remplace I. Basic) 64' ↑↓ Remplacement - E. Dzeko (remplace E. Bajraktarevic) 65' Carton jaune - N. Elvedi 71' ↑↓ Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi) 71' ↑↓ Remplacement - F. Rieder (remplace R. Vargas) 71' ↑↓ Remplacement - M. Aebischer (remplace D. Sow) 74' ⚽ But - J. Manzambi 1-0 80' Carton rouge - T. Muharemovic 1-0 84' ⚽ But - R. Vargas 2-0 86' ↑↓ Remplacement - E. Demirovic (remplace J. Lukic) 86' ↑↓ Remplacement - I. Sunjic (remplace A. Hadziahmetovic) 86' ↑↓ Remplacement - S. Widmer (remplace L. Jaquez) 89' ↑↓ Remplacement - B. Embolo (remplace C. Itten) 90' ⚽ But - J. Manzambi 3-0 90+1' ↑↓ Remplacement - K. Alajbegovic (remplace E. Mahmic) 90+3' ⚽ But - E. Mahmic 3-1 90+7' ⚽ But - G. Xhaka 4-1 Compositions Suisse Système 4-3-3 Sélectionneur Murat Yakin Titulaires 11 1 Gregor Kobel Gardien 3 Silvan Widmer Défenseur 4 Nico Elvedi Défenseur 5 Manuel Akanji Défenseur 13 Ricardo Rodríguez Défenseur 20 Michel Aebischer Milieu 10 Granit Xhaka Milieu 8 Remo Freuler Milieu 22 Fabian Rieder Attaquant 7 Breel Embolo Attaquant 11 Dan Ndoye Attaquant Remplaçants 14 12 Yvon Mvogo

21 Marvin Keller

18 Eray Cömert

24 Aurèle Amenda

25 Luca Jaquez

6 Denis Zakaria

9 Johan Manzambi

14 Ardon Jashari

15 Djibril Sow

16 Christian Fassnacht

17 Rubén Vargas

19 Noah Okafor

23 Zeki Amdouni

26 Cédric Itten Bosnie-Herzégovine Système 4-4-2 Sélectionneur Sergej Barbarez Titulaires 11 1 Nikola Vasilj Gardien 7 Amar Dedić Défenseur 18 Nikola Katić Défenseur 4 Tarik Muharemović Défenseur 5 Sead Kolašinac Défenseur 15 Amar Memić Milieu 6 Benjamin Tahirović Milieu 14 Ivan Šunjić Milieu 19 Kerim Alajbegović Milieu 10 Ermedin Demirović Attaquant 11 Edin Džeko Attaquant Remplaçants 15 22 Martin Zlomislić

12 Mladen Jurkas

24 Arjan Malić

3 Dennis Hadžikadunić

2 Nihad Mujakić

21 Stjepan Radeljić

16 Amir Hadžiahmetović

8 Armin Gigović

17 Dženis Burnić

26 Ermin Mahmic

13 Ivan Bašić

20 Esmir Bajraktarević

23 Haris Tabaković

25 Jovo Lukić

9 Samed Baždar Les chiffres du match Tirs cadres : Suisse 3 / Bosnie-Herzégovine 2

: Suisse 3 / Bosnie-Herzégovine 2 Tirs : Suisse 9 / Bosnie-Herzégovine 4

: Suisse 9 / Bosnie-Herzégovine 4 Possession : Suisse 60% / Bosnie-Herzégovine 40%

: Suisse 60% / Bosnie-Herzégovine 40% Corners : Suisse 6 / Bosnie-Herzégovine 2

: Suisse 6 / Bosnie-Herzégovine 2 Fautes : Suisse 7 / Bosnie-Herzégovine 16

: Suisse 7 / Bosnie-Herzégovine 16 Cartons jaunes : Suisse 1 / Bosnie-Herzégovine 2

: Suisse 1 / Bosnie-Herzégovine 2 Cartons rouges : Suisse 0 / Bosnie-Herzégovine 1

: Suisse 0 / Bosnie-Herzégovine 1 Passes : Suisse 494 / Bosnie-Herzégovine 333

: Suisse 494 / Bosnie-Herzégovine 333 Precision des passes : Suisse 87% / Bosnie-Herzégovine 82%

: Suisse 87% / Bosnie-Herzégovine 82% xG : Suisse 0.39 / Bosnie-Herzégovine 0.19 Joueurs clés Johan Manzambi (Suisse) : note 7.7, 1 but(s)

(Suisse) : note 7.7, 1 but(s) Tarik Muharemović (Bosnie-Herzégovine) : note 6.6, 1 carton(s) rouge(s)

(Bosnie-Herzégovine) : note 6.6, 1 carton(s) rouge(s) Granit Xhaka (Suisse) : note 7.7

(Suisse) : note 7.7 Manuel Akanji (Suisse) : note 7.6

(Suisse) : note 7.6 Remo Freuler (Suisse) : note 7.5

(Suisse) : note 7.5 Gregor Kobel (Suisse) : note 6.3, 2 arret(s)

(Suisse) : note 6.3, 2 arret(s) Nico Elvedi (Suisse) : note 7, 1 carton(s) jaune(s)

(Suisse) : note 7, 1 carton(s) jaune(s) Nikola Vasilj (Bosnie-Herzégovine) : note 6.2, 2 arret(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe B Suisse Termine 4-1 SoFi Stadium Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine Resume final Voir la fiche du match Canada - Qatar Fiche match Canada - Qatar Canada 6-0 6-0 Qatar Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 9' Carton jaune - D. Cornelius 16' ⚽ But - C. Larin 1-0 29' ⚽ But - J. David 2-0 33' Carton rouge - H. Al Amin 2-0 40' ↑↓ Remplacement - Y. Abdurisag (remplace S. Al Brake) 45+3' ⚽ But - J. David 3-0 46' ↑↓ Remplacement - Edmilson Junior (remplace A. Fathi) 46' ↑↓ Remplacement - J. Gaber (remplace M. Al Mannai) 46' ↑↓ Remplacement - D. Cornelius (remplace M. Bombito) 53' Carton rouge - A. O. Madibo 3-0 57' ↑↓ Remplacement - I. Kone (remplace N. Saliba) 59' ↑↓ Remplacement - A. Afif (remplace A. Al Hussain) 62' Carton jaune - A. Fathi 64' ⚽ But - N. Saliba 4-0 71' ↑↓ Remplacement - L. De Fougerolles (remplace J. Shaffelburg) 71' ↑↓ Remplacement - A. Ahmed (remplace T. Oluwaseyi) 75' ⚽ But - M. Al Mannai 5-0 83' ↑↓ Remplacement - T. Buchanan (remplace N. Sigur) 87' ↑↓ Remplacement - A. Fathi (remplace Lucas Mendes) 90+2' ⚽ But - J. David 6-0 Compositions Canada Système 4-4-2 Sélectionneur Jesse Marsch Titulaires 11 16 Maxime Crépeau Gardien 2 Alistair Johnston Défenseur 4 Luc De Fougerolles Défenseur 13 Derek Cornelius Défenseur 22 Richie Laryea Défenseur 17 Tajon Buchanan Milieu 8 Ismael Koné Milieu 7 Stephen Eustaquio Milieu 20 Ali Ahmed Milieu 10 Jonathan David Attaquant 9 Cyle Larin Attaquant Remplaçants 14 1 Dayne St. Clair

18 Owen Goodman

5 Joel Waterman

19 Alphonso Davies

15 Moise Bombito

23 Niko Sigur

6 Mathieu Choinière

11 Liam Millar

14 Jacob Shaffelburg

21 Jonathan Osorio

25 Nathan-Dylan Saliba

12 Tani Oluwaseyi

24 Promise David

26 Jayden Nelson Qatar Système 4-3-3 Sélectionneur Julen Lopetegui Titulaires 11 1 Mahmud Abunada Gardien 13 Ayoub Al Oui Défenseur 2 Pedro Miguel Défenseur 16 Boualem Khoukhi Défenseur 14 Homam Al-Amin Défenseur 5 Jassem Gaber Abdulsallam Milieu 23 Assim Madibo Milieu 4 Issa Laye Milieu 8 Edmilson Junior Attaquant 15 Yusuf Abdurisag Attaquant 11 Akram Afif Attaquant Remplaçants 15 21 Salah Zakaria

22 Meshaal Barsham

3 Lucas Mendes

18 Sultan Al-Brake

25 Al-Hashmi Al-Hussain

6 Abdelaziz Hatem

12 Karim Boudiaf

17 Ahmed Al-Ganehi

20 Ahmed Fathi

19 Almoez Ali

26 Mohamed Naceur Almanai

7 Ahmed Alaaeldin

9 Mohammed Muntari

10 Hassan Al Haydos

24 Tahsin Mohammed Jamshid Les chiffres du match Tirs cadres : Canada 9 / Qatar 0

: Canada 9 / Qatar 0 Tirs : Canada 17 / Qatar 2

: Canada 17 / Qatar 2 Possession : Canada 74% / Qatar 26%

: Canada 74% / Qatar 26% Corners : Canada 8 / Qatar 1

: Canada 8 / Qatar 1 Fautes : Canada 4 / Qatar 8

: Canada 4 / Qatar 8 Cartons jaunes : Canada 1 / Qatar 1

: Canada 1 / Qatar 1 Cartons rouges : Canada 0 / Qatar 2

: Canada 0 / Qatar 2 Passes : Canada 354 / Qatar 136

: Canada 354 / Qatar 136 Precision des passes : Canada 90% / Qatar 70%

: Canada 90% / Qatar 70% xG : Canada 2.62 / Qatar 0.18 Joueurs clés Jonathan David (Canada) : note 8.2, 2 but(s)

(Canada) : note 8.2, 2 but(s) Cyle Larin (Canada) : note 7, 1 but(s)

(Canada) : note 7, 1 but(s) Nathan-Dylan Saliba (Canada) : note 6.3, 1 but(s)

(Canada) : note 6.3, 1 but(s) Mahmud Abunada (Qatar) : note 6.7, 4 arret(s)

(Qatar) : note 6.7, 4 arret(s) Tajon Buchanan (Canada) : note 7.9

(Canada) : note 7.9 Stephen Eustaquio (Canada) : note 7.7

(Canada) : note 7.7 Richie Laryea (Canada) : note 7.5

(Canada) : note 7.5 Alistair Johnston (Canada) : note 7.3 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 23/09/2022 Qatar 0-2 Canada (Friendlies) Groupe B Canada Termine 6-0 BC Place Qatar Qatar Resume final Voir la fiche du match Suisse - Canada Fiche match Suisse - Canada Suisse 20:00 A venir Canada Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe B Suisse A venir 20:00 BC Place Canada Canada Avant-match Voir la fiche du match Bosnie-Herzégovine - Qatar Fiche match Bosnie-Herzégovine - Qatar Bosnie-Herzégovine 20:00 A venir Qatar Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe B Bosnie-Herzégovine A venir 20:00 Lumen Field Qatar Qatar Avant-match