Mondial 2026 : les onze de départ du Qatar et de la Suisse
Qatar – Suisse approche au Mondial 2026, avec un coup d envoi prevu le 13/06/2026 20 – 00 GMT+1, au Levi's Stadium.
Henry DONCHEVoir tous ses articles
Publié le à
Football
121vues
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32 min de lecture
Cette affiche de Phase de groupes doit etre presentee d abord par les choix de depart des deux selections, avec les titulaires recuperes dans les donnees du match.
Les compositions du match
Qatar
Système4-3-3SélectionneurJulen Lopetegui
Titulaires11
- 1 Mahmud Abunad Gardien
- 13 Ayoub Al Oui Défenseur
- 2 Pedro Miguel Défenseur
- 16 Boualem Khoukhi Défenseur
- 14 Homam Al-Amin Défenseur
- 5 Jassem Gaber Abdulsallam Milieu
- 23 Assim Madibo Milieu
- 4 Issa Laye Milieu
- 8 Edmilson Junior Attaquant
- 15 Yusuf Abdurisag Attaquant
- 11 Akram Afif Attaquant
Remplaçants15
- 22 Meshaal Barsham
- 21 Salah Zakaria
- 3 Lucas Mendes
- 18 Sultan Al-Brake
- 25 Al-Hashmi Al-Hussain
- 6 Abdelaziz Hatem
- 17 Ahmed Al-Ganehi
- 20 Ahmed Fathi
- 12 Karim Boudiaf
- 26 Mohamed Naceur Almanai
- 19 Almoez Ali
- 9 Mohammed Muntari
- 24 Tahsin Mohammed Jamshid
- 10 Hassan Al Haydos
- 7 Ahmed Alaaeldin
Suisse
Système3-4-2-1SélectionneurMurat Yakin
Titulaires11
- 1 Gregor Kobel Gardien
- 6 Denis Zakaria Défenseur
- 5 Manuel Akanji Défenseur
- 4 Nico Elvedi Défenseur
- 20 Michel Aebischer Milieu
- 8 Remo Freuler Milieu
- 10 Granit Xhaka Milieu
- 13 Ricardo Rodríguez Milieu
- 11 Dan Ndoye Attaquant
- 17 Rubén Vargas Attaquant
- 7 Breel Embolo Attaquant
Remplaçants15
- 12 Yvon Mvogo
- 21 Marvin Keller
- 25 Luca Jaquez
- 18 Eray Cömert
- 24 Aurèle Amenda
- 15 Djibril Sow
- 22 Fabian Rieder
- 9 Johan Manzambi
- 3 Silvan Widmer
- 2 Miro Muheim
- 16 Christian Fassnacht
- 14 Ardon Jashari
- 26 Cédric Itten
- 23 Zeki Amdouni
- 19 Noah Okafor
Ce que ces choix peuvent changer
La lecture tactique doit rester directement liee aux joueurs et aux systemes clairement fournis dans ces donnees, sans ajouter de titulaire, de remplacant ou d absence non confirmee.
Qatar
A venir Levi's StadiumSuisse
Fil du match
Aucun fait de match detaille n est encore disponible.
Compositions
Qatar
Système4-3-3SélectionneurJulen Lopetegui
Titulaires11
- 1 Mahmud Abunad Gardien
- 13 Ayoub Al Oui Défenseur
- 2 Pedro Miguel Défenseur
- 16 Boualem Khoukhi Défenseur
- 14 Homam Al-Amin Défenseur
- 5 Jassem Gaber Abdulsallam Milieu
- 23 Assim Madibo Milieu
- 4 Issa Laye Milieu
- 8 Edmilson Junior Attaquant
- 15 Yusuf Abdurisag Attaquant
- 11 Akram Afif Attaquant
Remplaçants15
- 22 Meshaal Barsham
- 21 Salah Zakaria
- 3 Lucas Mendes
- 18 Sultan Al-Brake
- 25 Al-Hashmi Al-Hussain
- 6 Abdelaziz Hatem
- 17 Ahmed Al-Ganehi
- 20 Ahmed Fathi
- 12 Karim Boudiaf
- 26 Mohamed Naceur Almanai
- 19 Almoez Ali
- 9 Mohammed Muntari
- 24 Tahsin Mohammed Jamshid
- 10 Hassan Al Haydos
- 7 Ahmed Alaaeldin
Suisse
Système3-4-2-1SélectionneurMurat Yakin
Titulaires11
- 1 Gregor Kobel Gardien
- 6 Denis Zakaria Défenseur
- 5 Manuel Akanji Défenseur
- 4 Nico Elvedi Défenseur
- 20 Michel Aebischer Milieu
- 8 Remo Freuler Milieu
- 10 Granit Xhaka Milieu
- 13 Ricardo Rodríguez Milieu
- 11 Dan Ndoye Attaquant
- 17 Rubén Vargas Attaquant
- 7 Breel Embolo Attaquant
Remplaçants15
- 12 Yvon Mvogo
- 21 Marvin Keller
- 25 Luca Jaquez
- 18 Eray Cömert
- 24 Aurèle Amenda
- 15 Djibril Sow
- 22 Fabian Rieder
- 9 Johan Manzambi
- 3 Silvan Widmer
- 2 Miro Muheim
- 16 Christian Fassnacht
- 14 Ardon Jashari
- 26 Cédric Itten
- 23 Zeki Amdouni
- 19 Noah Okafor
Calendrier Groupe B
Groupe B
Canada
Termine BMO FieldBosnie-Herzégovine
Groupe B
Qatar
A venir Levi's StadiumSuisse
Groupe B
Suisse
A venir SoFi StadiumBosnie-Herzégovine
Groupe B
Canada
A venir BC PlaceQatar
Groupe B
Suisse
A venir BC PlaceCanada
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
A venir Lumen FieldQatar
Groupe B
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Bosnie-Herzégovine
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Canada
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Qatar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Suisse
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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