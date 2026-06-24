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Mondial 2026 : la Suisse s’impose 2-1 face au Canada dans un duel serré au BC Place

La Suisse a remporté son match de la phase de groupes du Mondial 2026 en battant le Canada 2-1 le 24 juin au BC Place de Vancouver. Les Helvètes ont pris l’avantage juste après la pause grâce à un but de Rubén Vargas et ont consolidé leur succès par une réalisation de Johan Manzambi, avant que le Canada ne réduise le score par Jonathan David en fin de match. Cette victoire renforce la position de la Suisse dans le Groupe B en lui permettant d’accroître son total à 7 points.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
110vues
Mondial 2026 : la Suisse s’impose 2-1 face au Canada dans un duel serré au BC Place
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Sommaire

Avant ce choc, le Canada et la Suisse étaient dans une situation proche au classement du groupe, chacun ayant engrangé 4 points en deux matchs. Le Canada restait sur un succès convaincant 6-0 contre le Qatar, tandis que la Suisse venait de s’imposer 4-1 face à la Bosnie-Herzégovine. Ce duel direct était crucial dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale.

Le match a débuté sur un rythme équilibré, sans but marqué en première période mais avec une tension palpable marquée par un carton jaune pour Cyle Larin du Canada et pour Granit Xhaka côté Suisse à la 32e minute. La Suisse a ouvert le score dès le retour des vestiaires, sur un penalty transformé par Rubén Vargas à la 46e minute, servi par l’attaquant Johan Manzambi.

Le Canada a tenté de réagir en multipliant les remplacements dès l’heure de jeu, introduisant notamment Mathieu Choinière et Ali Ahmed. Malgré quelques opportunités, c’est la Suisse qui a doublé la mise, Johan Manzambi inscrivant un but à la 57e minute sur une passe décisive de Breel Embolo, auteur d’une prestation créative.

Le Canada n’a pas baissé les bras et a réduit le score à la 76e minute grâce à Jonathan David, qui s’est appuyé sur une passe de Nathan-Dylan Saliba. Ce but n’a toutefois pas suffi à remettre les Canadiens en position de forcer la prolongation. Les dernières minutes ont vu plusieurs changements des deux côtés, avec notamment l’entrée de Luca Jaquez et Dan Ndoye pour la Suisse, ainsi que Tajon Buchanan et Richie Laryea pour le Canada. Le match s’est conclu sur cette victoire suisse qui leur permet d’être en bonne position pour passer en huitièmes dans ce groupe compétitif.

Suisse avec un dispositif tactique bien structuré en 4-2-3-1

La sélection suisse alignée par Murat Yakin a évolué en 4-2-3-1, avec Gregor Kobel dans les buts et une défense composée de Luca Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji et Ricardo Rodríguez. Le double pivot au milieu, Remo Freuler et Granit Xhaka, a permis de stabiliser le milieu tout en soutenant la ligne offensive dirigée par Johan Manzambi en attaque. Rubén Vargas et Breel Embolo ont apporté du dynamisme sur les ailes, avec Embolo offrant notamment une passe décisive pour Manzambi.

Les remplaçants comme Luca Jaquez et Dan Ndoye ont apporté du sang neuf en fin de match, permettant à la Suisse de conserver son avance. Le placement de Xhaka au milieu a également été important pour contrôler le rythme face à un adversaire canadien actif, même si le capitaine helvète a reçu un carton jaune en première mi-temps.

Canada en 4-4-2 sous la conduite de Jesse Marsch

Le Canada, coaché par Jesse Marsch, a opté pour un 4-4-2 classique avec Maxime Crépeau dans les buts, et une défense comprenant Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius et Richie Laryea. Au milieu, Nathan-Dylan Saliba et Mathieu Choinière ont assumé des rôles clés en soutien à l’attaque menée par Jonathan David et Cyle Larin.

Malgré une possession plus faible (44%), les Canadiens ont été dangereux avec leurs neuf tirs, dont quatre cadrés. Les entrées d’Ali Ahmed, Tajon Buchanan et Richie Laryea ont visé à relancer les offensives canadiennes, offrant du mouvement et permettant à Jonathan David de trouver la lucarne pour réduire l’écart. Le duo d’attaque canadien a souffert face à la solidité défensive suisse mais Jonathan David a confirmé son importance par son but.

Suisse
Termine BC Place
Canada
24/06/2026 20:00 Groupe B
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 32'Carton jaune - C. LarinCanada, 32e
  2. 32'Carton jaune - G. XhakaSuisse, 32e
  3. 46'But - R. Vargas (passe J. Manzambi)Suisse, 46e
  4. 57'But - J. Manzambi (passe B. Embolo)Suisse, 57e
  5. 58'Remplacement - M. Choiniere (remplace S. Eustaquio)Canada, 58e
  6. 58'Remplacement - A. Ahmed (remplace L. Millar)Canada, 58e
  7. 58'Remplacement - C. Larin (remplace T. Oluwaseyi)Canada, 58e
  8. 74'Remplacement - L. Jaquez (remplace S. Widmer)Suisse, 74e
  9. 74'Remplacement - D. Sow (remplace M. Aebischer)Suisse, 74e
  10. 75'Remplacement - T. Buchanan (remplace P. David)Canada, 75e
  11. 76'But - P. David (passe N. Saliba)Canada, 76e
  12. 80'Remplacement - R. Vargas (remplace D. Ndoye)Suisse, 80e
  13. 83'Remplacement - R. Laryea (remplace J. Shaffelburg)Canada, 83e
  14. 85'Remplacement - J. Manzambi (remplace C. Fassnacht)Suisse, 85e
  15. 85'Remplacement - B. Embolo (remplace C. Itten)Suisse, 85e
  16. 87'Carton jaune - L. MillarCanada, 87e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Suisse 4 / Canada 4
  • Tirs : Suisse 6 / Canada 9
  • Possession : Suisse 56% / Canada 44%
  • Corners : Suisse 2 / Canada 6
  • Fautes : Suisse 16 / Canada 10
  • Cartons jaunes : Suisse 1 / Canada 1
  • Passes : Suisse 396 / Canada 303
  • Precision des passes : Suisse 85% / Canada 80%
  • xG : Suisse 1.06 / Canada 0.84
Joueurs clés
  • Johan Manzambi (Suisse) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
  • Rubén Vargas (Suisse) : note 7.5, 1 but(s)
  • Promise David (Canada) : note 7.5, 1 but(s)
  • Breel Embolo (Suisse) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s)
  • Nathan-Dylan Saliba (Canada) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
Calendrier Groupe B
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Groupe B
Canada
Termine BMO Field
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Qatar
Termine Levi's Stadium
Suisse
Resume final
Groupe B
Suisse
Termine SoFi Stadium
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Canada
Termine BC Place
Qatar
Resume final
Groupe B
Suisse
Termine BC Place
Canada
Resume final
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
Termine Lumen Field
Qatar
Resume final
Groupe B
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Suisse 3 2 1 0 7 3 4 7
Canada 3 1 1 1 8 3 5 4
Bosnie-Herzégovine 3 1 1 1 5 6 -1 4
Qatar 3 0 1 2 2 10 -8 1

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