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Mondial 2026 : la Suisse domine la Bosnie-Herzégovine 4-1 grâce à un final tranchant

La Suisse a nettement battu la Bosnie-Herzégovine 4-1, jeudi 18 juin au SoFi Stadium, lors de son deuxième match du Groupe B du Mondial 2026. Longtemps tenue en échec, la sélection de Murat Yakin a fait la différence dans le dernier quart d’heure et porte son total à quatre points, tandis que les Bosniens restent à une unité.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : la Suisse domine la Bosnie-Herzégovine 4-1 grâce à un final tranchant
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Sommaire

Les deux équipes arrivaient avec le même bilan après leur premier match. La Suisse avait partagé les points avec le Qatar sur le score de 1-1, comme la Bosnie-Herzégovine face au Canada. Ce succès donne donc un avantage comptable important aux Suisses dans une poule encore ouverte.

La rencontre a basculé après une première période terminée sur un 0-0. Johan Manzambi a ouvert le score à la 74e minute, avant que Tarik Muharemović ne soit exclu à la 80e. Réduite à dix, la Bosnie-Herzégovine a ensuite cédé sous la pression suisse.

Rubén Vargas a doublé la mise à la 84e sur une passe de Breel Embolo. Manzambi a ensuite signé un nouveau but à la 90e, servi par Vargas, pour donner une ampleur décisive au score. Ermin Mahmic a réduit l’écart à la 90+3e, mais Granit Xhaka a fermé le match à la 90+7e.

Le dernier quart d’heure a aussi été marqué par une montée de tension. Amar Dedić a reçu un avertissement à la 59e, Edin Džeko à la 61e, puis Nico Elvedi à la 65e côté suisse. L’expulsion de Muharemović a ensuite pesé lourd dans la fin de match bosnienne.

La Suisse accélère au bon moment

Murat Yakin avait organisé son équipe en 4-3-3, avec Gregor Kobel dans le but, une ligne défensive composée de Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji et Ricardo Rodríguez, puis un milieu articulé autour de Granit Xhaka, Remo Freuler et Michel Aebischer. Devant, Fabian Rieder, Breel Embolo et Dan Ndoye formaient le trio offensif de départ.

La Suisse a terminé avec 60% de possession et neuf tirs au total. Sans transformer sa maîtrise en avance rapide, elle a gardé assez de continuité pour punir une Bosnie-Herzégovine fragilisée dans le dernier acte. Le rôle de Vargas a été déterminant dans cette séquence, avec un but puis une passe pour Manzambi.

Xhaka a aussi marqué son influence par le but final. Dans un match où la Suisse avait besoin de dépasser le point obtenu contre le Qatar, son efficacité tardive a changé la lecture de son début de tournoi.

La Bosnie-Herzégovine craque après l’exclusion

Sergej Barbarez avait choisi un 4-4-2 avec Nikola Vasilj dans le but, Amar Dedić, Nikola Katić, Tarik Muharemović et Sead Kolašinac en défense. Amar Memić, Benjamin Tahirović, Ivan Šunjić et Kerim Alajbegović occupaient le milieu, derrière Ermedin Demirović et Edin Džeko.

La Bosnie-Herzégovine a tenu le score pendant plus d’une heure, mais la succession des cartons et l’infériorité numérique ont déstabilisé son organisation. Le but de Mahmic en fin de temps additionnel a seulement réduit l’écart, avant que Xhaka ne rétablisse trois buts d’avance pour la Suisse.

Avec un seul point après deux rencontres, les Bosniens se retrouvent sous pression dans le Groupe B. La Suisse, elle, sort renforcée de ce duel direct après avoir transformé une partie longtemps fermée en victoire large.

Suisse
Termine SoFi Stadium
Bosnie-Herzégovine
18/06/2026 20:00 Groupe B
Resume finalCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 59'Carton jaune - A. DedicBosnie-Herzégovine, 59e
  2. 61'Carton jaune - E. DzekoBosnie-Herzégovine, 61e
  3. 63'Remplacement - B. Tahirovic (remplace I. Basic)Bosnie-Herzégovine, 63e
  4. 64'Remplacement - E. Dzeko (remplace E. Bajraktarevic)Bosnie-Herzégovine, 64e
  5. 65'Carton jaune - N. ElvediSuisse, 65e
  6. 71'Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi)Suisse, 71e
  7. 71'Remplacement - F. Rieder (remplace R. Vargas)Suisse, 71e
  8. 71'Remplacement - M. Aebischer (remplace D. Sow)Suisse, 71e
  9. 74'But - J. Manzambi1-0Suisse
  10. 80'Carton rouge - T. Muharemovic1-0Bosnie-Herzégovine
  11. 84'But - R. Vargas2-0Suisse · Passe : B. Embolo
  12. 86'Remplacement - E. Demirovic (remplace J. Lukic)Bosnie-Herzégovine, 86e
  13. 86'Remplacement - I. Sunjic (remplace A. Hadziahmetovic)Bosnie-Herzégovine, 86e
  14. 86'Remplacement - S. Widmer (remplace L. Jaquez)Suisse, 86e
  15. 89'Remplacement - B. Embolo (remplace C. Itten)Suisse, 89e
  16. 90'But - J. Manzambi3-0Suisse · Passe : R. Vargas
  17. 90+1'Remplacement - K. Alajbegovic (remplace E. Mahmic)Bosnie-Herzégovine, 90+1e
  18. 90+3'But - E. Mahmic3-1Bosnie-Herzégovine
  19. 90+7'But - G. Xhaka4-1Suisse
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Suisse 3 / Bosnie-Herzégovine 2
  • Tirs : Suisse 9 / Bosnie-Herzégovine 4
  • Possession : Suisse 60% / Bosnie-Herzégovine 40%
  • Corners : Suisse 6 / Bosnie-Herzégovine 2
  • Fautes : Suisse 7 / Bosnie-Herzégovine 16
  • Cartons jaunes : Suisse 1 / Bosnie-Herzégovine 2
  • Cartons rouges : Suisse 0 / Bosnie-Herzégovine 1
  • Passes : Suisse 494 / Bosnie-Herzégovine 333
  • Precision des passes : Suisse 87% / Bosnie-Herzégovine 82%
  • xG : Suisse 0.39 / Bosnie-Herzégovine 0.19
Joueurs clés
  • Johan Manzambi (Suisse) : note 7.7, 1 but(s)
  • Tarik Muharemović (Bosnie-Herzégovine) : note 6.6, 1 carton(s) rouge(s)
  • Granit Xhaka (Suisse) : note 7.7
  • Manuel Akanji (Suisse) : note 7.6
  • Remo Freuler (Suisse) : note 7.5
Calendrier Groupe B
Voir le Calendrier Complet
Groupe B
Canada
Termine BMO Field
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Qatar
Termine Levi's Stadium
Suisse
Resume final
Groupe B
Suisse
Termine SoFi Stadium
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Canada
A venir BC Place
Qatar
Compositions
Groupe B
Suisse
A venir BC Place
Canada
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
A venir Lumen Field
Qatar
Groupe B
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Suisse 2 1 1 0 5 2 3 4
Canada 1 0 1 0 1 1 0 1
Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
Bosnie-Herzégovine 2 0 1 1 2 5 -3 1

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