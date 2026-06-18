BENIN WEB TV

Mondial 2026 : le Canada mène face au Qatar à la pause (3-0)

Le Canada mène 3-0 face au Qatar à la mi-temps, ce jeudi au BC Place de Vancouver, dans le groupe B du Mondial 2026, après un but de Cyle Larin et un doublé de Jonathan David. Cette avance place les Canadiens en position forte dans un match important pour deux équipes qui avaient chacune pris un point lors de leur première sortie.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
121vues
Mondial 2026 : le Canada mène face au Qatar à la pause (3-0)
Publicité
2 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

Le Canada restait sur un nul contre la Bosnie-Herzégovine, 1-1, tandis que le Qatar avait partagé les points avec la Suisse sur le même score. À la pause, la sélection de Jesse Marsch se rapproche donc d’un succès précieux dans la course du groupe, alors que l’équipe de Julen Lopetegui est menée et réduite à dix.

La première alerte disciplinaire est venue côté canadien, avec un carton jaune reçu par Derek Cornelius dès la 9e minute. Le Canada a ensuite trouvé l’ouverture à la 16e minute par Cyle Larin, titulaire en attaque aux côtés de Jonathan David dans un 4-4-2.

Jonathan David a aggravé le score à la 29e minute, avant que le match ne bascule davantage quatre minutes plus tard. Homam Al-Amin a été exclu à la 33e minute, laissant le Qatar en infériorité numérique avant même la fin de la première période.

Le Qatar a procédé à un changement à la 40e minute, avec Y. Abdurisag à la place de S. Al Brake. Mais le Canada a encore frappé dans le temps additionnel, Jonathan David signant le troisième but à la 45+3e minute pour donner une large avance aux siens au retour aux vestiaires.

David et Larin portent le Canada

Le tandem offensif canadien a pesé directement sur le score. Larin a inscrit le premier but, puis David a signé les deux suivants. Derrière eux, Tajon Buchanan, Stephen Eustaquio, Ismael Koné et Ali Ahmed ont accompagné une équipe organisée autour du 4-4-2 de Jesse Marsch.

Les chiffres de la première période confirment l’écart au tableau d’affichage. Le Canada a cadré cinq tirs, contre aucun pour le Qatar, et a terminé la période avec 63 pour cent de possession. Sans transformer le match en simple fiche statistique, ces données soulignent la maîtrise canadienne avant la pause.

Le Qatar en difficulté après le rouge

Le Qatar avait débuté en 4-3-3 avec Akram Afif, Edmilson Junior et Yusuf Abdurisag en attaque, soutenus par Jassem Gaber Abdulsallam, Assim Madibo et Issa Laye au milieu. L’expulsion de Homam Al-Amin a toutefois déséquilibré l’équipe de Julen Lopetegui dans une première période déjà mal engagée.

Mahmud Abunada a effectué deux arrêts avant la pause, mais le Qatar a concédé trois buts et n’a pas cadré. Menée 3-0 et réduite à dix, la sélection qatarienne aborde la seconde période avec une marge très réduite dans un groupe où chaque point compte.

Canada
2e periode 62' BC Place
Qatar
18/06/2026 23:00 Groupe B
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 9'Carton jaune - D. CorneliusCanada, 9e
  2. 16'But - C. Larin1-0Canada
  3. 29'But - J. David2-0Canada
  4. 33'Carton rouge - H. Al Amin2-0Qatar
  5. 40'Remplacement - Y. Abdurisag (remplace S. Al Brake)Qatar, 40e
  6. 45+3'But - J. David3-0Canada
  7. 46'Remplacement - Edmilson Junior (remplace A. Fathi)Qatar, 46e
  8. 46'Remplacement - J. Gaber (remplace M. Al Mannai)Qatar, 46e
  9. 46'Remplacement - D. Cornelius (remplace M. Bombito)Canada, 46e
  10. 53'Carton rouge - A. O. Madibo3-0Qatar
  11. 57'Remplacement - I. Kone (remplace N. Saliba)Canada, 57e
  12. 59'Remplacement - A. Afif (remplace A. Al Hussain)Qatar, 59e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Canada 5 / Qatar 0
  • Tirs : Canada 11 / Qatar 2
  • Possession : Canada 63% / Qatar 37%
  • Corners : Canada 5 / Qatar 1
  • Fautes : Canada 3 / Qatar 5
  • Cartons jaunes : Canada 1 / Qatar 1
  • Cartons rouges : Canada 0 / Qatar 1
  • Passes : Canada 181 / Qatar 116
  • Precision des passes : Canada 87% / Qatar 71%
  • xG : Canada 1.39 / Qatar 0.18
Calendrier Groupe B
Voir le Calendrier Complet
Groupe B
Canada
Termine BMO Field
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Qatar
Termine Levi's Stadium
Suisse
Resume final
Groupe B
Suisse
Termine SoFi Stadium
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Canada
2e periode 62' BC Place
Qatar
Résumé à la pause
Groupe B
Suisse
A venir BC Place
Canada
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
A venir Lumen Field
Qatar
Groupe B
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Suisse 2 1 1 0 5 2 3 4
Canada 1 0 1 0 1 1 0 1
Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
Bosnie-Herzégovine 2 0 1 1 2 5 -3 1

Articles liés

Canada 3-0 Qatar : David s’offre un doublé pour le CanadaCanada 3-0 Qatar : David s’offre un doublé pour le CanadaCanada 2-0 Qatar : David fait le break pour le CanadaCanada 2-0 Qatar : David fait le break pour le CanadaCanada 1-0 Qatar : Larin lance le CanadaCanada 1-0 Qatar : Larin lance le CanadaMondial 2026 : Écosse-Maroc, un duel clé après le succès écossais et le nul marocainMondial 2026 : Écosse-Maroc, un duel clé après le succès écossais et le nul marocain

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV