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Mondial 2026 : Suisse-Bosnie-Herzégovine, Xhaka en 4-3-3 face au duo Džeko-Demirović

La Suisse débute avec Granit Xhaka, Breel Embolo et Gregor Kobel dans un 4-3-3 face à la Bosnie-Herzégovine, alignée en 4-4-2 avec Edin Džeko et Ermedin Demirović, jeudi 18 juin 2026 à 20 h 00 GMT+1 au SoFi Stadium, pour un match du groupe B du Mondial 2026.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
77vues
Mondial 2026 : Suisse-Bosnie-Herzégovine, Xhaka en 4-3-3 face au duo Džeko-Demirović
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Sommaire

Le duel oppose deux sélections européennes avec des choix tactiques distincts. Murat Yakin privilégie une structure à trois attaquants autour d’Embolo, tandis que Sergej Barbarez mise sur deux pointes et un milieu à quatre pour encadrer la paire Džeko-Demirović.

Côté suisse, Gregor Kobel garde le but derrière Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji et Ricardo Rodríguez. Au milieu, Granit Xhaka est associé à Michel Aebischer et Remo Freuler, un trio appelé à donner de la continuité à la première relance et à protéger l’axe.

La Bosnie-Herzégovine répond avec Nikola Vasilj dans le but, Amar Dedić, Tarik Muharemović, Nikola Katić et Sead Kolašinac en défense. Benjamin Tahirović et Ivan Šunjić débutent dans l’entrejeu, avec Amar Memić et Kerim Alajbegović dans la ligne de quatre, derrière Edin Džeko et Ermedin Demirović.

Lecture du onze de Suisse

Le 4-3-3 de Murat Yakin place la Suisse dans une organisation familière, avec une base défensive expérimentée et un milieu dense. Akanji et Elvedi forment l’axe, Widmer et Rodríguez occupent les côtés, tandis que Kobel assure la dernière ligne.

Xhaka, Freuler et Aebischer composent le cœur du dispositif. Devant eux, Fabian Rieder, Breel Embolo et Dan Ndoye forment l’attaque. Embolo débute dans l’axe, entouré de deux profils chargés d’étirer le bloc bosnien et d’offrir des solutions dans les couloirs.

  • Suisse en 4-3-3 Gregor Kobel, Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez, Michel Aebischer, Granit Xhaka, Remo Freuler, Fabian Rieder, Breel Embolo, Dan Ndoye
  • Sélectionneur Murat Yakin
  • Remplaçants Yvon Mvogo, Marvin Keller, Eray Cömert, Aurèle Amenda, Luca Jaquez, Denis Zakaria, Johan Manzambi, Ardon Jashari, Djibril Sow, Christian Fassnacht, Rubén Vargas, Noah Okafor, Zeki Amdouni, Cédric Itten

Lecture du onze de Bosnie-Herzégovine

Sergej Barbarez opte pour un 4-4-2 avec deux attaquants confirmés. Džeko et Demirović partagent le front offensif, soutenus par une ligne de quatre milieux où figurent Memić, Tahirović, Šunjić et Alajbegović. Cette structure donne à la Bosnie-Herzégovine une présence immédiate dans la surface et un relais central devant la défense.

La défense bosnienne s’articule autour de Muharemović et Katić, avec Dedić et Kolašinac sur les côtés. Vasilj débute dans le but. Le banc offre plusieurs options offensives, dont Haris Tabaković, Esmir Bajraktarević, Jovo Lukić et Samed Baždar, ainsi que des relais au milieu comme Amir Hadžiahmetović, Armin Gigović et Dženis Burnić.

  • Bosnie-Herzégovine en 4-4-2 Nikola Vasilj, Amar Dedić, Tarik Muharemović, Nikola Katić, Sead Kolašinac, Amar Memić, Benjamin Tahirović, Ivan Šunjić, Kerim Alajbegović, Ermedin Demirović, Edin Džeko
  • Sélectionneur Sergej Barbarez
  • Remplaçants Martin Zlomislić, Mladen Jurkas, Arjan Malić, Dennis Hadžikadunić, Nihad Mujakić, Stjepan Radeljić, Amir Hadžiahmetović, Armin Gigović, Dženis Burnić, Ermin Mahmic, Ivan Bašić, Esmir Bajraktarević, Haris Tabaković, Jovo Lukić, Samed Baždar

Les onze de départ

Suisse
Système4-3-3SélectionneurMurat Yakin
Titulaires11
  1. 1 Gregor Kobel Gardien
  2. 3 Silvan Widmer Défenseur
  3. 4 Nico Elvedi Défenseur
  4. 5 Manuel Akanji Défenseur
  5. 13 Ricardo Rodríguez Défenseur
  6. 20 Michel Aebischer Milieu
  7. 10 Granit Xhaka Milieu
  8. 8 Remo Freuler Milieu
  9. 22 Fabian Rieder Attaquant
  10. 7 Breel Embolo Attaquant
  11. 11 Dan Ndoye Attaquant
Remplaçants14
  • 12 Yvon Mvogo
  • 21 Marvin Keller
  • 18 Eray Cömert
  • 24 Aurèle Amenda
  • 25 Luca Jaquez
  • 6 Denis Zakaria
  • 9 Johan Manzambi
  • 14 Ardon Jashari
  • 15 Djibril Sow
  • 16 Christian Fassnacht
  • 17 Rubén Vargas
  • 19 Noah Okafor
  • 23 Zeki Amdouni
  • 26 Cédric Itten
Bosnie-Herzégovine
Système4-4-2SélectionneurSergej Barbarez
Titulaires11
  1. 1 Nikola Vasilj Gardien
  2. 7 Amar Dedić Défenseur
  3. 4 Tarik Muharemović Défenseur
  4. 18 Nikola Katić Défenseur
  5. 5 Sead Kolašinac Défenseur
  6. 15 Amar Memić Milieu
  7. 6 Benjamin Tahirović Milieu
  8. 14 Ivan Šunjić Milieu
  9. 19 Kerim Alajbegović Milieu
  10. 10 Ermedin Demirović Attaquant
  11. 11 Edin Džeko Attaquant
Remplaçants15
  • 22 Martin Zlomislić
  • 12 Mladen Jurkas
  • 24 Arjan Malić
  • 3 Dennis Hadžikadunić
  • 2 Nihad Mujakić
  • 21 Stjepan Radeljić
  • 16 Amir Hadžiahmetović
  • 8 Armin Gigović
  • 17 Dženis Burnić
  • 26 Ermin Mahmic
  • 13 Ivan Bašić
  • 20 Esmir Bajraktarević
  • 23 Haris Tabaković
  • 25 Jovo Lukić
  • 9 Samed Baždar
Suisse
A venir SoFi Stadium
Bosnie-Herzégovine
18/06/2026 20:00 Groupe B
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Bosnie-Herzégovine 1 0 1 0 1 1 0 1
Canada 1 0 1 0 1 1 0 1
Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
Suisse 1 0 1 0 1 1 0 1

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