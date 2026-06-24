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Mondial 2026 : la Bosnie-Herzégovine mène face au Qatar à la pause (2-1)

À la pause du match du Groupe B entre la Bosnie-Herzégovine et le Qatar disputé au Lumen Field, les hôtes mènent 2-1. Kerim Alajbegović a ouvert le score à la 29e minute grâce à une passe d’Ivan Bašić, suivi cinq minutes plus tard par un but de Sultan Al Brake qui porte l’avantage à la Bosnie-Herzégovine. Le Qatar a réduit l’écart à la 42e minute par Hassan Al Haydos, assisté par Edmilson Junior.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
352vues
Mondial 2026 : la Bosnie-Herzégovine mène face au Qatar à la pause (2-1)
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Ce résultat intervient dans un contexte où les deux équipes cherchent à relancer leur campagne après des débuts compliqués dans ce groupe dominé également par le Canada et la Suisse. La Bosnie-Herzégovine avait perdu 1-4 face à la Suisse tandis que le Qatar avait concédé une défaite lourde 0-6 contre le Canada. Cette rencontre est cruciale pour maintenir l’espoir de qualification.

La Bosnie-Herzégovine, évoluant en 4-4-2 avec Nikola Vasilj dans les buts, profite particulièrement de son milieu de terrain avec des joueurs clés comme Ivan Bašić, Ivan Šunjić et Kerim Alajbegović qui ont animé la première mi-temps. La possession de balle est majoritairement bosnienne (59%) avec une précision de passes élevée (89%), traduisant une maîtrise du jeu dans le camp qatari.

En réponse, le Qatar en 4-3-3, sous la houlette de Julen Lopetegui, peine à se montrer dangereux offensivement, ne cadrant aucun tir jusqu’à la pause et se reposant sur un bon travail défensif. Le gardien Mahmud Abunada a été sollicité à deux reprises, notamment pour contrer les tentatives bosniennes.

Les deux formations ont respectivement subi des exclusions dans la compétition, avec trois joueurs indisponibles dont T. Muharemović pour la Bosnie-Herzégovine et Homam Ahmed et Assim Madibo pour le Qatar. Ce facteur pourrait influencer la suite du match alors que les équipes ajusteront leurs stratégies durant la pause.

Bosnie-Herzégovine
2e periode 90' Lumen Field
Qatar
24/06/2026 20:00 Groupe B
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 29'But - K. Alajbegovic (passe I. Basic)Bosnie-Herzégovine, 29e
  2. 34'But - M. AbunadaBosnie-Herzégovine, 34e
  3. 42'But - H. Al Haydos (passe Edmilson Junior)Qatar, 42e
  4. 46'Remplacement - I. Sunjic (remplace B. Tahirovic)Bosnie-Herzégovine, 46e
  5. 46'Remplacement - A. Malic (remplace A. Memic)Bosnie-Herzégovine, 46e
  6. 46'Remplacement - J. Gaber (remplace A. Hatem)Qatar, 46e
  7. 56'Remplacement - H. Al Haydos (remplace A. Al Ganehi)Qatar, 56e
  8. 63'Remplacement - N. Katic (remplace D. Hadzikadunic)Bosnie-Herzégovine, 63e
  9. 64'Remplacement - E. Dzeko (remplace E. Mahmic)Bosnie-Herzégovine, 64e
  10. 72'Remplacement - K. Boudiaf (remplace A. Ali)Qatar, 72e
  11. 78'Carton jaune - A. FathiQatar, 78e
  12. 79'Remplacement - Edmilson Junior (remplace A. Alaaeldin)Qatar, 79e
  13. 79'Remplacement - A. Fathi (remplace M. Al Mannai)Qatar, 79e
  14. 80'But - E. Mahmic (passe D. Hadzikadunic)Bosnie-Herzégovine, 80e
  15. 82'Remplacement - K. Alajbegovic (remplace D. Burnic)Bosnie-Herzégovine, 82e
  16. 82'Carton jaune - E. MahmicBosnie-Herzégovine, 82e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Bosnie-Herzégovine 5 / Qatar 1
  • Tirs : Bosnie-Herzégovine 14 / Qatar 6
  • Possession : Bosnie-Herzégovine 58% / Qatar 42%
  • Corners : Bosnie-Herzégovine 5 / Qatar 3
  • Fautes : Bosnie-Herzégovine 7 / Qatar 11
  • Cartons jaunes : Bosnie-Herzégovine 0 / Qatar 1
  • Passes : Bosnie-Herzégovine 468 / Qatar 345
  • Precision des passes : Bosnie-Herzégovine 88% / Qatar 84%
  • xG : Bosnie-Herzégovine 0.65 / Qatar 0.65
Calendrier Groupe B
Voir le Calendrier Complet
Groupe B
Canada
Termine BMO Field
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Qatar
Termine Levi's Stadium
Suisse
Resume final
Groupe B
Suisse
Termine SoFi Stadium
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Canada
Termine BC Place
Qatar
Resume final
Groupe B
Suisse
Termine BC Place
Canada
Resume final
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
2e periode 90' Lumen Field
Qatar
Résumé à la pause
Groupe B
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Suisse 3 2 1 0 7 3 4 7
Canada 3 1 1 1 8 3 5 4
Bosnie-Herzégovine 2 0 1 1 2 5 -3 1
Qatar 2 0 1 1 1 7 -6 1

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