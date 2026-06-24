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Mondial 2026 : la Bosnie-Herzégovine renverse le Qatar avec un succès 3-1 au Lumen Field

La Bosnie-Herzégovine a signé une victoire 3-1 face au Qatar le 24 juin 2026 au Lumen Field de Seattle lors de leur troisième match du groupe B de la Coupe du Monde 2026. Après avoir été menée 1-0 en première période, la sélection bosnienne a inversé la tendance grâce à des buts de Kerim Alajbegović, Mahmud Abunada contre son camp et Ermin Mahmić, assurant ainsi ses premiers points dans la phase de groupes.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
33vues
Mondial 2026 : la Bosnie-Herzégovine renverse le Qatar avec un succès 3-1 au Lumen Field
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Les deux équipes arrivaient à ce match avec un seul point chacune après deux journées dans un groupe B dominé par le Canada et la Suisse. La Bosnie-Herzégovine restait sur une lourde défaite 4-1 contre la Suisse tandis que le Qatar avait subi une correction 6-0 face au Canada. Ce succès permet aux Bosniaques de relancer leurs ambitions dans la course à la qualification.

Le match a basculé en première période avec un penalty transformé par Kerim Alajbegović à la 29e minute, après une passe décisive d’Ivan Bašić. Peu après, Mahmud Abunada, habituellement gardien du Qatar mais cette fois signalé dans les faits marquants, a inscrit un but contre son camp à la 34e minute, creusant l’écart. Le Qatar a réduit le score par Hassan Al Haydos à la 42e minute grâce à une passe d’Edmilson Junior, mais la Bosnie-Herzégovine a creusé définitivement l’écart en deuxième période avec une réalisation d’Ermin Mahmić à la 80e minute, servie par Dennis Hadzikadunić.

Sur le plan tactique, la Bosnie-Herzégovine, dirigée par Sergej Barbarez, a évolué en 4-4-2 avec un duo offensif formé par Ermedin Demirović et Edin Džeko. La composition centrale comprenait aussi le milieu Kerim Alajbegović, auteur d’un but clé, ainsi que les milieux Ivan Šunjić, Ivan Bašić et Esmir Bajraktarević. Défensivement, la ligne arrière alignait Sead Kolašinac, Nikola Katić, Stjepan Radeljić et Arjan Malić. Le Qatar, entraîné par Julen Lopetegui, s’est présenté en 4-3-3 avec Akram Afif et Hassan Al Haydos en attaque, épaulés par Edmilson Junior, toujours actif avec plusieurs passes clés, et Karim Boudiaf au milieu.

Côté statistiques, la Bosnie-Herzégovine a dominé la possession avec 58% et totalisé 14 tirs dont cinq cadrés, tandis que le Qatar n’enregistrait que six tentatives. Cette victoire offre un nouvel espoir aux Bosniaques dans ce groupe où chaque point reste capital. De leur côté, les Qataris devront réagir lors de leur prochaine rencontre pour préserver leurs chances de qualification.

Bosnie-Herzégovine
Termine Lumen Field
Qatar
24/06/2026 20:00 Groupe B
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 29'But - K. Alajbegovic (passe I. Basic)Bosnie-Herzégovine, 29e
  2. 34'But - M. AbunadaBosnie-Herzégovine, 34e
  3. 42'But - H. Al Haydos (passe Edmilson Junior)Qatar, 42e
  4. 46'Remplacement - I. Sunjic (remplace B. Tahirovic)Bosnie-Herzégovine, 46e
  5. 46'Remplacement - A. Malic (remplace A. Memic)Bosnie-Herzégovine, 46e
  6. 46'Remplacement - J. Gaber (remplace A. Hatem)Qatar, 46e
  7. 56'Remplacement - H. Al Haydos (remplace A. Al Ganehi)Qatar, 56e
  8. 63'Remplacement - N. Katic (remplace D. Hadzikadunic)Bosnie-Herzégovine, 63e
  9. 64'Remplacement - E. Dzeko (remplace E. Mahmic)Bosnie-Herzégovine, 64e
  10. 72'Remplacement - K. Boudiaf (remplace A. Ali)Qatar, 72e
  11. 78'Carton jaune - A. FathiQatar, 78e
  12. 79'Remplacement - Edmilson Junior (remplace A. Alaaeldin)Qatar, 79e
  13. 79'Remplacement - A. Fathi (remplace M. Al Mannai)Qatar, 79e
  14. 80'But - E. Mahmic (passe D. Hadzikadunic)Bosnie-Herzégovine, 80e
  15. 82'Remplacement - K. Alajbegovic (remplace D. Burnic)Bosnie-Herzégovine, 82e
  16. 82'Carton jaune - E. MahmicBosnie-Herzégovine, 82e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Bosnie-Herzégovine 5 / Qatar 1
  • Tirs : Bosnie-Herzégovine 14 / Qatar 6
  • Possession : Bosnie-Herzégovine 58% / Qatar 42%
  • Corners : Bosnie-Herzégovine 5 / Qatar 3
  • Fautes : Bosnie-Herzégovine 7 / Qatar 11
  • Cartons jaunes : Bosnie-Herzégovine 0 / Qatar 1
  • Passes : Bosnie-Herzégovine 468 / Qatar 345
  • Precision des passes : Bosnie-Herzégovine 88% / Qatar 84%
  • xG : Bosnie-Herzégovine 0.65 / Qatar 0.65
Joueurs clés
  • Kerim Alajbegović (Bosnie-Herzégovine) : note 8, 1 but(s)
  • Ermin Mahmić (Bosnie-Herzégovine) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
  • Hassan Al Haydos (Qatar) : note 7.3, 1 but(s)
  • Ivan Bašić (Bosnie-Herzégovine) : note 7.9, 1 passe(s) decisive(s)
  • Edmilson Junior (Qatar) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
Calendrier Groupe B
Voir le Calendrier Complet
Groupe B
Canada
Termine BMO Field
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Qatar
Termine Levi's Stadium
Suisse
Resume final
Groupe B
Suisse
Termine SoFi Stadium
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Canada
Termine BC Place
Qatar
Resume final
Groupe B
Suisse
Termine BC Place
Canada
Resume final
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
Termine Lumen Field
Qatar
Resume final
Groupe B
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Suisse 3 2 1 0 7 3 4 7
Canada 3 1 1 1 8 3 5 4
Bosnie-Herzégovine 3 1 1 1 5 6 -1 4
Qatar 3 0 1 2 2 10 -8 1

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