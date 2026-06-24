Mondial 2026 : la Suisse et le Canada dos à dos à la pause (0-0)
Le match du Groupe B entre la Suisse et le Canada, disputé le 24 juin 2026 au BC Place de Vancouver, reste fermé à la pause sur un score nul et vierge de 0-0. À la 32e minute, Granit Xhaka côté suisse et Cyle Larin pour le Canada se sont vus attribuer un carton jaune, témoignant d’une intensité certaine dans cette première période. Aucun but n’a été inscrit dans cette première mi-temps alors que les deux équipes restent à égalité au classement du groupe après leurs résultats précédents.
La Suisse, en 4-2-3-1 sous la direction de Murat Yakin, contrôle largement le ballon avec environ 70 % de possession, et affiche une précision de passes supérieure à 85 %. Le gardien Gregor Kobel a dû intervenir une fois, tandis que l’équipe a accumulé huit fautes.
Le Canada évolue en 4-4-2 avec Jesse Marsch comme entraîneur. Malgré une possession plus limitée à 30 % et un taux de passes précises à 71 %, Maxime Crépeau, le gardien canadien, a réalisé deux arrêts importants. Les joueurs canadiens ont commis quatre fautes, tentant de contenir la domination suisse.
Dans le secteur offensif, Breel Embolo a été le joueur suisse le plus actif avec deux tirs cadrés. Du côté canadien, Jonathan David et Cyle Larin constituent le duo d’attaque, ce dernier ayant écopé du carton jaune. Le milieu suisse, avec des joueurs clés comme Granit Xhaka et Remo Freuler, tente de faire la différence mais bute pour le moment sur la défense canadienne bien organisée.
- 32'Carton jaune - C. Larin
- 32'Carton jaune - G. Xhaka
- 46'But - R. Vargas (passe J. Manzambi)
- 57'But - J. Manzambi (passe B. Embolo)
- 58'Remplacement - M. Choiniere (remplace S. Eustaquio)
- 58'Remplacement - A. Ahmed (remplace L. Millar)
- 58'Remplacement - C. Larin (remplace T. Oluwaseyi)
- 74'Remplacement - L. Jaquez (remplace S. Widmer)
- 74'Remplacement - D. Sow (remplace M. Aebischer)
- 75'Remplacement - T. Buchanan (remplace P. David)
- 76'But - P. David (passe N. Saliba)
- 80'Remplacement - R. Vargas (remplace D. Ndoye)
- 83'Remplacement - R. Laryea (remplace J. Shaffelburg)
- 85'Remplacement - J. Manzambi (remplace C. Fassnacht)
- 85'Remplacement - B. Embolo (remplace C. Itten)
- 87'Carton jaune - L. Millar
- Tirs cadres : Suisse 4 / Canada 4
- Tirs : Suisse 6 / Canada 9
- Possession : Suisse 56% / Canada 44%
- Corners : Suisse 2 / Canada 6
- Fautes : Suisse 16 / Canada 10
- Cartons jaunes : Suisse 1 / Canada 1
- Passes : Suisse 396 / Canada 303
- Precision des passes : Suisse 85% / Canada 80%
- xG : Suisse 1.06 / Canada 0.84
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Canada
|2
|1
|1
|0
|7
|1
|6
|4
|Suisse
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|Bosnie-Herzégovine
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|Qatar
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
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